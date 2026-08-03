Севернокорейски балистични ракети! Какво означава това за войната в Украйна

След като в продължение на близо година не бяха отчетени нови случаи на изстрелване на севернокорейски балистични ракети срещу Украйна, миналата седмица украинските власти съобщиха, че Русия отново е използвала такава ракета, посочва Ройтерс. Според президента Володимир Зеленски предварителната информация сочи, че при удара срещу село Радушне в Днепропетровска област е била използвана ракета севернокорейско производство.
Първата употреба на севернокорейски балистични ракети от Русия беше отчетена в края на 2023 г., когато Москва започна да получава оръжия от Пхенян в замяна за икономическа, техническа и политическа подкрепа, припомня Ройтерс. Според украинското военно разузнаване до началото на 2025 г. Северна Корея е доставила на Русия близо 150 балистични ракети от типовете КН-23 и КН-24. След лятото на 2025 г. обаче почти нямаше удари със севернокорейски ракети, което предизвика предположения, че руските запасите са били изчерпани или че Кремъл е предпочел да използва собствените си ракети "Искандер". Именно затова възобновяването на ударите със севернокорейски ракета сега предизвиква сериозен интерес сред военните анализатори.
Според източници на Ройтерс, близки до украинските военни, възобновяването на употребата на севернокорейски ракети вероятно означава, че Русия е получила нова партида от Пхенян. Това е важно не само заради самите боеприпаси, а и защото показва, че логистичният канал между двете държави функционира без сериозни затруднения въпреки международните санкции. Анализатори отбелязват, че подобни доставки трудно биха били възможни без значително разширяване на военното сътрудничество между двете страни, което през последните две години вече обхвана артилерийските боеприпаси, реактивните снаряди, балистичните ракети и дори изпращането на севернокорейски военнослужещи в подкрепа на руските операции.
На пръв поглед може да изглежда парадоксално, че Русия – една от водещите световни военни сили и държава с развита ракетна промишленост – разчита на севернокорейски оръжия, коментира Ройтерс. В действителност обаче причините за това са предимно прагматични. Кремъл продължава да засилва интензивността на комбинираните удари с ракети и дронове срещу украинските градове, като се стреми едновременно да изтощава противовъздушната отбрана и да оказва психологически натиск върху цивилното население. За подобна стратегия са необходими големи количества боеприпаси, а всяка допълнителна севернокорейска доставка позволява на Москва да съхранява част от собствените си запаси, като същевременно поддържа високо темпо на атаките.
Военните експерти обръщат внимание и на самите характеристики на севернокорейските ракети, посочва Ройтерс. Балистичните ракети КН-23 и КН-24 са сходни с руските "Искандер" и използват полубалистична траектория, която затруднява прехващането им. Въпреки че според предишни анализи на украинските власти тези ракети понякога имат проблеми с точността и надеждността, те все пак представляват сериозна заплаха, особено когато се използват в комбинация с руски ракети и голямо количество дронове. При подобни масирани атаки основната цел често не е абсолютната прецизност на всяка отделна ракета, а претоварването на украинската противовъздушна отбрана.
Някои анализатори смятат, че повторната поява на севернокорейските ракети е още един признак за начина, по който Русия постепенно адаптира своята военна икономика, отбелязва Ройтерс. Вместо да разчита изцяло на вътрешното производство, Москва все повече използва мрежа от външни доставчици – най-вече Северна Корея и Иран – за да компенсира наложените срещу нея санкции. Иранските дронове "Шахед" вече са се превърнали в постоянен елемент от руските въздушни атаки, а севернокорейските снаряди и ракети постепенно заемат подобно място в арсенала на Кремъл. По този начин Русия успява да диверсифицира източниците си на въоръжение и да намали риска от недостиг на определени видове оръжия.
