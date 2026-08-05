Румен Радев: България получи 1 млрд. евро по ПВУ

България получи 1 млрд. евро по Плана за възстановяване и устойчивост през миналата седмица, съобщи министър-председателят Румен Радев в началото на днешното заседание на Министерския съвет, цитиран от БТА.
Средствата са предназначени за реализирането на важни проекти – от изграждането на детски градини и санирането на сгради до разширяването на метрото, закупуването на медицински хеликоптери и изграждането на системи за съхранение на енергия с батерии, посочи премиерът. По думите му през последните седмици правителството е успяло да предоговори и част от ангажиментите по петото плащане по Плана за възстановяване и устойчивост. Радев отбеляза, че е отпаднало предвиденото въвеждане на такса водомер в рамките на реформата във ВиК сектора. Той добави, че се работи активно за запазването на средствата по Плана за справедлив преход за областите Стара Загора, Кюстендил и Перник.
„Не лъжем нашите европейски партньори и не даваме празни обещания, а търсим варианти за стойностни реформи и проекти при защита на българските интереси“, заяви министър-председателят.
Румен Радев поздрави министрите за постигнатите резултати при предоговарянето на ангажиментите и увери, че правителството ще продължи работата си със същото темпо, като изрази увереност, че страната ще получи и голяма част от средствата по следващото плащане по Плана за възстановяване и устойчивост. „Докато някои ни атакуват от плажовете, ние ще продължим със същото темпо и съм убеден, че ще получим и голямата част от следващото плащане“, допълни Радев
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #87, #107
10:35 05.08.2026
2 честен ционист
10:36 05.08.2026
3 ПРОГРЕСИВНО ДЕПУТАТЧЕ
10:37 05.08.2026
4 Копейкин Костя
10:37 05.08.2026
5 Така е
Коментиран от #17
10:37 05.08.2026
6 ГОЛЕМ СМЕХ
Коментиран от #100
10:38 05.08.2026
7 Госあ
Коментиран от #98
10:38 05.08.2026
8 Рефер
10:39 05.08.2026
9 Малеее
10:39 05.08.2026
10 НЕТЪРПЕЛИВИЯ
10:41 05.08.2026
11 ПРОГРЕСИВНО ДЕПУТАТЧЕ
10:41 05.08.2026
12 България получи 1 млрд. евро по ПВУ
ние кво ще разберем
че ще изплатите надутите почнати общ поръчки от тиквите
които не се осмелихте даже да ги питате за отчет на милиарди липсващи
камо ли да ги разследвате
10:43 05.08.2026
13 Госあ
10:43 05.08.2026
14 Бегето нищо не е получило
Коментиран от #20
10:43 05.08.2026
15 БСП МИЛИАРДЕРИТЕ
Радев е уведомен.
10:44 05.08.2026
16 демек от нови заеми
за наши хора без тиквите
10:45 05.08.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 И тогава нема ги види народа🤣🤣
10:45 05.08.2026
19 демек от нови заеми
за наши хора без гробарите
10:45 05.08.2026
20 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #14 от "Бегето нищо не е получило":Тия пари не са връщат
Те са по фонд ПВУ.
Коментиран от #88
10:46 05.08.2026
21 КРадев
Коментиран от #50
10:46 05.08.2026
22 Факт
10:48 05.08.2026
23 ПРОГРЕСИВНО ДЕПУТАТЧЕ
Ша ми дойдат дюшеш тия евраци.
10:49 05.08.2026
24 И много ли са тези
Коментиран от #56
10:51 05.08.2026
25 Нито
Коментиран от #57
10:51 05.08.2026
26 БСП МИЛИАРДЕРИТЕ
10:52 05.08.2026
27 Радвате
10:52 05.08.2026
28 Рефер
10:52 05.08.2026
29 ежко
10:53 05.08.2026
30 1 млрд. евро по ПВУ
Коментиран от #38, #51, #74
10:54 05.08.2026
31 грийн сок
пак предишните управляващи?
10:55 05.08.2026
32 Тралала
10:56 05.08.2026
33 kоkорчо 💋🍌
румен чорапа 🧦
той ще лети
драги зрители
само за вас
10:57 05.08.2026
34 1488
10:57 05.08.2026
35 Тото 1 и Тото 2
10:57 05.08.2026
36 Това колко
10:59 05.08.2026
37 КОЙ ДА ЗНАЙ
Държавата може да връща получени средства към Европейската комисия при неизпълнение на заложени реформи и етапи по съответните траншове.
11:00 05.08.2026
38 Какво
До коментар #30 от "1 млрд. евро по ПВУ":искате? Да затвори банките ли? Нали искахте чужди частни и големи банки с опит? Така искахте и чужди фирми за водата, тока, златото и т.н.
Коментиран от #44
11:00 05.08.2026
39 Веднага след това дойде друга новина:
11:00 05.08.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Ами сега?
