Първан Симеонов: Гюров се бави, защото доизкусуряват нещата. Йотова се обяви, защото е очевиден кандидат

Привидност е, че има някакъв страшен трус в управленския образ. Това заяви пред БНР Първан Симеонов, социологическа агенция "Мяра".
"Намираме се в исторически нов момент. Единственият смислен анализ е да се отдръпнеш, да спреш да гледаш детайлите и да видиш какво ново се случва. Боя се, че сме леко абстинентни към предишния политически език, който беше много бурен и реактивен. Сега имаме нужда от нови инструменти. Идва нов политически стил.
Струва ми се, че това ще е стил, който понякога върви и срещу общественото мнение. Стил, който се опитва да бъде по-скучен, ако щете, за да се опита да бъде по-институционален. Не търси бърза резултатност, а има дългосрочни цели.
Голямата картина беше фиксирана от индекса на общественото напрежение. Този индекс е на тримесечие, за да хваща големите картини. През това тримесечие осезаемо спада на фона на онова, в което бяха изборите".
Комуникацията не е най-добрата им страна, отбеляза обаче Симеонов в предаването "12+3".
"Трябва да видим дали е грешка на растежа или характеристика на центристкото им позициониране".
Той отбеляза, че Сарафов вече не е главен прокурор, Пеевски не плаши почти никого, а Борисов е в сложната ситуация да търси политическо продължение.
"Това е направено по силата на народната воля. ДПС остана в ситуация, в която не е сигурно дали утре въобще ще го има в парламента. Това най-вероятно ще продължи. Министър Демерджиев нанесе много сериозна щета на предходния стил на управление. Пакетира отново Пеевски и Борисов".
Симеонов коментира очакванията си от избора на нов ВСС и на нов главен прокурор.
"Аз не вярвам много в тези генерални промени. Не вярвам, че са много възможни. Вярвам в плавните движения. Дали въобще има хора, на които безкористно им се занимава с политика и съдебна власт?
Сериозен тест за управлението ще е дали все пак няма да остане първоначалната идея да работи заедно с демократичната общност, която има специализация в тази област, има и експертиза.
И този въпрос опира до по-големия за това какво е новото политическо разделение в страната. Другият е какво ще се опита да прави либералната страна, ще се опита ли да вдига протести наесен. Синя София винаги може да се мобилизира. Но в момента Радев по-скоро консумира част от бонуса, който получи на изборите.
Ако започнат такива протести, първият проблем е, че ще изглеждат много предизборни. Вторият проблем е, че почвата не е готова.
Радев е в сложната ситуация на центриста, но ако му се появят протести по фронта, те могат да го укрепят".
Най-големият печеливш от подобно народно недоволство обаче ще бъде Борисов, смята Първанов, който дори направи аналогия с протестите срещу Орешарски.
Йотова е шанс за управлението на Радев да се прелегитимира, смята социологът.
"Гюров се бави, защото доизкусуряват нещата. Йотова се обяви, защото е очевиден кандидат. Демократичната общност ще се опита да създаде съспенс. Те са добри в това".
Истинският тест за това управление ще бъде през зимата, когато ще трябва да представи реален реформаторски бюджет, смята Първанов.
"България винаги е имала двойнствена външна политика, но и самият Запад в момента е двойнствен. От този храст няма да изскочи заек".
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 kоkорчо 💋🍌
залага кусури
изпипва го откъм кусури
16:06 04.08.2026
2 Красимир Петров
Коментиран от #16
16:07 04.08.2026
3 Йотова няма да стигне и до балотаж
Коментиран от #5, #8, #34
16:07 04.08.2026
4 Иван Попов
Коментиран от #19
16:08 04.08.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Кауна мунчо боташов закрива страната
Министерският съвет разрешил на Turkish Petroleum Overseas Company Ltd дa ce включи в проучванията за нефт и природен газ в площ "Блок 1-22 Хан Тервел" в българската изключителна икономическа зона в дълбоководната част на Черно море.
Това е сигурно част от цената за да отложат с 15 месеца плащанията по Боташ ...другата част сигурно ще са магистралите които Турция ще получи на концесия и ще прибира пътните такси !
Май по изгодно беше да им плащаме по 1 100 000 на ден за въздух !
Да ти е честито Ердо !
При такива управляващи врагове не ни трябват !
