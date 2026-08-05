Впечатляваща статистиката на Левски и Хулио Веласкес

Левски победи с 1:0 Кайрат Алмати и направи важна крачка към класирането в плейофите на Шампионската лига, където чака гръцкият гранд АЕК Атина. Едно нещо в статистиката на „сините“, ръководени от Хулио Веласкес, обаче впечатлява много.
Става дума за статистиката на шампионите на „Герена“ в европейските мачове, откакто испанецът пое отбора. Срещите са вече шест – три от миналия сезон и три от този, а забележете, Левски още не е допуснал гол пред своя публика!
Това са повече от 540 минути футбол срещу много сериозни съперници – бъдещият шампион на Израел Апоел Беер Шева, един от силните европейски отбори – Брага, отборът, който сложи край на доминацията на Карабах - Сабах, както и настоящите шампиони на Босна и Херцеговина, Румъния и Казахстан.
Трябва да отбележим, че ако Левски елиминира Кайрат, домакинството на АЕК Атина обаче почти сигурно няма да е на „Герена“, а на стадион „Васил Левски“.
Европейските домакинства на „Герена“, откакто Хулио Веласкес е треньор
СЕЗОН 2025/26
Левски – Апоел Беер Шева 0:0
Левски – Брага 0:0
Левски – Сабах 1:0
СЕЗОН 2026/27
Левски – Борац Баня Лука 4:0
Левски – Университатя Крайова 1:0
Левски – Кайрат 1:0
Баланс: 6 мача, 4 победи, 2 равенства, голова разлика 7:0
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
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2 Вашето мнение
Коментиран от #3
11:32 05.08.2026
3 Отговор
До коментар #2 от "Вашето мнение":В проекта на др.Радев.
Пак от същото ,другар!
11:42 05.08.2026