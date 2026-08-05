Броят на жертвите на руските удари тази нощ в района на украинската столица Киев достигна 15

Броят на жертвите на руските въздушни удари в украинската столица Киев и околностите ѝ тази нощ достигна 15, предаде Франс прес, като се позова на съобщение на Службата за извънредни ситуации на Украйна от днес сутринта, пише БТА.
Според новопостъпилите информации „четиринадесет души са били убити, а 27 - ранени, извън Киев", написаха украинските власти в приложението Телеграм.
По-рано градската военна администрация на Киев съобщи, че жена е починала в столицата.
Поразени са и редица складове, отбеляза столичната управа.
Десетина силни експлозии прозвучаха след полунощ в Киев, след като украинските военновъздушни сили предупредиха за приближаването на балистични ракети, предаде Франс прес.
Украйна и Русия увеличават интензитета на своите далекобойни удари от няколко месеца, което води до нарастващ брой жертви. Украинската армия засили атаките срещу цивилни обекти — особено петролни и логистични съоръжения — в Русия и в окупираните от Москва територии, докато руските сили продължават да обстрелват украинските градове.
Пет души бяха убити и десет ранени вчера сутринта при атака с украински дронове в Московска област, насочена отново към складове на руския гигант за електронна търговия "Уайлдберис". Този брой жертви, съобщен от областния губернатор Андрей Воробьов, е висок за региона на руската столица, който се намира на няколкостотин километра от фронта.
Кметът на Москва Сергей Собянин съобщи, че вчера срещу града са били изпратени общо 184 украински дрона, отбелязва Ройтерс.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 българин
10:22 05.08.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Малко са
10:23 05.08.2026
4 Патриарха
Да внимаваааааме, из писмото на Св.Павел чтение:
Не искам, братя, вие да не знаете за мъртвите.....
10:25 05.08.2026
5 НЕМА БЕЛО
10:25 05.08.2026
6 После
За копейките руZките бомби са хуманитарни, а Укр."терористичти"
Как пък една копейка не замина да живее в диктаторски "рай" в Русия, С.Корея, Иран, а ползват благинките на демокрацията свободно да пишат и то лъжи против ЕС, НАТО.
Ако го направят в крепостния свят против диктатора всички знаем как свършват.
Коментиран от #13, #15
10:27 05.08.2026
7 име
10:27 05.08.2026
8 БРАВО
10:30 05.08.2026
9 Аре по сериозно
10:30 05.08.2026
10 Убаво
Коментиран от #12
10:31 05.08.2026
11 е ми нормално
Коментиран от #14
10:31 05.08.2026
12 за сега
До коментар #10 от "Убаво":Реве само зеления потник. Моли се на Путин за преговори, пише му писма, праща олигарси да ходатайстват за милост, праща западни посланници при лавров, даге опря да лиже Дто на Тръмп, че онзи да звъни на Путин за преговори.
Коментиран от #18
10:34 05.08.2026
13 Дякон Унуфрий Араллампиев
До коментар #6 от "После":Горивата вече са по три евро В Иран са безплатни Можем само да мечтаем за Иран Благодаря за благините От ❤️
Коментиран от #16
10:34 05.08.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 как не се намери
До коментар #6 от "После":Един евроатлантик да отиде в Покровск, Константиновка, Купянск, Авдеевка, Часов Яр или Белий Калудяз да ни покажат как бандерите държат положението?
Коментиран от #20
10:38 05.08.2026
16 Хахахаха
До коментар #13 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":Иди да живееш в Иран, да караш с безплатно гориво?
Коментиран от #21
10:43 05.08.2026
17 Сандо
10:44 05.08.2026
18 Хахахаха
До коментар #12 от "за сега":Зеленски вика тупин за преговори, за да знаят рашите след това заради кого са бомбени! Единствената причина че няма мир, е тупин. Рашите ще има още ракети и дронове да изядат по тяхна територия, няма начин.
10:45 05.08.2026
19 444444
Коментиран от #23
10:47 05.08.2026
20 Хахахаха
До коментар #15 от "как не се намери":Как не се намери една копейка да разбере, че такива градове вече няма, а само руини в които никой не живее?
