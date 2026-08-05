Отново надолу! Цените на петрола падат заради солидните надежди за отваряне на Ормузкия проток

Цените на петрола паднаха до триседмично дъно във вторник, тъй като висши американски служители изразиха надежди за споразумение с Иран за повторно отваряне на ключовия воден път през Ормузкия проток, пише BBC. Държавният секретар на САЩ Марко Рубио и министърът на финансите Скот Бесент обявиха, че разговорите са напреднали, за да се позволи евентуалното възобновяване на доставките още тази седмица, съобщава Фокус.
Цената на барел суров петрол Brent падна с почти 5% до под 80 долара, a цените на американския West Texas Intermediate паднаха с повече от 5%, до 76 долара за барел. Това са най-ниските нива на суровината от 13-ти юли насам.
Но провалът на предишните преговори през последните месеци за деескалация на конфликта между САЩ и Иран доведе до нестабилен пазар на петрол, като шофьорите в крайна сметка бяха засегнати от по-високите цени на горивата на бензиностанциите, коментира BBC.
Катар, който е ключов посредник между Вашингтон и Техеран, заяви, че продължава усилията си с други посредници за постигане на дипломатическо решение на войната, но призна, че в момента не са планирани директни преговори.
Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви по-рано днес, че Ормузкият проток ще бъде отворен „много скоро, или пък (иранците) ще бъдат ударени много силно“, предаде Франс прес, цитирана от БТА.
„Имаме много добри разговори“, добави в интервю за телевизия „Фокс нюз" американският държавен глава, който е на посещение в щата Калифорния. Той увери, че Иран желае да постигне споразумение.
„Имам време“, каза още президентът републиканец относно този конфликт, който продължава повече от пет месеца.
Според сайта „Аксиос", който цитира „регионални източници“, се обсъжда временно 60-дневно споразумение за организиране на преминаването през протока между Персийския и Оманския залив.
Това предварително споразумение, което може да бъде обявено още днес, предвижда според „Аксиос" всички кораби, влизащи в протока, да използват северен маршрут в ирански води, а всички излизащи — южен маршрут в омански води, без такси или право на преминаване.
През тези шестдесет дни, в очакване на окончателно споразумение, средната част на протока ще бъде разминирана. Компромисът обаче все още не е утвърден, отбелязва Франс прес.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Мда-даааааа
11:23 05.08.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Тука има, тука нема
11:29 05.08.2026
4 ДЯДО ПОП
11:31 05.08.2026
5 БУХАХАХА
11:37 05.08.2026
6 В цял свят падат,
11:40 05.08.2026
7 Иран твърдо отрича да преговаря със САЩ.
За разлика от досегашния режим на свободно международно плаване, иранският план предвижда търговските кораби, които използват „Северния коридор“ (преминаващ през ирански териториални води), да изискват „предварително одобрение“ (prior approval) от властите в Техеран, преди да навлязат в зоната. Това де факто отменя древното международно право на „мирно преминаване“ (innocent passage).2.
Входящият трафик (корабите, навлизащи в Персийския залив, предимно празни танкери или контейнеровози) ще бъде изцяло пренасочен през „Северния коридор“ под ирански контрол.
Изходящият трафик (натоварените с петрол и втечнен газ танкери) ще преминава през „Южния коридор“, намиращ се в териториалните води на Оман.Чрез този механизъм Иран иска да получи възможност за легална филтрация на влизащите в Залива съдове.
Иран и Оман предлагат доброволните сървиз фийс, които корабособствениците плащат, да бъдат събирани в специален НЕЗАВИСИМ ОСИГУРИТЕЛЕН ФОНД.
11:40 05.08.2026
8 В естествени морски протоци
Иран и Оман договарят както фарватерите за влизане и излизне през Ормуз, така и т.н. ТАКСИ ЗА УСЛУГИ- т.н. сървиз фийс, които много корабособственици ДОБРОВОЛНО плащат за навигация / лоцманство /, екология / избягване на разливи и течове, за които се плащат огромни глоби / и сигурност / разминирване, електронна защита от смущения на софтуеръра , защита от дронове и т.н./
За да не се наруши международнто право, Оман и други арабски държави от Залива предлагат тези такси да влизат в специлен ДОБРОВОЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ФОНД, а не да се плащат директно на Иран.
Много европейски и азиатски държави, вносителки на петрол са склонни да платят такива умерени сървиз фийс, за да нямат проблеми с преминаването.
Това се решава в момент между Иран и Оман.
11:45 05.08.2026
9 шофьор
11:45 05.08.2026
10 руzcлямска
11:52 05.08.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.