Франческо Пио Еспозито очаква удължаване на договора му с Интер

21-годишният нападател Франческо Пио Еспозито заяви, че очаква удължаването на договора му с Интер да премине без сериозни проблеми и каза, че да играе в първия тим на „нерадзурите“ заедно с приятеля си от детството Александър Станкович е сбъдната мечта.

Очаква се Еспозито да бъде възнаграден със значително увеличение на заплатата си след впечатляващия си пробив в първия отбор Интер през миналия сезон. Той вероятно ще подпише петгодишен договор и се предполага, че основната му заплата може да се утрои до около 3,2 милиона евро годишно.

Младият италиански футболист увери, че няма притеснения относно подновяването на договора му.

„Много съм спокоен, щастлив съм тук. Това е нещо, за което агентът ми ще говори с клуба“, каза Еспозито пред телевизия Sky Sport Italia.

„Работим усилено и се подготвяме добре. Контролите срещу Милан и Ювентус ще бъдат подходящи, за да проверим нивото си. Ще подходим сериозно“, добави нападателят.

Франческо Пио Еспозито коментира и радостта, която изпитва отново да бъде съотборник със Станкович. Двамата футболисти играха заедно в младежките състави на „нерадзурите“ почти десетилетие.

„Играем заедно, откакто бяхме на 11 години. Чух се с него през лятото и го попитах дали ще се върне. Това е нещо невероятно, за което мечтаехме като деца“, обясни Еспозито.

Трансферът на нападателя Йеспер Линдстрьом от Наполи в Шалке 04 се провали, съобщава ДПА в понеделник.

Футболистът е бил в Гелзенкирхен, за да подпише договор и да премине медицински прегледи, но клубът от Първа Бундеслига е бил уведомен, че не е постигнато крайно споразумение с "небесносините". 26-годишният атакуващ халф се е надявал да се присъедини към завърналия се в елита Шалке под наем, след като изкара предишния сезон като преотстъпен във Волфсбург.

Датският национал беше част от отбора на Айнтрахт Франкфурт, спечелил Лига Европа през пролетта на 2022 година. Той премина в Наполи през 2023 година, но след това беше преотстъпван на Евертън и Волфсбург.