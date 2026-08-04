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Членовете на новата Антикорупционна комисия официално встъпиха в длъжност

Членовете на новата Антикорупционна комисия официално встъпиха в длъжност

4 Август, 2026 19:55 707 10

  • антикорупционна комисия-
  • членове-
  • встъпване в длъжност

Чрез жребий беше определен първият председател на новосформираната комисия – това е Пламен Тодоров, който е избран от квотата на Народното събрание.

Членовете на новата Антикорупционна комисия официално встъпиха в длъжност - 1
Илюстративна снимка БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Членовете на новоконституираната Комисия за противодействие на корупцията официално встъпиха в длъжност на 3 август в сградата на Народното събрание. Те положиха подпис върху актовете си за встъпване и подписаха декларации за политически неутралитет, съобщават от Нова телевизия.
Чрез жребий беше определен първият председател на новосформираната комисия – това е Пламен Тодоров, който е избран от квотата на Народното събрание.

Цялата процедура по встъпване в длъжност и избор на председател се осъществи в присъствието на нотариус, за което бе съставен официален протокол.

По закон КПК трябва да има петима членове, но Върховният касационен съд през юли не избра единствения кандидат за поста. Законът обаче позволява комисията да заработи и с четирима избрани членове.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Защо Не Ги Вкарате ?

    5 1 Отговор
    Направо !

    В Музея ?

    20:02 04.08.2026

  • 2 Овчар

    7 0 Отговор
    От такива кърлежи нищо добро не ни очаква..! Промяна на системата в полза на обществото може да има само от хора подобни на момчето което изкара всички кражби на здравната каса на показ..! Останалото е илюзия в която вярват само глупаците вече почти 40 години.

    20:16 04.08.2026

  • 3 Яяяяяя

    7 0 Отговор
    Ще разследват старата комисия

    Коментиран от #6

    20:16 04.08.2026

  • 4 пак почва якото дремуцане на яки заплати

    6 0 Отговор
    Членовете на новата Антикорупционна комисия официално встъпиха в длъжност

    20:18 04.08.2026

  • 5 Доналд Дък, патарок

    7 0 Отговор
    Корумпе N1 е избрано чрез хазартна процедура!

    20:18 04.08.2026

  • 6 Ще разследват старите тикви

    4 0 Отговор

    До коментар #3 от "Яяяяяя":

    докато докажат че са невинни
    и че не е крадено
    а само за благото на тиквените поклонници
    тлъсти надути общ поръчки

    20:20 04.08.2026

  • 7 както си беше при тикван

    7 0 Отговор
    така и при радеви
    уреждане и запълване на безсмислени службички за шуробаджанаци търтеи
    при положение че има други органи на хранилка да разследват корупция и противодействат

    20:24 04.08.2026

  • 8 Доналд Дък, патарок

    4 0 Отговор
    Корумпе N1 е избрано чрез хазартна процедура!

    20:25 04.08.2026

  • 9 тая комисия

    2 0 Отговор
    е поредната люпилня за нищонеправещи нищонеможачи!

    20:44 04.08.2026

  • 10 Целта

    1 1 Отговор
    Нали е да се махнат такива хрантутници дето нищо не вършат,а те пък сега нови избрали

    20:46 04.08.2026

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