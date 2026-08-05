Войната става все по-скъпа за Путин! Украинската армия нанесе над 100 успешни удара при 40-дневната си кампания срещу Русия

Службата за сигурност на Украйна (СБУ) проведе най-малко 100 успешни удара срещу Русия в рамките на първоначалната си 40-дневна операция, насочена срещу широк набор от цели, като вероятно целта е била да се постигнат няколко отделни и понякога взаимно подсилващи се ефекта, всички насочени към увеличаване на цената, която руският президент Владимир Путин плаща за продължаването на войната срещу Украйна.
Вероятно в краткосрочен план Русия ще продължи да изпитва затруднения при разработването на контрамерки срещу украинските удари.
Това отбелязва в дневния си анализ Институтът за изследване на войната.
На 4 август СБУ съобщи, че от началото на кампанията на 26 юни операторите на дронове са извършили над 100 удара срещу стратегически руски обекти, включително предприятия от отбранителната промишлена база (ОПБ), въздушни бази, средства за противовъздушна отбрана, командни пунктове, военни кораби, танкери, нефтопреработвателни заводи, както и транспортна и военна логистика.
СБУ подчерта, че нейните оператори са нанесли удари по самолетния завод в Евпатория и въздушните бази в окупираните Саки, Хвардийске, Белбек и Бахерове в Крим; нанесли удари по въздушната база "Енгелс" в Саратовска област и въздушната база "Ханская" в Република Адигея; унищожили стратегически бомбардировач Ту-95МС, два изтребителя Су-35 и два бойни тренировъчни самолета Л-39; както и нанесли удари по 14 руски нефтопреработвателни завода и други обекти от нефтената инфраструктура, два товарни кораба и два танкера от "сенчестия флот".
На 4 август украинският президент Володимир Зеленски съобщи, че е одобрил поредна операция на Службата за сигурност на Украйна (СБУ), но не уточни нейната продължителност, вид или набор от цели.
Ескалиращите удари на Украйна срещу руски военни, логистични, обекти на отбранителната промишленост и икономически активи обхващат много повече от ударите срещу СБУ. Украинските сили са нанесли удари по най-малко 19 склада на "Wildberries" в цяла Русия от първия удар срещу обектите на "Wildberries" на 18 юли.
Украинските сили са нанесли най-малко 200 удара срещу руски товарни кораби и петролни танкери в Черно и Азовско море, както и срещу най-малко 24 обекта от нефтената и бензиновата инфраструктура, което е намалило рафиниращите мощности на Русия с поне една трета.
Някои руски военни блогъри, близки до Кремъл, се опитаха да отхвърлят украинската кампания от удари като неуспешна, но един от тях призна, че украинските удари са "болезнени" за Русия.
Украинските сили също така проведоха интензивна кампания от удари срещу електроенергийната инфраструктура в Крим, което доведе до продължителни прекъсвания на електрозахранването.
Допълнителни украински удари бяха насочени срещу мостове и друга транспортна инфраструктура на полуострова и в околностите му.
Украинските атаки засилват натиска върху руските предприятия, населението и противовъздушната отбрана.
На 4 август "Блумбърг" съобщи, че украинските удари са принудили Русия да изнася почти рекордни количества суров нефт, тъй като капацитетът за рафиниране на нефт в Русия е достигнал най-ниските нива от май 2002 г. насам.
Bloomberg съобщи, позовавайки се на платформата за анализ на енергийните пазари EA Analytics, че през юли 2026 г. темповете на преработка на суров нефт в Русия са били средно 3,6 милиона барела на ден, което е с около една трета под сезонната норма.
Русия не успя да реагира адекватно на засилващите се през последните месеци удари на Украйна, като оттегли личен състав и ресурси за защита на тиловите райони и стратегическите цели, които вместо това би могла да насочи към фронтовата линия.
Вероятно в краткосрочен план Русия ще продължи да изпитва затруднения при разработването на контрамерки срещу украинските удари.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Слава на Руската армия Освободителка!
Коментиран от #57
07:22 05.08.2026
3 Мухахаха
07:22 05.08.2026
4 Бай Ганьо
Коментиран от #28, #44
07:23 05.08.2026
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8 Да ви го.......
07:24 05.08.2026
9 Някой
07:24 05.08.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 байлар
07:25 05.08.2026
12 Одеса
07:25 05.08.2026
13 Някой
Обаче, от друга страна, руснаците им съсипват военната логистика целодневно - не останаха украински пристанища и летище. Взеха рязко да се палят заовидте, в които правят дрончета за терористичните си атаки, взеха да липсват не само бензин и дизел, а и бензиностанции в Източна Украйна. Локомотивите и те дават фира - над 300 бр. за последните 10-15 дни.
Обаче, видите ли, били навредили на Русия.
07:27 05.08.2026
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16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Доналд Дък, патарок
07:29 05.08.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
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20 8888
07:29 05.08.2026
21 Някой си
07:30 05.08.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Сега чакам
07:31 05.08.2026
25 Вестник Стършел
Това е екипа на "института", очаквайте продължения днес.
