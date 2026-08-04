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Audi отправя смели твърдения с новото А2

Audi отправя смели твърдения с новото А2

4 Август, 2026 19:52 667 10

  • audi-
  • a2-
  • e-tron

Компанията твърди, че това е най-ефектният модел създаван някога от марката

Audi отправя смели твърдения с новото А2 - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Оригиналното Audi A2 се счита за една от най-известните търговски грешки в съвременната история на автомобилостроенето. Създаден като прекалено сложен проект, роден от страстта на покойния Фердинанд Пиех, този изключително икономичен хечбек разполагаше със скъпо алуминиево шаси и икономични дизелови двигатели, които, според данните, носеха загуби от хиляди евро за всеки продаден екземпляр. Купувачите не откликнаха в такава степен, каквато Инголщадт беше предвидил, и Audi тихо прекрати производството само пет години по-късно, след като бяха продадени 176 377 бройки. Сега емблематичното име прави драматично завръщане, преродено като елегантен електромобил със задно задвижване, представян като най-аеродинамичното и ефективно Audi, създавано някога.

Решена да не повтаря финансовите грешки от миналото, групата VW този път избягва подхода „от нулата“. Вместо това предстоящият A2 E-Tron споделя архитектурната си основа с VW ID.3 Neo, стратегически кратък път, който драстично намалява разходите за разработка и ускорява сроковете за пускане на пазара. Въпреки това инженерите на Audi са работили извънредно, за да гарантират, че A2 ще запази репутацията си на шампион по лекота и ефективност. Моделът постига нисък коефициент на аеродинамично съпротивление от 0,24, когато е оборудван с опционален пакет за ефективност, подпомогнат от обширна защита на долната част на каросерията, спойлери на мостовете, специализирани редуктори на пролуките в колесните арки и активни предни жалузи, които се отварят само когато батерията и електродвигателите се нуждаят от допълнително охлаждане.

Моделът от входния клас се задвижва от литиево-железо-фосфатен (LFP) акумулаторен пакет с капацитет 61 kWh, който захранва монтиран отзад електромотор с мощност 188 конски сили. Химичният състав на LFP батериите носи значително предимство в реалните условия: собствениците могат редовно да зареждат батерията до 100 процента, без да се притесняват от ускорено износване. Макар официалните данни за пробега да остават в тайна, неуморимият фокус на A2 E-Tron върху управлението на въздушния поток подсказва, че той лесно ще се изравни или ще надмине останалите модели от платформата, като вариантите с по-големи батерии потенциално могат да преминат границата от 650 километра. Камуфлажът ще бъде премахнат тази есен, което ще отвори пътя за дебюта на A2 E-Tron в Европа като най-малкият и най-достъпен модел на Audi в ерата на електромобилите


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 карчи

    11 0 Отговор
    Прилича на произволна китайска кола с емблема на ауди! Нелепо!

    19:57 04.08.2026

  • 2 Яшар

    6 0 Отговор
    Сентенцията Мерцедес и всички останали е вярна ..след наводнението с китайски а по късно виетнамски и индийски коли по землята европейската марка която със сигурност ще остане е Мерцедес и то скъпите S,G,GLS ..Ферари също ще остане ...но вв,Ауди, и д-р ще залязат напълно до 30-40 г

    Коментиран от #5, #8

    19:59 04.08.2026

  • 3 Незнам

    10 0 Отговор
    какво смело има в това да вземеп ИД3.и като нищо от китайския си събрат д и да слоиш ОООО отпред

    20:10 04.08.2026

  • 4 Варна 3

    6 0 Отговор
    Ауди А2 винаги е била грозна

    20:21 04.08.2026

  • 5 хахахаха

    6 1 Отговор

    До коментар #2 от "Яшар":

    30-40 години, не им ли даваш твърде много, аз най много 10 им давам до тотален фалит, по скоро ще останат но китайците ще купят марката, вече изкупуват акции от повечето европейски производители.

    20:31 04.08.2026

  • 6 На кого му пука

    6 0 Отговор
    ГОЛФ става все по грозен, нищо че са му нарисували 4те избушени сигмента на маската.

    20:33 04.08.2026

  • 7 Путин

    0 3 Отговор
    Кога ша ги стигнем германците

    20:47 04.08.2026

  • 8 ГОЛЕМ СМЕХ

    1 2 Отговор

    До коментар #2 от "Яшар":

    ГЛЕДАМ КИТАЙКИТЕ ги нема по нашите пътища.
    Само БАВАРЦИ и МЕРДЖАНИ.....И АУДИТА.

    Коментиран от #9

    20:50 04.08.2026

  • 9 Яшар

    2 0 Отговор

    До коментар #8 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    Нещо не броиш добре

    21:10 04.08.2026

  • 10 хахахаха

    1 0 Отговор
    Китай всъщност вкарва ЕС в капана, в момента изкупуват всичко фалирало в ЕС направо на ишляме без пари, фабрики, цехове, заводи, складове и скоро в европа ще усетят яко дъха на дракона, засега еврастите усетиха само дъха на мечката, скоро и на дракона, Русия не я мислете, мечката и дракона работят в екип и нямат нужда да се превземат и завладяват. Също кики изкупува дългове на европа, а на САЩ са изкупили над 30% от дълга вече, имат пари угаждат си, САЩ вече усещат дъха на дракона и нямат шанс.

    21:21 04.08.2026