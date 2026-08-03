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Севернокорейски балистични ракети! Какво означава това за войната в Украйна
  Тема: Украйна

Севернокорейски балистични ракети! Какво означава това за войната в Украйна

3 Август, 2026 22:05 2 452 89

  • северна корея-
  • русия-
  • украйна-
  • ракети-
  • ким чен-ун

За Украйна възобновяването на севернокорейските доставки на балистични ракети означава, че натискът върху нейната противовъздушна отбрана вероятно ще остане висок и през следващите месеци, отбелязва АП

Севернокорейски балистични ракети! Какво означава това за войната в Украйна - 1
БТА БТА

След като в продължение на близо година не бяха отчетени нови случаи на изстрелване на севернокорейски балистични ракети срещу Украйна, миналата седмица украинските власти съобщиха, че Русия отново е използвала такава ракета, посочва Ройтерс. Според президента Володимир Зеленски предварителната информация сочи, че при удара срещу село Радушне в Днепропетровска област е била използвана ракета севернокорейско производство.

Първата употреба на севернокорейски балистични ракети от Русия беше отчетена в края на 2023 г., когато Москва започна да получава оръжия от Пхенян в замяна за икономическа, техническа и политическа подкрепа, припомня Ройтерс. Според украинското военно разузнаване до началото на 2025 г. Северна Корея е доставила на Русия близо 150 балистични ракети от типовете КН-23 и КН-24. След лятото на 2025 г. обаче почти нямаше удари със севернокорейски ракети, което предизвика предположения, че руските запасите са били изчерпани или че Кремъл е предпочел да използва собствените си ракети "Искандер". Именно затова възобновяването на ударите със севернокорейски ракета сега предизвиква сериозен интерес сред военните анализатори.

Според източници на Ройтерс, близки до украинските военни, възобновяването на употребата на севернокорейски ракети вероятно означава, че Русия е получила нова партида от Пхенян. Това е важно не само заради самите боеприпаси, а и защото показва, че логистичният канал между двете държави функционира без сериозни затруднения въпреки международните санкции. Анализатори отбелязват, че подобни доставки трудно биха били възможни без значително разширяване на военното сътрудничество между двете страни, което през последните две години вече обхвана артилерийските боеприпаси, реактивните снаряди, балистичните ракети и дори изпращането на севернокорейски военнослужещи в подкрепа на руските операции.

На пръв поглед може да изглежда парадоксално, че Русия – една от водещите световни военни сили и държава с развита ракетна промишленост – разчита на севернокорейски оръжия, коментира Ройтерс. В действителност обаче причините за това са предимно прагматични. Кремъл продължава да засилва интензивността на комбинираните удари с ракети и дронове срещу украинските градове, като се стреми едновременно да изтощава противовъздушната отбрана и да оказва психологически натиск върху цивилното население. За подобна стратегия са необходими големи количества боеприпаси, а всяка допълнителна севернокорейска доставка позволява на Москва да съхранява част от собствените си запаси, като същевременно поддържа високо темпо на атаките.

Военните експерти обръщат внимание и на самите характеристики на севернокорейските ракети, посочва Ройтерс. Балистичните ракети КН-23 и КН-24 са сходни с руските "Искандер" и използват полубалистична траектория, която затруднява прехващането им. Въпреки че според предишни анализи на украинските власти тези ракети понякога имат проблеми с точността и надеждността, те все пак представляват сериозна заплаха, особено когато се използват в комбинация с руски ракети и голямо количество дронове. При подобни масирани атаки основната цел често не е абсолютната прецизност на всяка отделна ракета, а претоварването на украинската противовъздушна отбрана.

