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Първан Симеонов: Гюров се бави, защото доизкусуряват нещата. Йотова се обяви, защото е очевиден кандидат

Първан Симеонов: Гюров се бави, защото доизкусуряват нещата. Йотова се обяви, защото е очевиден кандидат

4 Август, 2026 16:05 979 41

  • първан симеонов-
  • андрей гюров-
  • забавяне-
  • илияна йотова-
  • кандидат

Истинският тест за това управление ще бъде през зимата, когато ще трябва да представи реален реформаторски бюджет, смята eкспертът

Първан Симеонов: Гюров се бави, защото доизкусуряват нещата. Йотова се обяви, защото е очевиден кандидат - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Привидност е, че има някакъв страшен трус в управленския образ. Това заяви пред БНР Първан Симеонов, социологическа агенция "Мяра".

"Намираме се в исторически нов момент. Единственият смислен анализ е да се отдръпнеш, да спреш да гледаш детайлите и да видиш какво ново се случва. Боя се, че сме леко абстинентни към предишния политически език, който беше много бурен и реактивен. Сега имаме нужда от нови инструменти. Идва нов политически стил.

Струва ми се, че това ще е стил, който понякога върви и срещу общественото мнение. Стил, който се опитва да бъде по-скучен, ако щете, за да се опита да бъде по-институционален. Не търси бърза резултатност, а има дългосрочни цели.

Голямата картина беше фиксирана от индекса на общественото напрежение. Този индекс е на тримесечие, за да хваща големите картини. През това тримесечие осезаемо спада на фона на онова, в което бяха изборите".

Комуникацията не е най-добрата им страна, отбеляза обаче Симеонов в предаването "12+3".

"Трябва да видим дали е грешка на растежа или характеристика на центристкото им позициониране".

Той отбеляза, че Сарафов вече не е главен прокурор, Пеевски не плаши почти никого, а Борисов е в сложната ситуация да търси политическо продължение.

"Това е направено по силата на народната воля. ДПС остана в ситуация, в която не е сигурно дали утре въобще ще го има в парламента. Това най-вероятно ще продължи. Министър Демерджиев нанесе много сериозна щета на предходния стил на управление. Пакетира отново Пеевски и Борисов".

Симеонов коментира очакванията си от избора на нов ВСС и на нов главен прокурор.

"Аз не вярвам много в тези генерални промени. Не вярвам, че са много възможни. Вярвам в плавните движения. Дали въобще има хора, на които безкористно им се занимава с политика и съдебна власт?

Сериозен тест за управлението ще е дали все пак няма да остане първоначалната идея да работи заедно с демократичната общност, която има специализация в тази област, има и експертиза.

И този въпрос опира до по-големия за това какво е новото политическо разделение в страната. Другият е какво ще се опита да прави либералната страна, ще се опита ли да вдига протести наесен. Синя София винаги може да се мобилизира. Но в момента Радев по-скоро консумира част от бонуса, който получи на изборите.

Ако започнат такива протести, първият проблем е, че ще изглеждат много предизборни. Вторият проблем е, че почвата не е готова.

Радев е в сложната ситуация на центриста, но ако му се появят протести по фронта, те могат да го укрепят".

Най-големият печеливш от подобно народно недоволство обаче ще бъде Борисов, смята Първанов, който дори направи аналогия с протестите срещу Орешарски.

Йотова е шанс за управлението на Радев да се прелегитимира, смята социологът.

"Гюров се бави, защото доизкусуряват нещата. Йотова се обяви, защото е очевиден кандидат. Демократичната общност ще се опита да създаде съспенс. Те са добри в това".

Истинският тест за това управление ще бъде през зимата, когато ще трябва да представи реален реформаторски бюджет, смята Първанов.

"България винаги е имала двойнствена външна политика, но и самият Запад в момента е двойнствен. От този храст няма да изскочи заек".


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 kоkорчо 💋🍌

    5 4 Отговор
    доизкусурява го разбирам:
    залага кусури
    изпипва го откъм кусури

    16:06 04.08.2026

  • 2 Красимир Петров

    6 18 Отговор
    Обзалагам се,че Йотова ще спечели още на първият тур.

    Коментиран от #16

    16:07 04.08.2026

  • 3 Йотова няма да стигне и до балотаж

    16 8 Отговор
    Мунчо е приключен и влиза в затвора за оподкването на България

    Коментиран от #5, #8, #34

    16:07 04.08.2026

  • 4 Иван Попов

    7 8 Отговор
    Жълтопаветниците нямат никакъв шанс

    Коментиран от #19

    16:08 04.08.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Кауна мунчо боташов закрива страната

    15 3 Отговор
    Еми да честитя на матряла и за подарените от радев на Турция 33% акции от нефтеното находище Терес сега хан Тервел!Тайно решението е прокарано на заседанието на кабинета от 29.07.2026 год.

