Спартак Варна победи Локо Пд при дебюта на Ясен Петров

Спартак (Варна) продължава да лети високо през новия сезон и победи Локомотив (Пловдив) в заключителния мач от третия кръг на efbet Лига. “Соколите” и “смърфовете” изнесоха здрава битка на “Коритото”, като страхотно попадение на Давид Валверде още в 8-ата минута направи разликата между двата тима и Ясен Петров се поздрави с успех с 1:0 в дебюта си начело на варненци.

Само 39 секунди след началото на мача Кова центрира отдясно по земя към задната греда, където се намираше Лами, но нападателят на "смърфовете" не успя да реализира от 5-6 метра.

Спартак отговори подобаващо в 8-ата минута, когато откри резултата. Валверде получи подаване на около 25 метра пред противниковата врата и след много класен удар с десния крак не остави шанс на Милосавлевич.

В 29-ата минута Читоку задържа Идриз и пловдивчани трябваше да получат нарушение пред наказателното поле на домакините, но съдията не видя ситуацията и остана безмълвен.

Шест минути по-късно Идриз се измъкна зад отбраната на варненци и шутира по диагонал в аут.

Осем минути след почивката Иванов направи сериозен пропуск, пропускайки да удвои. Той получи пас от Жота при контраатака на варненци, но не сполучи при фронталния си удар от 11-12 мтра и Милосавлевич улови.

След час игра Риян засече с глава на близката греда центриране от корнер, но не улучи вратата на Спартак.

В 72-рата минута домакините за малко не стигнаха до куриозен гол. Сане пробва да центрира отдясно, но толкова остро, че се получи като удар в близкия ъгъл, а топката срещна лявата греда и излезе в аут.

Гостите отговориха чрез удар с глава на резервата Лонгвил в 79-ата минута, но и той не намери целта.

СПАРТАК (ВАРНА) - ЛОКОМОТИВ (ПЛОВДИВ) 1:0

1:0 Давид Валверде 8

СПАРТАК (ВАРНА): 23. Пламен Илиев, 4. Борис Иванов, 8. Дамян Йорданов, 10. Жота Лопеш, 17. Цветослав Маринов, 44. Ангел Грънчов, 45. Джоуи Читоку, 76. Давид Валверде, 77. Антон Иванов, 82. Томас Силва, 99. Георги Трифонов

ЛОКОМОТИВ (ПЛОВДИВ): 1. Боян Милосавлевич, 2. Адриан Кова, 4. Андрей Киндриш, 12. Ефе Али, 99. Жулиен Лами, 22. Ивайло Иванов, 94. Каталин Иту 13. Лукас Риян. 39. Парвиз Умарбаев, 7.Севи Идриз, 5.Тодор Павлов