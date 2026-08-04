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Барселона прати вратаря Тер Стеген под наем в Аякс

Барселона прати вратаря Тер Стеген под наем в Аякс

4 Август, 2026 14:02 386 1

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Германският страж започва ново предизвикателство в Амстердам

Барселона прати вратаря Тер Стеген под наем в Аякс - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

След години, изпълнени с триумфи и незабравими мигове с екипа на Барселона, германският вратар Марк-Андре тер Стеген ще облече екипа на Аякс. Каталунският колос официално обяви, че преотстъпва 34-годишния си страж на амстердамския тим за срок от един сезон.

Решението за този ход идва след изричното желание на новия наставник на Аякс – Мичел, който вече е работил с Тер Стеген по време на престоя му в Жирона. Макар и миналият сезон да не бе особено успешен за германеца заради тежка контузия и само два изиграни мача, сега той получава шанс за рестарт в един от най-емблематичните клубове в Нидерландия.

Въпреки че Тер Стеген ще носи фланелката на Аякс през следващата кампания, Барселона ще продължи да поема лъвския пай от неговото възнаграждение – цели 90% от заплатата му остават за сметка на каталунците. Все пак, ако германецът запише повече мачове, холандският клуб ще трябва да доплати малко над договорените 10%.

С внушителните 423 официални срещи за „блаугранас“, Тер Стеген се нарежда сред най-уважаваните чуждестранни футболисти в историята на Барселона – веднага след Лионел Меси. Германецът е носител на 21 трофея, включително и престижната купа от Шампионската лига през 2015 година. Сега, в Амстердам, той ще се опита да върне най-добрата си форма и да помогне на Аякс в битката за нови отличия.

Договорът на Тер Стеген с Барселона е валиден до 2028 година, което означава, че след края на наема германският страж може да се завърне на „Камп Ноу.


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  • 1 гост

    0 0 Отговор
    една здрава контузия тотално ти преобръща живота...на Терстеген...на Ансу Фати...много са

    14:06 04.08.2026

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