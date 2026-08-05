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Броят на жертвите на руските удари тази нощ в района на украинската столица Киев достигна 15
  Тема: Украйна

Броят на жертвите на руските удари тази нощ в района на украинската столица Киев достигна 15

5 Август, 2026 10:21 1 155 59

  • киев-
  • русия-
  • украйна

Десетина силни експлозии прозвучаха след полунощ в Киев, след като украинските военновъздушни сили предупредиха за приближаването на балистични ракети, предаде Франс прес

Броят на жертвите на руските удари тази нощ в района на украинската столица Киев достигна 15 - 1
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Броят на жертвите на руските въздушни удари в украинската столица Киев и околностите ѝ тази нощ достигна 15, предаде Франс прес, като се позова на съобщение на Службата за извънредни ситуации на Украйна от днес сутринта, пише БТА.

Според новопостъпилите информации „четиринадесет души са били убити, а 27 - ранени, извън Киев", написаха украинските власти в приложението Телеграм.

По-рано градската военна администрация на Киев съобщи, че жена е починала в столицата.

Поразени са и редица складове, отбеляза столичната управа.

Десетина силни експлозии прозвучаха след полунощ в Киев, след като украинските военновъздушни сили предупредиха за приближаването на балистични ракети, предаде Франс прес.

Украйна и Русия увеличават интензитета на своите далекобойни удари от няколко месеца, което води до нарастващ брой жертви. Украинската армия засили атаките срещу цивилни обекти — особено петролни и логистични съоръжения — в Русия и в окупираните от Москва територии, докато руските сили продължават да обстрелват украинските градове.

Пет души бяха убити и десет ранени вчера сутринта при атака с украински дронове в Московска област, насочена отново към складове на руския гигант за електронна търговия "Уайлдберис". Този брой жертви, съобщен от областния губернатор Андрей Воробьов, е висок за региона на руската столица, който се намира на няколкостотин километра от фронта.

Кметът на Москва Сергей Собянин съобщи, че вчера срещу града са били изпратени общо 184 украински дрона, отбелязва Ройтерс.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 българин

    24 8 Отговор
    Пак ще реват за ударен склад с боеприпаси на вилдбериес.

    10:22 05.08.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Малко са

    27 6 Отговор
    Къв е шанса евроатлантиците да инвестират в производството на ПВО ракети в държава, която няма ПВО и не може да си опази заводите?!

    10:23 05.08.2026

  • 4 Патриарха

    20 8 Отговор
    Украинците ще идат на място хладно, място злачно, където няма ни радост, ни печал!
    Да внимаваааааме, из писмото на Св.Павел чтение:
    Не искам, братя, вие да не знаете за мъртвите.....

    10:25 05.08.2026

  • 5 НЕМА БЕЛО

    31 3 Отговор
    Наркоманчето печели войната, за поредна година унищожава руския нефтопреработвателен капацитет. И по този случай реве, че не може да си позволи Украйна да влезе в зимата на 2026-27 в състояние на война.

    10:25 05.08.2026

  • 6 После

    5 40 Отговор
    Да не се чудят, че някой дрон им пада на плажа.
    За копейките руZките бомби са хуманитарни, а Укр."терористичти"
    Как пък една копейка не замина да живее в диктаторски "рай" в Русия, С.Корея, Иран, а ползват благинките на демокрацията свободно да пишат и то лъжи против ЕС, НАТО.
    Ако го направят в крепостния свят против диктатора всички знаем как свършват.

    Коментиран от #13, #15

    10:27 05.08.2026

  • 7 име

    15 3 Отговор
    Борката джонсън си го каза когато провали преговорите в Истанбул: не могат да се циятпс руснаците, нужни са им 4 години дапсе подготвят и затова правят прокси война в Украйна, за сметка на украинския народ.

    10:27 05.08.2026

  • 8 БРАВО

    21 2 Отговор
    Бат дони отряза хунтата за ПВО ракети, трябвали им на тях и на ционистчетата. И помогна на Русия да спечели пари от петрола, като направи зулума в Иран и вдигна цената на петрола. С такива приятели на киевската хунта врагове не и трябват.

