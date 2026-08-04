Новини
Свят »
Русия »
Киев съобщи, че падането на дрон на плажа в Геленджик е причинено от руската противовъздушна отбрана
  Тема: Украйна

Киев съобщи, че падането на дрон на плажа в Геленджик е причинено от руската противовъздушна отбрана

4 Август, 2026 16:08 1 911 94

  • украйна-
  • геленджик-
  • русия-
  • дрон-
  • плаж

Русия вчера съобщи, че най-малко седем души, включително три деца, са били убити в руския черноморски курорт

Киев съобщи, че падането на дрон на плажа в Геленджик е причинено от руската противовъздушна отбрана - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Падането на дрон на плаж в черноморския курорт Геленджик в руската Краснодарска област се е случило в резултат от действията на руската противовъздушна отбрана, заяви украинският Център за противодействие на дезинформацията към Съвета за национална сигурност и отбрана на Украйна, цитиран от Укринформ, предаде БТА.

Според началника на центъра Андрий Коваленко "това е дело на руските сили за противовъздушна отбрана, които свалиха дрон над плаж, пълен с почиващи. И също така беше резултат от жалките опити на руските власти, които често крият тревогите за въздушна атака и не правят нищо от необходимото, за да гарантират безопасността на руснаците по време на такива тревоги".

Още новини от Украйна

"Отговорността за смъртта на руснаци на плажа в Геленджик принадлежи изцяло на руските сили за противовъздушна отбрана", заяви той.

"Украйна използва оръжията си само и единствено срещу руския военно-промишлен комплекс и икономическа инфраструктура, която допринася за финансирането на войната", увери Коваленко.

Както БТА предаде, Русия вчера съобщи, че най-малко седем души, включително три деца, са били убити и около 40 са били ранени в руския черноморски курорт Геленджик при атака с дрон, която Москва определи като целенасочено извършена от Украйна.

Видеа, разпространявани в социалните мрежи, чиято достоверност бе потвърдена от Ройтерс, показват как дрон се разбива и експлодира на оживен плаж близо до град Геленджик.

Губернаторът на Краснодарска област Вениамин Кондратиев нарече случилото се "целенасочена атака от страна на киевския режим срещу цивилното население" и в своя публикация в Телеграм заяви, че ударът не е бил свързан с никаква военна инфраструктура.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 2.9 от 36 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 хаха

    36 82 Отговор
    "Просто московити правят московитски неща. Видео показва московитски дрон в украинския град Херсон. На малък пазар той преследва 55-годишен продавач на зеленчуци, който се опитва да се скрие зад колата си с продукти. (По-късно изображение показва, че той е претърпял само леки наранявания - дронът е пропуснал)"

    Най-обичам алкохолизирани писслямисто-монголоидни блятници да се правят на жертви.
    ХАХАХА

    16:10 04.08.2026

  • 3 Въпрос

    98 40 Отговор
    Кой вярва на Киев след толкова лъжи?!

    Коментиран от #52

    16:11 04.08.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 хехе

    78 24 Отговор
    абе как ги съчиняват тези глупотевини в тая окрайнина сите ли са бЕло

    16:11 04.08.2026

  • 6 Ако бяха го оставили

    20 55 Отговор
    Да ударицелта си плажуващите няма да пострадаи никъде звук на сирени не се чува и клипа само картечни откоси

    16:12 04.08.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Смър на украинските терористи

    48 27 Отговор
    и всеки който им симпатизира. Еврастите в Територията ще бъдат тричани със струна от пиано

    Коментиран от #53

    16:13 04.08.2026

  • 9 Овчар

    40 19 Отговор
    Какво падение ..зеления има кинти но няма бомби..! АМАН..!

    16:13 04.08.2026

  • 10 Гост

    82 25 Отговор
    Както писах в другата статия, украинците са гадно племе! Избиха хората, сега ни ни убеждават, че руснаците са виновни, че украински дрон е летял на руския плаж и е паднал върху него. Т.е. ние трябва да сме убедени, че украинските дронове могат и трябва да летят безпрепятсвено над Слънчев бряг, Златни пясъци и Албена, и ако паднат и се взривят върху почиващите, Русия е виновна. Пак да го повторя - гадно племе!

