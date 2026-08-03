В Реал Мадрид са измислили начин как да плащат огромната заплата на Винисиус

Подновяването на договора на Винисиус е сложен въпрос, който Реал Мадрид се опитва да реши от дълго време – по-конкретно след Световното клубно първенство през 2025 г., когато начело на отбора вече беше Шаби Алонсо. Именно тогава се проведе последната среща на живо между представителите на играча и клуба с цел финализиране на новия договор. Точно в този момент обаче всичко спря, въпреки че двете страни бяха съвсем близо до подписване на споразумение. Сега преговорите ще бъдат подновени, защото шампионът на Англия Арсенал е готов на всичко, за да привлече бразилската звезда.

На срещата през 2025 г. бразилецът значително намали първоначалните си финансови изисквания за нов договор (близо 30 милиона евро годишно), а от своя страна Реал Мадрид подобри първоначалната си оферта. Въпреки голямата разлика в началото, в крайна сметка двете страни бяха много близо до споразумение и позициите им почти съвпадаха. Въпреки това през юли 2025 г., когато подписването изглеждаше въпрос на часове, всичко беше прекратено. Странно е, че нито една от страните не пожела да направи последната малка отстъпка, въпреки че договорът практически беше готов.

В крайна сметка Винисиус поиска нетна заплата от 20 милиона евро на сезон – увеличение, което всъщност не е толкова голямо (само с 5 милиона евро повече) спрямо възнаграждението му след последното подновяване на договора през 2022 г. (макар че това беше обявено публично едва на 31 октомври 2023 г.). Тогава той подписа за пет сезона – до 2027 г. – и договори общо 75 милиона евро нетно, което прави средно по 15 милиона евро на сезон, като възнаграждението беше прогресивно. Започна с около 10 милиона евро годишно, а в края на договора ще получава приблизително 18 милиона. Освен това в контракта му има клауза, според която получава допълнителни 2 милиона евро на сезон, след като спечели наградата "The Best" (същото щеше да важи и при спечелване на "Златната топка").

Сега в преговорите има много повече детайли, отколкото при първоначалните разговори. Сред тях е възможна премия за подновяване на договора – подобна на бонуса, който Килиан Мбапе получи при преминаването си в Реал Мадрид, тъй като договорът на Винисиус е близо до изтичане. Обсъждат се и правата върху неговия имидж, пише "AS".

Именно правата върху имиджа представляват значителна част от финансовата страна на сделката. Мбапе притежава почти 100% от своите права, което прави възможно изплащането на огромната му заплата. Към подобно споразумение се стреми и Винисиус, който в момента е една от най-разпознаваемите рекламни личности в света. Той има договори с 18 международни компании.

Винисиус има договор с Реал Мадрид до 2027 г., а от януари следващата година правилата на ФИФА ще му позволят свободно да преговаря с всеки друг клуб. Въпреки това мнозина смятат, че вече може да е постигнато предварително разбирателство относно бъдещето му, след като Реал Мадрид подписа с Ян Диоманде – футболист, представляван от същия агент, който представлява и Винисиус. Напълно възможно е бъдещето на бразилеца да е било обсъдено и очертано още преди сделката за Диоманде да бъде финализирана.

Последните информации от обкръжението на бразилеца сочат, че Винисиус възнамерява да остане в Реал Мадрид и да подпише нов договор. Във всеки случай всички тези въпроси вероятно ще получат отговор след предстоящата среща лице в лице между играча, Моуриньо и ръководството на Реал Мадрид.

Трябва да отбележим, че днес Винисиус проведе първа тренировка с Реал Мадрид след края на лятната си ваканция и се видя за пръв път очи в очи с новия си треньор Жозе Моуриньо.