Коментиран от #40
10:47 05.08.2026
21 Сандо
До коментар #16 от "Хахахаха":Защо все пращате хората по света,а вие самите козячета полирани,не отивате в окраината да подсилите фронта и да смажете омразните ви рашисти?Ех юначета майчини,милички - цялата ви юнащина стига само до клавиатурата.
Коментиран от #25, #28
10:48 05.08.2026
22 ?????
Нещо няма Патриоти.
На началниците им трябват на друго място.
А беше толкова просто - не пипайте общата история и общия език, търгувайте и с Европа и с Русия.
Що ли послушахте началниците.
10:49 05.08.2026
23 Хахахаха
До коментар #19 от "444444":Интересно, защо удрят по жилищни блокове нощно време, рашите?
Коментиран от #47
10:50 05.08.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 нацисти сър
10:51 05.08.2026
27 Тиква
10:54 05.08.2026
28 Дякон Унуфрий Араллампиев
До коментар #21 от "Сандо":Плащате на украинците всичко даже и това което крадат по магазините Да живее демокрацията
Коментиран от #31
10:54 05.08.2026
29 хъхъ
10:55 05.08.2026
30 баба Вуна
Коментиран от #33
10:56 05.08.2026
31 Хахахаха
До коментар #28 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":Иди в раша да плащаш на тупин свинарче!
Коментиран от #37
10:57 05.08.2026
32 мега поинт
Коментиран от #34
10:58 05.08.2026
33 Хахахаха
До коментар #30 от "баба Вуна":Всички видяхме видеото с дрона как удрят цивилния човек в Херсон руските нацисти.
Коментиран от #52
10:58 05.08.2026
34 Хахахаха
До коментар #32 от "мега поинт":Ами падат, щот от 5 години в Украйна падат руски ракети копеизаж!
10:59 05.08.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Георгиев
11:05 05.08.2026
37 Дякон Унуфрий Араллампиев
До коментар #31 от "Хахахаха":Има време за това Всеки лев израсходван срещу Русия ще го платим в ПЕТОРЕН РАЗМЕР За къде бързате Русия ще си вземе своето рано или късно
Коментиран от #39
11:08 05.08.2026
38 Хахахаха
До коментар #35 от "Укротролягата скоротечен рак да хване!":Да ти се връща подобаващо!
11:09 05.08.2026
39 Хахахаха
До коментар #37 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":Русия ще си получи заслуженото рано или късно! А то изобщо няма да им хареса.
11:11 05.08.2026
40 Ще живее, ще живее
До коментар #20 от "Хахахаха":След после. Виж Мариупол, ако можеш. И в Одеса ще се живее след после. И Киев също. Русия ще се събере с Малорусия и Новорусия. И тогава за НАТО ще стане страшно и ще искат споразумения.
Коментиран от #43
11:12 05.08.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Хахахаха
До коментар #40 от "Ще живее, ще живее":Виж Маринка ако можеш, виж Соледар, Бахмут, Макиевка, Покровск..... Виж ги ако можеш! Ама не можеш, вече ги няма!
11:20 05.08.2026
44 Хахахаха
До коментар #42 от "Укротролягата скоротечен рак да хване!":Да ти се връща подобаващо!
11:20 05.08.2026
45 Мисит
11:24 05.08.2026
46 Точно така
Нали искаха война- получиха я!
За нещастие обаче народът получава бомби, а брюкселките крадат пари
11:25 05.08.2026
47 Наистина интересно!
До коментар #23 от "Хахахаха":Версията е, че ПВО отклонява ракетата или по точно влияе на целеуказването. Аз нямам друга версия. Ако Киев покаже поразените цели и какво представляват те, и ти ще си на моето мнение. Русия може да направи килим от бомби и ракети и да заличи за минути квартали, но не го прави.
