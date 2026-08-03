УЕФА официално удари съперника на ЦСКА - Макаби Тел Авив ще е без фенове срещу "армейците"

УЕФА обяви наказанието на съперника на ЦСКА в евротурнирите – Макаби Тел Авив, след мача на израелците срещу Шериф Тираспол във втория квалификационен кръг на Лига Европа.

Вече е официално! Съперникът на ЦСКА в третия квалификационен кръг на Лига Европа - Макаби Тел Авив, бе наказан да плати глоба в размер на 40 000 евро и да играе следващото си домакинство в евротурнирите при закрити врата.

Това домакинство на израелците е именно срещу ЦСКА, което означава, че "жълто-сините" няма да имат свои фенове в мача между двата отбора в Батуми (Грузия), който е в четвъртък (6 август) от 19:00 часа българско време.

Все още не се знае как ще стои въпросът с привържениците на ЦСКА и дали те ще получат възможност да бъдат на трибуните за мача на „Аджарабет Арена“ в грузинския град.