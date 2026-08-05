Войната става все по-скъпа за Путин! Украинската армия нанесе над 100 успешни удара при 40-дневната си кампания срещу Русия

Службата за сигурност на Украйна (СБУ) проведе най-малко 100 успешни удара срещу Русия в рамките на първоначалната си 40-дневна операция, насочена срещу широк набор от цели, като вероятно целта е била да се постигнат няколко отделни и понякога взаимно подсилващи се ефекта, всички насочени към увеличаване на цената, която руският президент Владимир Путин плаща за продължаването на войната срещу Украйна.

Вероятно в краткосрочен план Русия ще продължи да изпитва затруднения при разработването на контрамерки срещу украинските удари.

Това отбелязва в дневния си анализ Институтът за изследване на войната.

На 4 август СБУ съобщи, че от началото на кампанията на 26 юни операторите на дронове са извършили над 100 удара срещу стратегически руски обекти, включително предприятия от отбранителната промишлена база (ОПБ), въздушни бази, средства за противовъздушна отбрана, командни пунктове, военни кораби, танкери, нефтопреработвателни заводи, както и транспортна и военна логистика.

СБУ подчерта, че нейните оператори са нанесли удари по самолетния завод в Евпатория и въздушните бази в окупираните Саки, Хвардийске, Белбек и Бахерове в Крим; нанесли удари по въздушната база "Енгелс" в Саратовска област и въздушната база "Ханская" в Република Адигея; унищожили стратегически бомбардировач Ту-95МС, два изтребителя Су-35 и два бойни тренировъчни самолета Л-39; както и нанесли удари по 14 руски нефтопреработвателни завода и други обекти от нефтената инфраструктура, два товарни кораба и два танкера от "сенчестия флот".

На 4 август украинският президент Володимир Зеленски съобщи, че е одобрил поредна операция на Службата за сигурност на Украйна (СБУ), но не уточни нейната продължителност, вид или набор от цели.

Ескалиращите удари на Украйна срещу руски военни, логистични, обекти на отбранителната промишленост и икономически активи обхващат много повече от ударите срещу СБУ. Украинските сили са нанесли удари по най-малко 19 склада на "Wildberries" в цяла Русия от първия удар срещу обектите на "Wildberries" на 18 юли.

Украинските сили са нанесли най-малко 200 удара срещу руски товарни кораби и петролни танкери в Черно и Азовско море, както и срещу най-малко 24 обекта от нефтената и бензиновата инфраструктура, което е намалило рафиниращите мощности на Русия с поне една трета.

Някои руски военни блогъри, близки до Кремъл, се опитаха да отхвърлят украинската кампания от удари като неуспешна, но един от тях призна, че украинските удари са "болезнени" за Русия.

Украинските сили също така проведоха интензивна кампания от удари срещу електроенергийната инфраструктура в Крим, което доведе до продължителни прекъсвания на електрозахранването.

Допълнителни украински удари бяха насочени срещу мостове и друга транспортна инфраструктура на полуострова и в околностите му.

Украинските атаки засилват натиска върху руските предприятия, населението и противовъздушната отбрана.

На 4 август "Блумбърг" съобщи, че украинските удари са принудили Русия да изнася почти рекордни количества суров нефт, тъй като капацитетът за рафиниране на нефт в Русия е достигнал най-ниските нива от май 2002 г. насам.

Bloomberg съобщи, позовавайки се на платформата за анализ на енергийните пазари EA Analytics, че през юли 2026 г. темповете на преработка на суров нефт в Русия са били средно 3,6 милиона барела на ден, което е с около една трета под сезонната норма.

Русия не успя да реагира адекватно на засилващите се през последните месеци удари на Украйна, като оттегли личен състав и ресурси за защита на тиловите райони и стратегическите цели, които вместо това би могла да насочи към фронтовата линия.

Вероятно в краткосрочен план Русия ще продължи да изпитва затруднения при разработването на контрамерки срещу украинските удари.