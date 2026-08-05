Ново масово преминаване към Сеута се подготвя според медийни публикации

Африкански мигранти планират ново масово преминаване към испанския анклав Сеута само след няколко дни, съобщава британското издание The Sun, предава Фокус.

Нарастват и опасенията, че сред десетките хиляди хора, щурмували испанската територия миналата седмица, е имало и осъдени за терористична дейност.

Припомняме, че близо 70 000 души са преплували разстоянието от Мароко до испанската територия в Северна Африка. Над 48 000 от тях впоследствие са били върнати обратно от испанските полицаи и военни.

Според нови публикации Сеута може отново да стане сцена на масово преминаване на границата, като подобна акция се подготвя за 15 август.

Испанското издание El Español съобщава, че сред участниците в предишното масово преминаване са били и лица, депортирани по-рано в Мароко след арести в Испания по обвинения, свързани с тероризъм.

Властите смятат, че е „много възможно“ броят на лицата, свързани с ислямски екстремистки организации, да се увеличи.

На фона на последните събития редица европейски правителства се обявиха за затягане на контрола по външните граници на ЕС и за въвеждане на механизъм за извънредни мерки при подобни миграционни кризи.