Бивш спортен министър постави под съмнение допинг контрола на Франция преди Мондиал 1998

Бившият спортен министър на спорта Мари-Жорж Бюфе призна години по-късно, че са били спрени неочакваните допинг контроли за тима на Франция преди домашното Световното първенство през 1998 година, когато тимът триумфира с титлата, съобщава АФП. Тя беше отрекла това преди години, припомня агенцията.

Това признание стана в документалния филм "Зидан, фабриката на една легенда", посветен на новия селекционер на "петлите". Министърът от кабинета на Лионел Жоспен (1997-2002) казва, че това решение е взето след неочаквана проверка по време на лагер в Тин през 1997, предизвикала голямо възмущение. Тогава играчите, селекционерът Еме Жаке и федерацията обвиняват контрола, че пречи на подготовката на французите. Тестовете на урина са отрицателни.

"Не трябваше повече да преча на футболистите, няма да има повече проверки", каза лекарят Ален Гарние, взел пробите в Тин.

"Ако доктор Гарние го е казал, значи е вярно. Не го казахме тогава така, но бе отстъпление. След Световното първенство продължихме битката срещу допинга", каз