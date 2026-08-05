Бивш голаджия на ЦСКА 1948 и Черно море подписа с кипърци

Бившият нападател на Черно море и ЦСКА 1948 Евгений Сердюк ще продължи кариерата си в Кипър.
Украинският нападател подписа с тима на Красава, след като пристигна като свободен агент от Виетнам.
До миналия сезон в кипърския отбор се състезаваше и Иван Панков, който обаче премина в АЕК (Ларнака).
Krasava ENY Ypsonas announce the signing of 28-year-old Ukrainian striker Yevgeniy Serdyuk.— THIS IS MAPPA: CYPRUS FOOTBALL PODCAST (@ThisIsMappa) August 3, 2026
Club statement:
KRASAVA ENY Ypsonas are pleased to announce the beginning of our collaboration with Yevgeniy Serdyuk. The 28-year-old Ukrainian striker was born on 24 April 1998 and… pic.twitter.com/2rAmAXF6mS
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА