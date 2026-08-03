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Челси официално привлече Джордан Хендерсън

Челси официално привлече Джордан Хендерсън

3 Август, 2026 19:29 509 0

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Първоначално мениджърът на Челси Шаби Алонсо искаше да привлече Гранит Джака, но Съндърланд отказа да продаде швейцарския национал

Челси официално привлече Джордан Хендерсън - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Челси официално представи поредното си ново попълнение. "Сините" се подсилиха с английския национал Джордан Хендерсън. Ветеранът пристига със свободен трансфер от Брентфорд и подписа договор за два сезона с новия си клуб.

Първоначално мениджърът на Челси Шаби Алонсо искаше да привлече Гранит Джака, но Съндърланд отказа да продаде швейцарския национал.

В кариерата си Хендерсън е играл за Съндърланд, Ковънтри, Ливърпул, Ал-Етифак, Аякс и Брентфорд.

36-годишният футболист има 90 мача и три гола за Англия. Той беше част от състава на "трите лъва" на Мондиал 2026.

Преди няколко дни Челси привлече още един ветеран - нападателят Дани Уелбек.


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