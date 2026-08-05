Windows получава една от най-полезните функции на Apple

В продължение на години един от най-ефективните инструменти в стратегията на Apple за задържане на клиентите беше строго охраняваната ѝ цифрова екосистема. Функции като „Универсалното копиране“, което позволява на потребителите без усилие да копират текст от iPhone и да го поставят на Mac в реално време, създадоха безпроблемна връзка между устройствата, като същевременно ефективно изключваха компютрите с Windows. Сега, под силен натиск от антимонополните регулатори на Европейския съюз и официална петиция от конкурента Microsoft, Купертино най-накрая е принуден да събори една от най-високите си „стени“.

Пробивът произтича от Закона за цифровите пазари (DMA) на ЕС, който изисква технологичните „пазители“ да отворят платформите си за оперативна съвместимост с конкурентите. Microsoft се възползва от официалната система за подаване на искания на Apple към ЕС, за да поиска равен достъп, като изтъкна, че синхронизацията на клипборда между устройствата е станала основно очакване за продуктивността на съвременното работно място. Съгласно новоодобрения план, iOS ще позволи на разширенията на трети страни да споделят данни от клипборда непрекъснато във фонов режим със сдвоени Windows компютри. За да се защити личната информация, потребителите просто ще дават еднократно разрешение при сдвояването на своя компютър, което ще премахне постоянните искания за одобрение, които в момента затрудняват интеграцията на приложенията на трети страни.

Докато технологичните ентусиасти с нетърпение очакват да видят функцията в действие, Apple предупреди, че интегрирането на достъп до клипборда на заден план, без да се компрометира сигурността на системата, изисква мащабна инженерна пренастройка. Официалният план на компанията предвижда завършване през есента на 2027 година, което означава, че междуплатформената функционалност вероятно ще дебютира заедно с iOS 28 в бета версиите за разработчици, преди да бъде пусната за широката публика.