Някои анализатори смятат, че повторната поява на севернокорейските ракети е още един признак за начина, по който Русия постепенно адаптира своята военна икономика, отбелязва Ройтерс. Вместо да разчита изцяло на вътрешното производство, Москва все повече използва мрежа от външни доставчици – най-вече Северна Корея и Иран – за да компенсира наложените срещу нея санкции. Иранските дронове "Шахед" вече са се превърнали в постоянен елемент от руските въздушни атаки, а севернокорейските снаряди и ракети постепенно заемат подобно място в арсенала на Кремъл. По този начин Русия успява да диверсифицира източниците си на въоръжение и да намали риска от недостиг на определени видове оръжия.

От стратегическа гледна точка възобновяването на използването на севернокорейски балистични ракети изпраща и политическо послание, пише в. "Гардиън". То демонстрира, че подписаното през 2024 г. споразумение за всеобхватно стратегическо партньорство между Русия и Северна Корея постепенно придобива реално военно измерение. Докато първоначално сътрудничеството се изразяваше предимно в доставки на артилерийски боеприпаси, сега то обхваща все по-сложни оръжейни системи и вероятно се разширява към нови форми на военно-технически обмен. Това означава, че войната в Украйна все повече се превръща в полигон, където различни авторитарни държави тестват способността си да си сътрудничат въпреки международната изолация.

В същото време повторната поява на севернокорейските ракети не бива автоматично да се тълкува като доказателство, че Русия изпитва критичен недостиг на балистични ракети собствено производство, отбелязва изданието. По-скоро тя демонстрира стремеж на Москва да разшири набора от средства, с които може да води продължителна война на изтощение. В условията на конфликт, който продължава вече пета година, наличието на няколко независими източника за доставка на ракети може да се окаже не по-малко важно от увеличаването на собственото производство.

Една от непосредствените последици от възобновяването на използването на севернокорейски балистични ракети е допълнителният натиск върху украинската противовъздушна отбрана, посочва Асошиейтед Прес. Балистичните ракети са сред най-трудните за прехващане цели, а към момента единствените системи, доказали способност надеждно да унищожават подобни заплахи в Украйна, са американските системи "Пейтриът" (Patriot). Украинските власти нееднократно са предупреждавали, че броят както на системите, така и на ракетите-прехващачи, с които разполагат, е ограничен, докато Русия непрекъснато увеличава мащаба на комбинираните си въздушни удари с балистични и крилати ракети, както и с дронове. Всеки допълнителен източник на балистични ракети позволява на Москва по-лесно да поддържа този натиск за по-дълъг период от време.

Новите доставки са от значение и по друга причина – те предоставят на Северна Корея възможност да усъвършенства собствените си ракетни програми, пише в. "Файненшъл Таймс". Още през 2024 г. украински официални представители съобщиха, че точността на севернокорейските ракети, използвани от Русия, постепенно се подобрява. Това породи спекулации сред западните анализатори, че Пхенян използва бойните действия в Украйна като своеобразен полигон за тестване на оръжия в реални бойни условия. Данните, които могат да бъдат събрани след всеки удар – за надеждността, точността и поведението на ракетите срещу съвременни системи за противовъздушна отбрана – са изключително ценни за по-нататъшното развитие на севернокорейските оръжейни програми.

Това превръща военното сътрудничество между Москва и Пхенян в процес, от който печелят и двете страни, посочва изданието. Русия получава необходимите боеприпаси и ракети, които ѝ позволяват да поддържа високо темпо на ударите срещу Украйна. Северна Корея, от своя страна, получава приходи, достъп до руски технологии и практически боен опит, който трудно би могла да придобие по друг начин. Американски и южнокорейски официални представители неведнъж са предупреждавали, че обменът вероятно включва не само оръжия срещу горива или храни, а и технологии, свързани със сателити, ракетни двигатели, противовъздушна отбрана и други чувствителни области.

