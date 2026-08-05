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Румен Радев: България получи 1 млрд. евро по ПВУ

Румен Радев: България получи 1 млрд. евро по ПВУ

5 Август, 2026 10:34 1 304 108

  • румен радев-
  • българия-
  • 1 млрд. евро-
  • план за възстановяване и устойчивост

Средствата са предназначени за реализирането на важни проекти – от изграждането на детски градини и санирането на сгради до разширяването на метрото, закупуването на медицински хеликоптери и изграждането на системи за съхранение на енергия с батерии, посочи премиерът.

Румен Радев: България получи 1 млрд. евро по ПВУ - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

България получи 1 млрд. евро по Плана за възстановяване и устойчивост през миналата седмица, съобщи министър-председателят Румен Радев в началото на днешното заседание на Министерския съвет, цитиран от БТА.

Средствата са предназначени за реализирането на важни проекти – от изграждането на детски градини и санирането на сгради до разширяването на метрото, закупуването на медицински хеликоптери и изграждането на системи за съхранение на енергия с батерии, посочи премиерът. По думите му през последните седмици правителството е успяло да предоговори и част от ангажиментите по петото плащане по Плана за възстановяване и устойчивост. Радев отбеляза, че е отпаднало предвиденото въвеждане на такса водомер в рамките на реформата във ВиК сектора. Той добави, че се работи активно за запазването на средствата по Плана за справедлив преход за областите Стара Загора, Кюстендил и Перник.

„Не лъжем нашите европейски партньори и не даваме празни обещания, а търсим варианти за стойностни реформи и проекти при защита на българските интереси“, заяви министър-председателят.

Румен Радев поздрави министрите за постигнатите резултати при предоговарянето на ангажиментите и увери, че правителството ще продължи работата си със същото темпо, като изрази увереност, че страната ще получи и голяма част от средствата по следващото плащане по Плана за възстановяване и устойчивост. „Докато някои ни атакуват от плажовете, ние ще продължим със същото темпо и съм убеден, че ще получим и голямата част от следващото плащане“, допълни Радев


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    24 20 Отговор
    90 процента ще отидат в чекмеджето на Бойко Борисов и Шиши

    Коментиран от #87, #107

    10:35 05.08.2026

  • 2 честен ционист

    19 3 Отговор
    Позивна Моше никога не лъже.

    10:36 05.08.2026

  • 3 ПРОГРЕСИВНО ДЕПУТАТЧЕ

    32 10 Отговор
    Вече пресмятам моя дял.

    10:37 05.08.2026

  • 4 Копейкин Костя

    40 12 Отговор
    Колко от средствата ще отидат в твоят джоб, Боташ?

    10:37 05.08.2026

  • 5 Така е

    47 9 Отговор
    Тези пари народа ще ги види напуткинден

    Коментиран от #17

    10:37 05.08.2026

  • 6 ГОЛЕМ СМЕХ

    28 9 Отговор
    Яко КРАДЕНЕ ша падне от управляващите.

    Коментиран от #100

    10:38 05.08.2026

  • 7 Госあ

    22 33 Отговор
    Затова българите гласуваха пълно мнозинство на кабинета ! Да извади мръсните ризи на сглобката, да спре да раздава каквото е останало от БА, да усвои каквото може, да отстоява българския интерес с Лукойл (знаете какво визирам), да се бори с организираната престъпност. Ако не е Радев, ще получите герб-пп/дб- дпс ! Не го забравяйте ! А копанара и шепата му колхозници могат само да лаят.

    Коментиран от #98

    10:38 05.08.2026

  • 8 Рефер

    27 12 Отговор
    Ще падне усвояванееее!

    10:39 05.08.2026

  • 9 Малеее

    17 11 Отговор
    ще падне крадене

    10:39 05.08.2026

  • 10 НЕТЪРПЕЛИВИЯ

    30 6 Отговор
    Зеления чорап бори ли "олигархията".....?

