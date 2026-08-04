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Варшава обвини Москва в провокация: полски изтребители прехванаха руски разузнавателен самолет Ил-20
  Тема: Украйна

Варшава обвини Москва в провокация: полски изтребители прехванаха руски разузнавателен самолет Ил-20

4 Август, 2026 20:21 885 37

  • полша-
  • ил-20-
  • русия-
  • изтребители-
  • самолет-
  • балтийско море

Според Варшава през последните седмици е отчетено засилване на руските разузнавателни полети край полското крайбрежие

Варшава обвини Москва в провокация: полски изтребители прехванаха руски разузнавателен самолет Ил-20 - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Полските военновъздушни сили са прехванали руски разузнавателен самолет над Балтийско море за трети път в рамките на няколко дни, съобщиха днес властите във Варшава, цитирани от ДПА, предаде БТА.

Министърът на отбраната Владислав Кошиняк-Камиш заяви в социалната мрежа Екс, че руският разузнавателен самолет Ил-20 е бил засечен на около 56 километра североизточно от град Кошалин и е бил прехванат от два полски изтребителя. По данни на Министерството на отбраната руският самолет не е нарушил полското въздушно пространство.

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"Русия отново извършва провокативни действия в близост до границите на държавите членки на НАТО, като по този начин тества бдителността и оперативната готовност на отбранителните системи на алианса", заяви Кошиняк-Камиш.

Подобни инциденти с руски разузнавателни самолети над Балтийско море бяха регистрирани вчера, както и в петък, 31 юли.

Според Варшава през последните седмици е отчетено засилване на руските разузнавателни полети край полското крайбрежие. В средата на юли полските военновъздушни сили прехванаха руски военни самолети в три последователни дни.

Полша и балтийските държави изразяват опасения, че на фона на затрудненията си във войната срещу Украйна Русия може да засили провокативните действия срещу държавите от НАТО, включително чрез разузнавателни полети в близост до техните граници, отбелязва ДПА.


Полша
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пилотът се е пос.рал,

    3 10 Отговор
    ама нали трябва да прави кефа на Путин, който през това време се е чекирал, тоест правел си е че.кии.

    Коментиран от #6, #8

    20:24 04.08.2026

  • 2 Пилотът се е пос.рал,

    5 23 Отговор
    ама нали трябва да прави кефа на Путин, който през това време се е чекирал, тоест правел си е че.кии.

    Коментиран от #21

    20:25 04.08.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Като им

    23 5 Отговор
    пращат дронове - ревът. Като ги гледат отдалече пак са недоволни. Явно искат ракети!

    Коментиран от #19

    20:25 04.08.2026

  • 5 Бесен - Язовец

    13 3 Отговор
    С ооострата ли го прихванаха руския или с ръка?

    20:26 04.08.2026

  • 6 Ами ти защо напълни памперса при

    5 7 Отговор

    До коментар #1 от "Пилотът се е пос.рал,":

    Мочата, когато в близост минаха левскари? За един приятел питам.

    20:27 04.08.2026

  • 7 Робот

    17 4 Отговор
    В следващото клипче ще видите не как дрон преследва човек а как боен робот мачка цяла украинска минохвъргачна батарея...!! Обществена тайна е че руснаците разполагат с тази технология от години..!

    Коментиран от #11, #13

    20:27 04.08.2026

  • 8 Ами ти защо напълни памперса при

    4 4 Отговор

    До коментар #1 от "Пилотът се е пос.рал,":

    Мочата, когато в близост минаха левскари? За един приятел питам.

    20:28 04.08.2026

  • 9 паляшки фейкови

    9 5 Отговор
    Всички знаем, че храбри окpoпи енищожиха цялата руска авиация миналата година. Значи няма как паляците да са засекли руски самолет!

    20:28 04.08.2026

  • 10 Сороски аналосоид

    7 4 Отговор
    И аз прихващам руски

    20:28 04.08.2026

  • 11 бебето

    3 3 Отговор

    До коментар #7 от "Робот":

    не е тайна че сипедал.

    Коментиран от #16

    20:29 04.08.2026

  • 12 Пич

    4 2 Отговор
    Дтебнотемие! Ще пророкувам за вас мрачното бъдеще! Европа е пълна с камилари. Насилствено! И ето..... ще дойде съдният ден, когато евреите в Йерусалим ще въздигнат третия храм, и краят на света ще дойде......
    Няма шега, ще въздигнат третия храм нарочно. Защо? Защото за целта ще трябва да разрушат джамията Ал Акса !!! И като я разрушат, познайте как ще реагира всички камилари, който точно заради това заселиха в Европа.......
    Краят на света ще започне, когато вдигнат третия храм.....
    Трудно е да си пророк, А...?!

