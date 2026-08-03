Новини
Спорт »
Световен футбол »
Франческо Пио Еспозито очаква удължаване на договора му с Интер

Франческо Пио Еспозито очаква удължаване на договора му с Интер

3 Август, 2026 16:39 384 0

  • еспозито-
  • интер-
  • калчо-
  • линдстрьом-
  • ваполи-
  • шалке

Трансферът на нападателя Йеспер Линдстрьом от Наполи в Шалке 04 се провали

Франческо Пио Еспозито очаква удължаване на договора му с Интер - 1
Снимка: YouTube
БТА БТА

21-годишният нападател Франческо Пио Еспозито заяви, че очаква удължаването на договора му с Интер да премине без сериозни проблеми и каза, че да играе в първия тим на „нерадзурите“ заедно с приятеля си от детството Александър Станкович е сбъдната мечта.

Очаква се Еспозито да бъде възнаграден със значително увеличение на заплатата си след впечатляващия си пробив в първия отбор Интер през миналия сезон. Той вероятно ще подпише петгодишен договор и се предполага, че основната му заплата може да се утрои до около 3,2 милиона евро годишно.

Младият италиански футболист увери, че няма притеснения относно подновяването на договора му.

„Много съм спокоен, щастлив съм тук. Това е нещо, за което агентът ми ще говори с клуба“, каза Еспозито пред телевизия Sky Sport Italia.

„Работим усилено и се подготвяме добре. Контролите срещу Милан и Ювентус ще бъдат подходящи, за да проверим нивото си. Ще подходим сериозно“, добави нападателят.

Франческо Пио Еспозито коментира и радостта, която изпитва отново да бъде съотборник със Станкович. Двамата футболисти играха заедно в младежките състави на „нерадзурите“ почти десетилетие.

„Играем заедно, откакто бяхме на 11 години. Чух се с него през лятото и го попитах дали ще се върне. Това е нещо невероятно, за което мечтаехме като деца“, обясни Еспозито.

Трансферът на нападателя Йеспер Линдстрьом от Наполи в Шалке 04 се провали, съобщава ДПА в понеделник.

Футболистът е бил в Гелзенкирхен, за да подпише договор и да премине медицински прегледи, но клубът от Първа Бундеслига е бил уведомен, че не е постигнато крайно споразумение с "небесносините". 26-годишният атакуващ халф се е надявал да се присъедини към завърналия се в елита Шалке под наем, след като изкара предишния сезон като преотстъпен във Волфсбург.

Датският национал беше част от отбора на Айнтрахт Франкфурт, спечелил Лига Европа през пролетта на 2022 година. Той премина в Наполи през 2023 година, но след това беше преотстъпван на Евертън и Волфсбург.


Италия
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове