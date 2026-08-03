Европа губи от Китай, а САЩ - печелят

Търсенето на американски автомобили в САЩ се увеличи през второто тримесечие, което повиши очакванията за годишни печалби. Междувременно европейските производители продължават да се борят с намаляващите продажби в блока, според Financial Times (FT).

Според FT, General Motors и Ford бяха единствените компании за масовия пазар, които повишиха годишните си прогнози след силните резултати за второто тримесечие. Търсенето за американската автомобилна индустрия беше по-високо въпреки наличието на опции от BYD и други китайски компании поради американските тарифи и ограниченията върху автомобилния софтуер от Китай. Фокусът на компаниите върху производството на бензинови и хибридни версии на пикапи и SUV-ове, които са с голямо търсене на американския пазар, също изигра роля за увеличените цифри. В същото време европейски автомобилни производители като Volkswagen, BMW и Mercedes-Benz предупредиха за спад в очакваните си годишни печалби. Китайските конкуренти успяха да завладеят почти 10% от европейския пазар, като предлагат по-достъпни цени, съобщава FT.

Експертите обаче предупреждават, че протекционистката политика на САЩ може да доведе до изоставане на американските производители от новите световни стандарти