    16:14 04.08.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 честен ционист

    9 36 Отговор

    До коментар #1 от "Факти":

    Алоо, бомбят стерви по монокини на пляже.

    16:14 04.08.2026

  • 13 Теб ще те тричам

    10 20 Отговор

    До коментар #7 от "Абе":

    със струна от пиано докато пуснеш кафявото

    16:14 04.08.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Гошо

    39 14 Отговор
    "Киев съобщи, че падането на дрон на плажа в Геленджик е причинено от руската противовъздушна отбрана"
    Така е, то руското ПВО е изстреляло украинският дрон при това по лична команда на Путин

    Коментиран от #20

    16:15 04.08.2026

  • 16 Бог да ги прости жертвите

    29 19 Отговор
    Коваленко, като стреляш и рикошира от асфалта в главата на друг ОТНОВО ТИ и само ТИ си виновен, а не асфалта, лампата, каската, космоса и Меркурии. ХодИ се прегледай.

    16:15 04.08.2026

  • 17 Ще ти пускам въздух

    6 10 Отговор

    До коментар #7 от "Абе":

    по малко, за да не опънеш петалите бързо

    Коментиран от #22

    16:15 04.08.2026

  • 18 В Курск съм

    65 16 Отговор
    Фашистите, както преди 1944 и сега са безскрупулни. След като изгориха живи хора в Одеса и разстрелваха тези които се опитваха да се спасят от огъня през прозорците, а тези които скачаха ги доубиваха на земята. След това безброй масови убийства на деца по концерти , училища и пансиони.
    Не зная дали защото и двамата са евреи, но почерка на масовите убийства на деца е един и същ на Зеленски и Нетаняху.

    Коментиран от #25, #82

    16:16 04.08.2026

  • 19 Чума

    7 22 Отговор
    Случва се! Само българите правите трагедии от такива неща, които в Русия и САЩ са ежедневие и дори не ги забелязват!

    16:17 04.08.2026

  • 20 честен ционист

    9 21 Отговор

    До коментар #15 от "Гошо":

    Не вдяваш смисъла. Укропам искат да кажат, че ПВО на Геленджик се състои от няколко карабини АК-47 и АКМ, явно раздадени на плажните спасителите.

    16:17 04.08.2026

  • 21 Аналогия

    28 5 Отговор
    В съдебна зала, съдията пита шофьор на камион, как се е случило да премаже 52 души. Шофьора разпалено обяснява, спускам се с камиона по наклон и в един момент спирачките отказват, отпред скала, от ляво двама души, от дясно 50. Завивам веднага на ляво към двамата, а тия изроди като видяха камиона и тръгнаха веднага да бягат надясно и ето как стана белята....та обяснението и тук същото.

    16:17 04.08.2026

  • 22 Чума

    9 7 Отговор

    До коментар #17 от "Ще ти пускам въздух":

    Поставете му сицилианска вратовръзка!

    16:19 04.08.2026

  • 23 Кви тъ

    9 25 Отговор
    Пи руснаци??? Вместо да оставят дрона да си долети до целта, те до свалили над плажа и са убили собствените си деца

    16:20 04.08.2026

  • 24 Абе щом

    39 11 Отговор
    Атаката е била през деня значи укрите със сигурност са искали да ударят цивилни, като най-удобно е да стрелят срещу плажуващите щото са нагънато, не очакват подобно нещо и не са защитени по никакъв начин. Сега руснаците ще се ядосат още повече и ще налагат наред , нищо чудно скоро да запукат извън Украйна щото западните уроди дето разпалват войната разбират само от здрав тупаник.

    Коментиран от #36

    16:21 04.08.2026

  • 25 гру гайтанджиева

    6 22 Отговор

    До коментар #18 от "В Курск съм":

    Руски фейкове колега.

    Коментиран от #94

    16:22 04.08.2026

  • 26 Някой

    33 11 Отговор
    Видяхме клипа в интернет - дрона си маневрира умишлено.
    Време е една яка ракета да изпраска някъде из Киев, а резултата от взрива да бъде приписан на украинското ПВО.

