Барселона прати вратаря Тер Стеген под наем в Аякс

След години, изпълнени с триумфи и незабравими мигове с екипа на Барселона, германският вратар Марк-Андре тер Стеген ще облече екипа на Аякс. Каталунският колос официално обяви, че преотстъпва 34-годишния си страж на амстердамския тим за срок от един сезон.

Решението за този ход идва след изричното желание на новия наставник на Аякс – Мичел, който вече е работил с Тер Стеген по време на престоя му в Жирона. Макар и миналият сезон да не бе особено успешен за германеца заради тежка контузия и само два изиграни мача, сега той получава шанс за рестарт в един от най-емблематичните клубове в Нидерландия.

Въпреки че Тер Стеген ще носи фланелката на Аякс през следващата кампания, Барселона ще продължи да поема лъвския пай от неговото възнаграждение – цели 90% от заплатата му остават за сметка на каталунците. Все пак, ако германецът запише повече мачове, холандският клуб ще трябва да доплати малко над договорените 10%.

С внушителните 423 официални срещи за „блаугранас“, Тер Стеген се нарежда сред най-уважаваните чуждестранни футболисти в историята на Барселона – веднага след Лионел Меси. Германецът е носител на 21 трофея, включително и престижната купа от Шампионската лига през 2015 година. Сега, в Амстердам, той ще се опита да върне най-добрата си форма и да помогне на Аякс в битката за нови отличия.

Договорът на Тер Стеген с Барселона е валиден до 2028 година, което означава, че след края на наема германският страж може да се завърне на „Камп Ноу.

We are delighted to announce the signing of Marc ter Stegen on a season-long loan from FC Barcelona.



Willkommen, Marc! — AFC Ajax (@AFCAjax) August 4, 2026