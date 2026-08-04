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Заради жегите: В Монтана задействаха системата BG-ALERT

Заради жегите: В Монтана задействаха системата BG-ALERT

4 Август, 2026 20:05 563 8

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  • система bg- alert-
  • задействане

Предупреждението е подадено от областния управител Иван Каменов

Заради жегите: В Монтана задействаха системата BG-ALERT - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

В Монтана задействаха системата BG-ALERT заради жегите. Предупреждението е подадено от областния управител Иван Каменов, информират от "Фокус".

В 18:00 часа термометрите показваха 37 градуса, според данните на НИМХ.

Припомняме, че за утрешния ден е обявен жълт код в голяма част от страната, а именно в областите: Пазарджик, Пловдив, Габрово, Велико Търново, Плевен, Русе, Силистра, Шумен, Бургас, Добрич, Варна, Стара Загора, Сливен, Ямбол, Хасково и Кърджали.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Че си Седим !

    2 0 Отговор
    На Сянка !

    И Че си Гледаме Кефа !

    Оти Не се Знае !

    Колко Още ?

    20:11 04.08.2026

  • 2 Беше

    3 0 Отговор
    Жега и в София. Купища хубави секси облечени жени, а аз си викам - само ако те си поискат. В тая жега инициативата няма да е от мене. Поне до довечера.

    20:14 04.08.2026

  • 3 Айде всички по стаите у дом

    5 2 Отговор
    Глупости. Това си е гавра с циганите. Жега му е било на тоя и е решил да изпробва системата, демек стойте си по стаите ! Власт има примата !

    20:15 04.08.2026

  • 4 Сaтана Z

    5 0 Отговор
    В 18:00 часа термометрите показваха 37 градуса,......

    Което означава,че в Монтана настъпва ракиеното време и жителите трябва да се приберат по домовете си.

    20:22 04.08.2026

  • 5 Без име

    4 0 Отговор
    Безумие. През лятото температурата е стигнала 37⁰. Апокслипсис!

    Коментиран от #6

    20:25 04.08.2026

  • 6 Вие

    2 2 Отговор

    До коментар #5 от "Без име":

    Майтап ли си правите? Всяка температура над нормалната за човешкото тяло, особено ако я й вдишвате, може да ви убие!

    20:35 04.08.2026

  • 7 Мюмюн

    1 0 Отговор
    и ко писа на смс-а? крийте са на сянка? чи аз го знам и без алърта, кото и да значи туй

    21:02 04.08.2026

  • 8 Герго

    1 1 Отговор
    Бегиии, лятото било топло! Чи лято е!

    21:04 04.08.2026

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