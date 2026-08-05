Зимата наближава! Украйна е изправена пред най-тежкото си изпитание от началото на войната

Украйна се готви за поредна изключително тежка зима, която може да се превърне в най-сериозното изпитание от началото на войната, пише CNBC.

През последните седмици руските войски увеличиха броя на ракетните удари по украински градове, вероятно в опит да се възползват от липсата на средства за прехват на балистични ракети в Киев.

Ирина Терех, генерален директор на компанията Fire Point, заявява, че Киев трябва да оцени реалистично заплахата, с която ще се сблъска през следващите месеци, като се има предвид острата липса на системи за противовъздушна отбрана в страната.

"Зимата наближава, а миналата зима беше много тежка за Украйна и за големите градове като цяло. Тази няма да бъде по-лека – а вероятно дори по-тежка“, заявява Терех в коментар за CNBC.

Украйна, както и преди, силно зависи от американските ракети Patriot PAC-3 за прехват на руски балистични ракети, въпреки че украинските компании се стремят да разработят свои собствени противоракетни технологии.

"Опитваме се да съкратим програмата, чието разработване обикновено отнема от 20 до 30 години, до няколко години, а това не е нещо, което може да се направи за три месеца преди зимата“, посочва Терех.

В навечерието на предстоящата зима Украйна укрепва отбраната на енергийната си инфраструктура и натрупва резерви, за да осигури достатъчни доставки на топлоенергия и електроенергия. Тя също така се стреми да получи допълнително финансиране от европейските си партньори и се опитва да състави пакет от помощи за зимния период.

Освен това, според анализатора Сергей Кузан, някои кадрови промени в правителството са свързани с необходимостта от подготовка за суровата зима.

"По същество правителството беше реформирано и обновено с цел рестартиране на институционалните процеси и подобряване на координацията между различните ведомства. Както заяви президентът Володимир Зеленски, основната задача на обновения кабинет на министрите е да осигури пълна готовност на енергийната и отбранителната инфраструктура за студеното време“, коментира Кузан пред американската медия.

Бившият посланик на САЩ в НАТО Курт Волкер счита, че руският лидер Владимир Путин несъмнено ще се опита да използва зимата, за да сломи окончателно Украйна, като лиши страната от електро- и топлоснабдяване.

Въпреки това Волкер посочва, че Киев е в по-добра позиция да отблъсне руските удари с балистични ракети, отколкото миналата зима.

"Путин върви по дългосрочен път към поражението. Той не може да се справи със загубите на бойното поле. Украйна лишава Кремъл от нефтопреработвателни и експортни мощности, което изчерпва бюджета му“, заявява Волкер в интервю за медията.

Той смята, че Путин ще се бори, докато може, но възможностите му стават ограничени.

"Мисля, че той ще продължи борбата през зимата – смятайки, че това може да е в полза на Русия – но до пролетта, според мен, Путин ще се сблъска със сериозни ограничения в агресивната си война и ще трябва да се съгласи на примирие“, добавя той.

Анализаторите определят неотдавнашните опити на Украйна да нанесе удари по ключови логистични центрове, като например търговския гигант от типа на Amazon Wildberries, като стратегия, насочена към увеличаване на разходите за войната за руския бизнес, с надеждата, че Путин ще бъде принуден да седне на масата за преговори.