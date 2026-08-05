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Бивш голаджия на ЦСКА 1948 и Черно море подписа с кипърци

Бивш голаджия на ЦСКА 1948 и Черно море подписа с кипърци

5 Август, 2026 11:59 612 0

  • евгений сердюк-
  • красава-
  • футбол

Украинският нападател подписа с тима на Красава, след като пристигна като свободен агент от Виетнам

Бивш голаджия на ЦСКА 1948 и Черно море подписа с кипърци - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Бившият нападател на Черно море и ЦСКА 1948 Евгений Сердюк ще продължи кариерата си в Кипър.

Украинският нападател подписа с тима на Красава, след като пристигна като свободен агент от Виетнам.

До миналия сезон в кипърския отбор се състезаваше и Иван Панков, който обаче премина в АЕК (Ларнака).


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