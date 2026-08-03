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Левски приема Кайрат пред пълен стадион

Левски приема Кайрат пред пълен стадион

3 Август, 2026 22:28 601 1

  • левски-
  • футбол-
  • кайрат

Това става трети път за настоящия сезон, като същото се получи и в предишните две срещи срещу шампиона на Босна и Херцеговина Борац Баня Лука, както и срещу румънския първенец Университатя Крайова

Левски приема Кайрат пред пълен стадион - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

От Левски обявиха, че всички билети за стадион "Георги Аспарухов" на домакинския мач срещу Кайрат Алмати от третия кръг на Шампионската лига утре са разпродадени. Това става трети път за настоящия сезон, като същото се получи и в предишните две срещи срещу шампиона на Босна и Херцеговина Борац Баня Лука, както и срещу румънския първенец Университатя Крайова.

Имаше известно напрежение заради невъзможността някои фенове да си купят пропуските онлайн, като някои от тях се редиха на опашки и преди мача със Септември за първенство, но в крайна сметка всичко приключи добре.

Това ще бъде последен мач на Левски на собствения си стадион в евротурнирите, като в плейофите на Шампионската лига или Лига Европа тимът на Хулио Веласкес трябва да играе пред много повече публика на стадион "Васил Левски".


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