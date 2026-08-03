На път към ЕС! Хиляди хора остават в Сеута след масовото нахлуването на мигранти през границата с Мароко

Стотици мигранти разпънаха палатки и установиха своеобразен лагер на плажа в испанския ексклав Сеута в Северна Африка на фона на усилията на местните власти да се справят с хилядите хора, които все още се намират там след масовото нахлуване през границата миналата седмица, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

По оценки на Испания около 69 500 мигранти са се върнали обратно в Мароко през последните четири дни, което означава, че в територията са влезли повече от 60 000 мигранти, както първоначално обявиха местните власти. Официалният брой на загиналите от испанската страна на границата достигна 72-ма души, а от мароканска страна - 11.

Мнозина мигранти заявиха, че са напуснали мястото, тъй като магазините са били затворени и те не са могли да се снабдят с храна. Мигрантите казаха и, че са били посрещнати враждебно от местните жители. Някои мигранти, тръгващи си от Сеута, казаха, че го правят, защото не са успели да продължат пътя си към континентална Испания.

Сеута и другият испански ексклав в Северна Африка - Мелиля, се намират на средиземноморското крайбрежие на Мароко и често стават обект на опити за преминаването на мигранти, които се стремят да достигнат до Европа.

Видеоматериал на агенция Ройтерс показа десетки мигранти, повечето от които от Субсахарска Африка, легнали на пясъка на плажа "Ел Трамполин" в Сеута. Повечето от тях се бяха загърнали с кърпи, за да се предпазят от вятъра, докато военни и полицейски превозни средства патрулираха по пътя зад тях.

Кметът на Сеута Хуан Хесус Вивас заяви пред испанската телевизия "Телесинко", че в ексклава са останали между 3000 и 5000 мигранти, като подчерта, че двата центъра за приемането на мигранти - единият за възрастни, а другият за непълнолетни - са "препълнени".

Местният служител Алберто Гайтан заяви, че градът се грижи за 862 непълнолетни мигранти, които се ползват със специална правна защита срещу депортиране.

Кризата подхрани антиимигрантска реторика в цяла Европа и предизвика дипломатическо напрежение в рамките на Европейския съюз по отношение на граничната политика, а Испания разкритикува някои европейски партньори заради тяхната реакция, която не е била от полза за Мадрид в този труден момент, а довела само до разделение в обществото.

Министърът на външните работи на Испания Хосе Мануел Албарес заяви днес, че Испания е подкрепяла други страни от ЕС по време на миграционни кризи и сега очаква реципрочна подкрепа. Албарес остро разкритикува италианското правителство, като го обвини, че допринася за разпространението на дезинформация. В края на миналата седмица Италия суспендира Шенгенското споразумение с Испания и разпореди въвеждане на проверки по морските и въздушните граници между двете страни.

Албарес припомни, че Мароко незабавно е предложило подкрепа от страна на полицията и не е поставило условия за сътрудничеството си, което е позволило бързото връщане на по-голямата част от преминалите на испанска територия.

Но кметът на Сеута каза, че в града се разпространява мнението, че именно Мароко е допуснало - ако не и организирало - кризата. "Мароко ни показа, че не е надежден партньор. Няма друга алтернатива, освен да се предприемат всички необходими мерки, за да се гарантира, че това няма да се случи отново", заяви Вивас пред испанския вестник "Ел Паис".

Вчера Министерството на вътрешните работи на Мароко обвини за вълната от мигранти дезинформацията в социалните мрежи, мрежите за трафик на хора и погрешното тълкуване на испанско съдебно решение, забраняващо незабавното връщане на мигранти, заловени да влизат в Испания по море. Това съвпадна и с официалната позиция на Мадрид.

Според в. "Ел Паис" и радио "Кадена СЕР", които се позовават на запознати с въпроса източници, испанските разузнавателни служби са стигнали до заключението, че Мароко не е планирало масовото преминаване на границата, но е позволило то да се случи. Мароканският граничен контрол е бил постепенно облекчен през юли и според информациите е бил премахнат, когато големите групи от хора са се устремили към граничния пункт "Тарахал" по време на Деня на трона, официален празник в Мароко, се посочва в докладите.

Министерството на вътрешните работи на Мароко не отговори веднага на запитването за коментар. В изявлението си от вчера ведомството заяви, че Мароко е "решено да засили международното си сътрудничество и координацията в борбата срещу нерегламентираната миграция и трафика на хора".

В събота министърът на вътрешните работи на Испания Фернандо Гранде-Марласка заяви пред журналисти, че Националният разузнавателен център, службата за вътрешно и външно разузнаване на Испания, която се намира под контрола на Министерството на отбраната, не го е предупредила за предстоящ приток на бежанци. Вестник "Ел Паис" съобщи днес, че това е предизвикало напрежение между двете министерства. Говорител на вътрешното министерство омаловажи съобщенията за напрежение.

Министърът на отбраната Маргарита Роблес отказа да коментира дали Националният разузнавателен център е разполагал с предварителна информация за масовото нахлуване през границата, като добави, че дейността на службата е секретна, и похвали "изключителната работа" на служителите на испанските служби за сигурност.