    10:41 05.08.2026

  • 11 ПРОГРЕСИВНО ДЕПУТАТЧЕ

    20 8 Отговор
    Моят дял ша стигне за едно апартаментче на Сен Тропе....минимум

    10:41 05.08.2026

  • 12 България получи 1 млрд. евро по ПВУ

    17 10 Отговор
    и кво ве радеф
    ние кво ще разберем

    че ще изплатите надутите почнати общ поръчки от тиквите
    които не се осмелихте даже да ги питате за отчет на милиарди липсващи
    камо ли да ги разследвате

    10:43 05.08.2026

  • 13 Госあ

    17 17 Отговор
    Радев и Велислава извадиха руския патриарх и шефа на Лукойл от санкциите, получиха 1 млрд евро от ЕС, преместиха американските цистерни от летище София, а американците погнаха мафиотите от герб. Не е никак зле, А ?!

    10:43 05.08.2026

  • 14 Бегето нищо не е получило

    22 8 Отговор
    Требва да кажеш аз и моите олигарси получихме милиарди а вие стадото ше ги връщате с лихвите

    Коментиран от #20

    10:43 05.08.2026

  • 15 БСП МИЛИАРДЕРИТЕ

    14 6 Отговор
    Нашия дял не са губи
    Радев е уведомен.

    10:44 05.08.2026

  • 16 демек от нови заеми

    8 5 Отговор
    Средствата ще са предназначени за реализирането на важни проекти и
    за наши хора без тиквите

    10:45 05.08.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 И тогава нема ги види народа🤣🤣

    9 5 Отговор
    Ни на пу.ткин ни на ку.ркин ни на куково лето🤣🤣🤣

    10:45 05.08.2026

  • 19 демек от нови заеми

    8 5 Отговор
    Средствата ще са предназначени за реализирането на важни проекти и
    за наши хора без гробарите

    10:45 05.08.2026

  • 20 ГОЛЕМ СМЕХ

    5 4 Отговор

    До коментар #14 от "Бегето нищо не е получило":

    Тия пари не са връщат
    Те са по фонд ПВУ.

    Коментиран от #88

    10:46 05.08.2026

  • 21 КРадев

    9 6 Отговор
    Защо Лукоил наду цените на дизела с вода, който продава? Да не е заради ниското ниво на Дунава?

    Коментиран от #50

    10:46 05.08.2026

  • 22 Факт

    6 3 Отговор
    Да има за крадене нали нищо хубаво не се случва на територията

    10:48 05.08.2026

  • 23 ПРОГРЕСИВНО ДЕПУТАТЧЕ

    10 4 Отговор
    Още сега пращам жената и децата на Карибите, за шест месеца минимум.
    Ша ми дойдат дюшеш тия евраци.

    10:49 05.08.2026

  • 24 И много ли са тези

    7 4 Отговор
    1 млрд. евро по ПВУ ? По колко евро ще раздават на хората от тях? 1 млрд. евро не може и 1/5,7 част от инфлационната загуба от еврото само да покрие

    Коментиран от #56

    10:51 05.08.2026

  • 25 Нито

    16 4 Отговор
    той , нито неговата червена сбирщина имат заслуга за това , ама НИКАКВА !

    Коментиран от #57

    10:51 05.08.2026

  • 26 БСП МИЛИАРДЕРИТЕ

    10 2 Отговор
    Тъкмо ша си обновим хотелите по морето.

    10:52 05.08.2026

  • 27 Радвате

    9 2 Отговор
    се като просяк когато му пуснат нещо в паничката. Това не е хвалене. С такива пари не се живее добре.

    10:52 05.08.2026

  • 28 Рефер

    11 2 Отговор
    Добре,че замразихме изгодния боташ....иначе щяхме да се къпем с евраци!