Задълбочаването на това сътрудничество поставя и сериозни въпроси пред международния режим на санкции, пише сп. "Икономист". В продължение на години Съветът за сигурност на ООН приемаше резолюции, които забраняват на Северна Корея да изнася балистични ракети и свързани с тях технологии. Сега обаче една от постоянните страни членки на Съвета – Русия – е обвинявана именно в получаването на такива доставки. След като през 2024 г. Москва блокира подновяването на мандата на експертната група на ООН, наблюдаваща спазването на санкциите срещу Пхенян, международната общност разполага с още по-малко механизми за проследяване и документиране на подобни нарушения. Според анализатори това отслабва ефективността на санкционния режим и създава опасен прецедент за бъдещи конфликти.

Наред с непосредственото влияние върху войната в Украйна, сътрудничеството между Русия и Северна Корея има и по-широкообхватни геополитически последици, посочва "Файненшъл Таймс". То се вписва в постепенното формиране на мрежа от страни, които си сътрудничат в сферата на сигурността въпреки западните санкции. В различна степен в тази група попадат още Иран, Беларус и, според някои анализатори, отделни китайски компании, обвинявани от Запада, че доставят стоки с двойна употреба. Макар че тези страни имат различни интереси, войната в Украйна показа, че те могат да изграждат взаимноизгодни механизми за обмен на технологии, суровини и военно оборудване. Тази тенденция все повече обезпокоява западните столици, защото предполага, че конфликтът вече оказва влияние далеч извън европейския театър на военните действия.

За Украйна възобновяването на севернокорейските доставки на балистични ракети означава, че натискът върху нейната противовъздушна отбрана вероятно ще остане висок и през следващите месеци, отбелязва АП. За западните съюзници това е още един аргумент в полза на ускорените доставки на системи "Пейтриът", ракети прехващачи и други средства за противовъздушна отбрана. За Северна Корея пък войната се превръща във възможност да укрепи собствените си военни способности и международната си позиция чрез стратегическото си партньорство с Русия.

В крайна сметка информацията, че Русия отново е започнала да използва севернокорейски балистични ракети има значение, което надхвърля чисто военния аспект, коментира "Файненшъл Таймс". Тя е признак, че Москва продължава успешно да компенсира част от ограниченията върху собственото си военно производство чрез външни доставки, докато Пхенян получава безпрецедентен достъп до боен опит и вероятно до руски технологии. Същевременно това развитие подчертава колко трудно става ограничаването на военните способности на страни, които са готови да изграждат паралелни мрежи за сътрудничество извън съществуващите международни механизми. Ако тази тенденция се запази, тя няма да промени сама по себе си хода на войната, но може да удължи конфликта, да увеличи цената му за Украйна и да направи още по-сложно намирането на устойчиво политическо решение, заключава изданието.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ганя Путинофила

    23 74 Отговор
    Бензиностанцията с ракети първо остана без бензин,
    а сега и без ракети и опря до Ким!
    Жалка история!

    Коментиран от #2, #9, #10, #76

    22:08 03.08.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Какви

    65 12 Отговор
    Дебили!? В Украйна сериозно ли се надяват, че им остават много "следващи месеци"?!

    Коментиран от #14, #47

    22:10 03.08.2026

  • 4 Така беше и през Втората световна!

    14 59 Отговор
    Без САЩ, Англия и още 55 държави от антихитлеровата коалиция, сега Маскалия щеше да бъде зад Урал!

    Коментиран от #8, #15, #20, #56

    22:11 03.08.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Фактите говорят

    13 55 Отговор
    78% от мунициите, БМПТАТА, ГАУБИЦИ, РАКЕТИ, дронове, миномети са С.Корейски!
    92% от дроновете и електрониката са Ирански и Китайски...сглобявани край блатата!
    Само чернозема и чувальете са монголо-москалски
    Хихихихихи

    22:11 03.08.2026

  • 7 зИленски

    50 6 Отговор
    ЗНАЧИ ,ЧЕ СКОРО БЪЛГАРСКАТА СЕКЦИЯ НА ДОЙЧЕ ВЕЛЕ ЩЕ БЪЛВА ПРОСТОТИИ

    22:12 03.08.2026

  • 8 Верно ли бе

    33 4 Отговор

    До коментар #4 от "Така беше и през Втората световна!":

