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Бленджини определи състава на България

Бленджини определи състава на България

3 Август, 2026 18:05 853 1

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Европейското първенство. Шампионатът ще се проведе от 9 до 27 септември

Бленджини определи състава на България - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Националният отбор на България по волейбол започва подготовката за Европейското първенство. Шампионатът ще се проведе от 9 до 27 септември. Селекционерът Джанлоренцо Бленджини ще проведе подготовката на тима на два етапа, като първата част ще бъде в Самоков.

На 25 и 26 август България ще премери сили с Чехия. Вторият етап от подготовката започва на 30 август, когато тимът се мести в София.

Съставът на България:

Разпределители:

Симеон Николов, Стоил Палев

Централни блокировачи:

Алекс Грозданов, Борис Начев, Илия Петков, Преслав Петков

Посрещачи:

Александър Николов, Аспарух Аспарухов, Георги Татаров, Денислав Бърдаров, Мартин Атанасов, Руси Желев, Жасмин Величков

Диагонал:

Венислав Антов

Либеро:

Дамян Колев

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Източник: topsport.bg


България
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    Този пръдлю да се маха

    19:12 03.08.2026

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