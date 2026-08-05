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Ливърпул стартира преговори за още един нападател на ПСЖ

Ливърпул стартира преговори за още един нападател на ПСЖ

5 Август, 2026 10:00 634 0

  • ливърпул-
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  • псж-
  • футбол

Клубът от Премиър лийг има желание да подсили опциите си по дясното крило и е определил тийнейджъра като потенциална цел

Ливърпул стартира преговори за още един нападател на ПСЖ - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Ливърпул работи усилено по привличането на 18-годишния Ибрахим Мбайе от Пари Сен Жермен това лято, съобщава журналистът Фабрис Хоукинс. Клубът от Премиър лийг има желание да подсили опциите си по дясното крило и е определил тийнейджъра като потенциална цел.

Вече са проведени разговори между ръководството на мърсисайдци и представителите на сенегалския национал. 18-годишният нападател е дал своето съгласие за евентуален трансфер на „Анфийлд“ през летния трансферен прозорец.

Предвид желанието на Мбайе да се премести в Англия, се очаква Ливърпул да започне преговори с ПСЖ за потенциална сделка.

Отскоро личен агент на сенегалеца е една от най-големите акули в бизнеса - Жорже Мендеш.

Няколко клуба от Бундеслигата, начело с Байер (Леверкузен), вече са проявили интерес към привличането на младия нападател, чийто договор изтича през 2028 година, но преминаване в Германия не е приоритет за него.

Междувременно, Ливърпул не се отказва и от Брадли Баркола. Желанието на мърсисайдци е да се сдобият с двамата нападатели на Пари Сен Жермен.


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