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Здравната министърка за Държавната психиатрия в София: Няма да допуснем ново забавяне

Здравната министърка за Държавната психиатрия в София: Няма да допуснем ново забавяне

5 Август, 2026 11:59 977 11

  • катя ивкова-
  • здравеопазване-
  • психиатрия

Катя Ивкова заяви, че строителят иска удължаване на срока до края на годината

Здравната министърка за Държавната психиатрия в София: Няма да допуснем ново забавяне - 1
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Министерството на здравеопазването няма да разреши ново удължаване на срока за пребазирането на Държавната психиатрична болница „Св. Иван Рилски” в София. Това обяви здравният министър Катя Ивкова.

По думите ѝ Министерството е изпълнило всички поети ангажименти по договора, включително анекса за извънредни строително-ремонтни дейности. Въпреки това строителят – фирма „Меаца”, настоява за нов анекс и удължаване на срока до края на годината.

"Това означава ново чакане от страна на пациентите и служителите в лечебното заведение. Такова забавяне няма как да бъде позволено и ще предприемем всички законови мерки проектът да бъде приключен в срок”, категорична бе Ивкова. Тя допълни, че фирмата изпълнител има над 20 договора с МЗ за последните три години на обща стойност над 12 млн. евро.

Крайният срок за пребазирането на болницата по Плана за възстановяване и устойчивост е краят на август тази година.

Нарушения в болницата в Ямбол

Здравният министър информира и за резултатите от проверката на ДНСК в МБАЛ „Св. Панталеймон” в Ямбол, поискана от МЗ през юни. Докладът е установил редица нарушения на Закона за устройство на територията.

Здравният министър информира и за резултатите от проверката на ДНСК в МБАЛ „Св. Панталеймон” в Ямбол, поискана от МЗ през юни. Докладът е установил редица нарушения на Закона за устройство на територията.

За изграждането и оборудването на болницата от 2019 г. до 2025 г. са изплатени над 75 млн. лв., а в момента се изискват нови 4,3 млн. евро. Ивкова е изискала от директора на лечебното заведение до следващия вторник да даде разяснения как възнамерява да отстрани констатираните пропуски.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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    12:01 05.08.2026

  • 2 Хайде !

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    Да запишат Час !

    12:03 05.08.2026

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    От Там ?

    12:04 05.08.2026

  • 4 Факт

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    12:11 05.08.2026

  • 5 Защо по дяволите

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    Трябва да се мести в София. Няма ли най сетне да дойде поне едно управление което да бъде умно и да ревизира досегашните управляващи и техните решения. Не говоря изобщо за пари , а дали едно решение е правилно за повечето хора а не само за определен кръг хора. Това е скандално .

    12:15 05.08.2026

  • 6 хахаха

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    Коментиран от #7, #11

    12:22 05.08.2026

  • 7 Защо ми слагаш минус

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    До коментар #6 от "хахаха":

    С кое не си съгласен.

    12:32 05.08.2026

  • 8 ПАРЛАМЕНТА

    4 0 Отговор
    Е ИДЕАЛНОТО МЯСТО.
    ТАМ ВСИЧКИ СА ОЛИГО...
    ФРЕНИ.

    12:50 05.08.2026

  • 9 НДК спокойно може

    3 0 Отговор
    Държавна психиатрия да стане

    13:03 05.08.2026

  • 10 Закономерност

    2 0 Отговор
    По-малко грижи за психичното здраве - повече луди по улиците.

    13:20 05.08.2026

  • 11 Развален телефон

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "хахаха":

    Каквото позирало такова излязло.

    13:36 05.08.2026

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