    10:52 05.08.2026

  • 29 ежко

    9 3 Отговор
    Сериозно? Какво трябва да продадем този път? Когато се раздават незаработени пари, не се чудете защо има инфлация. Даже е ниска!

    10:53 05.08.2026

  • 30 1 млрд. евро по ПВУ

    14 3 Отговор
    Почити толкова колкото само две банки изнесоха от България за последната седмица ! Странно съвпадение нали Радев? Ама нямаш капацитета да разбереш какво точно казвам

    Коментиран от #38, #51, #74

    10:54 05.08.2026

  • 31 грийн сок

    7 2 Отговор
    Сега за това не са ли "виновни"
    пак предишните управляващи?

    10:55 05.08.2026

  • 32 Тралала

    6 1 Отговор
    Вземи потягай болници, централи, пътища, язовири, а не ми санирай панелки..

    10:56 05.08.2026

  • 33 kоkорчо 💋🍌

    4 2 Отговор
    на ф16-ката 🛩️
    румен чорапа 🧦
    той ще лети
    драги зрители
    само за вас

    10:57 05.08.2026

  • 34 1488

    10 1 Отговор
    а по боташ ти колко получи

    10:57 05.08.2026

  • 35 Тото 1 и Тото 2

    4 4 Отговор
    Само преди няколко години това заглавие щеше да означава и да звучи така - БОЙКО получи нов наплив на авоари към ЧЕКМЕДЖЕТАТА си !

    10:57 05.08.2026

  • 36 Това колко

    5 0 Отговор
    Ф16 са ? Я кажи?

    10:59 05.08.2026

  • 37 КОЙ ДА ЗНАЙ

    2 1 Отговор
    Пари от План за възстановяване и устойчивост (ПВУ) не се връщат автоматично.
    Държавата може да връща получени средства към Европейската комисия при неизпълнение на заложени реформи и етапи по съответните траншове.

    11:00 05.08.2026

  • 38 Какво

    3 6 Отговор

    До коментар #30 от "1 млрд. евро по ПВУ":

    искате? Да затвори банките ли? Нали искахте чужди частни и големи банки с опит? Така искахте и чужди фирми за водата, тока, златото и т.н.

    Коментиран от #44

    11:00 05.08.2026

  • 39 Веднага след това дойде друга новина:

    7 0 Отговор
    Кола скъса мантинела и се преобърна по таван на автомагистрала Тракия.

    11:00 05.08.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Ами сега?

    10 0 Отговор
    Ами като казва "А", да каже и "Б", Румен Радев колко получи от Боташ?

    11:01 05.08.2026

  • 42 ПРОГРЕСИВНО ДЕПУТАТЧЕ

    4 0 Отговор
    Ша го усвоим милиардчето.
    Нема да му простим я.

    11:02 05.08.2026

  • 43 Българската Олигархия !

    6 0 Отговор
    получи 1 млрд. евро по ПВУ

    11:03 05.08.2026

  • 44 Кой го е искал?

    3 1 Отговор

    До коментар #38 от "Какво":

    Кога хората са го искали?

    Коментиран от #84

    11:04 05.08.2026

  • 45 БСП МИЛИАРДЕРИТЕ

    6 0 Отговор
    Набелязали сме няколко Ролс ройса и Майбаха като за начало....

    Коментиран от #52

    11:05 05.08.2026

  • 46 Веднага след това дойде друга новина:

    3 0 Отговор
    Кола скъса мантинела и се преобърна по таван на автомагистрала Тракия.

    11:06 05.08.2026

  • 47 Тези пари

    3 0 Отговор
    Не наливат ли инфлация да питам? Или просто са жалък опит да компенсират щетите ни от еврото. Лошото е обаче че инфлацията я поемат всички а тези пари ще се заграбят от една шепа олигарси

    11:08 05.08.2026

  • 48 Питане

    5 1 Отговор
    Ами нали Румен и комунистите кега путинисти са против ЕС...?

