Впечатляваща статистиката на Левски и Хулио Веласкес

Левски победи с 1:0 Кайрат Алмати и направи важна крачка към класирането в плейофите на Шампионската лига, където чака гръцкият гранд АЕК Атина. Едно нещо в статистиката на „сините“, ръководени от Хулио Веласкес, обаче впечатлява много.

Става дума за статистиката на шампионите на „Герена“ в европейските мачове, откакто испанецът пое отбора. Срещите са вече шест – три от миналия сезон и три от този, а забележете, Левски още не е допуснал гол пред своя публика!

Това са повече от 540 минути футбол срещу много сериозни съперници – бъдещият шампион на Израел Апоел Беер Шева, един от силните европейски отбори – Брага, отборът, който сложи край на доминацията на Карабах - Сабах, както и настоящите шампиони на Босна и Херцеговина, Румъния и Казахстан.

Трябва да отбележим, че ако Левски елиминира Кайрат, домакинството на АЕК Атина обаче почти сигурно няма да е на „Герена“, а на стадион „Васил Левски“.

Европейските домакинства на „Герена“, откакто Хулио Веласкес е треньор

СЕЗОН 2025/26

Левски – Апоел Беер Шева 0:0

Левски – Брага 0:0

Левски – Сабах 1:0

СЕЗОН 2026/27

Левски – Борац Баня Лука 4:0

Левски – Университатя Крайова 1:0

Левски – Кайрат 1:0

Баланс: 6 мача, 4 победи, 2 равенства, голова разлика 7:0