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D2 и Део се събраха отново за новата песен „Свобода“ (ВИДЕО)

D2 и Део се събраха отново за новата песен „Свобода“ (ВИДЕО)

5 Август, 2026 12:01 733 7

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  • турне

Новото видео съчетава приятелството и високите скорости

D2 и Део се събраха отново за новата песен „Свобода“ (ВИДЕО) - 1
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

След години успешни съвместни проекти D2 и Део отново обединяват сили. Новият им сингъл „Свобода“ вече има впечатляващ видеоклип, който съчетава високи скорости, адреналин и силно послание за приятелството – една от най-големите ценности в живота.

Музиката и аранжиментът на песента са дело на Димитър Кърнев, а текстът е написан от Деян Славчев – Део, Александър Обретенов и Димитър Кърнев. Любопитното е, че идеята за „Свобода“ се ражда още през 2014 г. по време на лятно велосипедно пътешествие на Кърнев из Родопите. Именно тогава започва работата по песента, а поканата към Део идва напълно естествено – като продължение на дългогодишното приятелство между музикантите и успешните им общи проекти. И така песен, родена на две колела, оживява на четири.

D2 и Део се събраха отново за новата песен „Свобода“ (ВИДЕО)

Видеоклипът е заснет на A1 Motor Park край Самоков – една от най-модерните състезателни писти на Балканите, домакин на автомобилни и мотоциклетни събития от международен ранг. В центъра на историята е зрелищна надпревара между две изключително мощни BMW, управлявани от Дичо и Димитър Кърнев. Двамата не отстъпват един на друг до самия финал, но състезанието завършва без победител. Посланието е ясно – истинските приятели не се съревновават помежду си, а вървят рамо до рамо.

В лентата участие взема и Лилия Андреева от Русе – дългогодишен фен на D2, която става част от тази история като естествено продължение на връзката между групата и нейната публика.

Реализирането на проекта е подкрепено от Nestlé, Red Bull, Shell.

Феновете ще могат да чуят „Свобода“ на живо по време на националното турне на D2, в което Део ще бъде специален гост. Другите специални гости ще са Краси Тодоров и Георги Димитров – Жожо, а подгряващи ще са младите Филип Донков и група Freakdale. Концертите ще се състоят на:

  • 15 август – Бургас, Летен театър
  • 9 септември – Пловдив, Летен театър „Бунарджика“
  • 10 септември – Стара Загора, Летен театър
  • 12 септември – Варна, Летен театър
  • 22 октомври – София, Pirotska 5 Event Center


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 kоkорчо 💋🍌

    2 0 Отговор
    а га ще пее за 42

    12:05 05.08.2026

  • 2 Сила

    6 2 Отговор
    Уникални нещастници и комплексари , Д две ....
    Део е ясен ....лигльо !!!
    Черешката на тортата ...Кърнев , рядко противно същество , ама рядко !!!

    Коментиран от #3

    12:05 05.08.2026

  • 3 Данчо ментата

    3 3 Отговор

    До коментар #2 от "Сила":

    Па ти щото си мноо убаф :)

    12:16 05.08.2026

  • 4 Хорейшио

    5 0 Отговор
    ще трябва доста бело по случай срещата...

    Коментиран от #5

    12:20 05.08.2026

  • 5 Сила

    4 1 Отговор

    До коментар #4 от "Хорейшио":

    Пико и амфети ...тия скъсаняци нямат пари за бело !!!

    12:38 05.08.2026

  • 6 младежа

    2 0 Отговор
    Смотана песен

    12:46 05.08.2026

  • 7 де го чукаш, де се пука...

    0 0 Отговор
    Свободата е на върха на копието! ... Свободата, Санчо, е сладко нещо. От сладкодумците властимеющи не я чакай – с обещанията ще си останеш. (Мигел де Сервантес – "Дон Кихот")

    12:54 05.08.2026