Шишков: Възлагаме проекти по АМ "Черно море" от Румъния до Малко Търново ОБЗОР

„За нашето правителство автомагистрала „Черно море“ е от границата с Румъния до Малко Търново. Затова подготвяме задание за проектиране на липсващите участъци, които нямат проектна готовност.“ Това обяви на пресконференция в Бургас министърът на регионалното развитие и благоустройството арх. Иван Шишков след работна среща с кметове на общини от региона и областния управител Дико Диков. В диалога участваха също избраните от региона народни представители от „Прогресивна България“.

Пред представителите на медиите министърът напомни, че на този етап няма никакъв конкретен проект за магистралата. Единственият документ, и то в съвсем предварителна фаза, е процедура по ОВОС единствено за отсечката между Бургас и Варна. „Икономическият смисъл на АМ „Черно море“ е да обслужва две граници, а не само Бургас и Варна“, каза арх. Шишков.

В рамките на няколко часа министър Шишков и градоначалниците обсъдиха широк кръг въпроси и проблеми, чието решаване започва в кратки срокове. Кметовете поеха ангажимент максимално бързо да завършат процедурите по приемане на общи устройствени планове, а министър Шишков гарантира, че държавата ще ги съгласува в съкратени срокове и с бърза комуникация, за да може те да намерят своята реализация и законово изпълнение. „Общите устройствени планове са важни, защото са законът, по който трябва да се развиват всички общини, още повече че тези в Бургаско създават облика на българския туризъм. Те заслужават да има ред, да има съвсем друга визия. И се надявам, че кметовете са разбрали това“, подчерта арх. Шишков. Той напомни, че преди 2 месеца е поставил проблема, защото се е оказало, че 52 общини нямат общи устройствени планове, но вече се работи по изготвянето им.

По отношение на въпросите на местните власти за бъдещето на проектите по общинската програма, включени в приложение 3 на Закона държавния бюджет, министър Шишков поясни, че са поставени много ясни критерии за финансирането им и кметовете са запознати. Там, където проектите отговарят на критериите, ще се финансират от държавата и няма да има хаос със завършването им.

По време на разговора от кметовете бе поставен и проблем с пропуски и неточности в кадастралната карта. Министърът увери, че ще се вземат спешни мерки, защото понякога неточностите пречат за по-бързото процедиране на инфраструктурните обекти. По отношение на проблеми с довеждащи водопроводи в региона арх. Шишков увери, че в най-скоро време ще започне подмяната им. „Има и такива, които преминават през частни имоти и нямат отразени сервитути. Много са проблемите в областта и държавата, в голямата си част сме подготвени и работим за решаването им. Има кметове, които са мобилизирани да сложим в ред проблемите на общините и държавата“, отчете регионалният министър.

Колективният иск на юристите в Софийския градски съд за състоянието на пътищата в страната министър Шишков коментира като странен. „След като толкова много години имаше толкова много проблеми по пътната инфраструктура, след като не се построиха магистралите, след като прокуратурата 5 години – от 2021 година, не реагира по никакъв начин на всички злоупотреби, за които аз лично като заместник-министър и министър подавах сигнали, те са ясно написани. Част от тях се мерят с линийка. И сега изведнъж някой се появява и подава иск срещу АПИ, т.е. срещу държавата. Да разбирам, не е срещу държавата, която ние управляваме. Но в действителност защо не се направи по-рано?“, коментира арх. Шишков. Той зададе въпроса защо никой не е коментирал в годините назад подадените сигнали за злоупотреби – за липсващите магистрали, за това, че асфалтът е по-тънък. „Защо никой не реагира тогава? Толкова ли беше удобна онази власт и колко ли е неудобна тази власт? И сега задаваме въпроса на кого е неудобна? И аз ще ви отговоря: на тези, които откраднаха, на тези, които участваха. И тези, които участваха, ни критикуват сега нас, че има страхотен проблем с пътищата. Разбира се, че го има. И аз съм съгласен, че наследството е изключително тежко в пътната инфраструктура. Така че няма никакъв проблем и да спечелят иска. И те ще го спечелят, но той ще тежи на съвестта на тези, които ни докараха дотук. Така че, това е изключително елементарен пиар на виновниците за пътната катастрофа в България“, коментира министър Шишков.

Регионалният министър каза още, че на концесия ще бъдат дадени пътищата, които не са проектирани и тепърва ще се изграждат, защото държавата няма как да финансира всички нови магистрали. „Ще направим проекти, устройствени планове, ще отчуждим терените и ще намерим концесионерите, които ще изградят пътищата, след това ще ги поддържат в продължение на 30 години напред и тогава въпросът кой открадна асфалта няма да го има. Обаче за сметка на това ще имаме магистрали, ще имаме и пътища. 800 км магистрали ни предстоят тепърва да ги проектираме и да ги построим, което означава почти 800 км концесии“, каза още арх. Шишков. По думите му на концесия ще бъде и част от АМ „Черно море“. Едва след като са готови проектите, ще са ясни и цените. „Някой иска да каже – ще осигурим толкова пари и после ще видим какво ще правим с тия пари, защото така стана с „Хемус“, така коментираха последните три години детската болница в София, защото се коментираше как ще осигурят едни пари, и сега ни критикуват, че не сме осигурили пари, но те не осигуриха проекта. Т.е. три години не мръдна абсолютно наникъде процедурата.“, каза министърът. И допълни, че нещата се случват по различен начин в инвестиционния процес. „Инвестиционният процес не е политическа дъвка, а е нещо много сериозно“, заяви той.

Днес министър Шишков посети и граничния пункт при Малко Търново, за да провери лично и на място възможностите за разширяването му. Предвижда се цялостна реконструкция на граничния пункт, който ще бъде част бъдещото скоростно трасе, което ще свързва границите на България с Румъния и с Турция. По време на посещението бяха обсъдени технически варианти за изпълнение на необходимите дейности, така че граничният пункт да бъде с по-добра функционалност предвид сложния терен, в който се намира. В огледа на терена участваха директорът на Агенция „Митници“ Николай Шушков, директорът на ТД „Митница Бургас“ Иван Панайотов, комисар Динко Динков – директор на РД „Гранична полиция“ – Елхово, началникът на Митнически пункт „Малко Търново“ Христо Илев, Али Топчу – директор на Тракийски митници на Република Турция, и Кубилай Тархан – директор на митническия пункт „Дерекьой“ на турско-българската граница край Къркларели. Присъстваха също народният представител от „Прогресивна България“ и член на Комисията по транспорт Пламен Карашев, областният управител на Бургас Дико Диков и заместник областните управители Веселин Анестиев и Георги Маджаров, както и кметът на Малко Търново Илиян Янчев.