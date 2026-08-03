Етър обърна Янтра в регионално дерби на Втора лига

Етър победи Янтра с 2:1 у дома в мач от втория кръг на Mr Bit Втора лига. "Болярите" направиха обрат, след като Милчо Ангелов даде аванс на гостите в 17-ата минута. Четири след почивката Никола Борисов изравни, а в 62-ата минута капитанът Георги Александров донесе успеха на великотърновци.

С успеха Етър събра шест точки, докато Янтра записа втора поредна загуба.

Янтра беше близо до гол след около 20 секунди футбол. Мартин Ганчев получи извеждащ пас зад отбраната на домакините, но Никола Виденов изби в корнер удара на нападателя.

"Ковачите" поведоха в 17-ата минута. Айвън Ангелов получи топката отдясно в наказателното поле от Иван Коконов. Халфът се освободи и пусна успореден пас към Милчо Ангелов, който отблизо вкара за 0:1.

В 34-ата минута Етър беше близо до изравнителен гол. Георги Иванов свали топката с глава към далечната греда след изпълнение на корнер. Тома Ушагелов беше оставен непокрит, но отблизо не успя да намери очертанията на вратата. Малко след това Георги Иванов получи страхотно подаване отдясно в наказателното поле. Ударът му беше спасен от Християн Василев. Топката отново се озова в Иванов, който подаде към Тома Ушагелов, но нападателят беше блокиран.

Четири минути след почивката "болярите" изравниха. Анастас Пемперски беше оставен непокрит на далечната греда след центриране от корнер. Защитникът върна към Никола Борисов, който от няколко метра се разписа за 1:1.

В 62-ата минута Етър стигна до пълен обрат. Георги Александров се извиси след центриране от свободен удар и с глава прати топката във вратата за 2:1.

Три минути след това гредата спаси Янтра след удар на Росен Иванов.