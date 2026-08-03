Европа губи от Китай, а САЩ - печелят

Търсенето на американски автомобили в САЩ се увеличи през второто тримесечие, което повиши очакванията за годишни печалби. Междувременно европейските производители продължават да се борят с намаляващите продажби в блока, според Financial Times (FT).
Според FT, General Motors и Ford бяха единствените компании за масовия пазар, които повишиха годишните си прогнози след силните резултати за второто тримесечие. Търсенето за американската автомобилна индустрия беше по-високо въпреки наличието на опции от BYD и други китайски компании поради американските тарифи и ограниченията върху автомобилния софтуер от Китай. Фокусът на компаниите върху производството на бензинови и хибридни версии на пикапи и SUV-ове, които са с голямо търсене на американския пазар, също изигра роля за увеличените цифри. В същото време европейски автомобилни производители като Volkswagen, BMW и Mercedes-Benz предупредиха за спад в очакваните си годишни печалби. Китайските конкуренти успяха да завладеят почти 10% от европейския пазар, като предлагат по-достъпни цени, съобщава FT.
Експертите обаче предупреждават, че протекционистката политика на САЩ може да доведе до изоставане на американските производители от новите световни стандарти
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Чайна таун
22:21 03.08.2026
2 Хахахаха😂😂😂😂
22:23 03.08.2026
3 ДрайвингПлежър
22:31 03.08.2026
4 Наблюдател
В Азербайджан имаше тайна среща между Германия и Русия. Какво са си приказвали остава между тях, но:
Фактите са следните:
Русия всеки месец вкарва по 20 000 контрактни военнослужещи в СВО.
Украйна губи всеки месец по 20 000 и въпреки бусификацията не успява да ги възстановява.
Математиката е елементарна, а немците не са глупави хора.
Въпросът е, къде се вписва България в тази картинка.
22:31 03.08.2026
5 Манастира шао лин
Коментиран от #6
22:35 03.08.2026
6 Ман аф
До коментар #5 от "Манастира шао лин":Стига я стиска тая краставица, сложи я вече където трябва, че да се успокоиш.
22:39 03.08.2026
7 Вън ГРАБЕЖА и китайците
Крадливите кметове и другите мошеници от партия ГРАБЕЖ, на ДЪРЖАВНА работа, всеки месец си взимат заплатата. Обаче, заради тях. българите от българските фирми- служители и собственици стоят ГЛАДНИ и без пари и без работа, защото тия мошеници ПУСКАТ богати араби и китайци да продават стоки без пари, да правят ДЪМПИНГ..
АКо някакви араби и китайци ИСКАТ да внасят стоки в България, тия трябва да ПЛАЩАТ данък ( мито) , колкото е цената на подобни стоки в България... Например, ако китаец иска да внася обувки, каквито в България струват 100 лева, тогава китаеца трябва да плати 100 лева данък ( мито) за всеки чифт обувки... За дрехи , по същия наин трябва да плащат данък при внос.. А после тия пари да отиват при БЪлгарските фирми, да се РАЗПРЕДЕЛЯТ според броя произведени стоки, подобни на тези които внасят китайците..
Ако в България НЕ се произвеждат подобни стоки, тогава китайците и арабите, ще трябва плащат само 20 % данък от цената, на която продават ще искат да продават стоката... Така ще плащат веднъж 20 % при вноса и после още 20 % след продажбата в България..
23:47 03.08.2026