    10:30 05.08.2026

  • 9 Аре по сериозно

    16 1 Отговор
    Кво е това само 15

    10:30 05.08.2026

  • 10 Убаво

    3 30 Отговор
    Утре руските боклуци ще реват пак.

    Коментиран от #12

    10:31 05.08.2026

  • 11 е ми нормално

    6 13 Отговор
    Като на фронта не могат и педя да минат, се държат като педьовци. Нацистите дори не са правили това.

    Коментиран от #14

    10:31 05.08.2026

  • 12 за сега

    24 2 Отговор

    До коментар #10 от "Убаво":

    Реве само зеления потник. Моли се на Путин за преговори, пише му писма, праща олигарси да ходатайстват за милост, праща западни посланници при лавров, даге опря да лиже Дто на Тръмп, че онзи да звъни на Путин за преговори.

    Коментиран от #18

    10:34 05.08.2026

  • 13 Дякон Унуфрий Араллампиев

    25 4 Отговор

    До коментар #6 от "После":

    Горивата вече са по три евро В Иран са безплатни Можем само да мечтаем за Иран Благодаря за благините От ❤️

    Коментиран от #16

    10:34 05.08.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 как не се намери

    30 2 Отговор

    До коментар #6 от "После":

    Един евроатлантик да отиде в Покровск, Константиновка, Купянск, Авдеевка, Часов Яр или Белий Калудяз да ни покажат как бандерите държат положението?

    Коментиран от #20

    10:38 05.08.2026

  • 16 Хахахаха

    5 10 Отговор

    До коментар #13 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":

    Иди да живееш в Иран, да караш с безплатно гориво?

    Коментиран от #21

    10:43 05.08.2026

  • 17 Сандо

    11 0 Отговор
    Колко готина е станала еврпропагандата - украинците атакуват цивилни обекти,а руснаците обстрелват градове.Почват да ме радват с тяхното усукване в кръстта.

    10:44 05.08.2026

  • 18 Хахахаха

    2 14 Отговор

    До коментар #12 от "за сега":

    Зеленски вика тупин за преговори, за да знаят рашите след това заради кого са бомбени! Единствената причина че няма мир, е тупин. Рашите ще има още ракети и дронове да изядат по тяхна територия, няма начин.

    10:45 05.08.2026

  • 19 444444

    20 2 Отговор
    Когато се стреля с балистични ракети няма значение дали е ден или нощ. Ракетата не може да се види визуално и да се свали с картечница примерно.Руснаците стрелят с балистика нощем точно за да ограничат цивилните жертви по обектите които поразяват. Гражданските обекти не би трябвало да работят през ноща.Когато обаче татакуваш с безпилотници плаж с туристи през деня и убиеш седем човека от които три деца това се нарича военно престъпление.

    Коментиран от #23

    10:47 05.08.2026

  • 20 Хахахаха

    2 16 Отговор

    До коментар #15 от "как не се намери":

    Как не се намери една копейка да разбере, че такива градове вече няма, а само руини в които никой не живее?

    Коментиран от #40

    10:47 05.08.2026

  • 21 Сандо

    13 5 Отговор

    До коментар #16 от "Хахахаха":

    Защо все пращате хората по света,а вие самите козячета полирани,не отивате в окраината да подсилите фронта и да смажете омразните ви рашисти?Ех юначета майчини,милички - цялата ви юнащина стига само до клавиатурата.

    Коментиран от #25, #28

    10:48 05.08.2026

  • 22 ?????

    10 2 Отговор
    Уф.
    Нещо няма Патриоти.
    На началниците им трябват на друго място.
    А беше толкова просто - не пипайте общата история и общия език, търгувайте и с Европа и с Русия.
    Що ли послушахте началниците.

    10:49 05.08.2026

  • 23 Хахахаха

    1 15 Отговор

    До коментар #19 от "444444":

    Интересно, защо удрят по жилищни блокове нощно време, рашите?

