Игра на нерви в Близкия изток! Доналд Тръмп иска споразумение с Техеран на всяка цена и иранците разбират това

Висши израелски представители са заявили, че Вашингтон не информира пряко Тел Авив за хода на преговорите с Иран, предава Channel 12. “Тръмп иска сделка на всяка цена, съветниците му също. И Иран разбира това“, е заявил израелският политик пред медията, пише Фокус.

Според Тел Авив САЩ се готвят да постигнат споразумение и да решат проблема с Ормузкия проток, което ще позволи двете страни да се върнат към меморандума за разбирателство. Според източника на медиата израелската армия остава в повишена бойна готовност в случай че се стигне до нова ескалация на напрежението и размяна на удари. От IDF поддържат връзка с CENTCOM по този въпрос, но разбирането на Тел Авив е, че в решенията на Тръмп има много неясноти и нестабилност, пише още Channel 12.

Иран е стигнал до заключението, че трябва да затегне позицията си срещу Съединените щати и да установи предимство, преди да може да започне смислени преговори с президента Доналд Тръмп. Тази гледна точка е довела до войнствената реторика на Иран срещу американския президент през последните дни. Техеран смята, че Тръмп интерпретира иранските отстъпки като слабост и ще реагира само на натиск.