От стратегическа гледна точка възобновяването на използването на севернокорейски балистични ракети изпраща и политическо послание, пише в. "Гардиън". То демонстрира, че подписаното през 2024 г. споразумение за всеобхватно стратегическо партньорство между Русия и Северна Корея постепенно придобива реално военно измерение. Докато първоначално сътрудничеството се изразяваше предимно в доставки на артилерийски боеприпаси, сега то обхваща все по-сложни оръжейни системи и вероятно се разширява към нови форми на военно-технически обмен. Това означава, че войната в Украйна все повече се превръща в полигон, където различни авторитарни държави тестват способността си да си сътрудничат въпреки международната изолация.
В същото време повторната поява на севернокорейските ракети не бива автоматично да се тълкува като доказателство, че Русия изпитва критичен недостиг на балистични ракети собствено производство, отбелязва изданието. По-скоро тя демонстрира стремеж на Москва да разшири набора от средства, с които може да води продължителна война на изтощение. В условията на конфликт, който продължава вече пета година, наличието на няколко независими източника за доставка на ракети може да се окаже не по-малко важно от увеличаването на собственото производство.
Една от непосредствените последици от възобновяването на използването на севернокорейски балистични ракети е допълнителният натиск върху украинската противовъздушна отбрана, посочва Асошиейтед Прес. Балистичните ракети са сред най-трудните за прехващане цели, а към момента единствените системи, доказали способност надеждно да унищожават подобни заплахи в Украйна, са американските системи "Пейтриът" (Patriot). Украинските власти нееднократно са предупреждавали, че броят както на системите, така и на ракетите-прехващачи, с които разполагат, е ограничен, докато Русия непрекъснато увеличава мащаба на комбинираните си въздушни удари с балистични и крилати ракети, както и с дронове. Всеки допълнителен източник на балистични ракети позволява на Москва по-лесно да поддържа този натиск за по-дълъг период от време.
Новите доставки са от значение и по друга причина – те предоставят на Северна Корея възможност да усъвършенства собствените си ракетни програми, пише в. "Файненшъл Таймс". Още през 2024 г. украински официални представители съобщиха, че точността на севернокорейските ракети, използвани от Русия, постепенно се подобрява. Това породи спекулации сред западните анализатори, че Пхенян използва бойните действия в Украйна като своеобразен полигон за тестване на оръжия в реални бойни условия. Данните, които могат да бъдат събрани след всеки удар – за надеждността, точността и поведението на ракетите срещу съвременни системи за противовъздушна отбрана – са изключително ценни за по-нататъшното развитие на севернокорейските оръжейни програми.
Това превръща военното сътрудничество между Москва и Пхенян в процес, от който печелят и двете страни, посочва изданието. Русия получава необходимите боеприпаси и ракети, които ѝ позволяват да поддържа високо темпо на ударите срещу Украйна. Северна Корея, от своя страна, получава приходи, достъп до руски технологии и практически боен опит, който трудно би могла да придобие по друг начин. Американски и южнокорейски официални представители неведнъж са предупреждавали, че обменът вероятно включва не само оръжия срещу горива или храни, а и технологии, свързани със сателити, ракетни двигатели, противовъздушна отбрана и други чувствителни области.
Задълбочаването на това сътрудничество поставя и сериозни въпроси пред международния режим на санкции, пише сп. "Икономист". В продължение на години Съветът за сигурност на ООН приемаше резолюции, които забраняват на Северна Корея да изнася балистични ракети и свързани с тях технологии. Сега обаче една от постоянните страни членки на Съвета – Русия – е обвинявана именно в получаването на такива доставки. След като през 2024 г. Москва блокира подновяването на мандата на експертната група на ООН, наблюдаваща спазването на санкциите срещу Пхенян, международната общност разполага с още по-малко механизми за проследяване и документиране на подобни нарушения. Според анализатори това отслабва ефективността на санкционния режим и създава опасен прецедент за бъдещи конфликти.