    Коментиран от #47

    10:50 05.08.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 нацисти сър

    3 10 Отговор
    Толкова си могат

    10:51 05.08.2026

  • 27 Тиква

    12 1 Отговор
    Добри новини,окрахиени се крият в руското метро, всичко което построено от руснаците и СССР, всичко да се уничтожи.

    10:54 05.08.2026

  • 28 Дякон Унуфрий Араллампиев

    13 2 Отговор

    До коментар #21 от "Сандо":

    Плащате на украинците всичко даже и това което крадат по магазините Да живее демокрацията

    Коментиран от #31

    10:54 05.08.2026

  • 29 хъхъ

    18 2 Отговор
    Киев е помлян и гори. Зеленски бил готов да участва във всякакви преговори. А западните анализатори охлаждат страстите - атаките с украински дронове по Русия само разгневявали руснаците да нанасят по-разрушителни ответни удари и почти нулев ефект върху икономиката и военната машина на Русия, освен временни неудобства. Все едно не го знаехме...

    10:55 05.08.2026

  • 30 баба Вуна

    15 2 Отговор
    Продължават да лъжат, че Русия нанасяла удари само по жилищни блокове. Ако беше така, жертвите нямаше да бъдат само 15. Русия знае по какво и защо удря, а цивилните разрушения са просто съпътстващи, а не целеви.

    Коментиран от #33

    10:56 05.08.2026

  • 31 Хахахаха

    2 15 Отговор

    До коментар #28 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":

    Иди в раша да плащаш на тупин свинарче!

    Коментиран от #37

    10:57 05.08.2026

  • 32 мега поинт

    12 2 Отговор
    Укро дронове падат по плажове автобуси и магазини.Време е киевчани да плащат за масрафа на шефа.

    Коментиран от #34

    10:58 05.08.2026

  • 33 Хахахаха

    2 16 Отговор

    До коментар #30 от "баба Вуна":

    Всички видяхме видеото с дрона как удрят цивилния човек в Херсон руските нацисти.

    Коментиран от #52

    10:58 05.08.2026

  • 34 Хахахаха

    1 11 Отговор

    До коментар #32 от "мега поинт":

    Ами падат, щот от 5 години в Украйна падат руски ракети копеизаж!

    10:59 05.08.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Георгиев

    12 1 Отговор
    Киевчани вече трябва да се усещат, че е време за евакуация. Който има къде да отиде е време да тръгва. Времето на спокойствието е в миналото. Натискът ще се засилва, до край. Всичко добро за Киев свърши преди години в Турция. Да не бяха слушали англичанина.

    11:05 05.08.2026

  • 37 Дякон Унуфрий Араллампиев

    10 2 Отговор

    До коментар #31 от "Хахахаха":

    Има време за това Всеки лев израсходван срещу Русия ще го платим в ПЕТОРЕН РАЗМЕР За къде бързате Русия ще си вземе своето рано или късно

    Коментиран от #39

    11:08 05.08.2026

  • 38 Хахахаха

    1 3 Отговор

    До коментар #35 от "Укротролягата скоротечен рак да хване!":

    Да ти се връща подобаващо!

    11:09 05.08.2026

  • 39 Хахахаха

    3 8 Отговор

    До коментар #37 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":

    Русия ще си получи заслуженото рано или късно! А то изобщо няма да им хареса.

    11:11 05.08.2026

  • 40 Ще живее, ще живее

    6 1 Отговор

    До коментар #20 от "Хахахаха":

    След после. Виж Мариупол, ако можеш. И в Одеса ще се живее след после. И Киев също. Русия ще се събере с Малорусия и Новорусия. И тогава за НАТО ще стане страшно и ще искат споразумения.

    Коментиран от #43

    11:12 05.08.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Хахахаха

    3 1 Отговор

    До коментар #40 от "Ще живее, ще живее":

    Виж Маринка ако можеш, виж Соледар, Бахмут, Макиевка, Покровск..... Виж ги ако можеш! Ама не можеш, вече ги няма!

