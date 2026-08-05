Променят средносрочната бюджетна прогноза за 2026–2028 г.

Правителството ще проведе редовното си заседание. В дневния ред на кабинета е бюджетната процедура за 2027 г., както и промени в средносрочната бюджетна прогноза за периода 2026–2028 г. Предвидено е министрите да обсъдят и отпускането на допълнителни средства по бюджета на Народното събрание за 2026 г.

В дневния ред е включено и предложение за отмяна на решението на парламента от 31 октомври миналата година, с което беше въведена временна мярка за ограничаване на износа и вътреобщностните доставки на нефтопродукти към други държави – членки на Европейския съюз.