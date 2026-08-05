D2 и Део се събраха отново за новата песен „Свобода“ (ВИДЕО)

След години успешни съвместни проекти D2 и Део отново обединяват сили. Новият им сингъл „Свобода“ вече има впечатляващ видеоклип, който съчетава високи скорости, адреналин и силно послание за приятелството – една от най-големите ценности в живота.
Музиката и аранжиментът на песента са дело на Димитър Кърнев, а текстът е написан от Деян Славчев – Део, Александър Обретенов и Димитър Кърнев. Любопитното е, че идеята за „Свобода“ се ражда още през 2014 г. по време на лятно велосипедно пътешествие на Кърнев из Родопите. Именно тогава започва работата по песента, а поканата към Део идва напълно естествено – като продължение на дългогодишното приятелство между музикантите и успешните им общи проекти. И така песен, родена на две колела, оживява на четири.
Видеоклипът е заснет на A1 Motor Park край Самоков – една от най-модерните състезателни писти на Балканите, домакин на автомобилни и мотоциклетни събития от международен ранг. В центъра на историята е зрелищна надпревара между две изключително мощни BMW, управлявани от Дичо и Димитър Кърнев. Двамата не отстъпват един на друг до самия финал, но състезанието завършва без победител. Посланието е ясно – истинските приятели не се съревновават помежду си, а вървят рамо до рамо.
В лентата участие взема и Лилия Андреева от Русе – дългогодишен фен на D2, която става част от тази история като естествено продължение на връзката между групата и нейната публика.
Реализирането на проекта е подкрепено от Nestlé, Red Bull, Shell.
Феновете ще могат да чуят „Свобода“ на живо по време на националното турне на D2, в което Део ще бъде специален гост. Другите специални гости ще са Краси Тодоров и Георги Димитров – Жожо, а подгряващи ще са младите Филип Донков и група Freakdale. Концертите ще се състоят на:
- 15 август – Бургас, Летен театър
- 9 септември – Пловдив, Летен театър „Бунарджика“
- 10 септември – Стара Загора, Летен театър
- 12 септември – Варна, Летен театър
- 22 октомври – София, Pirotska 5 Event Center
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 kоkорчо 💋🍌
12:05 05.08.2026
2 Сила
Део е ясен ....лигльо !!!
Черешката на тортата ...Кърнев , рядко противно същество , ама рядко !!!
Коментиран от #3
12:05 05.08.2026
3 Данчо ментата
До коментар #2 от "Сила":Па ти щото си мноо убаф :)
12:16 05.08.2026
4 Хорейшио
Коментиран от #5
12:20 05.08.2026
5 Сила
До коментар #4 от "Хорейшио":Пико и амфети ...тия скъсаняци нямат пари за бело !!!
12:38 05.08.2026
6 младежа
12:46 05.08.2026
7 де го чукаш, де се пука...
12:54 05.08.2026