    Министерският съвет разрешил на Turkish Petroleum Overseas Company Ltd дa ce включи в проучванията за нефт и природен газ в площ "Блок 1-22 Хан Тервел" в българската изключителна икономическа зона в дълбоководната част на Черно море.
    Това е сигурно част от цената за да отложат с 15 месеца плащанията по Боташ ...другата част сигурно ще са магистралите които Турция ще получи на концесия и ще прибира пътните такси !
    Май по изгодно беше да им плащаме по 1 100 000 на ден за въздух !
    Да ти е честито Ердо !
    При такива управляващи врагове не ни трябват !

    16:09 04.08.2026

  • 7 Красимир Петров

    4 10 Отговор
    Мафията ГЕРБ-ДПС-ПП-ДБ отичат в к,а.на,ла

    16:10 04.08.2026

  • 8 Стенли

    15 3 Отговор

    До коментар #3 от "Йотова няма да стигне и до балотаж":

    На Радев борбата с олигарсите се ограничи със замразяването на МРЗ , в клуба на богатите с 620 евро МРЗ и 347 евро мин пенсия , щеше да е смешно , ако не беше трагично 😮‍💨😡

    16:10 04.08.2026

  • 9 И двамата са майкопродавци

    4 8 Отговор
    И Йотова и Гюров са майкопродавци, военнолюбци! Ще е супер голяма грешка да ги изберат. По делата ги съдете! Не по мазните лъжливи обещания!

    Коментиран от #26

    16:11 04.08.2026

  • 10 Красимир Петров

    12 3 Отговор
    Една седмица няма коментар от Радев и Копринков за обвиненията на д-р Цветеслава Гълъбова. А са много сериозни. Разбиване на партия от президентството, кражба на структури, взимане на пари и бизнеси от олигарси за правене на партия. Обвиненията ги чу цяла България (при Ивелин Николов, по БНР). Казва го председателката на Инициативния комитет на Радев за втори мандат (снимка) Не е една жена на пазара.

    🤐С мълчанието си Радев-Копринков потвърждават версията! Крали са структури от БСП и събирали пари от олигарси на ГЕРБ. Така ли платиха кампанията си през април? Най-скъпата в историята. Няма ли репортери в тази държава да питат Радев и Копринков лъже ли Гълъбова? Защо мълчат? Бяха заедно на хорото в НДК (снимки). Нещата са много сериозни.

    16:11 04.08.2026

  • 11 Красимир Петров

    5 11 Отговор

    До коментар #5 от "Точен сте..мунчо влиза в затвора":

    Колкото и да тролите вие сте на бок,лука

    Коментиран от #32

    16:11 04.08.2026

  • 12 Сатана Z

    12 3 Отговор
    Разбрахте ли новината? Един от олигарсите спонсори на Рундьо кауна е подарил апартамент за 1.6 млн.евро ( 3.2 млн.лв.) на сина му?! В затворен комплекс. И още десетки подобни а на самия рундьо цял курорт-
    Имало е кюлчета и пачки в чекмеджета, ама там само няколко пачки

    "‼️Ако дъщерята на Бойко Борисов на 22 г. беше си купила апартамент в Созопол за 1,6 милиона, еврака, както сина на РУНДЬО, щяха да се спукат от протести, докато не го свалят.
    Всеки божи ден говореха за къщата в Барселона, а Демерджиев има 411 имота и мълчат.
    Даже му ръкопляскат от възторг - Овчи възторг"

    Коментиран от #30

    16:11 04.08.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 А Първан

    8 0 Отговор
    бърза да си изтропа тъпните !

    16:13 04.08.2026

  • 15 Преди 3 часа...

    11 1 Отговор
    Ново интервю на директора на психиатрична клиника Карлуково д-р Цветеслава Гълъбова пред журналиста Ивелин Николов! Д-р Гълъбова беше зам.председател на инициатиативния комитет за издигане на Румен Радев за втория му президентски мандат -

    Цветеслава Гълъбова:

    Отказвам се от Румен Радев,голям мошеник излезе.Още през 2022 г. Копринков ми каза:

    Ще вземем структурите на БСП,ще ги обезкостим , спонсорите на ГЕРБ ще вземем и ще станем богати.ДС и КГБ са зад нас.Отначало мислех да му предпиша хапчета ,но Копринков се оказа ,че е мошеник,а не луд.

