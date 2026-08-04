Членовете на новата Антикорупционна комисия официално встъпиха в длъжност

Членовете на новоконституираната Комисия за противодействие на корупцията официално встъпиха в длъжност на 3 август в сградата на Народното събрание. Те положиха подпис върху актовете си за встъпване и подписаха декларации за политически неутралитет, съобщават от Нова телевизия.
Чрез жребий беше определен първият председател на новосформираната комисия – това е Пламен Тодоров, който е избран от квотата на Народното събрание.
Цялата процедура по встъпване в длъжност и избор на председател се осъществи в присъствието на нотариус, за което бе съставен официален протокол.
По закон КПК трябва да има петима членове, но Върховният касационен съд през юли не избра единствения кандидат за поста. Законът обаче позволява комисията да заработи и с четирима избрани членове.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Защо Не Ги Вкарате ?
В Музея ?
20:02 04.08.2026
2 Овчар
20:16 04.08.2026
3 Яяяяяя
Коментиран от #6
20:16 04.08.2026
4 пак почва якото дремуцане на яки заплати
20:18 04.08.2026
5 Доналд Дък, патарок
20:18 04.08.2026
6 Ще разследват старите тикви
До коментар #3 от "Яяяяяя":докато докажат че са невинни
и че не е крадено
а само за благото на тиквените поклонници
тлъсти надути общ поръчки
20:20 04.08.2026
7 както си беше при тикван
уреждане и запълване на безсмислени службички за шуробаджанаци търтеи
при положение че има други органи на хранилка да разследват корупция и противодействат
20:24 04.08.2026
8 Доналд Дък, патарок
20:25 04.08.2026
9 тая комисия
20:44 04.08.2026
10 Целта
20:46 04.08.2026