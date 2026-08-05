Здравната министърка за Държавната психиатрия в София: Няма да допуснем ново забавяне

Министерството на здравеопазването няма да разреши ново удължаване на срока за пребазирането на Държавната психиатрична болница „Св. Иван Рилски” в София. Това обяви здравният министър Катя Ивкова.
По думите ѝ Министерството е изпълнило всички поети ангажименти по договора, включително анекса за извънредни строително-ремонтни дейности. Въпреки това строителят – фирма „Меаца”, настоява за нов анекс и удължаване на срока до края на годината.
"Това означава ново чакане от страна на пациентите и служителите в лечебното заведение. Такова забавяне няма как да бъде позволено и ще предприемем всички законови мерки проектът да бъде приключен в срок”, категорична бе Ивкова. Тя допълни, че фирмата изпълнител има над 20 договора с МЗ за последните три години на обща стойност над 12 млн. евро.
Крайният срок за пребазирането на болницата по Плана за възстановяване и устойчивост е краят на август тази година.
Нарушения в болницата в Ямбол
Здравният министър информира и за резултатите от проверката на ДНСК в МБАЛ „Св. Панталеймон” в Ямбол, поискана от МЗ през юни. Докладът е установил редица нарушения на Закона за устройство на територията.
Здравният министър информира и за резултатите от проверката на ДНСК в МБАЛ „Св. Панталеймон” в Ямбол, поискана от МЗ през юни. Докладът е установил редица нарушения на Закона за устройство на територията.
За изграждането и оборудването на болницата от 2019 г. до 2025 г. са изплатени над 75 млн. лв., а в момента се изискват нови 4,3 млн. евро. Ивкова е изискала от директора на лечебното заведение до следващия вторник да даде разяснения как възнамерява да отстрани констатираните пропуски.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Луди жаби
12:01 05.08.2026
2 Хайде !
Да запишат Час !
12:03 05.08.2026
3 Ти ! Кога ?
От Там ?
12:04 05.08.2026
4 Факт
12:11 05.08.2026
5 Защо по дяволите
12:15 05.08.2026
6 хахаха
Коментиран от #7, #11
12:22 05.08.2026
7 Защо ми слагаш минус
До коментар #6 от "хахаха":С кое не си съгласен.
12:32 05.08.2026
8 ПАРЛАМЕНТА
ТАМ ВСИЧКИ СА ОЛИГО...
ФРЕНИ.
12:50 05.08.2026
9 НДК спокойно може
13:03 05.08.2026
10 Закономерност
13:20 05.08.2026
11 Развален телефон
До коментар #6 от "хахаха":Каквото позирало такова излязло.
13:36 05.08.2026