    Пеоееца герой от жълтите павета с парите на делян

    22:12 03.08.2026

  • 9 Хахаха

    53 8 Отговор

    До коментар #1 от "Ганя Путинофила":

    А зелю опря до цялото НАто и файда няма, глупаво е да си наивен😀

    Коментиран от #17, #24

    22:13 03.08.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Рано или

    42 4 Отговор
    късно зелето ке падне в кацата . АКО бе подписал в Истанбул , Украйна щеше да е цела и без жертви ..Велик е Борис джонсън но си подви опашката и го нема никакъв.

    Коментиран от #66

    22:13 03.08.2026

  • 13 Туй нЯщо преди...

    5 13 Отговор

    До коментар #5 от "Означава":

    Старухата извратеняк а Избега по трусики от ЛОШИО ГОТВАЧ или.. след Парадо на у йло у Киев?!?
    АааааааХахахаха

    22:14 03.08.2026

  • 14 Край

    19 5 Отговор

    До коментар #3 от "Какви":

    Сега като дойдоха ракетите от КНДР с Украйна е свършено...

    Коментиран от #31

    22:14 03.08.2026

  • 15 Барон Мюнхаузен, ти ли си?

    9 1 Отговор

    До коментар #4 от "Така беше и през Втората световна!":

    Някога яздеше гюлета, сега яздиш ракети!

    22:14 03.08.2026

  • 16 Ракети

    23 4 Отговор
    От ЕС за бандерите какво означава това ? Зануляване на смъркача !

    Коментиран от #18

    22:14 03.08.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 иван костов

    40 7 Отговор
    Корейските ракети пазят мира в тихоокеанският регион! Ако другарят Ун даде противокорабни ракети на Иран, които липсват в иранското портфолио, в Близкият изток ще настъпи вечен мир! Украйна е бита карта и руснаците ще я приключат със, или без корейски ракети! Разбира се те не могат да откажат на другарят Ун, изпробването на корейски ракети в реални бойни действия.🤣

    Коментиран от #25, #27, #36

    22:16 03.08.2026

  • 20 Минувач

    33 6 Отговор

    До коментар #4 от "Така беше и през Втората световна!":

    През ВСВ русите минаха цяла Европа , Балканите и част от Азия - факт !

    Коментиран от #26, #29, #32

    22:17 03.08.2026

  • 21 Боби Баламата

    8 31 Отговор
    Я така и не разбрах само, що 22 ядрени Републики, Фюрера педофил и редовната армия Оризо-Гризачи на Ким вече 13 год не могат да победят една държавица 20 ПЪТИ по- малка, без оръжие, Авиация, подводници, флот, крилати и балистични ракети?!?
    2 и половина Милиона монголяци Фира и...13 г... превземаме Донбас?

    22:18 03.08.2026

  • 22 Урсула

    38 4 Отговор
    Нека отбележим факта , че срещу Русия са ресурсите на цялото НАТО . Ясно че ще е до последния украинец . Русия има съюзници също и е нормално да си сътрудничи

    Коментиран от #49

    22:18 03.08.2026

  • 23 Някои

    22 3 Отговор
    Правоверни в БТА по пет пъти на ден пльосват килимчето на към Украйна, и извършват намаз към пророка със зеления потник!!!

    Коментиран от #34

    22:18 03.08.2026

  • 24 файда няма

    6 27 Отговор

    До коментар #9 от "Хахаха":

    А пета година велика Русия тъпче на едно място срещу несъществуваща държава и народ и груз 200 вече не смогва.

