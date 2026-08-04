Заради жегите: В Монтана задействаха системата BG-ALERT

В Монтана задействаха системата BG-ALERT заради жегите. Предупреждението е подадено от областния управител Иван Каменов, информират от "Фокус".
В 18:00 часа термометрите показваха 37 градуса, според данните на НИМХ.
Припомняме, че за утрешния ден е обявен жълт код в голяма част от страната, а именно в областите: Пазарджик, Пловдив, Габрово, Велико Търново, Плевен, Русе, Силистра, Шумен, Бургас, Добрич, Варна, Стара Загора, Сливен, Ямбол, Хасково и Кърджали.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Че си Седим !
И Че си Гледаме Кефа !
Оти Не се Знае !
Колко Още ?
20:11 04.08.2026
2 Беше
20:14 04.08.2026
3 Айде всички по стаите у дом
20:15 04.08.2026
4 Сaтана Z
Което означава,че в Монтана настъпва ракиеното време и жителите трябва да се приберат по домовете си.
20:22 04.08.2026
5 Без име
Коментиран от #6
20:25 04.08.2026
6 Вие
До коментар #5 от "Без име":Майтап ли си правите? Всяка температура над нормалната за човешкото тяло, особено ако я й вдишвате, може да ви убие!
20:35 04.08.2026
7 Мюмюн
21:02 04.08.2026
8 Герго
21:04 04.08.2026