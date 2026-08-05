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Войната става все по-скъпа за Путин! Украинската армия нанесе над 100 успешни удара при 40-дневната си кампания срещу Русия
  Тема: Украйна

Войната става все по-скъпа за Путин! Украинската армия нанесе над 100 успешни удара при 40-дневната си кампания срещу Русия

5 Август, 2026 07:21 966 78

  • русия-
  • украйна-
  • владимир путин-
  • володимир зеленски

Допълнителни украински удари бяха насочени срещу мостове и друга транспортна инфраструктура на полуостров Крим и в околностите му

Войната става все по-скъпа за Путин! Украинската армия нанесе над 100 успешни удара при 40-дневната си кампания срещу Русия - 1
The Institute for the Study of War The Institute for the Study of War

Службата за сигурност на Украйна (СБУ) проведе най-малко 100 успешни удара срещу Русия в рамките на първоначалната си 40-дневна операция, насочена срещу широк набор от цели, като вероятно целта е била да се постигнат няколко отделни и понякога взаимно подсилващи се ефекта, всички насочени към увеличаване на цената, която руският президент Владимир Путин плаща за продължаването на войната срещу Украйна.

Вероятно в краткосрочен план Русия ще продължи да изпитва затруднения при разработването на контрамерки срещу украинските удари.

Това отбелязва в дневния си анализ Институтът за изследване на войната.

На 4 август СБУ съобщи, че от началото на кампанията на 26 юни операторите на дронове са извършили над 100 удара срещу стратегически руски обекти, включително предприятия от отбранителната промишлена база (ОПБ), въздушни бази, средства за противовъздушна отбрана, командни пунктове, военни кораби, танкери, нефтопреработвателни заводи, както и транспортна и военна логистика.

СБУ подчерта, че нейните оператори са нанесли удари по самолетния завод в Евпатория и въздушните бази в окупираните Саки, Хвардийске, Белбек и Бахерове в Крим; нанесли удари по въздушната база "Енгелс" в Саратовска област и въздушната база "Ханская" в Република Адигея; унищожили стратегически бомбардировач Ту-95МС, два изтребителя Су-35 и два бойни тренировъчни самолета Л-39; както и нанесли удари по 14 руски нефтопреработвателни завода и други обекти от нефтената инфраструктура, два товарни кораба и два танкера от "сенчестия флот".

На 4 август украинският президент Володимир Зеленски съобщи, че е одобрил поредна операция на Службата за сигурност на Украйна (СБУ), но не уточни нейната продължителност, вид или набор от цели.

Ескалиращите удари на Украйна срещу руски военни, логистични, обекти на отбранителната промишленост и икономически активи обхващат много повече от ударите срещу СБУ. Украинските сили са нанесли удари по най-малко 19 склада на "Wildberries" в цяла Русия от първия удар срещу обектите на "Wildberries" на 18 юли.

Украинските сили са нанесли най-малко 200 удара срещу руски товарни кораби и петролни танкери в Черно и Азовско море, както и срещу най-малко 24 обекта от нефтената и бензиновата инфраструктура, което е намалило рафиниращите мощности на Русия с поне една трета.

Някои руски военни блогъри, близки до Кремъл, се опитаха да отхвърлят украинската кампания от удари като неуспешна, но един от тях призна, че украинските удари са "болезнени" за Русия.

Украинските сили също така проведоха интензивна кампания от удари срещу електроенергийната инфраструктура в Крим, което доведе до продължителни прекъсвания на електрозахранването.

Допълнителни украински удари бяха насочени срещу мостове и друга транспортна инфраструктура на полуострова и в околностите му.

Украинските атаки засилват натиска върху руските предприятия, населението и противовъздушната отбрана.

На 4 август "Блумбърг" съобщи, че украинските удари са принудили Русия да изнася почти рекордни количества суров нефт, тъй като капацитетът за рафиниране на нефт в Русия е достигнал най-ниските нива от май 2002 г. насам.

Bloomberg съобщи, позовавайки се на платформата за анализ на енергийните пазари EA Analytics, че през юли 2026 г. темповете на преработка на суров нефт в Русия са били средно 3,6 милиона барела на ден, което е с около една трета под сезонната норма.

Русия не успя да реагира адекватно на засилващите се през последните месеци удари на Украйна, като оттегли личен състав и ресурси за защита на тиловите райони и стратегическите цели, които вместо това би могла да насочи към фронтовата линия.

Вероятно в краткосрочен план Русия ще продължи да изпитва затруднения при разработването на контрамерки срещу украинските удари.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Слава на Руската армия Освободителка!

    39 8 Отговор
    Всички русофоби са синове на Калушев!😂😂😂

    Коментиран от #57

    07:22 05.08.2026

  • 3 Мухахаха

    47 6 Отговор
    То за това зелю вие на умрело

    07:22 05.08.2026

  • 4 Бай Ганьо

    46 5 Отговор
    И затова останаха без пристанища. Много умно.

    Коментиран от #28, #44

    07:23 05.08.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Да ви го.......

    22 4 Отговор
    А где заправки

    07:24 05.08.2026

  • 9 Някой

    35 4 Отговор
    Виждам откъде е препечатана статията и спирам да чета.

