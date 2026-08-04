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Рафаел Леао преосмисли бъдещето си

Рафаел Леао преосмисли бъдещето си

4 Август, 2026 12:08 532 0

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Липсата на атрактивни предложения задържа нападателя в Милан

Рафаел Леао преосмисли бъдещето си - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Внезапна промяна на курса беляза бъдещето на Рафаел Леао в Милан. След като дълго време се смяташе, че португалският национал е с единия крак извън "Сан Сиро", сега ситуацията се обърна на 180 градуса. Италианската телевизия Sky Sport Italia разкри, че Леао вече не е толкова ентусиазиран да напусне "росонерите", тъй като алтернативите пред него не го вдъхновяват.

В последните седмици името на Леао бе свързвано с редица клубове от турската Суперлига – Фенербахче, Галатасарай и Бешикташ. Въпреки това, офертите от тези отбори не успяха да разпалят амбициите на португалеца. Очакванията за трансфер в по-престижни първенства като английската Висша лига или испанската Ла Лига така и не се материализираха, което допълнително охлади желанието му за промяна.

Ръководството на Милан не е склонно да се раздели с Леао на всяка цена. Клубът ясно е заявил, че няма да приеме оферта под 50 милиона евро плюс допълнителни бонуси. Освен това, вариантите за наем с опция или задължение за откупуване са категорично отхвърлени от "росонерите". Договорът на Леао с Милан е валиден до юни 2028 година, което дава на клуба силна позиция в преговорите.


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