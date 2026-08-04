Членовете на новата Антикорупционна комисия официално встъпиха в длъжност

Членовете на новоконституираната Комисия за противодействие на корупцията официално встъпиха в длъжност на 3 август в сградата на Народното събрание. Те положиха подпис върху актовете си за встъпване и подписаха декларации за политически неутралитет, съобщават от Нова телевизия.

Чрез жребий беше определен първият председател на новосформираната комисия – това е Пламен Тодоров, който е избран от квотата на Народното събрание.

Цялата процедура по встъпване в длъжност и избор на председател се осъществи в присъствието на нотариус, за което бе съставен официален протокол.

По закон КПК трябва да има петима членове, но Върховният касационен съд през юли не избра единствения кандидат за поста. Законът обаче позволява комисията да заработи и с четирима избрани членове.