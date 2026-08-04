"Киев съобщи, че падането на дрон на плажа в Геленджик е причинено от руската противовъздушна отбрана"

Падането на дрон на плаж в черноморския курорт Геленджик в руската Краснодарска област се е случило в резултат от действията на руската противовъздушна отбрана, заяви украинският Център за противодействие на дезинформацията към Съвета за национална сигурност и отбрана на Украйна, цитиран от Укринформ, предаде БТА.
Според началника на центъра Андрий Коваленко "това е дело на руските сили за противовъздушна отбрана, които свалиха дрон над плаж, пълен с почиващи. И също така беше резултат от жалките опити на руските власти, които често крият тревогите за въздушна атака и не правят нищо от необходимото, за да гарантират безопасността на руснаците по време на такива тревоги".
"Отговорността за смъртта на руснаци на плажа в Геленджик принадлежи изцяло на руските сили за противовъздушна отбрана", заяви той.
"Украйна използва оръжията си само и единствено срещу руския военно-промишлен комплекс и икономическа инфраструктура, която допринася за финансирането на войната", увери Коваленко.
Както БТА предаде, Русия вчера съобщи, че най-малко седем души, включително три деца, са били убити и около 40 са били ранени в руския черноморски курорт Геленджик при атака с дрон, която Москва определи като целенасочено извършена от Украйна.
Видеа, разпространявани в социалните мрежи, чиято достоверност бе потвърдена от Ройтерс, показват как дрон се разбива и експлодира на оживен плаж близо до град Геленджик.
Губернаторът на Краснодарска област Вениамин Кондратиев нарече случилото се "целенасочена атака от страна на киевския режим срещу цивилното население" и в своя публикация в Телеграм заяви, че ударът не е бил свързан с никаква военна инфраструктура.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 хаха
Най-обичам алкохолизирани писслямисто-монголоидни блятници да се правят на жертви.
ХАХАХА
16:10 04.08.2026
3 Въпрос
Коментиран от #52
16:11 04.08.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 хехе
16:11 04.08.2026
6 Ако бяха го оставили
16:12 04.08.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Смър на украинските терористи
Коментиран от #53
16:13 04.08.2026
9 Овчар
16:13 04.08.2026
10 Гост
16:14 04.08.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 честен ционист
До коментар #1 от "Факти":Алоо, бомбят стерви по монокини на пляже.
16:14 04.08.2026
13 Теб ще те тричам
До коментар #7 от "Абе":със струна от пиано докато пуснеш кафявото
16:14 04.08.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Гошо
Така е, то руското ПВО е изстреляло украинският дрон при това по лична команда на Путин
Коментиран от #20
16:15 04.08.2026
16 Бог да ги прости жертвите
16:15 04.08.2026
17 Ще ти пускам въздух
До коментар #7 от "Абе":по малко, за да не опънеш петалите бързо
Коментиран от #22
16:15 04.08.2026
18 В Курск съм
Не зная дали защото и двамата са евреи, но почерка на масовите убийства на деца е един и същ на Зеленски и Нетаняху.
Коментиран от #25, #82
16:16 04.08.2026
19 Чума
16:17 04.08.2026
20 честен ционист
До коментар #15 от "Гошо":Не вдяваш смисъла. Укропам искат да кажат, че ПВО на Геленджик се състои от няколко карабини АК-47 и АКМ, явно раздадени на плажните спасителите.
16:17 04.08.2026
21 Аналогия
16:17 04.08.2026
22 Чума
До коментар #17 от "Ще ти пускам въздух":Поставете му сицилианска вратовръзка!
16:19 04.08.2026
23 Кви тъ
16:20 04.08.2026
24 Абе щом
Коментиран от #36
16:21 04.08.2026
25 гру гайтанджиева
До коментар #18 от "В Курск съм":Руски фейкове колега.
Коментиран от #94
16:22 04.08.2026
26 Някой
Време е една яка ракета да изпраска някъде из Киев, а резултата от взрива да бъде приписан на украинското ПВО.
16:22 04.08.2026
27 НаДжаги
16:23 04.08.2026
28 хаха
До коментар #1 от "Факти":Пригожин друго каза. Че гнусните фашизоиди са в Кремъл.
Жалка охвърляна в кафяво блятнишка копейка.
Коментиран от #93
16:25 04.08.2026
29 Мъдрецът
16:26 04.08.2026
30 Айляк
16:26 04.08.2026
31 Има си видео
Коментиран от #70
16:27 04.08.2026
32 Мистър
Предупреждаваш и казваш че след три дни , Киев ще бъде сринат с ядрено оръжие и всички да се омитат.
Коментиран от #59, #72
16:27 04.08.2026
33 123
Чичо Шорош ще плати
16:27 04.08.2026
34 Град Козлодуй
До коментар #7 от "Абе":Точен сте!Повече няма да ходят на плаж.