    11:08 05.08.2026

  • 49 Демокрацията като след война

    1 0 Отговор
    Какво възстановяваме? От какво сме засегнати?

    11:08 05.08.2026

  • 50 Никой не казва

    1 0 Отговор

    До коментар #21 от "КРадев":

    Заради санкциите....

    11:12 05.08.2026

  • 51 Плащат смешни лихви на хората

    2 0 Отговор

    До коментар #30 от "1 млрд. евро по ПВУ":

    Инвестират и ги изнасят на вън а после същото това правителство ги получава през посредници на 4 пъти по голяма лихва

    11:12 05.08.2026

  • 52 В началото на века беше така

    4 0 Отговор

    До коментар #45 от "БСП МИЛИАРДЕРИТЕ":

    Построиха мола и на паркинга се появиха да се мъдрят едни джипове а от вътре гледат умно едни добри хора трудолюбиви предимно зърнари и цветари и цветарки искам да кажа.

    11:12 05.08.2026

  • 53 ДОЧУТО

    3 0 Отговор
    -ТАТЕ,ТАТЕ, ЗАЩО ТАКА ЛОШО МИРИШ€€€ НАПО$Л€ДЪК?
    -АМИ ЗАЩОТО ТАТИ, р"ум€н" БО(га)ТАШ ОТ НАПЪВАН€ ПРЪ Д НАЛ на К.Ра на ОЛИГАР$ИТ€,
    А НА €ДИН ПЛОВДИВ$КИ ма $он( г. г.) ,р.р. НАПРАВО МУ ИЗЯЛ "Б А Х У Р А" !

    ГОСПОД, ГОСПОД ДА НИ ПАЗИ ОТ Ч€РВ€НИ нато-П€ Д€ Р. $ТИ!

    11:12 05.08.2026

  • 54 Тролски статистически институт

    1 3 Отговор
    За полугодието думата "боташ" е най използваната дума на платените тролове в интернет.

    11:13 05.08.2026

  • 55 Г€Н€РАЛ Р€Ш€ТНИКОВ

    2 0 Отговор
    МОЛОД€Ц ШТИРЛИЦ( р.р.) МОЛОД€Ц рад€в! В$Я ВЛА$ТЬ $ОВ€ТАМ!
    КАК ГОВОРИТ Г Р У: НАШ ЛУЧШИЙ ТРОЙНОЙ АГ€НТ-Mr.К€Ш(нато-БКП К€ Л€Ш)!
    В$Я ВЛА$ТЬ $ОВ€ТАМ!ТАК Д€РЖАТЬ И Д€НЬГИ БУДУТ!
    €$ТЬ "БО ТАШ", €$ТЬ БОЛЬШИ€ Д€НЬГИ!
    "ПБ"-Партия Больш€виков-НОВЫЙ Г€РБ!
    "ПБ"-ПО-Б€ДА! ПО-Б€ДА! ПО-Б€ДА!

    Коментиран от #67

    11:13 05.08.2026

  • 56 Голям смях

    1 2 Отговор

    До коментар #24 от "И много ли са тези":

    Ми те не са за раздаване. Какво ще ги правиш. Те са за новите влакове от Понеделник, за детски градини и изолирани блокове.

    Коментиран от #80

    11:14 05.08.2026

  • 57 Никой не казва

    0 0 Отговор

    До коментар #25 от "Нито":

    Ми БЛЯ БЛЯ що ги не прибра или усвои, та да имат заслуги

    11:15 05.08.2026

  • 58 Пак ги оставете в ББР

    2 1 Отговор
    Те ще ги наредят...

    11:17 05.08.2026

  • 59 Горките

    1 0 Отговор
    отрудиха се много,а ония от плажа само ги критикували.А колко получи Боташ за невероятно добрите ви сделки?И не се правете на утепани,а побликувайте протокола за уж "замразяването".Незалежная получи и продължава да получава десетки милр.€ от ЕС и все им е малко!

