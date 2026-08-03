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Комо се разбра с Челси за английски национал

Комо се разбра с Челси за английски национал

3 Август, 2026 18:28, обновена 3 Август, 2026 17:35 530 0

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Италианците уредиха привличането на защитника Трево Чалоба

Комо се разбра с Челси за английски национал - 1
Снимка: YouTube
sportal.bg sportal.bg

От Комо уредиха привличането на защитника на ЧелсиТрево Чалоба, съобщава Фабрицио Романо.

Трансферът ще бъде на стойност 30+6 млн. евро и процент от следващата продажба на играча. Самият бранител пък ще получи петгодишен договор при заплата от 3,6 млн. евро на сезон, както уточнява Николо Скира.

Чалоба е юноша на Челси, като през годините е бил пращан под наем в Ипсуич, Хъдърсфийлд, Лориен и Кристъл Палас. За първия състав на “сините” пък е записал общо 151 мача с осем гола и три асистенции. Освен това 27-годишният футболист има два мача с екипа на Англия, с която спечели бронзов медал от Мондиал 2026. Според Джанлука Ди Марцио той ще пристигне за медицинските си прегледи в Италия в сряда или четвъртък.


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