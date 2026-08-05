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Скандалът „Магнитски“ се разгаря през август: Изплува ли името на Бойко Борисов в официален документ на САЩ? ОБЗОР

Скандалът „Магнитски“ се разгаря през август: Изплува ли името на Бойко Борисов в официален документ на САЩ? ОБЗОР

5 Август, 2026 10:14, обновена 5 Август, 2026 10:24 1 878 43

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Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) посочи поименно лидера на ГЕРБ в съдебно дело във Вашингтон. Какви са реакциите и политическите трусове у нас?

Скандалът „Магнитски“ се разгаря през август: Изплува ли името на Бойко Борисов в официален документ на САЩ? ОБЗОР - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg
ФАКТИ огласява журналистически разследвания от различни медии, защото подкрепя свободата на словото.

Летният политически сезон в България беше взривен от нов епизод в дългогодишната сага между хазартния бос Васил Божков и лидера на ГЕРБ Бойко Борисов.

Причината е официален процесуален документ на Службата за контрол на чуждестранните активи на САЩ (OFAC), внесен на 31 юли 2026 г. във Федералния окръжен съд за окръг Колумбия.

В него американската администрация за първи път назовава поименно бившия премиер Бойко Борисов като предполагаем получател на подкупи от страна на Божков с цел благоприятстване на хазартния му бизнес. Документът е част от защитата на OFAC по делото, с което Божков оспорва наложените му през 2021 г. санкции по глобалния закон „Магнитски“.

„Абсолютна лъжа“: Реакцията на Бойко Борисов и ГЕРБ

Лидерът на ГЕРБ реагира остро на разкритията още по време на партийно събитие в Приморско. Борисов категорично отхвърли твърденията, определяйки ги като „абсолютна лъжа“.

„Аз части от документ не коментирам. Лъжите на Божков съм ги коментирал стотици пъти... Заклел съм се във внуците си за всичко, което съм казал по тази тема“, заяви Бойко Борисов пред журналисти, цитиран от БНР.

Малко по-късно от пресцентъра на ПП ГЕРБ излязоха с официална партийна позиция в социалните мрежи, в която се казва:

„Остро осъждаме поредния опит за предизборна манипулация и размахване на части от процесуални документи извън техния контекст. Става дума за защитна теза на американската администрация по дело, заведено от санкционирано лице, а не за съдебно решение или нови санкции. ГЕРБ няма да позволи август да се превърне в поле за евтина компроматна война от страна на политическите ни опоненти.“

Дефанзивата на Васил Божков в САЩ

От своя страна, бизнесменът Васил Божков, който се опитва да изчисти името си и да бъде изваден от санкционния списък „Магнитски“, поддържа тезата, че плащанията към държавни служители не са били доброволни корупционни актове. Според неговата защита, сумите са предавани под формата на изнудване и силен натиск от страна на тогавашните управляващи в лицето на Борисов и бившия финансов министър Владислав Горанов (който вече бе санкциониран по „Магнитски“ през 2023 г.). По данни на разследващия портал Bird.bg, защитата на Божков е предоставила над 25 000 страници материали на американските власти.

Политическият отзвук: „Демократична България“ сезира САЩ, ДАНС и Прокуратурата

Случаят предизвика незабавна вълна от реакции сред останалите политически сили. Коалицията „Демократична България“ (ДБ) предприе институционален ход, като изпрати официално запитване директно до OFAC в САЩ, съобщи БТА.

Съпредседателят на „Да, България“ Ивайло Мирчев излезе с остра позиция в своя личен профил:

„Клетвите във внуците не са институционален отговор на официален документ от САЩ. Днес изпратихме официално запитване до OFAC с три ясни въпроса за ролята на Бойко Борисов в корупционните схеми на Васил Божков. Сезирахме Прокуратурата и ДАНС, защото българските граждани имат право да знаят защо Владислав Горанов е санкциониран, а прекият му началник остава извън списъците. Времето на политическото замитане под килима приключи. Ред е на институциите да си свършат работата.“

В писмото си до Вашингтон от ДБ настояват да разберат дали OFAC смята за доказано по същество, че Божков е подкупвал Борисов и защо спрямо бившия премиер няма наложени публични мерки, съпоставими с тези срещу Владислав Горанов, пише СЕГА. Опозицията настоява временно изпълняващият длъжността главен прокурор Ваня Стефанова да изиска пълната административна преписка от Министерството на правосъдието на САЩ, след като българското разследване бе прекратено през декември 2023 г.

