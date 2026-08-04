Първан Симеонов: Гюров се бави, защото доизкусуряват нещата. Йотова се обяви, защото е очевиден кандидат

Привидност е, че има някакъв страшен трус в управленския образ. Това заяви пред БНР Първан Симеонов, социологическа агенция "Мяра".

"Намираме се в исторически нов момент. Единственият смислен анализ е да се отдръпнеш, да спреш да гледаш детайлите и да видиш какво ново се случва. Боя се, че сме леко абстинентни към предишния политически език, който беше много бурен и реактивен. Сега имаме нужда от нови инструменти. Идва нов политически стил.

Струва ми се, че това ще е стил, който понякога върви и срещу общественото мнение. Стил, който се опитва да бъде по-скучен, ако щете, за да се опита да бъде по-институционален. Не търси бърза резултатност, а има дългосрочни цели.

Голямата картина беше фиксирана от индекса на общественото напрежение. Този индекс е на тримесечие, за да хваща големите картини. През това тримесечие осезаемо спада на фона на онова, в което бяха изборите".

Комуникацията не е най-добрата им страна, отбеляза обаче Симеонов в предаването "12+3".

"Трябва да видим дали е грешка на растежа или характеристика на центристкото им позициониране".

Той отбеляза, че Сарафов вече не е главен прокурор, Пеевски не плаши почти никого, а Борисов е в сложната ситуация да търси политическо продължение.

"Това е направено по силата на народната воля. ДПС остана в ситуация, в която не е сигурно дали утре въобще ще го има в парламента. Това най-вероятно ще продължи. Министър Демерджиев нанесе много сериозна щета на предходния стил на управление. Пакетира отново Пеевски и Борисов".

Симеонов коментира очакванията си от избора на нов ВСС и на нов главен прокурор.

"Аз не вярвам много в тези генерални промени. Не вярвам, че са много възможни. Вярвам в плавните движения. Дали въобще има хора, на които безкористно им се занимава с политика и съдебна власт?

Сериозен тест за управлението ще е дали все пак няма да остане първоначалната идея да работи заедно с демократичната общност, която има специализация в тази област, има и експертиза.

И този въпрос опира до по-големия за това какво е новото политическо разделение в страната. Другият е какво ще се опита да прави либералната страна, ще се опита ли да вдига протести наесен. Синя София винаги може да се мобилизира. Но в момента Радев по-скоро консумира част от бонуса, който получи на изборите.

Ако започнат такива протести, първият проблем е, че ще изглеждат много предизборни. Вторият проблем е, че почвата не е готова.

Радев е в сложната ситуация на центриста, но ако му се появят протести по фронта, те могат да го укрепят".

Най-големият печеливш от подобно народно недоволство обаче ще бъде Борисов, смята Първанов, който дори направи аналогия с протестите срещу Орешарски.

Йотова е шанс за управлението на Радев да се прелегитимира, смята социологът.

"Гюров се бави, защото доизкусуряват нещата. Йотова се обяви, защото е очевиден кандидат. Демократичната общност ще се опита да създаде съспенс. Те са добри в това".

Истинският тест за това управление ще бъде през зимата, когато ще трябва да представи реален реформаторски бюджет, смята Първанов.

"България винаги е имала двойнствена външна политика, но и самият Запад в момента е двойнствен. От този храст няма да изскочи заек".