Почина журналистът и белетрист Димитър Шумналиев

След дълго боледуване почина известният български журналист и белетрист Димитър Шумналиев, съобщиха от семейството му.

Роден на 3 март 1947 г., той беше дългогодишен член на Съюза на българските писатели и прекара богата си професионална кариера в знакови издания като „Отечествен фронт”, „Труд” и „Народна култура”.

Поклонението ще се състои в петък.