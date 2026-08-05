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Променят средносрочната бюджетна прогноза за 2026–2028 г.

Променят средносрочната бюджетна прогноза за 2026–2028 г.

5 Август, 2026 07:32 628 6

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Предвидено е министрите да обсъдят и отпускането на допълнителни средства по бюджета на Народното събрание за 2026 г.

Променят средносрочната бюджетна прогноза за 2026–2028 г. - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Правителството ще проведе редовното си заседание. В дневния ред на кабинета е бюджетната процедура за 2027 г., както и промени в средносрочната бюджетна прогноза за периода 2026–2028 г. Предвидено е министрите да обсъдят и отпускането на допълнителни средства по бюджета на Народното събрание за 2026 г.

В дневния ред е включено и предложение за отмяна на решението на парламента от 31 октомври миналата година, с което беше въведена временна мярка за ограничаване на износа и вътреобщностните доставки на нефтопродукти към други държави – членки на Европейския съюз.


София / България
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