16:28 04.08.2026
35 123
До коментар #7 от "Абе":Ти бегом на фронта да помагаш на банде рите
Коментиран от #39, #40
16:30 04.08.2026
36 РФ е един огромен КЕН eф !
До коментар #24 от "Абе щом":Русийката няма силички да мръдне, какво като се ядоса. Оказа се, че зялата сила на Москва е в макети, анимации и пропаганда, много пропаганда, разпространява от платени и безплатни npocти тyтkи.
16:30 04.08.2026
37 Гост
Коментиран от #43
16:30 04.08.2026
38 Мирно летящият украински боен дрон
Коментиран от #76
16:31 04.08.2026
39 Чиба, nocepko !
До коментар #35 от "123":Ти отиде ли да помагаш на opkите като ви покани Пусин ?
Отиде ли бе, Mъpшo ?
Коментиран от #74
16:31 04.08.2026
40 Сбе
До коментар #35 от "123":В бегом в Раша да хващал дронове.
Интернет по серко.
16:32 04.08.2026
41 Какъв плаж
16:32 04.08.2026
42 Чума
Коментиран от #46
16:33 04.08.2026
43 Чиба мръшо нефелна!
До коментар #37 от "Гост":Не замърявай медийното пространство!
Коментиран от #85
16:34 04.08.2026
44 Ха ха ха
До коментар #1 от "Факти":Нацизъм няма от края на Втората световна война до ден днешен.
16:34 04.08.2026
45 Мишел
16:34 04.08.2026
46 Кой ви пусна нета в Карлуково?
До коментар #42 от "Чума":Ще го накажем.
16:35 04.08.2026
47 Вакли Бобинов
16:35 04.08.2026
48 az СВО Победа 81
Хладнокръвен терористичен акт, подобен на удара по детското общежитие в Старобелск!
Коментиран от #55, #60
16:37 04.08.2026
49 Иван
16:39 04.08.2026
50 Марчето
16:39 04.08.2026
51 Не ми дреме за жертвите блатни
16:41 04.08.2026
52 Истината
До коментар #3 от "Въпрос":Кой вярва на джуджето от Кремъл? Какво стана с три дневната операция?
16:41 04.08.2026
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Естествено
16:47 04.08.2026
55 Еш па тоа изкле ссък
До коментар #48 от "az СВО Победа 81":Всички видяхме видеото.Самолет, хеликоптер или дрон попадат във"свредел" когато са поразени както е в случая.
А ватенките да си преместят военните заводи от плажовете отвъд Урал.
Коментиран от #56
16:47 04.08.2026
56 любопитен
До коментар #55 от "Еш па тоа изкле ссък":"Самолет, хеликоптер или дрон попадат във"свредел", последно какво си видял?
Коментиран от #58
16:50 04.08.2026
57 Григор
Аферим! Ашкоусун! Машаала! Пълна езуитщина! Не е виновен този, който е отправил дрона, а този, който се е опитал да го свали за да не пострадат хора! Ей туй да науча днеска, ми стига!
Коментиран от #62
16:54 04.08.2026
58 az СВО Победа 81
До коментар #56 от "любопитен":Нищо не е видял, кара го по инерция.....
А свредел нямаше, имаше пикиране, което е характерно за БПЛА в атака, а не за неконтролируемо падане на ударен БПЛА.....
16:56 04.08.2026
59 Мусорчик
До коментар #32 от "Мистър":Извинявам се, но тактиката на "изгорената земя" се прилага в днешно време от СССР. В древността е имало подобна тактика на Римската империя.
Коментиран от #64
16:56 04.08.2026
60 Не вЕрвай!
До коментар #48 от "az СВО Победа 81":Кой те кара да вЕрваш?И Пригожин сам паднА от небето...
Жик так
Коментиран от #66
16:57 04.08.2026
61 Този коментар е премахнат от модератор.
62 Гресирана ватенка
До коментар #57 от "Григор":Като ти стига вдигаш гащи и бегаш😁😁😁
16:58 04.08.2026
63 Пилотът Гошу
16:59 04.08.2026
64 И предците
До коментар #59 от "Мусорчик":на руснаците,монголите!
17:00 04.08.2026
65 Мишел
Коментиран от #71
17:01 04.08.2026
66 az СВО Победа 81
До коментар #60 от "Не вЕрвай!":На Пригожин му "помогнаха" да падне ... и така става когато се мъчиш да играеш в голямата игра, поемеш ангажимент, а после не го спазиш....
Припомнете си какво му беше гарантирал В.В.Путин и срещу какво!
