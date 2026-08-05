Скандалът „Магнитски“ се разгаря през август: Изплува ли името на Бойко Борисов в официален документ на САЩ? ОБЗОР

Летният политически сезон в България беше взривен от нов епизод в дългогодишната сага между хазартния бос Васил Божков и лидера на ГЕРБ Бойко Борисов.
Причината е официален процесуален документ на Службата за контрол на чуждестранните активи на САЩ (OFAC), внесен на 31 юли 2026 г. във Федералния окръжен съд за окръг Колумбия.
В него американската администрация за първи път назовава поименно бившия премиер Бойко Борисов като предполагаем получател на подкупи от страна на Божков с цел благоприятстване на хазартния му бизнес. Документът е част от защитата на OFAC по делото, с което Божков оспорва наложените му през 2021 г. санкции по глобалния закон „Магнитски“.
„Абсолютна лъжа“: Реакцията на Бойко Борисов и ГЕРБ
Лидерът на ГЕРБ реагира остро на разкритията още по време на партийно събитие в Приморско. Борисов категорично отхвърли твърденията, определяйки ги като „абсолютна лъжа“.
„Аз части от документ не коментирам. Лъжите на Божков съм ги коментирал стотици пъти... Заклел съм се във внуците си за всичко, което съм казал по тази тема“, заяви Бойко Борисов пред журналисти, цитиран от БНР.
Малко по-късно от пресцентъра на ПП ГЕРБ излязоха с официална партийна позиция в социалните мрежи, в която се казва:
„Остро осъждаме поредния опит за предизборна манипулация и размахване на части от процесуални документи извън техния контекст. Става дума за защитна теза на американската администрация по дело, заведено от санкционирано лице, а не за съдебно решение или нови санкции. ГЕРБ няма да позволи август да се превърне в поле за евтина компроматна война от страна на политическите ни опоненти.“
Дефанзивата на Васил Божков в САЩ
От своя страна, бизнесменът Васил Божков, който се опитва да изчисти името си и да бъде изваден от санкционния списък „Магнитски“, поддържа тезата, че плащанията към държавни служители не са били доброволни корупционни актове. Според неговата защита, сумите са предавани под формата на изнудване и силен натиск от страна на тогавашните управляващи в лицето на Борисов и бившия финансов министър Владислав Горанов (който вече бе санкциониран по „Магнитски“ през 2023 г.). По данни на разследващия портал Bird.bg, защитата на Божков е предоставила над 25 000 страници материали на американските власти.
Политическият отзвук: „Демократична България“ сезира САЩ, ДАНС и Прокуратурата
Случаят предизвика незабавна вълна от реакции сред останалите политически сили. Коалицията „Демократична България“ (ДБ) предприе институционален ход, като изпрати официално запитване директно до OFAC в САЩ, съобщи БТА.
Съпредседателят на „Да, България“ Ивайло Мирчев излезе с остра позиция в своя личен профил:
„Клетвите във внуците не са институционален отговор на официален документ от САЩ. Днес изпратихме официално запитване до OFAC с три ясни въпроса за ролята на Бойко Борисов в корупционните схеми на Васил Божков. Сезирахме Прокуратурата и ДАНС, защото българските граждани имат право да знаят защо Владислав Горанов е санкциониран, а прекият му началник остава извън списъците. Времето на политическото замитане под килима приключи. Ред е на институциите да си свършат работата.“
В писмото си до Вашингтон от ДБ настояват да разберат дали OFAC смята за доказано по същество, че Божков е подкупвал Борисов и защо спрямо бившия премиер няма наложени публични мерки, съпоставими с тези срещу Владислав Горанов, пише СЕГА. Опозицията настоява временно изпълняващият длъжността главен прокурор Ваня Стефанова да изиска пълната административна преписка от Министерството на правосъдието на САЩ, след като българското разследване бе прекратено през декември 2023 г.
Експертите от съдебната система: Документът има огромна правна тежест
Правният свят у нас също реагира бързо на новината от Вашингтон. Според водещи адвокати и експерти по международно право и казуси, свързани със санкциите „Магнитски“, ситуацията е прецедент за страната ни:
„Внесеният от OFAC документ във Вашингтон не е присъда, но има огромна правна тежест. За първи път американска държавна институция официално и поименно посочва български експремиер като получател на подкупи. Прекратяването на българското разследване от прокуратурата през 2023 г. вече изглежда в пълно противоречие с данните, с които разполагат партньорите ни в САЩ. Сигналите на ДБ до и.д. главен прокурор Ваня Стефанова са логичен ход – ако държавното обвинение откаже да възобнови проверката при тези нови обстоятелства, това ще бъде ясен знак за липса на правосъдие.“
Какво предстои?
