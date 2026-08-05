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Игра на нерви в Близкия изток! Доналд Тръмп иска споразумение с Техеран на всяка цена и иранците разбират това

Игра на нерви в Близкия изток! Доналд Тръмп иска споразумение с Техеран на всяка цена и иранците разбират това

5 Август, 2026 12:21 1 209 9

  • иран-
  • израел-
  • доналд тръмп-
  • ормузки проток-
  • корпус на гвардейците на ислямската революция

Според Тел Авив САЩ се готвят да постигнат споразумение и да решат проблема с Ормузкия проток, което ще позволи двете страни да се върнат към меморандума за разбирателство

Игра на нерви в Близкия изток! Доналд Тръмп иска споразумение с Техеран на всяка цена и иранците разбират това - 1
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Висши израелски представители са заявили, че Вашингтон не информира пряко Тел Авив за хода на преговорите с Иран, предава Channel 12. “Тръмп иска сделка на всяка цена, съветниците му също. И Иран разбира това“, е заявил израелският политик пред медията, пише Фокус.

Според Тел Авив САЩ се готвят да постигнат споразумение и да решат проблема с Ормузкия проток, което ще позволи двете страни да се върнат към меморандума за разбирателство. Според източника на медиата израелската армия остава в повишена бойна готовност в случай че се стигне до нова ескалация на напрежението и размяна на удари. От IDF поддържат връзка с CENTCOM по този въпрос, но разбирането на Тел Авив е, че в решенията на Тръмп има много неясноти и нестабилност, пише още Channel 12.

Иран е стигнал до заключението, че трябва да затегне позицията си срещу Съединените щати и да установи предимство, преди да може да започне смислени преговори с президента Доналд Тръмп. Тази гледна точка е довела до войнствената реторика на Иран срещу американския президент през последните дни. Техеран смята, че Тръмп интерпретира иранските отстъпки като слабост и ще реагира само на натиск.


Израел
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  • 2 Никой не знае

    13 1 Отговор
    Тръмп какво точно иска и има ли въобще правомощия споразумение с Техеран да подписва без решение на Конгреса. Пълна лудница е тоя САЩ верно

    12:39 05.08.2026

  • 3 Тръм щял да напише:

    13 0 Отговор
    Свършиха ни ракетите, моля за мир...

    12:42 05.08.2026

  • 4 Темата я дъвкахме

    5 0 Отговор
    вече много пъти поне от три месеца насам!

    Не е интересно всички да започнат да повтарят едни и също!

    Нещо като откриване на топлата вода се получава!

    12:44 05.08.2026

  • 5 споразумение с Техеран

    10 0 Отговор
    "на всяка цена" щото САЩ вече издъхва

    12:48 05.08.2026

  • 6 Няма мир в региона да има

    5 0 Отговор
    До като Вашингтон не прекрати всякакви взаимоотношения с нацистите в Тел Авив. Това е истината

    12:50 05.08.2026

  • 7 оня с коня

    2 0 Отговор
    Да изгниете на фронта в киев евро атлантици, американофили, укрофили и израелтяни, бял ден да не видите лешпери такива!

    Коментиран от #8

    12:51 05.08.2026

  • 8 НИЩО МУ НЯМА

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "оня с коня":

    АВЕ ПРЕДИ ГОДИНИ
    ЕДИН ПОЛКОВНИК
    ГИ ГОВОРЕШЕ НА ТЪЛПАТА🗣
    ВСЕКИ ПЕТЪК ПО ЧЕТРИ ЧАСА
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