    Коментиран от #41

    22:18 03.08.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Няма край руският позор

    5 22 Отговор
    Няма🤣🤣🤣

    22:21 03.08.2026

  • 29 Така е, Педикюр

    7 25 Отговор

    До коментар #20 от "Минувач":

    58 % от ЧЕРВЕНАТА Армия бяха Украинци, 18 % Белоруси и останалите са от монголо-Мюсюлманските Републики!
    У коя Република у СССР бяха (и са) тия...руси?!?
    Хихихихихи

    22:21 03.08.2026

  • 30 1111

    16 3 Отговор
    Дрън-дрън, то е ясно, че ще тестват новите корейски балистични калистирки, защото знаем, че руснаците свършиха реактивните лопати.

    Коментиран от #38

    22:22 03.08.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Аман бе;)

    26 6 Отговор
    Цял ферман гъста боза.
    На руснаците севернокорейски ракети не им трябват. Просто имат междудържавно споразумение и помагат СКорея да тества нова ракета.
    Никакви доставки няма.
    Партенката с иранските Шахеди явно не минава вече и търсят нещо по- свежо.
    Другата манипулация че севернокорейцк са воювали срещу Украйна е нелепа. Били са в Русия на обучение и тренировки в реални условия.

    Коментиран от #44

    22:24 03.08.2026

  • 36 Касата

    5 18 Отговор

    До коментар #19 от "иван костов":

    Севернокорейците са по -големи смотаняци и палячовци, даже и от руските отрепки!

    22:24 03.08.2026

  • 37 Забавям но не забравям

    13 4 Отговор
    Остави севрнокорейците, но още по-голям проблем назрява за комика-сериен трепач. Иранците. Те толкова много мразят САЩ и евреите, а сега и украинците, че скоро ще видим орди брадати смели войни в Украйна, за които отмъщението за американските пиратски изстъпления върху иранската земя е въпрос на чест и достоинство.

    22:25 03.08.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Кубинец

    4 14 Отговор
    Кимчовците имат ли ток?

    22:27 03.08.2026

  • 40 бебето

    5 7 Отговор
    верно ли че Волгата епедал?

    Коментиран от #43

    22:28 03.08.2026

  • 41 Аре ся...

    5 12 Отговор

    До коментар #24 от "файда няма":

    Че Колко са 2 Милиона и половина блатари чернозем?!?

    22:28 03.08.2026

  • 42 Ти не

    3 0 Отговор

    До коментар #34 от "Дааа...":

    Си ги измъкваш из от задния хангар, а когато някой си го издърпа, търчиш да му го целуваш сам!

    22:30 03.08.2026

  • 43 Мека китка

    4 3 Отговор

    До коментар #40 от "бебето":

    Коцето,Цомчо и Волгин са от нашите!

    22:30 03.08.2026

  • 44 Али Турчинът

    9 3 Отговор

    До коментар #35 от "Аман бе;)":

    Прав си, консуле..
    Ама те недоразвити, не могат да понимает истината,.Истината е це,няма значение кога, както винаги говорите,,
    До безкрайност ще бомбят,ако имате возможности.
    Ама Русия има възможността да ви направи на ншщо.

    Коментиран от #50

    22:31 03.08.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Аз съм веган

    4 13 Отговор
    Означава че Бензиностанцията с ракети ,няма бензин и ракети. Няма и чебурашки.

    22:35 03.08.2026

  • 49 Българин

    4 14 Отговор

    До коментар #22 от "Урсула":

    Съюзниците на Украйна нямат избор и трябва да предоставят балистични ракети. Така ударите по Москва ще станат с достатъчна интензивност, за да може и московчани да се почустват съпречастни към войната, да стоят на тъмно и студено и да спят в метрото.

