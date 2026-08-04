Варшава обвини Москва в провокация: полски изтребители прехванаха руски разузнавателен самолет Ил-20

Полските военновъздушни сили са прехванали руски разузнавателен самолет над Балтийско море за трети път в рамките на няколко дни, съобщиха днес властите във Варшава, цитирани от ДПА, предаде БТА.
Министърът на отбраната Владислав Кошиняк-Камиш заяви в социалната мрежа Екс, че руският разузнавателен самолет Ил-20 е бил засечен на около 56 километра североизточно от град Кошалин и е бил прехванат от два полски изтребителя. По данни на Министерството на отбраната руският самолет не е нарушил полското въздушно пространство.
"Русия отново извършва провокативни действия в близост до границите на държавите членки на НАТО, като по този начин тества бдителността и оперативната готовност на отбранителните системи на алианса", заяви Кошиняк-Камиш.
Подобни инциденти с руски разузнавателни самолети над Балтийско море бяха регистрирани вчера, както и в петък, 31 юли.
Според Варшава през последните седмици е отчетено засилване на руските разузнавателни полети край полското крайбрежие. В средата на юли полските военновъздушни сили прехванаха руски военни самолети в три последователни дни.
Полша и балтийските държави изразяват опасения, че на фона на затрудненията си във войната срещу Украйна Русия може да засили провокативните действия срещу държавите от НАТО, включително чрез разузнавателни полети в близост до техните граници, отбелязва ДПА.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пилотът се е пос.рал,
Коментиран от #6, #8
20:24 04.08.2026
2 Пилотът се е пос.рал,
Коментиран от #21
20:25 04.08.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Като им
Коментиран от #19
20:25 04.08.2026
5 Бесен - Язовец
20:26 04.08.2026
6 Ами ти защо напълни памперса при
До коментар #1 от "Пилотът се е пос.рал,":Мочата, когато в близост минаха левскари? За един приятел питам.
20:27 04.08.2026
7 Робот
Коментиран от #11, #13
20:27 04.08.2026
8 Ами ти защо напълни памперса при
До коментар #1 от "Пилотът се е пос.рал,":Мочата, когато в близост минаха левскари? За един приятел питам.
20:28 04.08.2026
9 паляшки фейкови
20:28 04.08.2026
10 Сороски аналосоид
20:28 04.08.2026
11 бебето
До коментар #7 от "Робот":не е тайна че сипедал.
Коментиран от #16
20:29 04.08.2026
12 Пич
Няма шега, ще въздигнат третия храм нарочно. Защо? Защото за целта ще трябва да разрушат джамията Ал Акса !!! И като я разрушат, познайте как ще реагира всички камилари, който точно заради това заселиха в Европа.......
Краят на света ще започне, когато вдигнат третия храм.....
Трудно е да си пророк, А...?!
Коментиран от #18, #22
20:29 04.08.2026
13 Умен си по цялата глава
До коментар #7 от "Робот":Пък дрънчиш на кухо. Ваште не се ли срамуват от теб.
20:30 04.08.2026
14 Полски работи
Ама лаят!
20:30 04.08.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 минавал ли те е
До коментар #11 от "бебето":От къде знаеш?
20:30 04.08.2026
17 Бесен - Язовец
Коментиран от #31
20:30 04.08.2026
18 Сдъвкан Пич
До коментар #12 от "Пич":Врачката ти пак се е повредила. Смени и чипа или си смени дилъра
Коментиран от #20
20:31 04.08.2026
19 Извинете,
До коментар #4 от "Като им":пише се "реват". Три виШи ли имате?
20:32 04.08.2026
20 Пич
До коментар #18 от "Сдъвкан Пич":Да не си еврейче?
20:33 04.08.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Офчи дирник 😄
До коментар #12 от "Пич":Пий ги тея хапове.😄😄😄Пий,пий ги.
Коментиран от #24
20:38 04.08.2026
23 Какво
20:39 04.08.2026
24 Само
До коментар #22 от "Офчи дирник 😄":Ника ти е правилен!
20:39 04.08.2026
25 Паляците да не мъркат
Коментиран от #26
20:43 04.08.2026
26 Не е нарушавано
До коментар #25 от "Паляците да не мъркат":полското въздушно пространство, затова и още могат да вдигат самолета.
Да се молят руснаците да не решат да го нарушат, че тогава ще им се спаружат самолетите.
Коментиран от #32
20:50 04.08.2026
27 и като
20:51 04.08.2026
28 Полска провокация
20:56 04.08.2026
29 ПО ТОЧНО
20:58 04.08.2026
30 Дудов
20:58 04.08.2026
31 Смотаняху
До коментар #17 от "Бесен - Язовец":С уста, барабар с топките
20:59 04.08.2026
32 Али
До коментар #26 от "Не е нарушавано":И какво ще стане? В Украйна защо не смеят да го нарушат?? Или ги е страх от лошият клоун-наркоман?
21:00 04.08.2026
33 Мишел
21:08 04.08.2026
34 Българин
Коментиран от #36
21:09 04.08.2026
35 Защо
21:19 04.08.2026
36 Ошашавил
До коментар #34 от "Българин":си се, дано да е само за тази вечер
21:21 04.08.2026
37 хахахаха
21:24 04.08.2026