    16:22 04.08.2026

  • 27 НаДжаги

    10 31 Отговор
    Колко трябва да си спиртосан, за да стреляш по дрон над плаж пълен с хора. Какво очакват да се случи в такава ситуация? Руски ценности....

    16:23 04.08.2026

  • 28 хаха

    15 24 Отговор

    До коментар #1 от "Факти":

    Пригожин друго каза. Че гнусните фашизоиди са в Кремъл.

    Жалка охвърляна в кафяво блятнишка копейка.

    Коментиран от #93

    16:25 04.08.2026

  • 29 Мъдрецът

    13 26 Отговор
    Нож вадиш от нож ще мреш.Ватенките да се жалят на арменският поп.Или да обесят ботокса.Техен избор.

    16:26 04.08.2026

  • 30 Айляк

    25 9 Отговор
    Ясно. Значи оттук насетне боНбенето над Киев ще бъде причинено от украинската противовъздушна отбрана.

    16:26 04.08.2026

  • 31 Има си видео

    16 14 Отговор
    Първоначално шестима души (а в последствие още един), трима от които деца, загинаха, а най-малко 47 бяха ранени, СЛЕД КАТО МОБИЛЕН ОТРЯД НА РУСКАТА ПРОТИВОВЪЗДУШНА ОТБРАНА СВАЛИ украински дрон над пълен с туристи плаж в Архипо-Осиповка по-рано днес, при което машината се взриви сред тях. Курортното селище влиза в градския окръг на Геленджик, а участъкът от крайбрежната ивица, където се разби дронът, се намира точно до почивна база „Рассвет“ – филиал на АО „ВПК НПО машиностроения“ – дружеството, което проектира и произвежда хуперзвукови ракети „Оникс“ и „Циркон“.

    Коментиран от #70

    16:27 04.08.2026

  • 32 Мистър

    27 7 Отговор
    Редно е руснаците да започнат да воюват по западен образец, тактиката на изгорялата земя. Трябва да се подпиша всичко което мърда , дори и с тактически ядрени глави.
    Предупреждаваш и казваш че след три дни , Киев ще бъде сринат с ядрено оръжие и всички да се омитат.

    Коментиран от #59, #72

    16:27 04.08.2026

  • 33 123

    20 5 Отговор
    Мара пак изкара надницата иначе щеще да остане гладна
    Чичо Шорош ще плати

    16:27 04.08.2026

  • 34 Град Козлодуй

    1 9 Отговор

    До коментар #7 от "Абе":

    Точен сте!Повече няма да ходят на плаж.

    16:28 04.08.2026

  • 35 123

    12 8 Отговор

    До коментар #7 от "Абе":

    Ти бегом на фронта да помагаш на банде рите

    Коментиран от #39, #40

    16:30 04.08.2026

  • 36 РФ е един огромен КЕН eф !

    7 21 Отговор

    До коментар #24 от "Абе щом":

    Русийката няма силички да мръдне, какво като се ядоса. Оказа се, че зялата сила на Москва е в макети, анимации и пропаганда, много пропаганда, разпространява от платени и безплатни npocти тyтkи.

    16:30 04.08.2026

  • 37 Гост

    19 10 Отговор
    И пак да повторя за неразбралите, утре като наближи някой украински дрон плажа на Слънчев бряг, никой бългаин да не си помисля, да го сваля, защото после пак Русия ще е виновна. Украинските дронове насочени към плажовете, лагерите и общежитията носят само цветя и щастие.

    Коментиран от #43

    16:30 04.08.2026

  • 38 Мирно летящият украински боен дрон

    11 4 Отговор
    Пада, свален от руската ПВО и убива на плажа няколко летовници, включително три деца.

    Коментиран от #76

    16:31 04.08.2026

  • 39 Чиба, nocepko !

    7 11 Отговор

    До коментар #35 от "123":

    Ти отиде ли да помагаш на opkите като ви покани Пусин ?
    Отиде ли бе, Mъpшo ?

    Коментиран от #74

    16:31 04.08.2026

  • 40 Сбе

    4 12 Отговор

    До коментар #35 от "123":

    В бегом в Раша да хващал дронове.
    Интернет по серко.

