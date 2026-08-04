Audi отправя смели твърдения с новото А2

Оригиналното Audi A2 се счита за една от най-известните търговски грешки в съвременната история на автомобилостроенето. Създаден като прекалено сложен проект, роден от страстта на покойния Фердинанд Пиех, този изключително икономичен хечбек разполагаше със скъпо алуминиево шаси и икономични дизелови двигатели, които, според данните, носеха загуби от хиляди евро за всеки продаден екземпляр. Купувачите не откликнаха в такава степен, каквато Инголщадт беше предвидил, и Audi тихо прекрати производството само пет години по-късно, след като бяха продадени 176 377 бройки. Сега емблематичното име прави драматично завръщане, преродено като елегантен електромобил със задно задвижване, представян като най-аеродинамичното и ефективно Audi, създавано някога.

Решена да не повтаря финансовите грешки от миналото, групата VW този път избягва подхода „от нулата“. Вместо това предстоящият A2 E-Tron споделя архитектурната си основа с VW ID.3 Neo, стратегически кратък път, който драстично намалява разходите за разработка и ускорява сроковете за пускане на пазара. Въпреки това инженерите на Audi са работили извънредно, за да гарантират, че A2 ще запази репутацията си на шампион по лекота и ефективност. Моделът постига нисък коефициент на аеродинамично съпротивление от 0,24, когато е оборудван с опционален пакет за ефективност, подпомогнат от обширна защита на долната част на каросерията, спойлери на мостовете, специализирани редуктори на пролуките в колесните арки и активни предни жалузи, които се отварят само когато батерията и електродвигателите се нуждаят от допълнително охлаждане.

Моделът от входния клас се задвижва от литиево-железо-фосфатен (LFP) акумулаторен пакет с капацитет 61 kWh, който захранва монтиран отзад електромотор с мощност 188 конски сили. Химичният състав на LFP батериите носи значително предимство в реалните условия: собствениците могат редовно да зареждат батерията до 100 процента, без да се притесняват от ускорено износване. Макар официалните данни за пробега да остават в тайна, неуморимият фокус на A2 E-Tron върху управлението на въздушния поток подсказва, че той лесно ще се изравни или ще надмине останалите модели от платформата, като вариантите с по-големи батерии потенциално могат да преминат границата от 650 километра. Камуфлажът ще бъде премахнат тази есен, което ще отвори пътя за дебюта на A2 E-Tron в Европа като най-малкият и най-достъпен модел на Audi в ерата на електромобилите