Наред с непосредственото влияние върху войната в Украйна, сътрудничеството между Русия и Северна Корея има и по-широкообхватни геополитически последици, посочва "Файненшъл Таймс". То се вписва в постепенното формиране на мрежа от страни, които си сътрудничат в сферата на сигурността въпреки западните санкции. В различна степен в тази група попадат още Иран, Беларус и, според някои анализатори, отделни китайски компании, обвинявани от Запада, че доставят стоки с двойна употреба. Макар че тези страни имат различни интереси, войната в Украйна показа, че те могат да изграждат взаимноизгодни механизми за обмен на технологии, суровини и военно оборудване. Тази тенденция все повече обезпокоява западните столици, защото предполага, че конфликтът вече оказва влияние далеч извън европейския театър на военните действия.
За Украйна възобновяването на севернокорейските доставки на балистични ракети означава, че натискът върху нейната противовъздушна отбрана вероятно ще остане висок и през следващите месеци, отбелязва АП. За западните съюзници това е още един аргумент в полза на ускорените доставки на системи "Пейтриът", ракети прехващачи и други средства за противовъздушна отбрана. За Северна Корея пък войната се превръща във възможност да укрепи собствените си военни способности и международната си позиция чрез стратегическото си партньорство с Русия.
В крайна сметка информацията, че Русия отново е започнала да използва севернокорейски балистични ракети има значение, което надхвърля чисто военния аспект, коментира "Файненшъл Таймс". Тя е признак, че Москва продължава успешно да компенсира част от ограниченията върху собственото си военно производство чрез външни доставки, докато Пхенян получава безпрецедентен достъп до боен опит и вероятно до руски технологии. Същевременно това развитие подчертава колко трудно става ограничаването на военните способности на страни, които са готови да изграждат паралелни мрежи за сътрудничество извън съществуващите международни механизми. Ако тази тенденция се запази, тя няма да промени сама по себе си хода на войната, но може да удължи конфликта, да увеличи цената му за Украйна и да направи още по-сложно намирането на устойчиво политическо решение, заключава изданието.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ганя Путинофила
а сега и без ракети и опря до Ким!
Жалка история!
Коментиран от #2, #9, #10, #76
22:08 03.08.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Какви
Коментиран от #14, #47
22:10 03.08.2026
4 Така беше и през Втората световна!
Коментиран от #8, #15, #20, #56
22:11 03.08.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Фактите говорят
92% от дроновете и електрониката са Ирански и Китайски...сглобявани край блатата!
Само чернозема и чувальете са монголо-москалски
Хихихихихи
22:11 03.08.2026
7 зИленски
22:12 03.08.2026
8 Верно ли бе
До коментар #4 от "Така беше и през Втората световна!":Пеоееца герой от жълтите павета с парите на делян
22:12 03.08.2026
9 Хахаха
До коментар #1 от "Ганя Путинофила":А зелю опря до цялото НАто и файда няма, глупаво е да си наивен😀
Коментиран от #17, #24
22:13 03.08.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Рано или
Коментиран от #66
22:13 03.08.2026
13 Туй нЯщо преди...
До коментар #5 от "Означава":Старухата извратеняк а Избега по трусики от ЛОШИО ГОТВАЧ или.. след Парадо на у йло у Киев?!?
АааааааХахахаха
22:14 03.08.2026
14 Край
До коментар #3 от "Какви":Сега като дойдоха ракетите от КНДР с Украйна е свършено...
Коментиран от #31
22:14 03.08.2026
15 Барон Мюнхаузен, ти ли си?
До коментар #4 от "Така беше и през Втората световна!":Някога яздеше гюлета, сега яздиш ракети!
22:14 03.08.2026
16 Ракети
Коментиран от #18
22:14 03.08.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 иван костов
Коментиран от #25, #27, #36
22:16 03.08.2026
20 Минувач
До коментар #4 от "Така беше и през Втората световна!":През ВСВ русите минаха цяла Европа , Балканите и част от Азия - факт !
Коментиран от #26, #29, #32
22:17 03.08.2026
21 Боби Баламата
2 и половина Милиона монголяци Фира и...13 г... превземаме Донбас?
22:18 03.08.2026
22 Урсула
Коментиран от #49
22:18 03.08.2026
23 Някои
Коментиран от #34
22:18 03.08.2026
24 файда няма
До коментар #9 от "Хахаха":А пета година велика Русия тъпче на едно място срещу несъществуваща държава и народ и груз 200 вече не смогва.