    11:18 05.08.2026

  • 60 Фют

    2 0 Отговор
    Аре, Румба, кинти за бизнес трябва да има по това пву, за мен!
    Оди при Добринка и измислете нещо в моя полза, че обещаното си го търся като наследство...

    11:18 05.08.2026

  • 61 Пич

    6 0 Отговор
    Оказва се, че "бедна" България е най-големия купувач на 100 хиляди души население на луксозния сегмент на Мерцедес! Основно G class! Гледайки какво се движи по пътищата, очаквам скоро да изкупим и френската ривиера. Толкова добре ли си плащат данъците тези собственици, че постигат такъв луксозен живот??? А и от Министерството на Малдиви изнесоха цифри за туристите си и се оказа, че за 2025 малко над 11 хиляди българи са посетили островната държава!?! Сигурен съм, че сред тях има и доста ТЕЛКаджии и държавни служители???

    Коментиран от #72, #78

    11:18 05.08.2026

  • 62 Госあ

    3 2 Отговор
    Време е Радев и Велислава да дойдат в Пекин ! Ако някой ги покани, де 😄 Че тиквата и петроханци направиха всичко възможно да отблъснат китайските пари и технологии !!!

    11:20 05.08.2026

  • 63 Депутатите поне да бяха удължили

    0 0 Отговор
    Срока за изписване на цените в лева поне още малко да кажем поне до края на годината а той тия дни изтича. Обаче българските депутати и министри как никога нищо не правят за хората ей на така една добринка. ....

    11:21 05.08.2026

  • 64 А нацистка Украйна

    3 1 Отговор
    Колко получи "по ПВУ" ? А?

    11:21 05.08.2026

  • 65 Сесесере

    3 6 Отговор
    От 60 коментара никой не написа че тези пари са благодарение на работата на правителството на Гюров !

    Коментиран от #77

    11:22 05.08.2026

  • 66 Всичко е 6

    3 0 Отговор
    А защо кредити теглят тогава?

    11:23 05.08.2026

  • 67 Г€Н€РАЛ Д€$И

    4 0 Отговор

    До коментар #55 от "Г€Н€РАЛ Р€Ш€ТНИКОВ":

    р"ум€н" МИ ОБ€ЩА L€XU$ И КЪЩА В БАР$€ЛОНА!
    НО В€Ч€ И$КАМ ХОТ€Л $ ВОДОПАД!
    ДА ГО Д . Х . Т € Б€ДНИТ€!:))ДА ГО Д . Х . Т € Б€ДНИТ€!:))

    11:23 05.08.2026

  • 68 Кат Гледам Кво Става !

    2 0 Отговор
    Не Ми Се прави НИЩО !

    Коментиран от #86

    11:27 05.08.2026

  • 69 ГОСПОДИН ПРЕЗИДЕНТ

    5 2 Отговор
    ВРЕМЕЕ ДА РИТНИТЕ КОШАРА НА БЪЛГАРСКАТА ПРОКОРАТУРА .

    11:27 05.08.2026

  • 70 Колев

    2 4 Отговор
    А вие с Бойко Борисов и Делян Пеевски ще ги откраднете. Гарантирано!

    11:28 05.08.2026

  • 71 Бойко Българоубиец

    3 1 Отговор
    Моите гербави фирмички искам да лапат 😉😘

    11:29 05.08.2026

  • 72 Плоския данък ги направи милиардери

    5 0 Отговор

    До коментар #61 от "Пич":

    Обаче Те казаха че Няма да пипат данъците. Тоест хората ще спонсорират луксозните яхти на милиционерите. Грешката е вярна.

    11:29 05.08.2026

  • 73 Софиянец

    2 6 Отговор
    РАДЕВ ПОБЕДА!

    11:29 05.08.2026

  • 74 Щип

    0 2 Отговор

    До коментар #30 от "1 млрд. евро по ПВУ":

    Ами като разбираш толкова кажи как бе колега!
    И кои банки кажи да знаем стига недомлъвки!!!