    16:32 04.08.2026

  • 41 Какъв плаж

    8 15 Отговор
    Руснаците няма да ходят на никакъв плаж. По време на война не се ходи на плаж. Я да се прибират по бомбоубежищата тутакси.

    16:32 04.08.2026

  • 42 Чума

    5 10 Отговор
    Ако не бяха го свалили, целия плаж щеше да бъде унощожен! Браво на ПВО!

    Коментиран от #46

    16:33 04.08.2026

  • 43 Чиба мръшо нефелна!

    4 7 Отговор

    До коментар #37 от "Гост":

    Не замърявай медийното пространство!

    Коментиран от #85

    16:34 04.08.2026

  • 44 Ха ха ха

    5 4 Отговор

    До коментар #1 от "Факти":

    Нацизъм няма от края на Втората световна война до ден днешен.

    16:34 04.08.2026

  • 45 Мишел

    7 3 Отговор
    Тъй ами! Всички руски плажове са с ПВО😃

    16:34 04.08.2026

  • 46 Кой ви пусна нета в Карлуково?

    6 0 Отговор

    До коментар #42 от "Чума":

    Ще го накажем.

    16:35 04.08.2026

  • 47 Вакли Бобинов

    1 4 Отговор
    По коментарите личи, че колегата Недялко 🤡 е отвързал магаретата си.🫏🫏🫏

    16:35 04.08.2026

  • 48 az СВО Победа 81

    14 6 Отговор
    вЕрваме им! 🤣🤣🤣

    Хладнокръвен терористичен акт, подобен на удара по детското общежитие в Старобелск!

    Коментиран от #55, #60

    16:37 04.08.2026

  • 49 Иван

    7 5 Отговор
    Така и ви повярвах!

    16:39 04.08.2026

  • 50 Марчето

    4 2 Отговор
    Ох, как искам и аз да полетя на една ракета, та да подскача до тавана.....

    16:39 04.08.2026

  • 51 Не ми дреме за жертвите блатни

    5 13 Отговор
    Те подкрепят СВО-то.

    16:41 04.08.2026

  • 52 Истината

    8 12 Отговор

    До коментар #3 от "Въпрос":

    Кой вярва на джуджето от Кремъл? Какво стана с три дневната операция?

    16:41 04.08.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Естествено

    3 5 Отговор
    руското ПВО не чропуска нищо,само отломки!

    16:47 04.08.2026

  • 55 Еш па тоа изкле ссък

    6 9 Отговор

    До коментар #48 от "az СВО Победа 81":

    Всички видяхме видеото.Самолет, хеликоптер или дрон попадат във"свредел" когато са поразени както е в случая.
    А ватенките да си преместят военните заводи от плажовете отвъд Урал.

    Коментиран от #56

    16:47 04.08.2026

  • 56 любопитен

    5 2 Отговор

    До коментар #55 от "Еш па тоа изкле ссък":

    "Самолет, хеликоптер или дрон попадат във"свредел", последно какво си видял?

    Коментиран от #58

    16:50 04.08.2026

  • 57 Григор

    11 6 Отговор
    "Киев съобщи, че падането на дрон на плажа в Геленджик е причинено от руската противовъздушна отбрана"
    Аферим! Ашкоусун! Машаала! Пълна езуитщина! Не е виновен този, който е отправил дрона, а този, който се е опитал да го свали за да не пострадат хора! Ей туй да науча днеска, ми стига!

    Коментиран от #62

    16:54 04.08.2026

  • 58 az СВО Победа 81

    10 3 Отговор

    До коментар #56 от "любопитен":

    Нищо не е видял, кара го по инерция.....

    А свредел нямаше, имаше пикиране, което е характерно за БПЛА в атака, а не за неконтролируемо падане на ударен БПЛА.....

    16:56 04.08.2026

  • 59 Мусорчик

    6 2 Отговор

    До коментар #32 от "Мистър":

    Извинявам се, но тактиката на "изгорената земя" се прилага в днешно време от СССР. В древността е имало подобна тактика на Римската империя.

    Коментиран от #64

    16:56 04.08.2026

  • 60 Не вЕрвай!