16:09 04.08.2026
7 Красимир Петров
16:10 04.08.2026
8 Стенли
До коментар #3 от "Йотова няма да стигне и до балотаж":На Радев борбата с олигарсите се ограничи със замразяването на МРЗ , в клуба на богатите с 620 евро МРЗ и 347 евро мин пенсия , щеше да е смешно , ако не беше трагично 😮💨😡
16:10 04.08.2026
9 И двамата са майкопродавци
Коментиран от #26
16:11 04.08.2026
10 Красимир Петров
🤐С мълчанието си Радев-Копринков потвърждават версията! Крали са структури от БСП и събирали пари от олигарси на ГЕРБ. Така ли платиха кампанията си през април? Най-скъпата в историята. Няма ли репортери в тази държава да питат Радев и Копринков лъже ли Гълъбова? Защо мълчат? Бяха заедно на хорото в НДК (снимки). Нещата са много сериозни.
16:11 04.08.2026
11 Красимир Петров
До коментар #5 от "Точен сте..мунчо влиза в затвора":Колкото и да тролите вие сте на бок,лука
Коментиран от #32
16:11 04.08.2026
12 Сатана Z
Имало е кюлчета и пачки в чекмеджета, ама там само няколко пачки
"‼️Ако дъщерята на Бойко Борисов на 22 г. беше си купила апартамент в Созопол за 1,6 милиона, еврака, както сина на РУНДЬО, щяха да се спукат от протести, докато не го свалят.
Всеки божи ден говореха за къщата в Барселона, а Демерджиев има 411 имота и мълчат.
Даже му ръкопляскат от възторг - Овчи възторг"
Коментиран от #30
16:11 04.08.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 А Първан
16:13 04.08.2026
15 Преди 3 часа...
Цветеслава Гълъбова:
Отказвам се от Румен Радев,голям мошеник излезе.Още през 2022 г. Копринков ми каза:
Ще вземем структурите на БСП,ще ги обезкостим , спонсорите на ГЕРБ ще вземем и ще станем богати.ДС и КГБ са зад нас.Отначало мислех да му предпиша хапчета ,но Копринков се оказа ,че е мошеник,а не луд.
Коментиран от #20
16:13 04.08.2026
16 Зависи от избирателната активност
До коментар #2 от "Красимир Петров":Много хора може и да не гласуват. При ниска избирателна активност ще има втори тур. Мълчанието също е фактор.
16:14 04.08.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 тоя
Коментиран от #33
16:17 04.08.2026
19 Мусорчик
До коментар #4 от "Иван Попов":Това е така за ТВОЕ огромно съжаление. Ако досега имаха някакъв шанс ТИ лично щеше да живееш по-добре, но вие избрахте, както винаги досега най-лошото. Сърбайте си надробеното отново и не се оплаквайте. Акъл мой... и така нататък.
16:17 04.08.2026
20 Минали са повече от три години и
До коментар #15 от "Преди 3 часа...":Повече от сто дни защо тая жена чак сега ги казва тия неща , честно ли е това спрямо общество. Ми то ми изглежда заговори между нея и съветника. Кой знае какво още са правили и вършили. Тя депутат ли е ? Ако беше сигурно щеше да си мълчи.
Коментиран от #25
16:21 04.08.2026
21 Аз не вярвам на социолозите
16:22 04.08.2026
22 Чума
16:23 04.08.2026
23 Прави сте
16:23 04.08.2026
24 Читател
Разбира се, че има, без такива хора няма държава. Но повечето от тях са в омразните ти ППДБ.
Коментиран от #29
16:24 04.08.2026
25 Доротея
До коментар #20 от "Минали са повече от три години и":Защото е пренебрегната! Виж как изглеждат външната и здравната министърки, а тя къде продължава да работи и сред кого!? Повечето от изоставените жени са такива! А тя като изявен психопат би трябвало да знае, че може да се съхрани само, ако не позволи озлоблението да я обземе напълно! Неслучайно е изяснено, че докато лекуват пациентите, лекарите стават като тях...!
16:27 04.08.2026
26 Никой не смее да ти сложи лайк
До коментар #9 от "И двамата са майкопродавци":Настъпи страх и смут в обществото.