    Коментиран от #20

    16:13 04.08.2026

  • 16 Зависи от избирателната активност

    8 0 Отговор

    До коментар #2 от "Красимир Петров":

    Много хора може и да не гласуват. При ниска избирателна активност ще има втори тур. Мълчанието също е фактор.

    16:14 04.08.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 тоя

    2 0 Отговор
    пак ли го активираха да лъже бе?

    Коментиран от #33

    16:17 04.08.2026

  • 19 Мусорчик

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Иван Попов":

    Това е така за ТВОЕ огромно съжаление. Ако досега имаха някакъв шанс ТИ лично щеше да живееш по-добре, но вие избрахте, както винаги досега най-лошото. Сърбайте си надробеното отново и не се оплаквайте. Акъл мой... и така нататък.

    16:17 04.08.2026

  • 20 Минали са повече от три години и

    5 2 Отговор

    До коментар #15 от "Преди 3 часа...":

    Повече от сто дни защо тая жена чак сега ги казва тия неща , честно ли е това спрямо общество. Ми то ми изглежда заговори между нея и съветника. Кой знае какво още са правили и вършили. Тя депутат ли е ? Ако беше сигурно щеше да си мълчи.

    Коментиран от #25

    16:21 04.08.2026

  • 21 Аз не вярвам на социолозите

    6 0 Отговор
    Мисля че лъжат за подкрепата на мноз .

    16:22 04.08.2026

  • 22 Чума

    3 0 Отговор
    Нищо не е обявила Йотова! Това, което обяви е известно отдавна - че ще се явява за президент! Нито се знае кой ИК стои зад нея и кои са хората там, нито вицето, а там дилемата е сериозна - спортист ли да бъде, футболист ли, жена ли, интелигент ли или нормален човек, Дара, турчин ли, или помак...!?

    16:23 04.08.2026

  • 23 Прави сте

    3 0 Отговор
    Преди няколко часа сайта публикува изявлението на Корнелия Нинова. А преди 2 часа оклнчателно разкри радев и ПБ

    16:23 04.08.2026

  • 24 Читател

    4 0 Отговор
    "Дали въобще има хора, на които безкористно им се занимава с политика и съдебна власт?"
    Разбира се, че има, без такива хора няма държава. Но повечето от тях са в омразните ти ППДБ.

    Коментиран от #29

    16:24 04.08.2026

  • 25 Доротея

    0 5 Отговор

    До коментар #20 от "Минали са повече от три години и":

    Защото е пренебрегната! Виж как изглеждат външната и здравната министърки, а тя къде продължава да работи и сред кого!? Повечето от изоставените жени са такива! А тя като изявен психопат би трябвало да знае, че може да се съхрани само, ако не позволи озлоблението да я обземе напълно! Неслучайно е изяснено, че докато лекуват пациентите, лекарите стават като тях...!

    16:27 04.08.2026

  • 26 Никой не смее да ти сложи лайк

    3 0 Отговор

    До коментар #9 от "И двамата са майкопродавци":

    Настъпи страх и смут в обществото.

    16:32 04.08.2026

  • 27 Знаем

    2 6 Отговор
    бойковци и кокорковци се бавят за да не изкарат мръсните ризи на техните кандидати и понеже не могат да кихнат нищо срещу Йотова протакват по американски маниер.

    16:33 04.08.2026

  • 28 КалюПорталю

    0 2 Отговор
    Тези приятели по бензиностанциите какво чакат, да стане петрола 3 долара ли, че да се рамърдат!?

    16:34 04.08.2026

  • 29 Ми аз съм такъв човек

    5 1 Отговор

    До коментар #24 от "Читател":

    Пиша си мнение без да ми се плаща. Точно затова често ме трият отнемат ми достъпа нападат ме словестно такива неща.

    16:35 04.08.2026

  • 30 Не точно

    2 0 Отговор

    До коментар #12 от "Сатана Z":

    На тиквоний е уредена до се в четиристаен в еврийските

    16:42 04.08.2026

  • 31 Първанчо

    3 0 Отговор
    е тъпак от класа. След като го чуеш, се питаш- Ко каза?

    16:42 04.08.2026

  • 32 Ти си

    3 0 Отговор

    До коментар #11 от "Красимир Петров":

    болен без мозък..

    16:47 04.08.2026

  • 33 Те са пак тук и даже ни омръзнаха..,но!

    1 0 Отговор

    До коментар #18 от "тоя":

    Тази особа винаги е около. Някак си винаги защитава властимащите(или много внимателно уж ги критикува), най-вече защитава, разбира се, партията майка! Но то няма много, какво да се каже след всеизвестното признание на червен кольо!