    07:24 05.08.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 байлар

    31 4 Отговор
    Боте, толкоз "успешна", че Куев в пламъци, а горивата ни €2. Е стига с тая ПРОСИЯ.

    07:25 05.08.2026

  • 12 Одеса

    29 3 Отговор
    А за тцк нещо да кажете

    07:25 05.08.2026

  • 13 Някой

    42 4 Отговор
    Мда... Особено успешен бе удара в неделя по плаж с цивлини. Или пък ударите по складова база на частна фирма, пълна с детски играчки, бикини и козметика...
    Обаче, от друга страна, руснаците им съсипват военната логистика целодневно - не останаха украински пристанища и летище. Взеха рязко да се палят заовидте, в които правят дрончета за терористичните си атаки, взеха да липсват не само бензин и дизел, а и бензиностанции в Източна Украйна. Локомотивите и те дават фира - над 300 бр. за последните 10-15 дни.
    Обаче, видите ли, били навредили на Русия.

    07:27 05.08.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Доналд Дък, патарок

    28 4 Отговор
    Кампанията свърши. Одеса вече няма пристанище.

    07:29 05.08.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 8888

    25 4 Отговор
    в новините много зле тая русия, нали фалира 2023, помня даже точната новина

    07:29 05.08.2026

  • 21 Някой си

    22 4 Отговор
    Лоботомията в тоя " институт" явно е повсеместна!

    07:30 05.08.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Сега чакам

    19 4 Отговор
    Тия да анализират как върви износа на зърнени храни от украинските пристанища и на колко се оценяват загубите на Украйна. А руснаците ще намерят начин да си защитят рафинериите но Украйна няма друг излаз на море освен черно а по Дунав пак ги бомбят а и той пресъхна

    07:31 05.08.2026

  • 25 Вестник Стършел

    24 4 Отговор
    Започнаха хумористичните статии за днес.
    Това е екипа на "института", очаквайте продължения днес.

    07:31 05.08.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Ъъъъ не!

    8 5 Отговор

    До коментар #4 от "Бай Ганьо":

    И едно Линдзи се новопредстави, заедно с куп натовски умници! 😁

    Коментиран от #48

    07:33 05.08.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 байлар

    15 5 Отговор
    Финландският политик Армандо Мема призова председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен незабавно да прекрати военната помощ за Киев след удара на украинските въоръжени сили по плаж близо до Геленджик, където загинаха 3 деца.

    Коментиран от #39

    07:36 05.08.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Няма край руският позор

    5 10 Отговор
    Няма.

    07:37 05.08.2026

  • 37 Руснаци

    9 5 Отговор

    До коментар #35 от "Васил":

    Хахахах, да да виждаме го хахаха, укрите за това се молят да се спира вече войната хахахахах, от успехите на фронта и ударите в Русия ахахаахха, спри евтиното лепило

    07:38 05.08.2026

  • 38 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    10 4 Отговор
    СНОЩИ И БИЛО ГРАНДИОЗНО СВЕТЛИННО ШОУ В КИЕВ
    .....
    ВСИЧКИ СКЛАДОВЕ НА КОМПАНИИТЕ ГОРЯТ.
    ДАЖЕ ФАБРИКИТЕ ЗА СКАДОЛЕД :)
    ,, ФИЛИЯТА ИМА ВИНАГИ ДВЕ СТРАНИ

    07:39 05.08.2026

  • 39 Ко правим на плаж,на плаж ко праим?

    3 6 Отговор

    До коментар #34 от "байлар":

    Навън е война.Ко праим на плаж?

    07:39 05.08.2026

  • 40 Путин е най-великият овчар!

    6 11 Отговор
    Отглежда 145 милиона овце.Изкла един милион от тях,а останалите му се молят да ги нахрани и да им отпусне 20 литра гориво.

    Коментиран от #52

    07:42 05.08.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Сарьожът

    2 3 Отговор
    Да питам за един приятел от Саудицка Арабия , Патриоти има ли нема ли ,всичко ли знищиха снощи над Куив или по-малко 😄

    07:43 05.08.2026

  • 43 Удари русораста с лопатеЕто!

    3 4 Отговор
    Удри!

    Коментиран от #58

    07:44 05.08.2026

  • 44 Соломон

    3 5 Отговор

    До коментар #4 от "Бай Ганьо":

    A къде са руските пристанища.Защо щаба на черноморския флот напусна Севастопол

    07:44 05.08.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Баба

    3 4 Отговор
    Москва за 40 деня ха ха

    07:45 05.08.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Град Козлодуй

    4 3 Отговор

    До коментар #28 от "Ъъъъ не!":

    Чайка яви ли се на оперативка или още го събират?

    07:46 05.08.2026

  • 49 Пасхална нощ в бункера

    3 2 Отговор
    Медведев: – Христос Воскресе, Владимир Владимирович!
    Путин: – Благодаря, вече ми докладваха.

    07:47 05.08.2026

  • 50 Най-добрата позиция за теб

    3 2 Отговор

    До коментар #45 от "Готов за бой":

    е между първия и втория етаж на карлуковската клиника.
    Там заставяй с картечницата си.