    3 4 Отговор

    До коментар #48 от "az СВО Победа 81":

    Кой те кара да вЕрваш?И Пригожин сам паднА от небето...
    Жик так

    Коментиран от #66

    16:57 04.08.2026

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Гресирана ватенка

    3 4 Отговор

    До коментар #57 от "Григор":

    Като ти стига вдигаш гащи и бегаш😁😁😁

    16:58 04.08.2026

  • 63 Пилотът Гошу

    2 4 Отговор
    Да бе, сигурно... Тея хептен вземат хората за @лиг@френи...

    16:59 04.08.2026

  • 64 И предците

    4 3 Отговор

    До коментар #59 от "Мусорчик":

    на руснаците,монголите!

    17:00 04.08.2026

  • 65 Мишел

    5 4 Отговор
    Руската авиация усилено бомбардира с планиращи тежки ФАБ укрепените пунктове на Славянск и Краматорск, като пред настъпателна операция.

    Коментиран от #71

    17:01 04.08.2026

  • 66 az СВО Победа 81

    3 4 Отговор

    До коментар #60 от "Не вЕрвай!":

    На Пригожин му "помогнаха" да падне ... и така става когато се мъчиш да играеш в голямата игра, поемеш ангажимент, а после не го спазиш....

    Припомнете си какво му беше гарантирал В.В.Путин и срещу какво!

    Коментиран от #69

    17:03 04.08.2026

  • 67 Тошо Сводката

    3 4 Отговор
    Вероятно е свършило горивото на дроня и той е цупнал на плажа.

    17:05 04.08.2026

  • 68 анонимен

    7 5 Отговор
    Браво бе, укри! Долни манипулатори! Добре, че вече никой не ви вярва!

    17:07 04.08.2026

  • 69 Гресирана ватенка

    3 3 Отговор

    До коментар #66 от "az СВО Победа 81":

    Путин може да гарантира,може и да прегарантира😁😁😁

    17:07 04.08.2026

  • 70 да помислим

    7 7 Отговор

    До коментар #31 от "Има си видео":

    Ако целта на украинският дрон е била да удари базата, в която се произвеждат ракети, защо дронът е пуснат през деня с маршрут да прелети над плажа, а не да го заобиколи? Укрите са знаели, че ако дронът не достигне целта, защото ПВО ще го засече, те са били наясно, че осколките от него ще паднат върху плажуващите хора и ще има цивилни жертви. Т.е. и в двата случая щяха да причинят сериозни щети. Ако не е било така, нямаше никаква пречка да пуснат дрона през нощта, когато плажът е пуст. Истината е, че украинците от самото начало на войната започнаха да се държат като терористи и организираха терактове на места, посещавани от цивилни граждани. И цяла изперкала Европа подкрепя това поведение, въпреки че според всички конвенции, в които участва, войната се води на фронта и цивилното население не се поставя в опасност. Зеленски и поддръжниците му са военнопрестъпници и няма да свършат добре.

    Коментиран от #75, #81

    17:12 04.08.2026

  • 71 Ами

    2 4 Отговор

    До коментар #65 от "Мишел":

    После търсят да събират частите на генерал Чайко.

    17:12 04.08.2026

  • 72 Санитар от Карлуково

    3 3 Отговор

    До коментар #32 от "Мистър":

    Колегите са на път! Стаята е оправена, но доктора не е оптимист...

    17:13 04.08.2026

  • 73 Верно ли

    4 2 Отговор
    Укрите като нашите ПеПеДеБили - все друг им е с...л в гащите!

    17:15 04.08.2026

  • 74 Ха ха ха ха

    3 2 Отговор

    До коментар #39 от "Чиба, nocepko !":

    Че ти прег0ри амперажът, бе розаф. Много нервозен го даваш. Нема кинти за прашец и абстиненцията чука на вратата?! Ти що не ходиш да се тепаш за Зеля?! Там ще имаш всичко какво им поискаш. Ще се надрусваш до откат.

    Коментиран от #91

    17:16 04.08.2026

  • 75 Соломон

    3 2 Отговор

    До коментар #70 от "да помислим":

    Очевидно е че мисленето не ти се отдава.Но нищо не пречи да опиташ пак

    Коментиран от #90

    17:18 04.08.2026

  • 76 Ватиран с калашник

    4 3 Отговор

    До коментар #38 от "Мирно летящият украински боен дрон":

    Като ни е толкоз акъла, да стрляме по дрона над плажа....

