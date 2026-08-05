"Спайдър-Мен: Нов ден" счупи рекорд в България

Cinema City България отчете най-силния си уикенд от началото на 2026 г., след като "Спайдърмен: Нов ден“ се превърна в най-успешната премиера на филм от франчайза за Спайдър-Мен в историята на компанията у нас, пише plovdiv24.bg

Освен това продукцията постави нови рекорди и като най-успешната премиера на филм от вселената на Marvel, както и най-силната премиера на заглавие на Sony Pictures в Cinema City България.

Благодарение на впечатляващите резултати филмът се нареди сред Топ 10 на най-силните премиерни уикенди в историята на Cinema City България, потвърждавайки силния интерес на зрителите към големите киносъбития и холивудските блокбастъри.

Още един показателен резултат идва от предпочитанията на публиката към премиум кинопреживяванията. По време на премиерния уикенд 70% от всички продадени билети са били за премиум формати, при средногодишен дял от около 20%. Според компанията това е ясен знак за нарастващото търсене на по-впечатляващи киноизживявания.

Президентът на Cineworld International Хавиер Сотомайор определи резултатите като доказателство, че киното продължава да привлича зрителите.

"Това е знаков момент за Cinema City и силно доказателство, че магията на киното продължава да привлича зрителите. Успехът на "Спайдър-Мен: Нов ден“ и "Одисея“ показва, че публиката все по-често избира премиум кино форматите. Независимо дали става дума за IMAX или 4DX, зрителите търсят завладяващи преживявания, които не могат да бъдат пресъздадени у дома“, заяви той.