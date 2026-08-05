D2 и Део се събраха отново за новата песен „Свобода“ (ВИДЕО)

След години успешни съвместни проекти D2 и Део отново обединяват сили. Новият им сингъл „Свобода“ вече има впечатляващ видеоклип, който съчетава високи скорости, адреналин и силно послание за приятелството – една от най-големите ценности в живота.

Музиката и аранжиментът на песента са дело на Димитър Кърнев, а текстът е написан от Деян Славчев – Део, Александър Обретенов и Димитър Кърнев. Любопитното е, че идеята за „Свобода“ се ражда още през 2014 г. по време на лятно велосипедно пътешествие на Кърнев из Родопите. Именно тогава започва работата по песента, а поканата към Део идва напълно естествено – като продължение на дългогодишното приятелство между музикантите и успешните им общи проекти. И така песен, родена на две колела, оживява на четири.

Видеоклипът е заснет на A1 Motor Park край Самоков – една от най-модерните състезателни писти на Балканите, домакин на автомобилни и мотоциклетни събития от международен ранг. В центъра на историята е зрелищна надпревара между две изключително мощни BMW, управлявани от Дичо и Димитър Кърнев. Двамата не отстъпват един на друг до самия финал, но състезанието завършва без победител. Посланието е ясно – истинските приятели не се съревновават помежду си, а вървят рамо до рамо.

В лентата участие взема и Лилия Андреева от Русе – дългогодишен фен на D2, която става част от тази история като естествено продължение на връзката между групата и нейната публика.

Реализирането на проекта е подкрепено от Nestlé, Red Bull, Shell.

Феновете ще могат да чуят „Свобода“ на живо по време на националното турне на D2, в което Део ще бъде специален гост. Другите специални гости ще са Краси Тодоров и Георги Димитров – Жожо, а подгряващи ще са младите Филип Донков и група Freakdale. Концертите ще се състоят на:

15 август – Бургас, Летен театър

9 септември – Пловдив, Летен театър „Бунарджика“

10 септември – Стара Загора, Летен театър

12 септември – Варна, Летен театър

22 октомври – София, Pirotska 5 Event Center