Експертите от съдебната система: Документът има огромна правна тежест

Правният свят у нас също реагира бързо на новината от Вашингтон. Според водещи адвокати и експерти по международно право и казуси, свързани със санкциите „Магнитски“, ситуацията е прецедент за страната ни:

„Внесеният от OFAC документ във Вашингтон не е присъда, но има огромна правна тежест. За първи път американска държавна институция официално и поименно посочва български експремиер като получател на подкупи. Прекратяването на българското разследване от прокуратурата през 2023 г. вече изглежда в пълно противоречие с данните, с които разполагат партньорите ни в САЩ. Сигналите на ДБ до и.д. главен прокурор Ваня Стефанова са логичен ход – ако държавното обвинение откаже да възобнови проверката при тези нови обстоятелства, това ще бъде ясен знак за липса на правосъдие.“

Какво предстои?

Въпреки че документът няма силата на окончателно съдебно решение, официалното назоваване на Бойко Борисов от страна на държавна институция на САЩ поставя лидера на ГЕРБ в деликатна международна и вътрешнополитическа ситуация. А дали темата неизбежно ще преначертае червените линии в българския парламент на прага на предстоящия есенен политически сезон, предстои да разберем.

 


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 хехе

    33 2 Отговор
    Аз вЕрвам на баце, че това не е вярно особено като рече, че се кълне във внуците си.

    10:27 05.08.2026

  • 2 честен ционист

    9 13 Отговор
    И какво ще му направят? Ще му вземат доларите? Ама той ви взе лева и кой знае, къде ще го закара по Афиките и ще е цар в държавата Боко.

    10:28 05.08.2026

  • 3 САМО ГЕРБ И ПРОКУРАТУРАТА НИ НЕ ВИЖДАТ

    46 1 Отговор
    А ТУКА ОТ 5-6 ГОДИНИ СЕ ЗНАЕ ЗА ЧУВАЛИТЕ С ПАРИ ИЗТЕГЛЕНИ И КАЧЕНИ НА ПРАВИТЕЛСТВЕНИЯ САМОЛЕТ.И ВСЕ ЧАКАМЕ ОТВЪН ДА НИ КАЖАТ ОЧЕВАДНОТО

    10:28 05.08.2026

  • 4 Асад

    12 3 Отговор
    В Рубльовка тая бумажка „Магнитски“ не важи.

    10:29 05.08.2026

  • 5 Тошко

    8 33 Отговор
    Айде стига с тая стара манджа, много им треперят гащите от Борисов, с него стават с него лягат.

    10:30 05.08.2026

  • 6 1488

    22 0 Отговор
    "Изплува ли името на Бойко Борисов в официален документ на САЩ?"

    "Бойко Борисов за първи път се появи в документ на службата за санкции на САЩ
    2 Август, 2026 18:10"

    не е изплувало

    Коментиран от #29

    10:30 05.08.2026

  • 7 Боко

    22 1 Отговор
    Мен магнит не ме хваща аз съм от картон

    10:30 05.08.2026

  • 8 Точно така

    31 1 Отговор
    Никой даже не се съмнява и чуди откъде са парите на бг елита. Крадат и със задниците си!

    10:34 05.08.2026

  • 9 сповед

    35 4 Отговор
    15 г тоя лъжливи и крадлив циганин от ГЕРБ банкя, граби България, 15 г най малко. Снимаха го гол с чекмедже пълно с евро и злато, и още е на свобода???От Америка ни казват нещо дето всеки българин на гърба си изпита. Със сюрията си некадърници 100 ци милиарди ограбиха и от Европа и от бюджета и още ходи да се обяснява. Глупак, хич не му идва на ум че досието му в ЦРУ е пълно. За да му напишат името значи че го имат със факти. Само в България прокурорите си бъркат в носа и си вземат по 10 хиляди евро заплати без да вършат работа. До сега тоя талибан щеше вече да чука камъни за магистралите дето са на 3 ти ремонт заради липса на асфалт. Слава на Господ Иисус Христос най накрая го изритаха българите. Защо е на свобода айдука, това е въпроса?

    Коментиран от #22

    10:35 05.08.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Има ни пак

    31 3 Отговор
    Наглоста на Боко няма граници. Не стига че Горанов е санкциониран по Магнитски, ами сега стана и депутат с имунитет и с тежест по отношение на финансовите въпроси. Нервността в ГЕРБ и най вече в лидера им показват, че имат проблем и развръзка ще има скоро. Менда Стоянова излезе най хитра като се покри навреме и никой нищо не знае за нея.

    Коментиран от #14, #15

    10:37 05.08.2026

  • 12 А можеше всичко да му е добре

    14 1 Отговор
    Баце да не беше се хаярил на Черепа сички щеха да са добре... Черепа да си маже спокойно, Баце да си пълни гушката и да нема ядове ама айде де да се перчи на Черепа пък сеги олеле!!!

