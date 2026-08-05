Принцеса Юджини стана майка за трети път

Принцеса Юджини, племенница на крал Чарлз III, стана майка за трети път. Тя и съпругът ѝ Джак Бруксбанк посрещнаха дъщеря, родена в болница в Лисабон, Португалия, пише bgonair.bg.
Момиченцето е родено на 3 август в 18:20 часа и тежи около 2,980 кг.
Юджини съобщи радостната новина в социалните мрежи, като сподели, че двамата със съпруга ѝ са изключително щастливи от появата на дъщеря си.
Двойката вече има две момчета - петгодишния Огъст и тригодишния Ърнест.
Смята се, че родителите не бързат с избора на име за дъщеря си. Тя заема 15-о място в линията за наследяване на британския престол - непосредствено преди принц Едуард.
"Негово Величество кралят и кралицата, както и други членове на кралското семейство, бяха щастливи да бъдат информирани за новината", се посочва в изявление на Бъкингамския дворец.
Новороденото е петото внуче на Андрю Маунтбатън-Уиндзор. Принцеса Беатрис има две дъщери и доведен син със съпруга си Едоардо Мапели Моци.
Юджини и съпругът ѝ притежават дом в Португалия и прекарват голяма част от времето си там.
Когато са във Великобритания, те използват Ivy Cottage - тристайна къща в комплекса на двореца Кенсингтън.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Чудесно, до е здраво и
07:30 05.08.2026
2 Ха ха ха ха ха ха
Коментиран от #3
07:34 05.08.2026
3 Макето
До коментар #2 от "Ха ха ха ха ха ха":Просто булгаристанско същество! Злобно и крадливо, дори.
07:44 05.08.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.