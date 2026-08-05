Принцеса Юджини стана майка за трети път

Принцеса Юджини, племенница на крал Чарлз III, стана майка за трети път. Тя и съпругът ѝ Джак Бруксбанк посрещнаха дъщеря, родена в болница в Лисабон, Португалия, пише bgonair.bg.

Момиченцето е родено на 3 август в 18:20 часа и тежи около 2,980 кг.

Юджини съобщи радостната новина в социалните мрежи, като сподели, че двамата със съпруга ѝ са изключително щастливи от появата на дъщеря си.

Двойката вече има две момчета - петгодишния Огъст и тригодишния Ърнест.

Смята се, че родителите не бързат с избора на име за дъщеря си. Тя заема 15-о място в линията за наследяване на британския престол - непосредствено преди принц Едуард.

"Негово Величество кралят и кралицата, както и други членове на кралското семейство, бяха щастливи да бъдат информирани за новината", се посочва в изявление на Бъкингамския дворец.

Новороденото е петото внуче на Андрю Маунтбатън-Уиндзор. Принцеса Беатрис има две дъщери и доведен син със съпруга си Едоардо Мапели Моци.

Юджини и съпругът ѝ притежават дом в Португалия и прекарват голяма част от времето си там.

Когато са във Великобритания, те използват Ivy Cottage - тристайна къща в комплекса на двореца Кенсингтън.