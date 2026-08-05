Почина журналистът и белетрист Димитър Шумналиев

След дълго боледуване почина известният български журналист и белетрист Димитър Шумналиев, съобщиха от семейството му.
Роден на 3 март 1947 г., той беше дългогодишен член на Съюза на българските писатели и прекара богата си професионална кариера в знакови издания като „Отечествен фронт”, „Труд” и „Народна култура”.
Поклонението ще се състои в петък.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Сила
М.Баджева риве ли , риве ....?!?
11:35 05.08.2026
4 Прокопи
Коментиран от #9
11:38 05.08.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 АГАТ а Кристи
Те БАТИСАХА България !!!
11:46 05.08.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 хх ххх ххххххххххххххххх !
11:49 05.08.2026
9 Сила
До коментар #4 от "Прокопи":По лошо ....нагаждач , натегач , подлизурко и доносник !!!
Такъв беше Шумката !!!
11:53 05.08.2026