    11:20 05.08.2026

  • 44 Хахахаха

    0 3 Отговор

    До коментар #42 от "Укротролягата скоротечен рак да хване!":

    Да ти се връща подобаващо!

    11:20 05.08.2026

  • 45 Мисит

    6 3 Отговор
    Продажния несретник,,,използващ ,Пуслер,Путлер,Пусин,ий темподобни гълвутий,,е от Карлово! По цял ден троли,,за 10 сребърника ,,,,, ми

    11:24 05.08.2026

  • 46 Точно така

    7 1 Отговор
    Това заслужава зеленото чудовище+ розовите лелки от брюксел!
    Нали искаха война- получиха я!
    За нещастие обаче народът получава бомби, а брюкселките крадат пари

    11:25 05.08.2026

  • 47 Наистина интересно!

    5 1 Отговор

    До коментар #23 от "Хахахаха":

    Версията е, че ПВО отклонява ракетата или по точно влияе на целеуказването. Аз нямам друга версия. Ако Киев покаже поразените цели и какво представляват те, и ти ще си на моето мнение. Русия може да направи килим от бомби и ракети и да заличи за минути квартали, но не го прави.

    11:25 05.08.2026

  • 48 Само не ми е ясно

    4 1 Отговор
    защо тук пишете страхотии, а по морето украинците си щракат с пръсти, хапват, пийват, размножават се и за нищо не се тревожат

    11:30 05.08.2026

  • 49 9999999

    4 1 Отговор
    НА 05.08.26, КИЕВ БЕШЕ ПОПИЛЯН С ХИПЕРЗВУКОВИ 🇷🇺 "ЦИРКОН".. ДО МОМЕНТА =2,7 МИЛИОНА УКРАИНСКИ ВОЙНИЦИ СА ЗАГИНАЛИ ЗАРАДИ НЕАДЕКВАТНИТЕ МЕРАЦИ НА ПОСТОЯННО ГУБЕЩИТЕ САЩ И ПОСЛУШНИЯТ ИМ ЕС.😀.....🇷🇺РУСИЯ ЗАПОЧНА ОПЕРАЦИЯ СПОРЕД ЧЛ.206,107 ,чл.1,и 55 ОТ УСТАВА НА ООН, И ПОПИЛЯ КОЛЕКТИВНИЯ ЗАПАД,СПОНСОРИРАЩ ПРЕВРАТНИЯ МАРИОНЕТЕН УКРАИНСКИ ФАШИСТКИ РЕЖИМ ОТ 2014г. ! ЕС Е В ПЪЛНА ДЕГРАДАЦИЯ ! ВЪВ ВСИЧКИ СФЕРИ.(В ИНФОРМАЦИОННАТА СЪЩО С ЛЪЖИТЕ СИ ). ЛЪЖИ И ЦЕНЗУРА НЯМА ДА ПОМОГНАТ, НИТО НА ЕС ,НИТО НА УКРАЙНА,НИТО НА САЩ С ВЕЧЕ С = 39 ТРИЛ.
    $ ДЪЛГ. РЕЗУЛТАТ:

