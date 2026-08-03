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Европа губи от Китай, а САЩ - печелят

Европа губи от Китай, а САЩ - печелят

3 Август, 2026 22:15 748 7

  • сащ-
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  • европа-
  • автомобилостроене-
  • печалби-
  • загуби

General Motors и Ford бяха единствените компании за масовия пазар, които повишиха годишните си прогнози след силните резултати за второто тримесечие

Европа губи от Китай, а САЩ - печелят - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Търсенето на американски автомобили в САЩ се увеличи през второто тримесечие, което повиши очакванията за годишни печалби. Междувременно европейските производители продължават да се борят с намаляващите продажби в блока, според Financial Times (FT).

Според FT, General Motors и Ford бяха единствените компании за масовия пазар, които повишиха годишните си прогнози след силните резултати за второто тримесечие. Търсенето за американската автомобилна индустрия беше по-високо въпреки наличието на опции от BYD и други китайски компании поради американските тарифи и ограниченията върху автомобилния софтуер от Китай. Фокусът на компаниите върху производството на бензинови и хибридни версии на пикапи и SUV-ове, които са с голямо търсене на американския пазар, също изигра роля за увеличените цифри. В същото време европейски автомобилни производители като Volkswagen, BMW и Mercedes-Benz предупредиха за спад в очакваните си годишни печалби. Китайските конкуренти успяха да завладеят почти 10% от европейския пазар, като предлагат по-достъпни цени, съобщава FT.

Експертите обаче предупреждават, че протекционистката политика на САЩ може да доведе до изоставане на американските производители от новите световни стандарти


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Чайна таун

    3 5 Отговор
    Китай компенсират като поетапно колонизират русия взеха на концесия за 49 години Сибир срещу копейки ,13 милиона хектара земя ,

    22:21 03.08.2026

  • 2 Хахахаха😂😂😂😂

    1 0 Отговор
    Поредният икономически бисер! То трябваше Тръмп наистина да въведе наказателни мита срещу Китай и САЩ да приключат окончателно!

    22:23 03.08.2026

  • 3 ДрайвингПлежър

    3 0 Отговор
    Европа да се сърди на абсолютните ненормалници в Брюксел, а не на китайците!

    22:31 03.08.2026

  • 4 Наблюдател

    2 0 Отговор
    Европейците, късно, но започнаха да се усещат, че са изтеглили късата клечка.

    В Азербайджан имаше тайна среща между Германия и Русия. Какво са си приказвали остава между тях, но:

    Фактите са следните:

    Русия всеки месец вкарва по 20 000 контрактни военнослужещи в СВО.

    Украйна губи всеки месец по 20 000 и въпреки бусификацията не успява да ги възстановява.

    Математиката е елементарна, а немците не са глупави хора.

    Въпросът е, къде се вписва България в тази картинка.

    22:31 03.08.2026

  • 5 Манастира шао лин

    0 2 Отговор
    Китай е на колене пред запада и сащ иначе отива в канала

    Коментиран от #6

    22:35 03.08.2026

  • 6 Ман аф

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Манастира шао лин":

    Стига я стиска тая краставица, сложи я вече където трябва, че да се успокоиш.

    22:39 03.08.2026

  • 7 Вън ГРАБЕЖА и китайците

    0 0 Отговор
    Вън партия ГРАБЕЖ на Банкя-лийския Бандит Б Б, заедно с всякакви крадци, цигани, турци, евреи и китайци !!
    Крадливите кметове и другите мошеници от партия ГРАБЕЖ, на ДЪРЖАВНА работа, всеки месец си взимат заплатата. Обаче, заради тях. българите от българските фирми- служители и собственици стоят ГЛАДНИ и без пари и без работа, защото тия мошеници ПУСКАТ богати араби и китайци да продават стоки без пари, да правят ДЪМПИНГ..
    АКо някакви араби и китайци ИСКАТ да внасят стоки в България, тия трябва да ПЛАЩАТ данък ( мито) , колкото е цената на подобни стоки в България... Например, ако китаец иска да внася обувки, каквито в България струват 100 лева, тогава китаеца трябва да плати 100 лева данък ( мито) за всеки чифт обувки... За дрехи , по същия наин трябва да плащат данък при внос.. А после тия пари да отиват при БЪлгарските фирми, да се РАЗПРЕДЕЛЯТ според броя произведени стоки, подобни на тези които внасят китайците..

    Ако в България НЕ се произвеждат подобни стоки, тогава китайците и арабите, ще трябва плащат само 20 % данък от цената, на която продават ще искат да продават стоката... Така ще плащат веднъж 20 % при вноса и после още 20 % след продажбата в България..

    23:47 03.08.2026