    10:39 05.08.2026

  • 13 Оооо

    20 3 Отговор
    Всичко ще си дойде на мястото като сменят главния прокурор. Тежки времена го чакат тулупа и неговата шайка

    Коментиран от #21

    10:41 05.08.2026

  • 14 споевд

    21 2 Отговор

    До коментар #11 от "Има ни пак":

    Тая пръдла от ГЕРБ пловдив и тя си напълни гушката. Направи си няколко кооперации в Пловдив и не си показва мръсната гага. А точно тя е правила законите с които са рекетирали Васил Божков. И още са на свобода. Мълчат и си харчат грабежа. Мента, Севда, Владко и айдука са си пълнили гушките а България най малко 1 милиард лева данъци не е взела. Само от хазарта е над 1 милиард загубата от ГЕРБ.

    10:42 05.08.2026

  • 15 Лост

    21 0 Отговор

    До коментар #11 от "Има ни пак":

    Не само това .Първо Горанов беше министър при Борисов, после Борисов го махна ,че бил тайно от ДПС,а накрая даже каза,че не го познава.

    Коментиран от #36

    10:44 05.08.2026

  • 16 Позор

    13 0 Отговор
    Крадци, крадат от бедния народ, пфу

    10:44 05.08.2026

  • 17 Янко

    17 1 Отговор
    Още от затвора Панкрац за кражби на коли бати Бойко тиквата се доказа като най честния политик в България

    10:51 05.08.2026

  • 18 БеГемот

    4 1 Отговор
    Да ми умрът унуците ако лъжа!

    10:53 05.08.2026

  • 19 тц тц

    3 4 Отговор
    ББ че е за затвора, за затвора е, но откъде накъде трябва да се съобразяваме със САЩ и техните съдилища? Ние пък защо да не направим един списък "Епстийн".

    10:55 05.08.2026

  • 20 Анализатор

    10 2 Отговор
    Очакваме Тиквоний да бъде намагнитезиран от САЩ и след промените в съдебната система, които парламентарното мнозинство на ПБ ще извърши, да му бъде постлан червен килим към ЦСЗатвор. Крайно време е този рекетьор и престъпник, бивша мутра, да бъде вкаран в затвора, където му е мястото.

    10:56 05.08.2026

  • 21 хахаха

    2 1 Отговор

    До коментар #13 от "Оооо":

    Какви наивници имало:)))

    10:56 05.08.2026

  • 22 В грешка си

    3 0 Отговор

    До коментар #9 от "сповед":

    "Само в България прокурорите си бъркат в носа"
    Хваната с куфари с пари от подкупи заместничка на Урсула не само, че не е в затвора ами е и евродепутат.
    Да си чул някой от хилядите замесени по делото Епстийн да е осъден, не си, нали? Няма и да чуеш.

    11:04 05.08.2026

  • 23 свиреп ОХЛЮВ

    5 0 Отговор
    Защо обвиняват нашето богоподобно БОЖЕСТВО , носещо името Бойко от Банкя ? Та той е свещен , неопетнен и едва ли не втори Исус Христос. Само дето е малко по-охранен , ояден и дебел от НАЗАРЯНИНА !

    11:12 05.08.2026

  • 24 народа

    3 0 Отговор
    Ясно е ,че жертват двамата големи .Яд ме е само , че евентуално САЩ ще им конфискуват всичко , а не България

    11:12 05.08.2026

  • 25 Някой

    5 0 Отговор
    Борисов вече е кукла на конци на американците. Не случайно сам каза, че ходил сряда, петък и понеделник в американското посолство. Кривне ли в Магнитски. Той вече ще изпълнява каквото му кажат американците.
    А за тези е ясно, където на държавна заплата Горанов си строи къща за милиони лева, а Арнаудова си купува за над 1 милион лева. От къде ги имат, ако не от корупция? Да обясни прокуратурата? Там нищо не правят, а само гледат как да нямат работа и да не настъпят нечии интереси. Лично съм подавал сигнали за убийци и това не ги интересува - после трябва да има минимум един труп - защото не им се работи.

    11:12 05.08.2026

  • 26 майтапчия

    5 0 Отговор
    Сега баце ще смени главния прокуор на Сащ .Ту туууу

    11:14 05.08.2026

  • 27 ПЪГУОШ

    2 0 Отговор
    Ще има ли БОЙКО магнити или няма да има ! Туй е сега въпросА !

    11:16 05.08.2026

  • 28 по-криви ПОКРИВИ

    3 0 Отговор
    Появили се американците от ОФАК , посочили Борисов и казали.. ..Ту Туууууу - Ту Туууууу - Ту Туууууу !