    УКРАЙНА ЗАГУБИ =2,7 МИЛИОНА НАСИЛА МОБИЛИЗИРАНИ МЪЖЕ. НАТО Е С ПРАЗНИ СКЛАДОВЕ, И ДО МОМЕНТА УНИЩОЖЕНОТО НАТОВСКО ОРЪЖИЕ Е ЗА =530 МИЛИАРДА $ !!! В МОМЕНТА В УКРАЙНА СЕ НАМИРАТ = 720 000 🇷🇺 РУСКИ НАЕМНИЦИ ( ПОТВЪРДЕНО ОТ ГРУ-УКРАЙНА).ТЕ СА ЧАСТ,ОТ =2,4 МИЛИОНА РЕДОВНА РУСКА АРМИЯ. ОКАЗА СЕ,ЧЕ ШАНС ЗА ЗАЩИТА ОТ РУСКИТЕ РАКЕТИ НЯМА.ТЕ СТАНАХА И ПОВЕЧЕ ( М.РЮТЕ ). РУСИЯ Е СЪС СТАБИЛНА ИКОНОМИКА .УВЕЛИЧЕН ИЗНОС НА ПЕТРОЛ И ГАЗ КЪМ НОВИТЕ ПАЗАРИ-ИНДИЯ,КИТАЙ..С 2% БЮДЖЕТЕН ДЕФИЦИТ, И САМО 2% БЕЗРАБОТИЦА.УВЕЛИЧЕН ЗЛАТНОВАЛУТЕН РЕЗЕРВ НА =730 МЛРД.$ И 4-ТО МЯСТО В СВЕТА ПО ПОКУП.СПОСОБНОСТ. ГР.МОСКВА ( НАЙ-ГОЛЕМИЯТ В ЕВРОПА ГРАД, Е ОПРЕДЕЛЕН ЗА НАЙ-ДОБЪР ГРАД Е СВЕТА, С ОТЛИЧНА ИНФРАСТРУКТУРА И СТАНДАРТ ,ИЗ МЕЖДУ= 54 СВЕТОВНИ МЕГАЛОПОЛИСА ОТ КОМИСИЯ В ООН ЗА 2022 г. БРАВО 🇷🇺 РУСИЯ 👍.

    11:30 05.08.2026

  • 50 Хахахаха

    1 4 Отговор
    За наивниците, които си мислят че войната на тупин ще спре след Украйна. Войните на тупин!


    Война в Приднестровието (1992 г.)Гражданска война в Таджикистан (1992 – 1997 г.) (руско участие)Първа чеченска война (1994 – 1996 г.)Втора чеченска война (1999 – 2009 г.)Руско-грузинска война (2008 г.)Анексиране на Крим и война в Донбас (2014 – 2022 г.)Военна интервенция в Сирия (от 2015 г. насам)Пълномащабно нахлуване в Украйна (от 2022 г. насам)

    Коментиран от #51, #58

    11:32 05.08.2026

  • 51 Хахахаха

    1 4 Отговор

    До коментар #50 от "Хахахаха":

    Тупин никога не е спирал войните! Така живее фашизма!

    11:34 05.08.2026

  • 52 Явно

    4 1 Отговор

    До коментар #33 от "Хахахаха":

    И видя , че на дрона пише Росия ли бе. А ако дрона е украински и е за сценарий за пред розовите понита.

    11:37 05.08.2026

  • 53 Ганю

    4 1 Отговор
    Малка са 15. Защо не видят загиналите руски деца от понеделник,на плажа
    За гова- " Работайте БРАТЬЯ!"

    Коментиран от #55

    11:37 05.08.2026

  • 54 Ястребовски

    1 1 Отговор
    Да го смучат всички поддръжници на нацизма

    Коментиран от #56

    11:40 05.08.2026

  • 55 Хахахаха

    1 0 Отговор

    До коментар #53 от "Ганю":

    Ганчо, руснаците от плажа казаха, че са чули изстрели преди да падне дрона ганчо.

    11:41 05.08.2026

  • 56 Хахахаха

    1 0 Отговор

    До коментар #54 от "Ястребовски":

    Така е, всичкия копеизаж който подкрепя нацизма да го смучат.

    11:42 05.08.2026

  • 57 Удри ги с атома бе

    2 1 Отговор
    Нихното мами

    11:42 05.08.2026

  • 58 Хахахаха

    0 1 Отговор

    До коментар #50 от "Хахахаха":

    На кое сте нацъкали минуси? На фактите ли? Това са исторически факти, без значение дали ви харесват или не! Това са войните на раша, само от 1991 година насам! Войни без да се спират.

    11:43 05.08.2026

  • 59 И така до последния украинец

    0 0 Отговор
    “Славната” украинска армия, защитник на Европа, удари с дрон, чиято бойна глава е заредена с метални елементи, за да бъдат пораженията по-големи, плаж в черноморския курорт Геленджик, Краснодарски край!Убити са седем души, от които три деца! Броят на жертвите може би ще нарасне, защото има над 40 ранени, някои от които тежко - с опасност за живота!"

    11:57 05.08.2026

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