Челси официално привлече Джордан Хендерсън

Челси официално представи поредното си ново попълнение. "Сините" се подсилиха с английския национал Джордан Хендерсън. Ветеранът пристига със свободен трансфер от Брентфорд и подписа договор за два сезона с новия си клуб.

Първоначално мениджърът на Челси Шаби Алонсо искаше да привлече Гранит Джака, но Съндърланд отказа да продаде швейцарския национал.

Hendo at the Chels! 🤩 pic.twitter.com/iex7XdQGBr — Chelsea FC (@ChelseaFC) August 3, 2026

В кариерата си Хендерсън е играл за Съндърланд, Ковънтри, Ливърпул, Ал-Етифак, Аякс и Брентфорд.

36-годишният футболист има 90 мача и три гола за Англия. Той беше част от състава на "трите лъва" на Мондиал 2026.

Преди няколко дни Челси привлече още един ветеран - нападателят Дани Уелбек.