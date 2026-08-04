Салах вече е подписал в Турция, утре пристига на брега на Черно море

Мохамед Салах ще продължи славната си кариера в Турция, но не в Бешикташ, което бе считано за сигурно преди известно време, а в Трабзонспор. Според журналиста Ягъз Сабунджуоглу египтянинът вече е подписал с “вишнено-сините” договор за две години и заплата от 17 милиона евро на сезон плюс бонуси, свързани с представянето му. По-голямата част от това възнаграждение ще бъде покрита от спонсорите на клуба, който съвсем скоро официално ще се похвали с най-големия си трансфер в своята история.

В момента Салах е на почивка в Миконос, Гърция, но планът е утре да пътува до Истанбул, след което да продължи към Трабзон, който се намира в североизточна Турция, на брега на Черно море.

Легендата на Ливърпул имаше оферти и от Саудитска Арабия и САЩ, но предпочете да остане на Стария континент и да продължи да играе в евротурнирите. Трабзонспор през миналия сезон завърши на трето място в Сюперлиг, така че през този сезон ще играе в Лига Европа.