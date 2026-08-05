Румен Радев: България получи 1 млрд. евро по ПВУ

България получи 1 млрд. евро по Плана за възстановяване и устойчивост през миналата седмица, съобщи министър-председателят Румен Радев в началото на днешното заседание на Министерския съвет, цитиран от БТА.

Средствата са предназначени за реализирането на важни проекти – от изграждането на детски градини и санирането на сгради до разширяването на метрото, закупуването на медицински хеликоптери и изграждането на системи за съхранение на енергия с батерии, посочи премиерът. По думите му през последните седмици правителството е успяло да предоговори и част от ангажиментите по петото плащане по Плана за възстановяване и устойчивост. Радев отбеляза, че е отпаднало предвиденото въвеждане на такса водомер в рамките на реформата във ВиК сектора. Той добави, че се работи активно за запазването на средствата по Плана за справедлив преход за областите Стара Загора, Кюстендил и Перник.

„Не лъжем нашите европейски партньори и не даваме празни обещания, а търсим варианти за стойностни реформи и проекти при защита на българските интереси“, заяви министър-председателят.

Румен Радев поздрави министрите за постигнатите резултати при предоговарянето на ангажиментите и увери, че правителството ще продължи работата си със същото темпо, като изрази увереност, че страната ще получи и голяма част от средствата по следващото плащане по Плана за възстановяване и устойчивост. „Докато някои ни атакуват от плажовете, ние ще продължим със същото темпо и съм убеден, че ще получим и голямата част от следващото плащане“, допълни Радев