11:01 05.08.2026
42 ПРОГРЕСИВНО ДЕПУТАТЧЕ
Нема да му простим я.
11:02 05.08.2026
43 Българската Олигархия !
11:03 05.08.2026
44 Кой го е искал?
До коментар #38 от "Какво":Кога хората са го искали?
Коментиран от #84
11:04 05.08.2026
45 БСП МИЛИАРДЕРИТЕ
Коментиран от #52
11:05 05.08.2026
46 Веднага след това дойде друга новина:
11:06 05.08.2026
47 Тези пари
11:08 05.08.2026
48 Питане
11:08 05.08.2026
49 Демокрацията като след война
11:08 05.08.2026
50 Никой не казва
До коментар #21 от "КРадев":Заради санкциите....
11:12 05.08.2026
51 Плащат смешни лихви на хората
До коментар #30 от "1 млрд. евро по ПВУ":Инвестират и ги изнасят на вън а после същото това правителство ги получава през посредници на 4 пъти по голяма лихва
11:12 05.08.2026
52 В началото на века беше така
До коментар #45 от "БСП МИЛИАРДЕРИТЕ":Построиха мола и на паркинга се появиха да се мъдрят едни джипове а от вътре гледат умно едни добри хора трудолюбиви предимно зърнари и цветари и цветарки искам да кажа.
11:12 05.08.2026
53 ДОЧУТО
-АМИ ЗАЩОТО ТАТИ, р"ум€н" БО(га)ТАШ ОТ НАПЪВАН€ ПРЪ Д НАЛ на К.Ра на ОЛИГАР$ИТ€,
А НА €ДИН ПЛОВДИВ$КИ ма $он( г. г.) ,р.р. НАПРАВО МУ ИЗЯЛ "Б А Х У Р А" !
ГОСПОД, ГОСПОД ДА НИ ПАЗИ ОТ Ч€РВ€НИ нато-П€ Д€ Р. $ТИ!
11:12 05.08.2026
54 Тролски статистически институт
11:13 05.08.2026
55 Г€Н€РАЛ Р€Ш€ТНИКОВ
КАК ГОВОРИТ Г Р У: НАШ ЛУЧШИЙ ТРОЙНОЙ АГ€НТ-Mr.К€Ш(нато-БКП К€ Л€Ш)!
В$Я ВЛА$ТЬ $ОВ€ТАМ!ТАК Д€РЖАТЬ И Д€НЬГИ БУДУТ!
€$ТЬ "БО ТАШ", €$ТЬ БОЛЬШИ€ Д€НЬГИ!
"ПБ"-Партия Больш€виков-НОВЫЙ Г€РБ!
"ПБ"-ПО-Б€ДА! ПО-Б€ДА! ПО-Б€ДА!
Коментиран от #67
11:13 05.08.2026
56 Голям смях
До коментар #24 от "И много ли са тези":Ми те не са за раздаване. Какво ще ги правиш. Те са за новите влакове от Понеделник, за детски градини и изолирани блокове.
Коментиран от #80
11:14 05.08.2026
57 Никой не казва
До коментар #25 от "Нито":Ми БЛЯ БЛЯ що ги не прибра или усвои, та да имат заслуги
11:15 05.08.2026
58 Пак ги оставете в ББР
11:17 05.08.2026
59 Горките
11:18 05.08.2026
60 Фют
Оди при Добринка и измислете нещо в моя полза, че обещаното си го търся като наследство...
11:18 05.08.2026
61 Пич
Коментиран от #72, #78
11:18 05.08.2026
62 Госあ
11:20 05.08.2026
63 Депутатите поне да бяха удължили
11:21 05.08.2026
64 А нацистка Украйна
11:21 05.08.2026
65 Сесесере
Коментиран от #77
11:22 05.08.2026
66 Всичко е 6
11:23 05.08.2026
67 Г€Н€РАЛ Д€$И
До коментар #55 от "Г€Н€РАЛ Р€Ш€ТНИКОВ":р"ум€н" МИ ОБ€ЩА L€XU$ И КЪЩА В БАР$€ЛОНА!
НО В€Ч€ И$КАМ ХОТ€Л $ ВОДОПАД!
ДА ГО Д . Х . Т € Б€ДНИТ€!:))ДА ГО Д . Х . Т € Б€ДНИТ€!:))
11:23 05.08.2026
68 Кат Гледам Кво Става !
Коментиран от #86
11:27 05.08.2026
69 ГОСПОДИН ПРЕЗИДЕНТ
11:27 05.08.2026
70 Колев
11:28 05.08.2026
71 Бойко Българоубиец
11:29 05.08.2026
72 Плоския данък ги направи милиардери
До коментар #61 от "Пич":Обаче Те казаха че Няма да пипат данъците. Тоест хората ще спонсорират луксозните яхти на милиционерите. Грешката е вярна.
