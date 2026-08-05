Скандалът „Магнитски“ се разгаря през август: Изплува ли името на Бойко Борисов в официален документ на САЩ? ОБЗОР

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Летният политически сезон в България беше взривен от нов епизод в дългогодишната сага между хазартния бос Васил Божков и лидера на ГЕРБ Бойко Борисов.

Причината е официален процесуален документ на Службата за контрол на чуждестранните активи на САЩ (OFAC), внесен на 31 юли 2026 г. във Федералния окръжен съд за окръг Колумбия.

В него американската администрация за първи път назовава поименно бившия премиер Бойко Борисов като предполагаем получател на подкупи от страна на Божков с цел благоприятстване на хазартния му бизнес. Документът е част от защитата на OFAC по делото, с което Божков оспорва наложените му през 2021 г. санкции по глобалния закон „Магнитски“.

„Абсолютна лъжа“: Реакцията на Бойко Борисов и ГЕРБ

Лидерът на ГЕРБ реагира остро на разкритията още по време на партийно събитие в Приморско. Борисов категорично отхвърли твърденията, определяйки ги като „абсолютна лъжа“.

„Аз части от документ не коментирам. Лъжите на Божков съм ги коментирал стотици пъти... Заклел съм се във внуците си за всичко, което съм казал по тази тема“, заяви Бойко Борисов пред журналисти, цитиран от БНР.

Малко по-късно от пресцентъра на ПП ГЕРБ излязоха с официална партийна позиция в социалните мрежи, в която се казва:

„Остро осъждаме поредния опит за предизборна манипулация и размахване на части от процесуални документи извън техния контекст. Става дума за защитна теза на американската администрация по дело, заведено от санкционирано лице, а не за съдебно решение или нови санкции. ГЕРБ няма да позволи август да се превърне в поле за евтина компроматна война от страна на политическите ни опоненти.“

Дефанзивата на Васил Божков в САЩ

От своя страна, бизнесменът Васил Божков, който се опитва да изчисти името си и да бъде изваден от санкционния списък „Магнитски“, поддържа тезата, че плащанията към държавни служители не са били доброволни корупционни актове. Според неговата защита, сумите са предавани под формата на изнудване и силен натиск от страна на тогавашните управляващи в лицето на Борисов и бившия финансов министър Владислав Горанов (който вече бе санкциониран по „Магнитски“ през 2023 г.). По данни на разследващия портал Bird.bg, защитата на Божков е предоставила над 25 000 страници материали на американските власти.

Политическият отзвук: „Демократична България“ сезира САЩ, ДАНС и Прокуратурата

Случаят предизвика незабавна вълна от реакции сред останалите политически сили. Коалицията „Демократична България“ (ДБ) предприе институционален ход, като изпрати официално запитване директно до OFAC в САЩ, съобщи БТА.

Съпредседателят на „Да, България“ Ивайло Мирчев излезе с остра позиция в своя личен профил:

„Клетвите във внуците не са институционален отговор на официален документ от САЩ. Днес изпратихме официално запитване до OFAC с три ясни въпроса за ролята на Бойко Борисов в корупционните схеми на Васил Божков. Сезирахме Прокуратурата и ДАНС, защото българските граждани имат право да знаят защо Владислав Горанов е санкциониран, а прекият му началник остава извън списъците. Времето на политическото замитане под килима приключи. Ред е на институциите да си свършат работата.“

В писмото си до Вашингтон от ДБ настояват да разберат дали OFAC смята за доказано по същество, че Божков е подкупвал Борисов и защо спрямо бившия премиер няма наложени публични мерки, съпоставими с тези срещу Владислав Горанов, пише СЕГА. Опозицията настоява временно изпълняващият длъжността главен прокурор Ваня Стефанова да изиска пълната административна преписка от Министерството на правосъдието на САЩ, след като българското разследване бе прекратено през декември 2023 г.

Експертите от съдебната система: Документът има огромна правна тежест

Правният свят у нас също реагира бързо на новината от Вашингтон. Според водещи адвокати и експерти по международно право и казуси, свързани със санкциите „Магнитски“, ситуацията е прецедент за страната ни:

„Внесеният от OFAC документ във Вашингтон не е присъда, но има огромна правна тежест. За първи път американска държавна институция официално и поименно посочва български експремиер като получател на подкупи. Прекратяването на българското разследване от прокуратурата през 2023 г. вече изглежда в пълно противоречие с данните, с които разполагат партньорите ни в САЩ. Сигналите на ДБ до и.д. главен прокурор Ваня Стефанова са логичен ход – ако държавното обвинение откаже да възобнови проверката при тези нови обстоятелства, това ще бъде ясен знак за липса на правосъдие.“

Какво предстои?

Въпреки че документът няма силата на окончателно съдебно решение, официалното назоваване на Бойко Борисов от страна на държавна институция на САЩ поставя лидера на ГЕРБ в деликатна международна и вътрешнополитическа ситуация. А дали темата неизбежно ще преначертае червените линии в българския парламент на прага на предстоящия есенен политически сезон, предстои да разберем.