    22:35 03.08.2026

  • 50 Българин

    4 11 Отговор

    До коментар #44 от "Али Турчинът":

    Цел СВЕТ виде... ВТОРАЯ у СИРИЯ и УКРАЙНА! Хехехехехехе
    13 г хЕРОЙСКИ щурмуват селото ПОКРОВСК на 25 км от Донецк, селата Купянск, Малая Токмачка, Константиновка! А уж сичко беше за...3 ДНЯ!
    Хихихихихи

    Коментиран от #62

    22:35 03.08.2026

  • 51 Али Турчинът

    6 5 Отговор

    До коментар #45 от "Цеко Бомбардировача":

    Монголо язичен..Тръмп го каза..
    Цитат:Ако не бяха се оттеглили от Киев руските сили, сега щеше да има мир"
    Разбра ли истината.?

    Коментиран от #60

    22:36 03.08.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Комундел Комунделов

    2 7 Отговор
    За Украйна това означава, че ще трепе още чайки, гларуси и други подобни пернати.

    22:38 03.08.2026

  • 55 леле мале,

    12 4 Отговор
    Що за рев от страна на защитниците на Украйна, че Русия ползва чужди оръжия и производителите им имат възможност да тестват новите си разработки в реални условия? Ами нали точно това дава възможност и на всички други производители на защитни установки не да спят и да разчитат на старите си тенекии, а да разработват нови и да ги тестват в реални условия. Няма нещо което е измислено от човек и друг човек да не му е намерил цаката. Просто трябва да се работи много усърдно за да няма изненади при бъдещи конфликти, с непознати оръжия разработвани в мирно време и употребявани във военно време от противника.

    22:38 03.08.2026

  • 56 Бай Иван

    14 4 Отговор

    До коментар #4 от "Така беше и през Втората световна!":

    Ти сериозно ли мислиш, че без САЩ и Англия, СССР щеше да загуби Втората Световна война? Та те се включиха активно едва през 1944 г. с откриването на втори фронт срещу фашистка Германия, защото се притесниха, че цяла Европа ще бъде освободена от Червената армия! И даже за да открият Втори фронт измолват от Сталин да започне голямо настъпление срещу немската армия, за да не може Хитлер да прехвърли войски на Запад! Разбира се никой не може да отрече ролята на САЩ и Англия за по-бързия разгром на Германия, но само до толкова! Нещо повече, дори след употребата на ядренно оръжие от САЩ срещу Япония, последната не е имала намерение да капитулира! Към това решение японският император стига, когато му съобщават, че Червената армия е разбила неговата квантунгска армия!

    Коментиран от #63, #64, #67

    22:38 03.08.2026

  • 57 Боби Баламата

    3 7 Отговор
    Я па ше питам ама отговор НЕ искам.
    Кога тия 22 ядрени монгольяк Републики, педофила и редовната армия Оризо-Гризачи на Ким ше влезнат у Киев?!?

    22:39 03.08.2026

  • 58 Шкембе Войвода

    3 10 Отговор
    Пристигна от леговището на звяра следното съобщение:
    Александър Чайко е жив с тежка мозъчно черепна травма, зет му е мъртъв, а дъщеря му е без един крак
    Това е много по-тежко наказание от смърт.
    Вчера умишлено са пуснали дезинформация за смъртта му, заради съмнение, че терористичния акт може да е двустепенен и да го намерят в болницата.

    22:39 03.08.2026

  • 59 Гост

    9 3 Отговор
    Полигон е Украйна. Не вярвам руснаците да нямат. Просто изпитания на терен.

    Коментиран от #61

    22:42 03.08.2026

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Днес купонът беше

    1 4 Отговор

    До коментар #59 от "Гост":

    У Геленджик на плажа.

    22:49 03.08.2026

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 ПЪЛНИ

    3 3 Отговор

    До коментар #56 от "Бай Иван":

    ГЛУПОСТИ

    22:50 03.08.2026

  • 64 Още един неграмотен русодебил

    4 10 Отговор

    До коментар #56 от "Бай Иван":

    Включиха се 1944г. , но започнаха да бомбят Германия още 1941г. и я сринаха със земята!

    22:51 03.08.2026

  • 65 Аззззззззз

    7 1 Отговор
    Въпросът е откъде Ким взема перални?

