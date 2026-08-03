Бленджини определи състава на България

Националният отбор на България по волейбол започва подготовката за Европейското първенство. Шампионатът ще се проведе от 9 до 27 септември. Селекционерът Джанлоренцо Бленджини ще проведе подготовката на тима на два етапа, като първата част ще бъде в Самоков.
На 25 и 26 август България ще премери сили с Чехия. Вторият етап от подготовката започва на 30 август, когато тимът се мести в София.
Съставът на България:
Разпределители:
Симеон Николов, Стоил Палев
Централни блокировачи:
Алекс Грозданов, Борис Начев, Илия Петков, Преслав Петков
Посрещачи:
Александър Николов, Аспарух Аспарухов, Георги Татаров, Денислав Бърдаров, Мартин Атанасов, Руси Желев, Жасмин Величков
Диагонал:
Венислав Антов
Либеро:
Дамян Колев
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Източник: topsport.bg
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19:12 03.08.2026