Коментиран от #41
22:18 03.08.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
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28 Няма край руският позор
22:21 03.08.2026
29 Така е, Педикюр
До коментар #20 от "Минувач":58 % от ЧЕРВЕНАТА Армия бяха Украинци, 18 % Белоруси и останалите са от монголо-Мюсюлманските Републики!
У коя Република у СССР бяха (и са) тия...руси?!?
Хихихихихи
22:21 03.08.2026
30 1111
Коментиран от #38
22:22 03.08.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
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35 Аман бе;)
На руснаците севернокорейски ракети не им трябват. Просто имат междудържавно споразумение и помагат СКорея да тества нова ракета.
Никакви доставки няма.
Партенката с иранските Шахеди явно не минава вече и търсят нещо по- свежо.
Другата манипулация че севернокорейцк са воювали срещу Украйна е нелепа. Били са в Русия на обучение и тренировки в реални условия.
Коментиран от #44
22:24 03.08.2026
36 Касата
До коментар #19 от "иван костов":Севернокорейците са по -големи смотаняци и палячовци, даже и от руските отрепки!
22:24 03.08.2026
37 Забавям но не забравям
22:25 03.08.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Кубинец
22:27 03.08.2026
40 бебето
Коментиран от #43
22:28 03.08.2026
41 Аре ся...
До коментар #24 от "файда няма":Че Колко са 2 Милиона и половина блатари чернозем?!?
22:28 03.08.2026
42 Ти не
До коментар #34 от "Дааа...":Си ги измъкваш из от задния хангар, а когато някой си го издърпа, търчиш да му го целуваш сам!
22:30 03.08.2026
43 Мека китка
До коментар #40 от "бебето":Коцето,Цомчо и Волгин са от нашите!
22:30 03.08.2026
44 Али Турчинът
До коментар #35 от "Аман бе;)":Прав си, консуле..
Ама те недоразвити, не могат да понимает истината,.Истината е це,няма значение кога, както винаги говорите,,
До безкрайност ще бомбят,ако имате возможности.
Ама Русия има възможността да ви направи на ншщо.
Коментиран от #50
22:31 03.08.2026
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Този коментар е премахнат от модератор.
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48 Аз съм веган
22:35 03.08.2026
49 Българин
До коментар #22 от "Урсула":Съюзниците на Украйна нямат избор и трябва да предоставят балистични ракети. Така ударите по Москва ще станат с достатъчна интензивност, за да може и московчани да се почустват съпречастни към войната, да стоят на тъмно и студено и да спят в метрото.
22:35 03.08.2026
50 Българин
До коментар #44 от "Али Турчинът":Цел СВЕТ виде... ВТОРАЯ у СИРИЯ и УКРАЙНА! Хехехехехехе
13 г хЕРОЙСКИ щурмуват селото ПОКРОВСК на 25 км от Донецк, селата Купянск, Малая Токмачка, Константиновка! А уж сичко беше за...3 ДНЯ!
Хихихихихи
Коментиран от #62
22:35 03.08.2026
51 Али Турчинът
До коментар #45 от "Цеко Бомбардировача":Монголо язичен..Тръмп го каза..
Цитат:Ако не бяха се оттеглили от Киев руските сили, сега щеше да има мир"
Разбра ли истината.?
Коментиран от #60
22:36 03.08.2026
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Комундел Комунделов
22:38 03.08.2026
55 леле мале,
22:38 03.08.2026
56 Бай Иван
До коментар #4 от "Така беше и през Втората световна!":Ти сериозно ли мислиш, че без САЩ и Англия, СССР щеше да загуби Втората Световна война? Та те се включиха активно едва през 1944 г. с откриването на втори фронт срещу фашистка Германия, защото се притесниха, че цяла Европа ще бъде освободена от Червената армия! И даже за да открият Втори фронт измолват от Сталин да започне голямо настъпление срещу немската армия, за да не може Хитлер да прехвърли войски на Запад! Разбира се никой не може да отрече ролята на САЩ и Англия за по-бързия разгром на Германия, но само до толкова! Нещо повече, дори след употребата на ядренно оръжие от САЩ срещу Япония, последната не е имала намерение да капитулира! Към това решение японският император стига, когато му съобщават, че Червената армия е разбила неговата квантунгска армия!