11:25 05.08.2026
48 Само не ми е ясно
11:30 05.08.2026
49 9999999
$ ДЪЛГ. РЕЗУЛТАТ:
УКРАЙНА ЗАГУБИ =2,7 МИЛИОНА НАСИЛА МОБИЛИЗИРАНИ МЪЖЕ. НАТО Е С ПРАЗНИ СКЛАДОВЕ, И ДО МОМЕНТА УНИЩОЖЕНОТО НАТОВСКО ОРЪЖИЕ Е ЗА =530 МИЛИАРДА $ !!! В МОМЕНТА В УКРАЙНА СЕ НАМИРАТ = 720 000 🇷🇺 РУСКИ НАЕМНИЦИ ( ПОТВЪРДЕНО ОТ ГРУ-УКРАЙНА).ТЕ СА ЧАСТ,ОТ =2,4 МИЛИОНА РЕДОВНА РУСКА АРМИЯ. ОКАЗА СЕ,ЧЕ ШАНС ЗА ЗАЩИТА ОТ РУСКИТЕ РАКЕТИ НЯМА.ТЕ СТАНАХА И ПОВЕЧЕ ( М.РЮТЕ ). РУСИЯ Е СЪС СТАБИЛНА ИКОНОМИКА .УВЕЛИЧЕН ИЗНОС НА ПЕТРОЛ И ГАЗ КЪМ НОВИТЕ ПАЗАРИ-ИНДИЯ,КИТАЙ..С 2% БЮДЖЕТЕН ДЕФИЦИТ, И САМО 2% БЕЗРАБОТИЦА.УВЕЛИЧЕН ЗЛАТНОВАЛУТЕН РЕЗЕРВ НА =730 МЛРД.$ И 4-ТО МЯСТО В СВЕТА ПО ПОКУП.СПОСОБНОСТ. ГР.МОСКВА ( НАЙ-ГОЛЕМИЯТ В ЕВРОПА ГРАД, Е ОПРЕДЕЛЕН ЗА НАЙ-ДОБЪР ГРАД Е СВЕТА, С ОТЛИЧНА ИНФРАСТРУКТУРА И СТАНДАРТ ,ИЗ МЕЖДУ= 54 СВЕТОВНИ МЕГАЛОПОЛИСА ОТ КОМИСИЯ В ООН ЗА 2022 г. БРАВО 🇷🇺 РУСИЯ 👍.
11:30 05.08.2026
50 Хахахаха
Война в Приднестровието (1992 г.)Гражданска война в Таджикистан (1992 – 1997 г.) (руско участие)Първа чеченска война (1994 – 1996 г.)Втора чеченска война (1999 – 2009 г.)Руско-грузинска война (2008 г.)Анексиране на Крим и война в Донбас (2014 – 2022 г.)Военна интервенция в Сирия (от 2015 г. насам)Пълномащабно нахлуване в Украйна (от 2022 г. насам)
Коментиран от #51, #58
11:32 05.08.2026
51 Хахахаха
До коментар #50 от "Хахахаха":Тупин никога не е спирал войните! Така живее фашизма!
11:34 05.08.2026
52 Явно
До коментар #33 от "Хахахаха":И видя , че на дрона пише Росия ли бе. А ако дрона е украински и е за сценарий за пред розовите понита.
11:37 05.08.2026
53 Ганю
За гова- " Работайте БРАТЬЯ!"
Коментиран от #55
11:37 05.08.2026
54 Ястребовски
Коментиран от #56
11:40 05.08.2026
55 Хахахаха
До коментар #53 от "Ганю":Ганчо, руснаците от плажа казаха, че са чули изстрели преди да падне дрона ганчо.
11:41 05.08.2026
56 Хахахаха
До коментар #54 от "Ястребовски":Така е, всичкия копеизаж който подкрепя нацизма да го смучат.
11:42 05.08.2026
57 Удри ги с атома бе
11:42 05.08.2026
58 Хахахаха
До коментар #50 от "Хахахаха":На кое сте нацъкали минуси? На фактите ли? Това са исторически факти, без значение дали ви харесват или не! Това са войните на раша, само от 1991 година насам! Войни без да се спират.
11:43 05.08.2026
59 И така до последния украинец
11:57 05.08.2026