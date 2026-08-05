Игра на нерви в Близкия изток! Доналд Тръмп иска споразумение с Техеран на всяка цена и иранците разбират това

Висши израелски представители са заявили, че Вашингтон не информира пряко Тел Авив за хода на преговорите с Иран, предава Channel 12. “Тръмп иска сделка на всяка цена, съветниците му също. И Иран разбира това“, е заявил израелският политик пред медията, пише Фокус.
Според Тел Авив САЩ се готвят да постигнат споразумение и да решат проблема с Ормузкия проток, което ще позволи двете страни да се върнат към меморандума за разбирателство. Според източника на медиата израелската армия остава в повишена бойна готовност в случай че се стигне до нова ескалация на напрежението и размяна на удари. От IDF поддържат връзка с CENTCOM по този въпрос, но разбирането на Тел Авив е, че в решенията на Тръмп има много неясноти и нестабилност, пише още Channel 12.
Иран е стигнал до заключението, че трябва да затегне позицията си срещу Съединените щати и да установи предимство, преди да може да започне смислени преговори с президента Доналд Тръмп. Тази гледна точка е довела до войнствената реторика на Иран срещу американския президент през последните дни. Техеран смята, че Тръмп интерпретира иранските отстъпки като слабост и ще реагира само на натиск.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Укротролюхата да хване скоротечен рак!
12:24 05.08.2026
2 Никой не знае
12:39 05.08.2026
3 Тръм щял да напише:
12:42 05.08.2026
4 Темата я дъвкахме
Не е интересно всички да започнат да повтарят едни и също!
Нещо като откриване на топлата вода се получава!
12:44 05.08.2026
5 споразумение с Техеран
12:48 05.08.2026
6 Няма мир в региона да има
12:50 05.08.2026
7 оня с коня
Коментиран от #8
12:51 05.08.2026
8 НИЩО МУ НЯМА
До коментар #7 от "оня с коня":АВЕ ПРЕДИ ГОДИНИ
ЕДИН ПОЛКОВНИК
ГИ ГОВОРЕШЕ НА ТЪЛПАТА🗣
ВСЕКИ ПЕТЪК ПО ЧЕТРИ ЧАСА
НА Т.НАР.ЗЕЛЕН ПЛОЩАД
И ВИДЯ ДО КЪДЕ СТИГНА А(...😬....)...
13:25 05.08.2026
9 Нещастници
13:35 05.08.2026