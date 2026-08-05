Отново надолу! Цените на петрола падат заради солидните надежди за отваряне на Ормузкия проток

Цените на петрола паднаха до триседмично дъно във вторник, тъй като висши американски служители изразиха надежди за споразумение с Иран за повторно отваряне на ключовия воден път през Ормузкия проток, пише BBC. Държавният секретар на САЩ Марко Рубио и министърът на финансите Скот Бесент обявиха, че разговорите са напреднали, за да се позволи евентуалното възобновяване на доставките още тази седмица, съобщава Фокус.

Цената на барел суров петрол Brent падна с почти 5% до под 80 долара, a цените на американския West Texas Intermediate паднаха с повече от 5%, до 76 долара за барел. Това са най-ниските нива на суровината от 13-ти юли насам.

Но провалът на предишните преговори през последните месеци за деескалация на конфликта между САЩ и Иран доведе до нестабилен пазар на петрол, като шофьорите в крайна сметка бяха засегнати от по-високите цени на горивата на бензиностанциите, коментира BBC.

Катар, който е ключов посредник между Вашингтон и Техеран, заяви, че продължава усилията си с други посредници за постигане на дипломатическо решение на войната, но призна, че в момента не са планирани директни преговори.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви по-рано днес, че Ормузкият проток ще бъде отворен „много скоро, или пък (иранците) ще бъдат ударени много силно“, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

„Имаме много добри разговори“, добави в интервю за телевизия „Фокс нюз" американският държавен глава, който е на посещение в щата Калифорния. Той увери, че Иран желае да постигне споразумение.

„Имам време“, каза още президентът републиканец относно този конфликт, който продължава повече от пет месеца.

Според сайта „Аксиос", който цитира „регионални източници“, се обсъжда временно 60-дневно споразумение за организиране на преминаването през протока между Персийския и Оманския залив.

Това предварително споразумение, което може да бъде обявено още днес, предвижда според „Аксиос" всички кораби, влизащи в протока, да използват северен маршрут в ирански води, а всички излизащи — южен маршрут в омански води, без такси или право на преминаване.

През тези шестдесет дни, в очакване на окончателно споразумение, средната част на протока ще бъде разминирана. Компромисът обаче все още не е утвърден, отбелязва Франс прес.