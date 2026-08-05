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Принцеса Юджини стана майка за трети път

Принцеса Юджини стана майка за трети път

5 Август, 2026 07:26 523 4

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Радост в британското кралско семейство

Принцеса Юджини стана майка за трети път - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Принцеса Юджини, племенница на крал Чарлз III, стана майка за трети път. Тя и съпругът ѝ Джак Бруксбанк посрещнаха дъщеря, родена в болница в Лисабон, Португалия, пише bgonair.bg.

Момиченцето е родено на 3 август в 18:20 часа и тежи около 2,980 кг.

Юджини съобщи радостната новина в социалните мрежи, като сподели, че двамата със съпруга ѝ са изключително щастливи от появата на дъщеря си.


Двойката вече има две момчета - петгодишния Огъст и тригодишния Ърнест.

Смята се, че родителите не бързат с избора на име за дъщеря си. Тя заема 15-о място в линията за наследяване на британския престол - непосредствено преди принц Едуард.

"Негово Величество кралят и кралицата, както и други членове на кралското семейство, бяха щастливи да бъдат информирани за новината", се посочва в изявление на Бъкингамския дворец.

Новороденото е петото внуче на Андрю Маунтбатън-Уиндзор. Принцеса Беатрис има две дъщери и доведен син със съпруга си Едоардо Мапели Моци.

Юджини и съпругът ѝ притежават дом в Португалия и прекарват голяма част от времето си там.

Когато са във Великобритания, те използват Ivy Cottage - тристайна къща в комплекса на двореца Кенсингтън.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Чудесно, до е здраво и

    0 0 Отговор
    Щастливо дете !

    07:30 05.08.2026

  • 2 Ха ха ха ха ха ха

    4 0 Отговор
    Дреме ми на юджийнито 🤣🤣🤣

    Коментиран от #3

    07:34 05.08.2026

  • 3 Макето

    0 3 Отговор

    До коментар #2 от "Ха ха ха ха ха ха":

    Просто булгаристанско същество! Злобно и крадливо, дори.

    07:44 05.08.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.