Коментиран от #69
17:03 04.08.2026
67 Тошо Сводката
17:05 04.08.2026
68 анонимен
17:07 04.08.2026
69 Гресирана ватенка
До коментар #66 от "az СВО Победа 81":Путин може да гарантира,може и да прегарантира😁😁😁
17:07 04.08.2026
70 да помислим
До коментар #31 от "Има си видео":Ако целта на украинският дрон е била да удари базата, в която се произвеждат ракети, защо дронът е пуснат през деня с маршрут да прелети над плажа, а не да го заобиколи? Укрите са знаели, че ако дронът не достигне целта, защото ПВО ще го засече, те са били наясно, че осколките от него ще паднат върху плажуващите хора и ще има цивилни жертви. Т.е. и в двата случая щяха да причинят сериозни щети. Ако не е било така, нямаше никаква пречка да пуснат дрона през нощта, когато плажът е пуст. Истината е, че украинците от самото начало на войната започнаха да се държат като терористи и организираха терактове на места, посещавани от цивилни граждани. И цяла изперкала Европа подкрепя това поведение, въпреки че според всички конвенции, в които участва, войната се води на фронта и цивилното население не се поставя в опасност. Зеленски и поддръжниците му са военнопрестъпници и няма да свършат добре.
Коментиран от #75, #81
17:12 04.08.2026
71 Ами
До коментар #65 от "Мишел":После търсят да събират частите на генерал Чайко.
17:12 04.08.2026
72 Санитар от Карлуково
До коментар #32 от "Мистър":Колегите са на път! Стаята е оправена, но доктора не е оптимист...
17:13 04.08.2026
73 Верно ли
17:15 04.08.2026
74 Ха ха ха ха
До коментар #39 от "Чиба, nocepko !":Че ти прег0ри амперажът, бе розаф. Много нервозен го даваш. Нема кинти за прашец и абстиненцията чука на вратата?! Ти що не ходиш да се тепаш за Зеля?! Там ще имаш всичко какво им поискаш. Ще се надрусваш до откат.
Коментиран от #91
17:16 04.08.2026
75 Соломон
До коментар #70 от "да помислим":Очевидно е че мисленето не ти се отдава.Но нищо не пречи да опиташ пак
Коментиран от #90
17:18 04.08.2026
76 Ватиран с калашник
До коментар #38 от "Мирно летящият украински боен дрон":Като ни е толкоз акъла, да стрляме по дрона над плажа....
17:19 04.08.2026
77 Наблюдател
Пълно мълчание от Кремъл.Начи оссирацията им е голема.Мдам.
17:22 04.08.2026
78 Тунтун
17:23 04.08.2026
79 ?????
Има не едно видео където се вижда как дронът пикира специално в тълпата.
Отделно че е бил натъпкан със сачми за повече поражение на жива сила.
Но умнокрасивитетът ще предъвчи и прегълне украинското объяснение.
Коментиран от #83, #86
17:24 04.08.2026
80 Баш Хайдутин и действащ комунист
17:24 04.08.2026
81 Една пуйка мислила,мислила
До коментар #70 от "да помислим":Па се глътнала.
17:24 04.08.2026
82 Баш Хайдутин и действащ комунист
До коментар #18 от "В Курск съм":Комунисти ,ятаци мандраджииски чеда ! Кви фашисти бълнуваш !? Пи си илачите
17:27 04.08.2026
83 Ей това да си копейка е Божие наказание
До коментар #79 от "?????":Фронтът бил напълнен със сачми.Е, със захарен памук ли да го напълнят?
17:28 04.08.2026
84 Грешка
17:36 04.08.2026
85 анонимен
До коментар #43 от "Чиба мръшо нефелна!":Добре е да се подготвяш отдалече и отрано – това клизмичка, това лубрикантче, това обезболяващо, това избелващи процедури. Така нещата ще минат лежерно болката ще отшуми без сериозен стрес и ти ще изживееш щастливи анални оргазми. И ще хлипаш доволен и щастлив!
17:37 04.08.2026
86 Българин
До коментар #79 от "?????":На същото видео се чува масов хаотична стрелба. Ако не бяха стреляли, дронът ще си отлети към целта.
17:40 04.08.2026
87 СВО ПВО
17:42 04.08.2026
88 Вова,ти знаеш как да им отговориш
17:50 04.08.2026
89 Хаген Дас
17:51 04.08.2026
90 а ти,
До коментар #75 от "Соломон":умнико ни обясни, ако дронът е бил прехванат от ракета на ПВО, как така се заби в хората цял? Не трябваше ли да се разпръснат осколки от него, ъ? Видеото гледа ли го, неостър?
17:58 04.08.2026
91 Каун
До коментар #74 от "Ха ха ха ха":защо да ходи,той Радев помага на Украйна ,,като взема от теб и семейството ти и всички драскачи тук .
17:59 04.08.2026
92 Путюблиз
18:06 04.08.2026
93 Целият свят
До коментар #28 от "хаха":Видя фашистите от Кийиф бе монгол татарски
18:11 04.08.2026
94 Простак
До коментар #25 от "гру гайтанджиева":198%
18:12 04.08.2026