    17:19 04.08.2026

  • 77 Наблюдател

    2 2 Отговор
    Три дни от не дотам веселото парти в чест на касапинът от Буча,сутринта фойерверки в московско с жертви (Чехов),този случай.
    Пълно мълчание от Кремъл.Начи оссирацията им е голема.Мдам.

    17:22 04.08.2026

  • 78 Тунтун

    1 2 Отговор
    Как ли ще мине вечерта в Киев?!

    17:23 04.08.2026

  • 79 ?????

    7 4 Отговор
    Уф.
    Има не едно видео където се вижда как дронът пикира специално в тълпата.
    Отделно че е бил натъпкан със сачми за повече поражение на жива сила.
    Но умнокрасивитетът ще предъвчи и прегълне украинското объяснение.

    Коментиран от #83, #86

    17:24 04.08.2026

  • 80 Баш Хайдутин и действащ комунист

    1 1 Отговор
    Червена линия ала бала п//тениска! П/тйо кво чака украйнците да го бомбят с ЯО -ли .

    17:24 04.08.2026

  • 81 Една пуйка мислила,мислила

    1 2 Отговор

    До коментар #70 от "да помислим":

    Па се глътнала.

    17:24 04.08.2026

  • 82 Баш Хайдутин и действащ комунист

    1 2 Отговор

    До коментар #18 от "В Курск съм":

    Комунисти ,ятаци мандраджииски чеда ! Кви фашисти бълнуваш !? Пи си илачите

    17:27 04.08.2026

  • 83 Ей това да си копейка е Божие наказание

    0 3 Отговор

    До коментар #79 от "?????":

    Фронтът бил напълнен със сачми.Е, със захарен памук ли да го напълнят?

    17:28 04.08.2026

  • 84 Грешка

    0 0 Отговор
    ,Дронът

    17:36 04.08.2026

  • 85 анонимен

    1 0 Отговор

    До коментар #43 от "Чиба мръшо нефелна!":

    Добре е да се подготвяш отдалече и отрано – това клизмичка, това лубрикантче, това обезболяващо, това избелващи процедури. Така нещата ще минат лежерно болката ще отшуми без сериозен стрес и ти ще изживееш щастливи анални оргазми. И ще хлипаш доволен и щастлив!

    17:37 04.08.2026

  • 86 Българин

    1 1 Отговор

    До коментар #79 от "?????":

    На същото видео се чува масов хаотична стрелба. Ако не бяха стреляли, дронът ще си отлети към целта.

    17:40 04.08.2026

  • 87 СВО ПВО

    1 2 Отговор
    Руското ПВО е като СВО. Тотал щета!

    17:42 04.08.2026

  • 88 Вова,ти знаеш как да им отговориш

    1 1 Отговор
    Никой не вярва на лъжите на украинските терористи целеуказвани и въоръжавани от баш терориста нато.

    17:50 04.08.2026

  • 89 Хаген Дас

    1 0 Отговор
    Как все други са ви виновни и всички са ви длъжни!

    17:51 04.08.2026

  • 90 а ти,

    0 0 Отговор

    До коментар #75 от "Соломон":

    умнико ни обясни, ако дронът е бил прехванат от ракета на ПВО, как така се заби в хората цял? Не трябваше ли да се разпръснат осколки от него, ъ? Видеото гледа ли го, неостър?

    17:58 04.08.2026

  • 91 Каун

    0 0 Отговор

    До коментар #74 от "Ха ха ха ха":

    защо да ходи,той Радев помага на Украйна ,,като взема от теб и семейството ти и всички драскачи тук .

    17:59 04.08.2026

  • 92 Путюблиз

    0 0 Отговор
    Резултат е на работайте братя и гойда,няма съмнение

    18:06 04.08.2026

  • 93 Целият свят

    0 0 Отговор

    До коментар #28 от "хаха":

    Видя фашистите от Кийиф бе монгол татарски

    18:11 04.08.2026

  • 94 Простак

    0 0 Отговор

    До коментар #25 от "гру гайтанджиева":

    198%

    18:12 04.08.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания