Голям пожар край село Стрелци

Голям пожар пламна край село Стрелци, близо до Брезово. Огнената стихия се е разразила малко след 16,00 часа и е тръгнала от сухи треви в стопанския двор на селото, съобщи Нова тв.

Поради силния вятър пламъците бързо са обхванали и две изоставени постройки за животни, които са изгорели напълно. По първоначални данни пожарът вече е изпепелил площ от близо 2000 декара. След като е прехвърлил пътя, огънят се е насочил към близка широколистна гора. Опасност за населеното място и хората няма.

Веднага към мястото са насочени екипи на пожарната. В овладяването на стихията от въздуха се включи и хеликоптер от 24-та авиобаза Крумово, както и тежка техника – булдозер от сектор „Специализирани оперативни дейности“.

На терен работят общо над 10 екипа на пожарната. В гасенето се включиха и три доброволни формирования, сред които Националният отряд за реакция при бедствията и доброволци от Хисаря. Тяхната цел е да не допуснат разрастване на пожара в горската територия. Гасителните действия продължават.