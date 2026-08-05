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Треньорът на Кайрат: Обидно е да ти вкарат след рикошет в последните минути

Треньорът на Кайрат: Обидно е да ти вкарат след рикошет в последните минути

5 Август, 2026 10:30 906 6

  • кайрат алмати-
  • рафаел уразбихтан-
  • левски-
  • футбол

Ще се постараем да играем по-качествено у дома

Треньорът на Кайрат: Обидно е да ти вкарат след рикошет в последните минути - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Треньорът на Кайрат Алмати Рафаел Уразбихтан бе изключително активен през целия мач срещу Левски, като не спираше да дава указания на тима си от тъчлинията. Разбираемо той бе много разочарован от загубата на отбора си в последните секунди.

"Обидно е да ти вкарат гол в последните минути на мача, още повече, че той падна след рикошет. Но каква да правим? Има и ответен мач. Ще се постараем да играем по-качествено у дома. Ще се борим за положителен резултат", коментира треньорът на съперника, цитиран от sportrs.kz.

Реваншът между двата тима ще се играе следващия вторник от 18:00 часа българско време на стадиона в Туркестан.

"Не мисля, че атмосферата на стадиона ни повлия. Искам да отбележа, че това бе прекрасна атмосфера, привържениците подкрепяха отбора си яростно, впечатляващи бяха. Но и за нас бе мотивация да играем при такава атмосфера. Надяваме се, че в Алмати, ой в Туркестан (б. а. - смее се) феновете ще дойдат да ни подкрепят", каза още той.

"Като игра, особено през първото полувреме, всичко, което бяхме планирали, работеше. Съперникът държеше топката, но те не можеха да намерят пролуки, лишихме от пространства бързите им нападатели. През втората част футболистите ни малко отпаднаха, защото е изморително да се защитаваш цял мач. Може би затова не задържахме резултата", смята той.

"Прекрасно разбирахме, че противникът ще доминира играта пред своите фенове. Но трябваше да сме по-смели с топката. Бяхме построение добре, но бързо губехме топката. Нужно бе да задържим повече топката, за да променим ритъма на мача", сигурен е треньорът.

"Не мога да кажа още нищо за втория мач, защото трябва да се приберем, да анализираме този мач. Трябва да сме по-агресивни в атака. Дали съперникът ще играе така? Нека играе, но ние трябва да движим по-добре топката. Имаше моменти, в които можеше да създадем опасности, но за съжаление губехме топката", каза още Уразбихтан.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Рефер

    2 0 Отговор
    Само понякога вкарването е приятно.....и зависи на коя врата си....

    10:46 05.08.2026

  • 2 Меси

    4 0 Отговор
    Тия изобщо какво правят в европейските турнири, а не в Азия, утре и японци ще се появят.

    Коментиран от #6

    11:02 05.08.2026

  • 3 треньор

    2 0 Отговор
    е колко да е обидно, май това е целта на футбола и противника като е нареден във вратата, няма друг начин,а и често срещан метод в хокея, където всички са пред вратата!

    11:17 05.08.2026

  • 4 Василеску

    3 2 Отговор
    Удари 13 на 0. Владение 71 на 29. Тоя е нахален.

    11:20 05.08.2026

  • 5 Е па то е доказано

    1 1 Отговор
    На това отборче разчита или на съдията или на Господ... в случая Господ им помогна!!!

    11:21 05.08.2026

  • 6 Някой

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Меси":

    Там свърша Урал и имат част в Европа. Нищо че граничат с Китай.

    Иначе си се изказва този съвсем нормално и си отчита нещата. Да Левски бяха по-добри безспорно, но реално ако нямаше този рикошет, като нищо мача си завършваше 0:0.

    11:24 05.08.2026

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