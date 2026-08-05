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Ново масово преминаване към Сеута се подготвя според медийни публикации

Ново масово преминаване към Сеута се подготвя според медийни публикации

5 Август, 2026 10:26 765 8

  • миграция-
  • преминаване-
  • сеута

Според нови публикации Сеута може отново да стане сцена на масово преминаване на границата

Ново масово преминаване към Сеута се подготвя според медийни публикации - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Африкански мигранти планират ново масово преминаване към испанския анклав Сеута само след няколко дни, съобщава британското издание The Sun, предава Фокус.

Нарастват и опасенията, че сред десетките хиляди хора, щурмували испанската територия миналата седмица, е имало и осъдени за терористична дейност.

Припомняме, че близо 70 000 души са преплували разстоянието от Мароко до испанската територия в Северна Африка. Над 48 000 от тях впоследствие са били върнати обратно от испанските полицаи и военни.

Според нови публикации Сеута може отново да стане сцена на масово преминаване на границата, като подобна акция се подготвя за 15 август.

Испанското издание El Español съобщава, че сред участниците в предишното масово преминаване са били и лица, депортирани по-рано в Мароко след арести в Испания по обвинения, свързани с тероризъм.

Властите смятат, че е „много възможно“ броят на лицата, свързани с ислямски екстремистки организации, да се увеличи.

На фона на последните събития редица европейски правителства се обявиха за затягане на контрола по външните граници на ЕС и за въвеждане на механизъм за извънредни мерки при подобни миграционни кризи.


Испания
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