07:31 05.08.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Ъъъъ не!
До коментар #4 от "Бай Ганьо":И едно Линдзи се новопредстави, заедно с куп натовски умници! 😁
Коментиран от #48
07:33 05.08.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
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31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 байлар
Коментиран от #39
07:36 05.08.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Няма край руският позор
07:37 05.08.2026
37 Руснаци
До коментар #35 от "Васил":Хахахах, да да виждаме го хахаха, укрите за това се молят да се спира вече войната хахахахах, от успехите на фронта и ударите в Русия ахахаахха, спри евтиното лепило
07:38 05.08.2026
38 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
.....
ВСИЧКИ СКЛАДОВЕ НА КОМПАНИИТЕ ГОРЯТ.
ДАЖЕ ФАБРИКИТЕ ЗА СКАДОЛЕД :)
,, ФИЛИЯТА ИМА ВИНАГИ ДВЕ СТРАНИ
07:39 05.08.2026
39 Ко правим на плаж,на плаж ко праим?
До коментар #34 от "байлар":Навън е война.Ко праим на плаж?
07:39 05.08.2026
40 Путин е най-великият овчар!
Коментиран от #52
07:42 05.08.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Сарьожът
07:43 05.08.2026
43 Удари русораста с лопатеЕто!
Коментиран от #58
07:44 05.08.2026
44 Соломон
До коментар #4 от "Бай Ганьо":A къде са руските пристанища.Защо щаба на черноморския флот напусна Севастопол
07:44 05.08.2026
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Баба
07:45 05.08.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Град Козлодуй
До коментар #28 от "Ъъъъ не!":Чайка яви ли се на оперативка или още го събират?
07:46 05.08.2026
49 Пасхална нощ в бункера
Путин: – Благодаря, вече ми докладваха.
07:47 05.08.2026
50 Най-добрата позиция за теб
До коментар #45 от "Готов за бой":е между първия и втория етаж на карлуковската клиника.
Там заставяй с картечницата си.
07:48 05.08.2026
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Неее Урсула го бие
До коментар #40 от "Путин е най-великият овчар!":Урсула и кая отглеждат 450 млн овце като ги управляват и стрижат без дори да са били избрани от овцете. А овцете издържат Украйна, плащат за скъп американски газ и скъпи американски оръжия и благодарят на Америка че им налага тарифи .а русия поне има ресурси и си произвежда храните сама а ЕС губи производства и внася храни
07:49 05.08.2026
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 🇷🇺🇧🇬 РУСИЯ Е ВЕЛИКА 🇷🇺🇧🇬
Коментиран от #67
07:50 05.08.2026
56 Каунь
07:50 05.08.2026
57 Антирашист 2099
До коментар #2 от "Слава на Руската армия Освободителка!":Слава на царската руска армия освободителка ! ( няма общо със сегашната фашистка армия)
07:51 05.08.2026
58 Дръта чанта
До коментар #43 от "Удари русораста с лопатеЕто!":Ти по рождение си ударен по тъпата кратуна
07:51 05.08.2026
59 Тодор Живков
Таз година половин евреин, догодина – цял.
07:51 05.08.2026
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 Тцк ......тцк
07:52 05.08.2026
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 Този коментар е премахнат от модератор.
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67 Антирашист
До коментар #55 от "🇷🇺🇧🇬 РУСИЯ Е ВЕЛИКА 🇷🇺🇧🇬":Сега фашизмът е в просия тя отговаря на критериите за фашистка държава . Не спори а чети за фашистките държави !
Коментиран от #75
07:59 05.08.2026
68 ПРОБIТАПРОПА ГАNДА
07:59 05.08.2026
69 Този коментар е премахнат от модератор.
70 Баба Ванга
Коментиран от #78
08:01 05.08.2026
71 Ко се пънете ве
08:03 05.08.2026
72 Артилерист
Коментиран от #76
08:04 05.08.2026
73 Дон Корлеоне
08:04 05.08.2026
74 Този коментар е премахнат от модератор.
75 А Добро утро
До коментар #67 от "Антирашист":Ти се научи да четеш и пишеш и тогава коментирай
08:05 05.08.2026
76 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
До коментар #72 от "Артилерист":Клепаррр,коя година се пада от тридневната специална военна операция?
08:05 05.08.2026
77 Папагал в немилост
– Смъррррт на Путин!
Генералът се ядосал и казал на бабата, че другият път, като дойде, ще й отреже главата, ако папагалът пак говори същото. Бабата изплашена отишла при попа, който също имал такъв папагал и му се оплакала. Мислил попът, мислил и накрая предложил на бабата да си разменят папагалите.
Минало време, генералът дошъл в къщата на бабата на проверка. Този път обаче папагалът мълчал и той решил да го провокира:
– Смъррррт на Путин!
– Нека бог чуе молитвите ти, сине мой! – обадил се папагалът.
08:06 05.08.2026
78 Ке падне
До коментар #70 от "Баба Ванга":Ама окраина
08:06 05.08.2026