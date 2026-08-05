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Хипарите на „Кристал“, пънкарите на „Кравай“: Къде се събираха „различните“ в София през 80-те

Хипарите на „Кристал“, пънкарите на „Кравай“: Къде се събираха „различните“ в София през 80-те

5 Август, 2026 11:43 491 8

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  • градинката кристал-
  • субкултури-
  • българия

Историята на софийските субкултури от късния соц: От нелегалния БГ рок до сблъсъците с Народната милиция и Държавна сигурност

Хипарите на „Кристал“, пънкарите на „Кравай“: Къде се събираха „различните“ в София през 80-те - 1
Снимка: Интернет
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

През 80-те години на XX век София има своите тайни центрове на свободата, където хипарите на „Кристал“, метълите на „Попа“ и пънкарите на „Кравай“ оформят българската контракултура въпреки строгия тоталитарен режим. Тези емблематични локации се превръщат в убежище за младежите, които отказват да се впишат в сивия соцреализъм. Днес разказваме историята на софийските субкултури, звука на забранената музика и постоянната игра на котка и мишка с Народната милиция.

Градинката „Кристал“: Хипарският оазис и раждането на протеста

Градинката около някогашния ресторант „Кристал“ е първият истински приют за дългокосите момчета, момичетата с етно дрехи и почитателите на класическия рок.

  • Символ на мира: Мястото събира столичната бохема, млади художници и интелектуалци, които споделят забранена западна литература.
  • Стената на Джон Ленън: Близо до това пространство (на гърба на Нотариата) се оформя импровизиран мемориал на убития бийтъл. Младежите оставят цветя, палят свещи и пишат антивоенни лозунги под засиления поглед на властта.
  • Гражданското събуждане: В самия край на десетилетието (1989 г.) именно в градинката пред „Кристал“ се провежда подписката на „Екогласност“ – събитие, довело до едни от първите открити сблъсъци с репресивния апарат и предвестие за падането на комунизма.
Хипарите на „Кристал“, пънкарите на „Кравай“: Къде се събираха „различните“ в София през 80-те
Снимка: Интернет

Сладкарница „Кравай“: Епицентърът на БГ рок революцията и ню уейва

Разположена на ъгъла на булевард „Витоша“ и бул. „Патриарх Евтимий“, легендарната сладкарница „Кравай“ се превръща в най-важното място за срещи на софийските пънкари, ню уейвъри и метъли.

Хипарите на „Кристал“, пънкарите на „Кравай“: Къде се събираха „различните“ в София през 80-те
Снимка: Интернет

  • Музикалната вълна: На „Кравай“ се раждат, обсъждат и разпространяват записите на групи от т.нар. „второ поколение БГ рок“ и българския ню уейв. Фронтмени и членове на култови банди като „Ревю“, „Нова Генерация“, „Контрол“, „Кале“, „Атлас“ и „Клас“ редовно стоят прави пред витрините на сладкарницата.
  • Информационен център: Платформата momichetata.com описва локацията като единствения „социален фейсбук“ на онова време. Там се разбира къде ще има тайно репетиционно свирене или купон.
  • Провокация чрез визия: Безопасни игли, кожени якета, кубинки, тупирани коси и черни дрехи – външният вид на „кравайци“ е директна обида към общоприетия социалистически морал.

Сблъсъкът с режима: Как властта преследваше софийските младежи

Свободата през 80-те в София има висока цена. Всички младежки субкултури са под постоянен прицел от страна на Комсомола, Народната милиция и агентите на Държавна сигурност. Репресивните мерки срещу всяка група са строго специфични и целят заличаване на тяхната индивидуалност.

Дългокосите хипари от „Кристал“ редовно стават жертва на насилствено подстригване. Милиционерските патрули ги отвеждат в близките районни управления, където косите им са остригвани „нула номер“, а модерните им и широки дънки често са разрязвани с ножици направо на улицата като наказание за следване на упадъчни западни влияния.

Пънкарите и ню уейвърите от „Кравай“ се сблъскват с постоянни проверки и физически натиск. Около сладкарницата се провеждат редовни гонки с палки, известни като „акции“. Властта конфискува пиратски записани музикални касети, а заради кожените якета и безопасните игли младежите често биват задържани за „проверка на документите“ с часове.

Метълите около паметника на „Попа“ също са следени изкъсо. Носенето на черни дрехи и тениски с лога на забранени западни метъл банди е повод за принудително въвеждане на вечерни часове. Младежите редовно попадат в черни списъци в училищата си, а досиетата им се попълват с предупреждения за „хулигански прояви“.

По спомени на съвременници, милиционерските патрули блокират подходите към „Кравай“ и „Попа“ всяка вечер. Неофициалните рок концерти се прекратяват под предлог, че застрашават обществения ред. Въпреки това, духът на „различните“ оцелява, за да се превърне в движеща сила на промените след 10 ноември 1989 година.


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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Асан Насилев

    8 1 Отговор
    А днес различните сме обединени в партия ПП-ЛГБТ

    11:46 05.08.2026

  • 2 Малко...

    4 4 Отговор
    са ги драли тогава полицаите, и ето сега разсипаха Държавата наследниците им жълтопаветници!

    11:49 05.08.2026

  • 3 честен ционист

    2 1 Отговор
    Скоро всички ще слушате руски пост-панк, синти-поп, и нью-вейв и даже ще ви харесва.

    11:50 05.08.2026

  • 4 Сила

    2 0 Отговор
    За да разберат провинциалистите колко е лабаво сега и да оценят какво им донесе демокрацията само да ги информирам , че милиционерите проверяваха в коя част на София живееш и в кое училище учиш ( по ученическите карти ) и ако не си от Центъра на София а си от кварталите те наритваха от Кравай или Попа обратно към панелките ....
    За софийски жителство да не говориме , максимум 24 часа в София и марш обратно в провинцията ....!!!

    11:51 05.08.2026

  • 5 Янко

    2 0 Отговор
    А сега в парламента повечето сме от другия бряг и всичко ни е позволено особено да крадем от народа

    11:51 05.08.2026

  • 6 Трол

    0 0 Отговор
    На едната снимка е депутатката Анна Бодакова.

    11:53 05.08.2026

  • 7 5+5

    0 0 Отговор
    бЕхме млади и убави :)

    11:53 05.08.2026

  • 8 Ковача

    1 0 Отговор
    Е и?Като "бутнаха" оня твърд режим,какво стана?В оня режим,каквото се е родило е успяло.Тези същите,родни групи и певци,създадени пред 89та успяха.И до ден днешен са популярни и се слушат.От 1990 насам,какво имаме?Кажете де?няма го режима,ама няма ни музика,ни кино.Нищо!Кой е по-голям от Лили Иванова или Васко Кеца?А от Георги Христов?Даже и Веселин Маринов!А от споменатите в текста групи? + Щурците,Сигнал,Фактор,Диана експрес,БТР и пр?Кой бе???КОЙ?

    11:56 05.08.2026