    16:56 04.08.2026

  • 34 Коя е Йотова:

    4 0 Отговор

    До коментар #3 от "Йотова няма да стигне и до балотаж":

    Йотова, като програмен директор на БНТ през 1995 г., подхлъзна премиера Жан Виденов и му нанесе най-тежкия репутационен удар: излъчи "кървавото му хоро" от Копривщица в "По света и у нас" преди новината за загиналите в същия ден 14 войничета край София.

    - Малко по-късно г-жа Йотова бе изтеглена от БНТ и стана шеф на пресцентъра на БСП, а после и депутат от левицата, лансирана от новия председател Георги Първанов. Видя се от кого е бил поръчан Виденов...

    - После г-жа Йотова се включи бодро в листите на българските евродепутати, гласува за НАТО, ЕС и бастисването на АЕЦ "Козлодуй" и лъсна като "човек на Сорос" в съвместно разследване на руската и унгарската телевизии заедно с колегата си от ГЕРБ Андрей Ковачев.

    - В новата си битност на евроатлантик г-жа Йотова позабрави кой всъщнот я лансира в медиите и политиката - сивия кардинал и кадровик на прехода ген. Любен Гоцев и бившия шеф на Шесто към ДС Димитър Иванов.

    - Връзки с ДС и червената номенклатура, флик-флаци в посока Брюксел и Сорос, а накрая и бутафорно тамплиерство. Г-жа Йотова бе обявена за "рицар на годината" от Ордена на рицарите тамплиери на Йерусалим - Велик приорат България. Както и да се казват онези клоуни с бели чаршафи...Връчи й го лично бившият шеф на охраната на Тодор Живков - ген. Румен Ралчев от УБО.

    Коментиран от #35

    16:57 04.08.2026

  • 35 БГ гражданин

    5 0 Отговор

    До коментар #34 от "Коя е Йотова:":

    - УБО, ДС, БКП, БСП, Сорос, европарламент, тамплиери...Дялан камък, лице на промяната и нова България е Йотова.

    Как да не гласуваш за такава "независима кандидатура"?! Особено когато активно подкрепя дислокацията на американските военни самолети в Безмер и тезата, че "Русия е агресор"...

    Коментиран от #37

    16:59 04.08.2026

  • 36 ЕДГАР КЕЙСИ

    2 1 Отговор
    ПЪРВАНЧО, НЕ ГЛЕДАЙ КАТО ОТРОВЕН ...................... АМИ СИ ПРИZHAЙ ЧЕ "ГЮРЧО" Е ....................... НАЙ "ПОДХОДЯЩАТА ОПОZИЦИЯ НА ЧОРАПА ...................... "ТОВА Е НАШИЯ (П)РЕZИДЕНТ" ......................... ФАКТ !

    17:02 04.08.2026

  • 37 Анализатор

    5 0 Отговор

    До коментар #35 от "БГ гражданин":

    Йотова е "независима" единствено в смисъла, че от нея нищо няма да зависи.

    Всеки българин да си даде отговор иска ли тази за президент на България, защото всъщност еманира в персоната си целия преход: ченгета, мутри, пребоядисани в синьо комсомолци, новобогататаши-лукановисти и перестройчици с червени куфарчета, изкупени медии, псевдо-масонство, соросоизъм, конформизъм, продажничество на всички нива...

    Коментиран от #41

    17:15 04.08.2026

  • 38 оня с коня

    2 0 Отговор
    Първане ходи при психолог-дано ти помогне!

    17:27 04.08.2026

  • 39 идиоти вън

    0 0 Отговор
    Бави се щото още бега, абе да бега!!!

    17:29 04.08.2026

  • 40 ?????

    0 0 Отговор
    Гюров се дърпа щото му е ясно че от тоя храст няма да изскочи заек, но умнокрасивитетът няма други варианти и сигурно му обещават планини от злато.

    17:35 04.08.2026

  • 41 Лоша равносметка

    0 0 Отговор

    До коментар #37 от "Анализатор":

    За съжаление много няма да се замислят, а "правоверно", както е заповядала партията майка ще се изокат на изборите. И на мен ми е чудно, как така успешно върви възраждането на червените(вече внуци и правнуци) другари. То не е и трудно да се отговори на въпроса, след итн, догановци, пеевци, мечове, вездесъщите герберчета и калинки. Разединените, вместо да са обединени демократи, сами си вкарват вълка в кошарата.

    17:50 04.08.2026

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