    Коментиран от #79

    11:29 05.08.2026

  • 75 шкп

    1 2 Отговор
    Тези пари от Мордор ли са? За един приятел питам.

    Коментиран от #83

    11:30 05.08.2026

  • 76 До там ли я докарахме след 37 години ?

    3 1 Отговор
    реализирането на важни за държавата ни проекти да зависи от подаяния и ако слушкаме ? А? То тогава в тоя ЕС направо сме цъфнали и вързали нали ? И като капак и на концесия после а?

    11:30 05.08.2026

  • 77 УССР

    2 0 Отговор

    До коментар #65 от "Сесесере":

    По-голяма глупост не можа ли да ти роди закърнялото мозъче.

    11:30 05.08.2026

  • 78 Аз С моя ТЕЛК !

    1 1 Отговор

    До коментар #61 от "Пич":

    По Три пъти Хода На Малдивите !

    По - Евтино Ми Излиза !

    Отколкото Да Седя Тук !

    11:32 05.08.2026

  • 79 Ще ти кажа бре колега

    3 0 Отговор

    До коментар #74 от "Щип":

    Примерно миналата седмица само ДСК и УниКредит изнесоха официално над € 500 млн. в Унгария и Италия а неофициално са 983,500 милиона ! Още две изнесоха над 400

    11:34 05.08.2026

  • 80 Кой Ще Ги Прибере !

    1 0 Отговор

    До коментар #56 от "Голям смях":

    Междувременно ?

    11:34 05.08.2026

  • 81 Факт

    2 0 Отговор
    И назначаване на директори без образование и конкурс в ДГ

    11:34 05.08.2026

  • 82 Гост

    3 0 Отговор
    Охааа, копринката вече ги е разпределил

    11:35 05.08.2026

  • 83 Укроб

    2 0 Отговор

    До коментар #75 от "шкп":

    От WCкрайна са.

    11:37 05.08.2026

  • 84 Как кой

    1 0 Отговор

    До коментар #44 от "Кой го е искал?":

    шекелките само за това квичахте.

    11:38 05.08.2026

  • 85 Питане

    1 0 Отговор
    Не мога да ги сметна колко боташа са 😭.
    Някой би ли помогнал, но ми се ще да е комуняга !!!

    11:38 05.08.2026

  • 86 Пази боже сляпо да прогледа

    3 1 Отговор

    До коментар #68 от "Кат Гледам Кво Става !":

    Имахме си държава на народа , но сътворихме държава на богатеещите от еврофондове които народа ги пълни но и той вече не иска да пълни и взеха да внасят индоазиатци ми те поне да бяха от жълтата раса а те досущ като нашите малцинства. Ще цъфнат и вържат еврофондовете не ми ги хвали.

    11:41 05.08.2026

  • 87 боян расате

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    🏁🏁🏁🏁 Нека краденето да започне - СЕГА - СТАРТТТТТТТТТТТТТТТТ🏁🏁🏁

    Коментиран от #90

    11:43 05.08.2026

  • 88 Може да не са връщат

    1 0 Отговор

    До коментар #20 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    Ама ше ги пишат на сметката на стадото и ше имат да земат румин и олигарси и от стадото🤣🤣🤣

    11:44 05.08.2026

  • 89 Тези пари

    3 1 Отговор
    са благодарение на правителствата на Желязков и Гюров. Стига си се хвалиш некадърници!

    11:44 05.08.2026

  • 90 То вече е гепено

    1 0 Отговор

    До коментар #87 от "боян расате":

    Сичко е гепено вече

    11:45 05.08.2026

  • 91 руззззНаци

    3 1 Отговор
    900 милиона от тях бяха договорени от правителството на Гюров! радьефф е пълен боккклук...