    11:18 05.08.2026

  • 29 Елелементарно

    5 0 Отговор

    До коментар #6 от "1488":

    Бойко нямаше как да стане премиер без "одобрението" на посолството! А само поради тази причина е разглеждан под лупа ( на ЦРУ например) още от пожарникарските си години! И ... за да бъде управляем Бойко, американците са изровили всичките му кирливи ризи ! И съм сигурен, че е имало с какво да го "цакат" така че да им играе по свирката !
    Навремето 12-13 година се мотаеше из нет-а едно негово досие...
    Така че "изплуването" е от много отдавна , не е от сега !

    11:19 05.08.2026

  • 30 В името на ВИМЕТО

    3 0 Отговор
    Какво му остава на Бойко сега ?
    Да се закълне и в ПРАвнуците си ли , които още ги няма !

    11:19 05.08.2026

  • 31 456

    0 0 Отговор
    За каква предизборна манипулация говоря от ГЕРП? Божков за президент ли ще се кандатира или можеби Баце?

    11:21 05.08.2026

  • 32 Слоностозъбест Абракадабър

    1 0 Отговор
    Какво се чудим , сякаш е нещо ново , учудващо и необичайно ! Та това е само една от характеристиките , заради които ГЕРБ беше наречена ШАЙКА !

    11:22 05.08.2026

  • 33 Смях и Сеир

    3 0 Отговор
    Спомняте ли си преди няколко години , когато стана скандал и някаква комисия от депутати извика Иван Ангелов - ПИЛЕТО да дава показания.
    Та същия тоя простоват човечец , съвсем невинно каза , че познавал Борисов , играели заедно карти , дори му знаел телефона и му звънял да му "ПОМАГА" , когато ТИРОвете му с пилешко били спрени на турската граница !
    Мислите ли , че тази "ПОМОЩ" е ставала БЕЗПЛАТНО и ДАРОМ ?
    Видяхте отплатата , която беше запълнила част от ЧеКМЕДЖЕТАТА на ББ !
    Да е жива и здрава Мата Хари !

    11:27 05.08.2026

  • 34 Мишел

    3 0 Отговор
    Оказва се, че закупуване на ескадрила стари бракувани F16 на цената на нови F35 пази от Магнитски само няколко години.

    11:30 05.08.2026

  • 35 Трактор застраховки и инвестмънт 😈

    0 0 Отговор
    На 16 август се навършват 3 години от убийството на Трактора!
    Моля, проверете завещанието му и моя дял.
    Настоявам да си го получа преди 16 август 2026 година.
    Магнит, магнит...
    😀😁🐆💰💷💶💴💵💳🛍️🎶👠👠💯

    11:30 05.08.2026

  • 36 щИРЛИц ото Фон

    1 0 Отговор

    До коментар #15 от "Лост":

    Виждал го бил само 2-3 пъти и то случайно на улицата и в асансьора. Даже не знаел името ВЛАДИ от къде идва - от Владимил , Владислав или Владилен !

    11:30 05.08.2026

  • 37 кумчо ВЪЛЧО

    1 0 Отговор
    Някой може ли да каже , защо видния герб-ер / дори депутат / Антон Тодоров , нарече ГЕРБ с цветистата и многозначителна дума Ш-А-Й-К-А ???
    Какво ли е имал предвид ?

    11:32 05.08.2026

  • 38 Даниел

    1 0 Отговор
    Извинявам се ,ако съм пропуснал,но коя телевизия или печатна медия(вестник) отрази тази новина????

    11:33 05.08.2026

  • 39 сенки от миналото

    0 0 Отговор
    След разобличенията в медиите от конкурент на Васил божков, че не плаща реални данъци за хазартния си бизнес, черепа не получи чадър от пожарникаря, избяга в Дубай и за отмъщение започна да заплаща на протестиращи срещу властта, както е свикнал да купува и средния държавен ешалон, за да свали правителството и да си върне държавата.

    11:35 05.08.2026

  • 40 DW смърди

    2 0 Отговор
    Каквото и да изплува, каквото и да стане с Боко оттук-нататък, 15-20 години от историята на България и живота на българите изтекоха и никой не може да ги върне!

    Боко беше като раково образувание - трябваше да се премахне навреме, за да се спаси организма.
    Боко остана твърде много...

    Късно е да се поправят всички кражби и поразии, които причини Боко и за съжаление в този случай не важи "по-добре късно, отколкото никога"...

    11:37 05.08.2026

  • 41 виктория

    2 0 Отговор
    а тиквата си мисли че ще му се размине!!!! време е за сметката!!!

    11:44 05.08.2026

  • 42 Фънки

    0 0 Отговор
    Чист като сълза,а и бако никой от изброените не познава

    11:45 05.08.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.