16:32 04.08.2026
27 Знаем
16:33 04.08.2026
28 КалюПорталю
16:34 04.08.2026
29 Ми аз съм такъв човек
До коментар #24 от "Читател":Пиша си мнение без да ми се плаща. Точно затова често ме трият отнемат ми достъпа нападат ме словестно такива неща.
16:35 04.08.2026
30 Не точно
До коментар #12 от "Сатана Z":На тиквоний е уредена до се в четиристаен в еврийските
16:42 04.08.2026
31 Първанчо
16:42 04.08.2026
32 Ти си
До коментар #11 от "Красимир Петров":болен без мозък..
16:47 04.08.2026
33 Те са пак тук и даже ни омръзнаха..,но!
До коментар #18 от "тоя":Тази особа винаги е около. Някак си винаги защитава властимащите(или много внимателно уж ги критикува), най-вече защитава, разбира се, партията майка! Но то няма много, какво да се каже след всеизвестното признание на червен кольо!
16:56 04.08.2026
34 Коя е Йотова:
До коментар #3 от "Йотова няма да стигне и до балотаж":Йотова, като програмен директор на БНТ през 1995 г., подхлъзна премиера Жан Виденов и му нанесе най-тежкия репутационен удар: излъчи "кървавото му хоро" от Копривщица в "По света и у нас" преди новината за загиналите в същия ден 14 войничета край София.
- Малко по-късно г-жа Йотова бе изтеглена от БНТ и стана шеф на пресцентъра на БСП, а после и депутат от левицата, лансирана от новия председател Георги Първанов. Видя се от кого е бил поръчан Виденов...
- После г-жа Йотова се включи бодро в листите на българските евродепутати, гласува за НАТО, ЕС и бастисването на АЕЦ "Козлодуй" и лъсна като "човек на Сорос" в съвместно разследване на руската и унгарската телевизии заедно с колегата си от ГЕРБ Андрей Ковачев.
- В новата си битност на евроатлантик г-жа Йотова позабрави кой всъщнот я лансира в медиите и политиката - сивия кардинал и кадровик на прехода ген. Любен Гоцев и бившия шеф на Шесто към ДС Димитър Иванов.
- Връзки с ДС и червената номенклатура, флик-флаци в посока Брюксел и Сорос, а накрая и бутафорно тамплиерство. Г-жа Йотова бе обявена за "рицар на годината" от Ордена на рицарите тамплиери на Йерусалим - Велик приорат България. Както и да се казват онези клоуни с бели чаршафи...Връчи й го лично бившият шеф на охраната на Тодор Живков - ген. Румен Ралчев от УБО.
Коментиран от #35
16:57 04.08.2026
35 БГ гражданин
До коментар #34 от "Коя е Йотова:":- УБО, ДС, БКП, БСП, Сорос, европарламент, тамплиери...Дялан камък, лице на промяната и нова България е Йотова.
Как да не гласуваш за такава "независима кандидатура"?! Особено когато активно подкрепя дислокацията на американските военни самолети в Безмер и тезата, че "Русия е агресор"...
Коментиран от #37
16:59 04.08.2026
36 ЕДГАР КЕЙСИ
17:02 04.08.2026
37 Анализатор
До коментар #35 от "БГ гражданин":Йотова е "независима" единствено в смисъла, че от нея нищо няма да зависи.
Всеки българин да си даде отговор иска ли тази за президент на България, защото всъщност еманира в персоната си целия преход: ченгета, мутри, пребоядисани в синьо комсомолци, новобогататаши-лукановисти и перестройчици с червени куфарчета, изкупени медии, псевдо-масонство, соросоизъм, конформизъм, продажничество на всички нива...
Коментиран от #41
17:15 04.08.2026
38 оня с коня
17:27 04.08.2026
39 идиоти вън
17:29 04.08.2026
40 ?????
17:35 04.08.2026
41 Лоша равносметка
До коментар #37 от "Анализатор":За съжаление много няма да се замислят, а "правоверно", както е заповядала партията майка ще се изокат на изборите. И на мен ми е чудно, как така успешно върви възраждането на червените(вече внуци и правнуци) другари. То не е и трудно да се отговори на въпроса, след итн, догановци, пеевци, мечове, вездесъщите герберчета и калинки. Разединените, вместо да са обединени демократи, сами си вкарват вълка в кошарата.
17:50 04.08.2026