    11:45 05.08.2026

  • 92 Нексус

    4 2 Отговор
    Ако сме получили нещо, то е благодарение на борисовите правителства, не заради теб, другарю Естонски!

    11:46 05.08.2026

  • 93 Хахахаха

    4 0 Отговор
    Лошо. България не заслужава нито един цент европейски пари, защото е една руска губерния и каца без дъно. Връщайте парите на Европа копеизажи!

    11:48 05.08.2026

  • 94 Хахахаха

    3 0 Отговор
    Тези пари щяха да са много по-полезно използвани от Украйна, наместо тази руска губерния!

    11:49 05.08.2026

  • 95 България получи 1 млрд. евро по ПВУ

    2 0 Отговор
    Искам само да го питам това недоразумение Радев колко са само енергийните помощи за едрият "индустриален" сектор годишно и какво точно подпомагаме с данъците си? Можем ли ние българите примерно дори едно кюлченце от само 5 гр. сребро от КЦМ Пловдив да си купим? А? Можем ли ? Не, не можем, можем само да ги субсидираме, да ги хрантутим с данъците си и до там. Дори фирменият си магазин за значки и монетки закриха ...

    11:49 05.08.2026

  • 96 оня с коня

    0 3 Отговор
    Ако бяхме в БРИКС щяхме да получим 2 МЛР.

    Коментиран от #101, #102

    11:50 05.08.2026

  • 97 Хвалиш се

    1 0 Отговор
    с постигнатото от Гюров! Хората го разбират. Дори надмина ББ!

    Коментиран от #103

    11:50 05.08.2026

  • 98 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 99 Защо точно на мен слагаш минус

    0 0 Отговор
    Това че ме следиш е повече от ясно. Но има много по драстични мнения на които не отиваш да цъкаш минус. Даже не си ги прочел. Само на мен слагаш минус. Голяма чест ми оказваш няма що.

    11:52 05.08.2026

  • 100 Така де

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    Упадачният Колективен запад отново спонсорира русофила Радев. Западните лидери много обичат да си създават и подпомагат враговете. Аман от меки китки.

    11:52 05.08.2026

  • 101 Рубли

    0 0 Отговор

    До коментар #96 от "оня с коня":

    или рупии ?

    11:53 05.08.2026

  • 102 Хахахаха

    2 0 Отговор

    До коментар #96 от "оня с коня":

    Еееееех от кога чакам тая каца без дъно България да излезе от ЕС! Плащаме данъци на запад, за да субсидираме руска губерния! Жалко.

    11:54 05.08.2026

  • 103 Така е

    2 0 Отговор

    До коментар #97 от "Хвалиш се":

    Парите трябваше да се дадат на Гюров, ако беше министър-председател. А не на правителство, подкрепящо терористична Русия.

    11:57 05.08.2026

  • 104 Да си бяхме изкъртили всичките зъби

    1 0 Отговор
    По времето на Великият Социализъм и златни коронки да си бяхме сложили. 29 лв и 72 ст. беше грам 24 каратово злато. Сега България щеше да е богата

    11:57 05.08.2026

  • 105 Ще се усвоят

    0 1 Отговор
    от руски несанкционирани фирми!

    11:57 05.08.2026

  • 106 Янко

    0 0 Отговор
    Най голямата кражба от европейските пари са в санирането

    11:58 05.08.2026

  • 107 Бастардо

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Когато въведат дигиталния контрол,ще спре всякаква корупция.ИИ е безпристрастен,ще следи къде отива всяко евро.Това зависи от волята на политиците.Имаме готов продякт,български BG GPT.Но няма да го внедрят щото свършва кражбата,и полштик ще става само най-честният човек.Така е в Сингапур.

    11:58 05.08.2026

  • 108 Копанар съм ама други я

    0 0 Отговор

    До коментар #98 от "Ферментирал Клоун с изтекъл срок":

    Закопаха България и то за пореден път .

    11:58 05.08.2026

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