11:29 05.08.2026
73 Софиянец
11:29 05.08.2026
74 Щип
До коментар #30 от "1 млрд. евро по ПВУ":Ами като разбираш толкова кажи как бе колега!
И кои банки кажи да знаем стига недомлъвки!!!
Коментиран от #79
11:29 05.08.2026
75 шкп
Коментиран от #83
11:30 05.08.2026
76 До там ли я докарахме след 37 години ?
11:30 05.08.2026
77 УССР
До коментар #65 от "Сесесере":По-голяма глупост не можа ли да ти роди закърнялото мозъче.
11:30 05.08.2026
78 Аз С моя ТЕЛК !
До коментар #61 от "Пич":По Три пъти Хода На Малдивите !
По - Евтино Ми Излиза !
Отколкото Да Седя Тук !
11:32 05.08.2026
79 Ще ти кажа бре колега
До коментар #74 от "Щип":Примерно миналата седмица само ДСК и УниКредит изнесоха официално над € 500 млн. в Унгария и Италия а неофициално са 983,500 милиона ! Още две изнесоха над 400
11:34 05.08.2026
80 Кой Ще Ги Прибере !
До коментар #56 от "Голям смях":Междувременно ?
11:34 05.08.2026
81 Факт
11:34 05.08.2026
82 Гост
11:35 05.08.2026
83 Укроб
До коментар #75 от "шкп":От WCкрайна са.
11:37 05.08.2026
84 Как кой
До коментар #44 от "Кой го е искал?":шекелките само за това квичахте.
11:38 05.08.2026
85 Питане
Някой би ли помогнал, но ми се ще да е комуняга !!!
11:38 05.08.2026
86 Пази боже сляпо да прогледа
До коментар #68 от "Кат Гледам Кво Става !":Имахме си държава на народа , но сътворихме държава на богатеещите от еврофондове които народа ги пълни но и той вече не иска да пълни и взеха да внасят индоазиатци ми те поне да бяха от жълтата раса а те досущ като нашите малцинства. Ще цъфнат и вържат еврофондовете не ми ги хвали.
11:41 05.08.2026
87 боян расате
До коментар #1 от "Последния Софиянец":🏁🏁🏁🏁 Нека краденето да започне - СЕГА - СТАРТТТТТТТТТТТТТТТТ🏁🏁🏁
Коментиран от #90
11:43 05.08.2026
88 Може да не са връщат
До коментар #20 от "ГОЛЕМ СМЕХ":Ама ше ги пишат на сметката на стадото и ше имат да земат румин и олигарси и от стадото🤣🤣🤣
11:44 05.08.2026
89 Тези пари
11:44 05.08.2026
90 То вече е гепено
До коментар #87 от "боян расате":Сичко е гепено вече
11:45 05.08.2026
91 руззззНаци
11:45 05.08.2026
92 Нексус
11:46 05.08.2026
93 Хахахаха
11:48 05.08.2026
94 Хахахаха
11:49 05.08.2026
95 България получи 1 млрд. евро по ПВУ
11:49 05.08.2026
96 оня с коня
Коментиран от #101, #102
11:50 05.08.2026
97 Хвалиш се
Коментиран от #103
11:50 05.08.2026
98 Този коментар е премахнат от модератор.
99 Защо точно на мен слагаш минус
11:52 05.08.2026
100 Така де
До коментар #6 от "ГОЛЕМ СМЕХ":Упадачният Колективен запад отново спонсорира русофила Радев. Западните лидери много обичат да си създават и подпомагат враговете. Аман от меки китки.
11:52 05.08.2026
101 Рубли
До коментар #96 от "оня с коня":или рупии ?
11:53 05.08.2026
102 Хахахаха
До коментар #96 от "оня с коня":Еееееех от кога чакам тая каца без дъно България да излезе от ЕС! Плащаме данъци на запад, за да субсидираме руска губерния! Жалко.
11:54 05.08.2026
103 Така е
До коментар #97 от "Хвалиш се":Парите трябваше да се дадат на Гюров, ако беше министър-председател. А не на правителство, подкрепящо терористична Русия.
11:57 05.08.2026
104 Да си бяхме изкъртили всичките зъби
11:57 05.08.2026
105 Ще се усвоят
11:57 05.08.2026
106 Янко
11:58 05.08.2026
107 Бастардо
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Когато въведат дигиталния контрол,ще спре всякаква корупция.ИИ е безпристрастен,ще следи къде отива всяко евро.Това зависи от волята на политиците.Имаме готов продякт,български BG GPT.Но няма да го внедрят щото свършва кражбата,и полштик ще става само най-честният човек.Така е в Сингапур.
11:58 05.08.2026
108 Копанар съм ама други я
До коментар #98 от "Ферментирал Клоун с изтекъл срок":Закопаха България и то за пореден път .
11:58 05.08.2026