Коментиран от #63, #64, #67
22:38 03.08.2026
57 Боби Баламата
Кога тия 22 ядрени монгольяк Републики, педофила и редовната армия Оризо-Гризачи на Ким ше влезнат у Киев?!?
22:39 03.08.2026
58 Шкембе Войвода
Александър Чайко е жив с тежка мозъчно черепна травма, зет му е мъртъв, а дъщеря му е без един крак
Това е много по-тежко наказание от смърт.
Вчера умишлено са пуснали дезинформация за смъртта му, заради съмнение, че терористичния акт може да е двустепенен и да го намерят в болницата.
22:39 03.08.2026
59 Гост
Коментиран от #61
22:42 03.08.2026
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 Днес купонът беше
До коментар #59 от "Гост":У Геленджик на плажа.
22:49 03.08.2026
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 ПЪЛНИ
До коментар #56 от "Бай Иван":ГЛУПОСТИ
22:50 03.08.2026
64 Още един неграмотен русодебил
До коментар #56 от "Бай Иван":Включиха се 1944г. , но започнаха да бомбят Германия още 1941г. и я сринаха със земята!
22:51 03.08.2026
65 Аззззззззз
22:51 03.08.2026
66 Мусорчик
До коментар #12 от "Рано или":"Украйна щеше да е цела и без жертви"
Но под московски ботуш. Нали се сещаш защо войната продължава - освен такива като тебе никой не иска московски ботуш.
Коментиран от #72
22:55 03.08.2026
67 А Първата световна
До коментар #56 от "Бай Иван":кой я спечели? Пак ли великата матушка ?
22:55 03.08.2026
68 Али Турчинът
До коментар #60 от "Българин":Ами хубаво и направиха. Толкова са умни, че чак без Черно море.
Крим чий е?
Одеса как е?
Не знаете нали? И Одеса ще бъде Русия, ако..))
Ще развартят сополите около врата на 3дин евреин.
22:56 03.08.2026
69 Един
23:01 03.08.2026
70 Този коментар е премахнат от модератор.
71 Този коментар е премахнат от модератор.
72 Хи хи
До коментар #66 от "Мусорчик":Ти изкопа ли си вече бункерче, че Путин идва ? Така казаха нато и зеленото жуже !
23:04 03.08.2026
73 Този коментар е премахнат от модератор.
74 грУЙО
Всичко ще иде по кратуните на окраинците.
Добре е войната да продължи дълго , че е много скучно да слушаме само за либерасти !
23:05 03.08.2026
75 Спрете да занимавате Българите
23:09 03.08.2026
76 Този коментар е премахнат от модератор.
77 1111
23:18 03.08.2026
78 Този коментар е премахнат от модератор.
79 име
23:21 03.08.2026
80 Този коментар е премахнат от модератор.
81 Ицо
Коментиран от #88
23:24 03.08.2026
82 Али Турчинът
И никаква ваша информация няма в този сайт.
А пък за свободата на словото..ще ви го припомня.
23:25 03.08.2026
83 Али Турчинът
Повечето ви не знает даже къде 7е намира.
Коментиран от #84
23:30 03.08.2026
84 Този коментар е премахнат от модератор.
85 Али Турчинът
До коментар #84 от "Ицо":Кажи бре лъв.
Какво сте направени с тази страна, като България.?
23:45 03.08.2026
86 Сaтана Z
Коментиран от #89
23:45 03.08.2026
87 HEBEPOЯTНИ T ПAЦИ
В тази "статия" само простотии са написани.
23:45 03.08.2026
88 Този коментар е премахнат от модератор.
89 Али Турчинът
До коментар #86 от "Сaтана Z":Ами значи ще продължи поне 11 години.
Та да разберат защо?
23:48 03.08.2026