Вече става страшно - участник на Мондиал 2026 обвини Инфантино в изнудване

Президентът на Йорданската футболна асоциация принц Али бин Хюсеин отправи публична атака срещу Джани Инфантино, обвинявайки президента на ФИФА в „изнудване“ и твърдейки, че организацията е предложила да помогне за решаването на проблемите на йорданската федерация в замяна на неговата подкрепа. Той заяви, че Инфантино е главата на "черна поща".

Във вторник Бин Хюсеин заяви, че по време на Мондиал 2026 ФИФА устно е дала да се разбере, че ако Йордания подкрепи Инфантино, „това значително ще помогне на нашата федерация“, след като в продължение на месеци световната футболна централа е отказвала съдействие по различни въпроси.

Бин Хюсеин, който е бивш вицепрезидент на ФИФА, написа в социалната мрежа "X": „В Йордания се гордеем с това, че отстояваме етичните ценности. Не го подкрепихме преди и със сигурност няма да го направим и сега. Но цялата ситуация представлява изнудване и ние отказваме да се поддадем на подобен натиск".

Критиките на Бин Хюсеин идват в момент, когато Инфантино е изправен пред нарастваща съпротива във футболните среди, след като президентът на ФИФА беше принуден да се откаже от спорното си предложение за продажба на дял от търговските права върху Световното първенство.

ФИФА твърдеше, че продажбата на миноритарен дял от търговските ѝ операции ще донесе милиарди долари, които да бъдат инвестирани в развитието на футбола по света.

Сред ръководителите, които се дистанцираха от Инфантино, бяха генералният секретар на ФИФА Матиас Графстрьом и Арсен Венгер, а Бин Хюсеин заяви, че проблемът е в самото ръководство на организацията.

Президентът на Йорданската футболна асоциация изброи и редица трудности, пред които е изправена неговата федерация като представител на малка държава с минимален бюджет.

Сред тях са фенове, които са плащали неоправдано високи цени за билети, но въпреки това не са получили визи за Световното първенство в САЩ, както и неизплатените премии за участието на играчите в Арабската купа през 2025 г. – турнир, организиран от ФИФА.

Към проблемите на Йордания се добавя и фактът, че според Бин Хюсеин участието на отбора в Световното първенство в САЩ е било обложено с данъци чрез ФИФА – разходи, които не са били понесени от отборите, базирани в Канада и Мексико.

„Американското правителство ни облага с данъци чрез ФИФА за участието ни. Това са средства, които трябваше да отидат при играчите и служителите“, каза той.

„Това не важеше за отборите, които играха и бяха базирани в Канада и Мексико. Но тъй като ние бяхме в САЩ, сега сме изправени пред огромни данъчни разходи само защото участвахме в турнира“, каза той.

Йордания се класира за Световното първенство за първи път през 2026 г., но отпадна още в груповата фаза.

Футболната асоциация също така очаква още от декември изплащането на премията за достигането до финала на Арабската купа в Катар.

„Парите, които нашият отбор трябва да получи за достигането до финала, все още не са изплатени, докато в същото време ФИФА се хвали с милиардите долари, които държи в резерв“, заяви Бин Хюсеин.