Въпреки че документът няма силата на окончателно съдебно решение, официалното назоваване на Бойко Борисов от страна на държавна институция на САЩ поставя лидера на ГЕРБ в деликатна международна и вътрешнополитическа ситуация. А дали темата неизбежно ще преначертае червените линии в българския парламент на прага на предстоящия есенен политически сезон, предстои да разберем.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 хехе
10:27 05.08.2026
2 честен ционист
10:28 05.08.2026
3 САМО ГЕРБ И ПРОКУРАТУРАТА НИ НЕ ВИЖДАТ
10:28 05.08.2026
4 Асад
10:29 05.08.2026
5 Тошко
10:30 05.08.2026
6 1488
"Бойко Борисов за първи път се появи в документ на службата за санкции на САЩ
2 Август, 2026 18:10"
не е изплувало
Коментиран от #29
10:30 05.08.2026
7 Боко
10:30 05.08.2026
8 Точно така
10:34 05.08.2026
9 сповед
Коментиран от #22
10:35 05.08.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Има ни пак
Коментиран от #14, #15
10:37 05.08.2026
12 А можеше всичко да му е добре
10:39 05.08.2026
13 Оооо
Коментиран от #21
10:41 05.08.2026
14 споевд
До коментар #11 от "Има ни пак":Тая пръдла от ГЕРБ пловдив и тя си напълни гушката. Направи си няколко кооперации в Пловдив и не си показва мръсната гага. А точно тя е правила законите с които са рекетирали Васил Божков. И още са на свобода. Мълчат и си харчат грабежа. Мента, Севда, Владко и айдука са си пълнили гушките а България най малко 1 милиард лева данъци не е взела. Само от хазарта е над 1 милиард загубата от ГЕРБ.
10:42 05.08.2026
15 Лост
До коментар #11 от "Има ни пак":Не само това .Първо Горанов беше министър при Борисов, после Борисов го махна ,че бил тайно от ДПС,а накрая даже каза,че не го познава.
Коментиран от #36
10:44 05.08.2026
16 Позор
10:44 05.08.2026
17 Янко
10:51 05.08.2026
18 БеГемот
10:53 05.08.2026
19 тц тц
10:55 05.08.2026
20 Анализатор
10:56 05.08.2026
21 хахаха
До коментар #13 от "Оооо":Какви наивници имало:)))
10:56 05.08.2026
22 В грешка си
До коментар #9 от "сповед":"Само в България прокурорите си бъркат в носа"
Хваната с куфари с пари от подкупи заместничка на Урсула не само, че не е в затвора ами е и евродепутат.
Да си чул някой от хилядите замесени по делото Епстийн да е осъден, не си, нали? Няма и да чуеш.
11:04 05.08.2026
23 свиреп ОХЛЮВ
11:12 05.08.2026
24 народа
11:12 05.08.2026
25 Някой
А за тези е ясно, където на държавна заплата Горанов си строи къща за милиони лева, а Арнаудова си купува за над 1 милион лева. От къде ги имат, ако не от корупция? Да обясни прокуратурата? Там нищо не правят, а само гледат как да нямат работа и да не настъпят нечии интереси. Лично съм подавал сигнали за убийци и това не ги интересува - после трябва да има минимум един труп - защото не им се работи.
11:12 05.08.2026
26 майтапчия
11:14 05.08.2026
27 ПЪГУОШ
11:16 05.08.2026
28 по-криви ПОКРИВИ
11:18 05.08.2026
29 Елелементарно
До коментар #6 от "1488":Бойко нямаше как да стане премиер без "одобрението" на посолството! А само поради тази причина е разглеждан под лупа ( на ЦРУ например) още от пожарникарските си години! И ... за да бъде управляем Бойко, американците са изровили всичките му кирливи ризи ! И съм сигурен, че е имало с какво да го "цакат" така че да им играе по свирката !
Навремето 12-13 година се мотаеше из нет-а едно негово досие...
Така че "изплуването" е от много отдавна , не е от сега !
11:19 05.08.2026
30 В името на ВИМЕТО
Да се закълне и в ПРАвнуците си ли , които още ги няма !
11:19 05.08.2026
31 456
11:21 05.08.2026
32 Слоностозъбест Абракадабър
11:22 05.08.2026
33 Смях и Сеир
Та същия тоя простоват човечец , съвсем невинно каза , че познавал Борисов , играели заедно карти , дори му знаел телефона и му звънял да му "ПОМАГА" , когато ТИРОвете му с пилешко били спрени на турската граница !
Мислите ли , че тази "ПОМОЩ" е ставала БЕЗПЛАТНО и ДАРОМ ?
Видяхте отплатата , която беше запълнила част от ЧеКМЕДЖЕТАТА на ББ !
Да е жива и здрава Мата Хари !
11:27 05.08.2026
34 Мишел
11:30 05.08.2026
35 Трактор застраховки и инвестмънт 😈
Моля, проверете завещанието му и моя дял.
Настоявам да си го получа преди 16 август 2026 година.
Магнит, магнит...
😀😁🐆💰💷💶💴💵💳🛍️🎶👠👠💯
11:30 05.08.2026
36 щИРЛИц ото Фон
До коментар #15 от "Лост":Виждал го бил само 2-3 пъти и то случайно на улицата и в асансьора. Даже не знаел името ВЛАДИ от къде идва - от Владимил , Владислав или Владилен !
11:30 05.08.2026
37 кумчо ВЪЛЧО
Какво ли е имал предвид ?
11:32 05.08.2026
38 Даниел
11:33 05.08.2026
39 сенки от миналото
11:35 05.08.2026
40 DW смърди
Боко беше като раково образувание - трябваше да се премахне навреме, за да се спаси организма.
Боко остана твърде много...
Късно е да се поправят всички кражби и поразии, които причини Боко и за съжаление в този случай не важи "по-добре късно, отколкото никога"...
11:37 05.08.2026
41 виктория
11:44 05.08.2026
42 Фънки
11:45 05.08.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.