    07:48 05.08.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Неее Урсула го бие

    5 4 Отговор

    До коментар #40 от "Путин е най-великият овчар!":

    Урсула и кая отглеждат 450 млн овце като ги управляват и стрижат без дори да са били избрани от овцете. А овцете издържат Украйна, плащат за скъп американски газ и скъпи американски оръжия и благодарят на Америка че им налага тарифи .а русия поне има ресурси и си произвежда храните сама а ЕС губи производства и внася храни

    07:49 05.08.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 🇷🇺🇧🇬 РУСИЯ Е ВЕЛИКА 🇷🇺🇧🇬

    3 4 Отговор
    🇷🇺🇧🇬 РУСИЯ Е ВЕЛИКА 🇷🇺🇧🇬

    Коментиран от #67

    07:50 05.08.2026

  • 56 Каунь

    2 2 Отговор
    А у нас колко поскъпна горивото? Удари ли вече 2 лева/евро?

    07:50 05.08.2026

  • 57 Антирашист 2099

    3 1 Отговор

    До коментар #2 от "Слава на Руската армия Освободителка!":

    Слава на царската руска армия освободителка ! ( няма общо със сегашната фашистка армия)

    07:51 05.08.2026

  • 58 Дръта чанта

    2 2 Отговор

    До коментар #43 от "Удари русораста с лопатеЕто!":

    Ти по рождение си ударен по тъпата кратуна

    07:51 05.08.2026

  • 59 Тодор Живков

    2 1 Отговор
    Путин е половин евреин.

    Таз година половин евреин, догодина – цял.

    07:51 05.08.2026

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Тцк ......тцк

    1 2 Отговор
    Организира безплатна екскурзия до фронта кресливите с предимство

    07:52 05.08.2026

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

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  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Антирашист

    3 1 Отговор

    До коментар #55 от "🇷🇺🇧🇬 РУСИЯ Е ВЕЛИКА 🇷🇺🇧🇬":

    Сега фашизмът е в просия тя отговаря на критериите за фашистка държава . Не спори а чети за фашистките държави !

    Коментиран от #75

    07:59 05.08.2026

  • 68 ПРОБIТАПРОПА ГАNДА

    1 2 Отговор
    СПОРЕД ТОЯ ИZМИСЛЕН ИНСТИТУТ ДО КРАЯ НА ДЕНЯ ПУТИН ЩЕ ПОМОЛИ DRУСАЛКАТА ЗА МИЛОСТ ,....НЕЩО ТАКОВА...........🤣🤦‍♂️👀🤦‍♀️

    07:59 05.08.2026

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 Баба Ванга

    2 1 Отговор
    Русия ке падне

    Коментиран от #78

    08:01 05.08.2026

  • 71 Ко се пънете ве

    1 2 Отговор
    Русия ви сцепи прашките от бой

    08:03 05.08.2026

  • 72 Артилерист

    1 2 Отговор
    Що за аналитичен център е тоз американски "институт за изследване на войната", като не прави елементарна съпоставка, че руските средства за далечно поразяване правят по 100 успешни удари по укро обекти не за 40 дена, а ВСЯКА НОЩ. Та укрите няма с какво да попълнят армията, защото мобилизацията им е нищожна, нямат ПВО щото Тръмп не дава вече Пейтриъти, понеже за тях са останали на критично ниво, нямат самолети, нямат снаряди, логистиката им е блокирана и тн. Останали са им само дронове и те ги използват по цивилни за всяване на паника. Отделно, че и на европейците не остана вече какво да дават, а руснаците увеличават мащаба на своите масирани удари...

    Коментиран от #76

    08:04 05.08.2026

  • 73 Дон Корлеоне

    1 0 Отговор
    Хаяско пусна ли интернета?

    08:04 05.08.2026

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 А Добро утро

    0 2 Отговор

    До коментар #67 от "Антирашист":

    Ти се научи да четеш и пишеш и тогава коментирай

    08:05 05.08.2026

  • 76 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    1 0 Отговор

    До коментар #72 от "Артилерист":

    Клепаррр,коя година се пада от тридневната специална военна операция?

    08:05 05.08.2026

  • 77 Папагал в немилост

    1 0 Отговор
    Една руска баба, чиито синове Путин пратил за пушечно месо, имала говорящ папагал. Минавал негов генерал край къщата, чул папагала да казва:
    – Смъррррт на Путин!
    Генералът се ядосал и казал на бабата, че другият път, като дойде, ще й отреже главата, ако папагалът пак говори същото. Бабата изплашена отишла при попа, който също имал такъв папагал и му се оплакала. Мислил попът, мислил и накрая предложил на бабата да си разменят папагалите.
    Минало време, генералът дошъл в къщата на бабата на проверка. Този път обаче папагалът мълчал и той решил да го провокира:
    – Смъррррт на Путин!
    – Нека бог чуе молитвите ти, сине мой! – обадил се папагалът.

    08:06 05.08.2026

  • 78 Ке падне

    1 0 Отговор

    До коментар #70 от "Баба Ванга":

    Ама окраина

    08:06 05.08.2026

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