    22:51 03.08.2026

  • 66 Мусорчик

    5 7 Отговор

    До коментар #12 от "Рано или":

    "Украйна щеше да е цела и без жертви"

    Но под московски ботуш. Нали се сещаш защо войната продължава - освен такива като тебе никой не иска московски ботуш.

    Коментиран от #72

    22:55 03.08.2026

  • 67 А Първата световна

    3 7 Отговор

    До коментар #56 от "Бай Иван":

    кой я спечели? Пак ли великата матушка ?

    22:55 03.08.2026

  • 68 Али Турчинът

    6 1 Отговор

    До коментар #60 от "Българин":

    Ами хубаво и направиха. Толкова са умни, че чак без Черно море.
    Крим чий е?
    Одеса как е?
    Не знаете нали? И Одеса ще бъде Русия, ако..))
    Ще развартят сополите около врата на 3дин евреин.

    22:56 03.08.2026

  • 69 Един

    2 6 Отговор
    Означава, че рашистите са много зле.

    23:01 03.08.2026

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 Хи хи

    5 1 Отговор

    До коментар #66 от "Мусорчик":

    Ти изкопа ли си вече бункерче, че Путин идва ? Така казаха нато и зеленото жуже !

    23:04 03.08.2026

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 грУЙО

    6 2 Отговор
    Добре е. Нека са живи и здрави корейците и иранците и да дават каквото могат.
    Всичко ще иде по кратуните на окраинците.
    Добре е войната да продължи дълго , че е много скучно да слушаме само за либерасти !

    23:05 03.08.2026

  • 75 Спрете да занимавате Българите

    7 3 Отговор
    с Фашистите Украйна, Германия и Франция!!!!!!!

    23:09 03.08.2026

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 1111

    4 2 Отговор
    Дрън-дрън, то е ясно, че ще тестват новите корейски балистични калистирки, защото знаем, че руснаците свършиха реактивните лопати.

    23:18 03.08.2026

  • 78 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 79 име

    3 2 Отговор
    Означава, че супер-дупер НАТОвското ПВО ще става отново за смях, но отзи път от севернокоейски ракети. Cоpocнята да почва да мисли как ще обяснява факт, че ракети на бедните, гладни и изостанали севернокорейчета унищожават НАТОвска техника.

    23:21 03.08.2026

  • 80 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 81 Ицо

    3 3 Отговор
    Има ли гнясъни копейки тук?

    Коментиран от #88

    23:24 03.08.2026

  • 82 Али Турчинът

    3 1 Отговор
    Не сте никакви журналисти.
    И никаква ваша информация няма в този сайт.
    А пък за свободата на словото..ще ви го припомня.

    23:25 03.08.2026

  • 83 Али Турчинът

    0 2 Отговор
    И от сърце ви пожелавам такива да сте, както за Украйна.
    Повечето ви не знает даже къде 7е намира.

    Коментиран от #84

    23:30 03.08.2026

  • 84 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 85 Али Турчинът

    0 0 Отговор

    До коментар #84 от "Ицо":

    Кажи бре лъв.
    Какво сте направени с тази страна, като България.?

    23:45 03.08.2026

  • 86 Сaтана Z

    0 0 Отговор
    Зеленият нацист е решил да изтощи Севернокорейските запаси от балистични ракети .Същото ,което прави и Тръмпи с Иранците.

    Коментиран от #89

    23:45 03.08.2026

  • 87 HEBEPOЯTНИ T ПAЦИ

    2 0 Отговор
    Вие сте хора без работа.
    В тази "статия" само простотии са написани.

    23:45 03.08.2026

  • 88 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 89 Али Турчинът

    0 0 Отговор

    До коментар #86 от "Сaтана Z":

    Ами значи ще продължи поне 11 години.
    Та да разберат защо?

    23:48 03.08.2026

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