    Коментиран от #18, #22

    20:29 04.08.2026

  • 13 Умен си по цялата глава

    3 2 Отговор

    До коментар #7 от "Робот":

    Пък дрънчиш на кухо. Ваште не се ли срамуват от теб.

    20:30 04.08.2026

  • 14 Полски работи

    14 2 Отговор
    ""По данни на Министерството на отбраната руският самолет не е нарушил полското въздушно пространство.""
    Ама лаят!

    20:30 04.08.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 минавал ли те е

    2 2 Отговор

    До коментар #11 от "бебето":

    От къде знаеш?

    20:30 04.08.2026

  • 17 Бесен - Язовец

    4 1 Отговор
    С бузи ли го прихванаха?

    Коментиран от #31

    20:30 04.08.2026

  • 18 Сдъвкан Пич

    2 1 Отговор

    До коментар #12 от "Пич":

    Врачката ти пак се е повредила. Смени и чипа или си смени дилъра

    Коментиран от #20

    20:31 04.08.2026

  • 19 Извинете,

    2 1 Отговор

    До коментар #4 от "Като им":

    пише се "реват". Три виШи ли имате?

    20:32 04.08.2026

  • 20 Пич

    1 1 Отговор

    До коментар #18 от "Сдъвкан Пич":

    Да не си еврейче?

    20:33 04.08.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Офчи дирник 😄

    0 1 Отговор

    До коментар #12 от "Пич":

    Пий ги тея хапове.😄😄😄Пий,пий ги.

    Коментиран от #24

    20:38 04.08.2026

  • 23 Какво

    7 2 Отговор
    св пенят, след като ".. По данни на Министерството на отбраната руският самолет не е нарушил полското въздушно пространство."

    20:39 04.08.2026

  • 24 Само

    1 0 Отговор

    До коментар #22 от "Офчи дирник 😄":

    Ника ти е правилен!

    20:39 04.08.2026

  • 25 Паляците да не мъркат

    8 1 Отговор
    След като НАТО и Коалицията на желаещите се готвят да воюват с Русия 2030г понеже не могат да преглътнат унижението, разбира се Русия ще иска да знае какво готвят.

    Коментиран от #26

    20:43 04.08.2026

  • 26 Не е нарушавано

    5 2 Отговор

    До коментар #25 от "Паляците да не мъркат":

    полското въздушно пространство, затова и още могат да вдигат самолета.
    Да се молят руснаците да не решат да го нарушат, че тогава ще им се спаружат самолетите.

    Коментиран от #32

    20:50 04.08.2026

  • 27 и като

    4 2 Отговор
    са го прехванали, какво му направиха, принудиха го да кацне, свалиха го или само го екскортираха и накрая му помахаха с крилца!🤣🤣🤣

    20:51 04.08.2026

  • 28 Полска провокация

    6 2 Отговор
    Прихващане в международното въздушно пространство от полски изтребители е провокация, застрашаваща световния мир!

    20:56 04.08.2026

  • 29 ПО ТОЧНО

    4 1 Отговор
    ПРИХВАНАЛИ СА МУ ПУШЕКА ОТ АУСПУХА ХА ХА ХА

    20:58 04.08.2026

  • 30 Дудов

    4 0 Отговор
    Това още веднъж доказва че НАТО е един голям Член. Ама не Член 5

    20:58 04.08.2026

  • 31 Смотаняху

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "Бесен - Язовец":

    С уста, барабар с топките

    20:59 04.08.2026

  • 32 Али

    1 2 Отговор

    До коментар #26 от "Не е нарушавано":

    И какво ще стане? В Украйна защо не смеят да го нарушат?? Или ги е страх от лошият клоун-наркоман?

    21:00 04.08.2026

  • 33 Мишел

    1 0 Отговор
    Териториалните води са до 22км. от брега.

    21:08 04.08.2026

  • 34 Българин

    3 0 Отговор
    Натовските ви самолети могат да кръжат около Русия,а Руските около вази ви притеснявали,ами ,,Враг пред портите",няма НАТО около Русия,няма и Руски самолети около фашистките планета,Русия ви остави да правите демокрация ,а вие пожелахте да я окупираме,а сега ревете като вдовици за онуй

    Коментиран от #36

    21:09 04.08.2026

  • 35 Защо

    0 0 Отговор
    не свалихте гад но то блатно нещо

    21:19 04.08.2026

  • 36 Ошашавил

    0 0 Отговор

    До коментар #34 от "Българин":

    си се, дано да е само за тази вечер

    21:21 04.08.2026

  • 37 хахахаха

    1 0 Отговор
    Че ква провокация е, някой да си фърка в международни води, ми те полските изтребители и те там фъркали, демек и те сами са се провокирали, провокаторите гaднu.

    21:24 04.08.2026

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