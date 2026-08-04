Варшава обвини Москва в провокация: полски изтребители прехванаха руски разузнавателен самолет Ил-20

Полските военновъздушни сили са прехванали руски разузнавателен самолет над Балтийско море за трети път в рамките на няколко дни, съобщиха днес властите във Варшава, цитирани от ДПА, предаде БТА.

Министърът на отбраната Владислав Кошиняк-Камиш заяви в социалната мрежа Екс, че руският разузнавателен самолет Ил-20 е бил засечен на около 56 километра североизточно от град Кошалин и е бил прехванат от два полски изтребителя. По данни на Министерството на отбраната руският самолет не е нарушил полското въздушно пространство.

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"Русия отново извършва провокативни действия в близост до границите на държавите членки на НАТО, като по този начин тества бдителността и оперативната готовност на отбранителните системи на алианса", заяви Кошиняк-Камиш.

Подобни инциденти с руски разузнавателни самолети над Балтийско море бяха регистрирани вчера, както и в петък, 31 юли.

Според Варшава през последните седмици е отчетено засилване на руските разузнавателни полети край полското крайбрежие. В средата на юли полските военновъздушни сили прехванаха руски военни самолети в три последователни дни.

Полша и балтийските държави изразяват опасения, че на фона на затрудненията си във войната срещу Украйна Русия може да засили провокативните действия срещу държавите от НАТО, включително чрез разузнавателни полети в близост до техните граници, отбелязва ДПА.