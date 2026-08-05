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Мохамед Салах към феновете на Трабзонспор: Готови ли сте?

Мохамед Салах към феновете на Трабзонспор: Готови ли сте?

5 Август, 2026 12:29 579 0

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  • футбол

Ще се видим много скоро

Мохамед Салах към феновете на Трабзонспор: Готови ли сте? - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg


Преминаващият в Трабзонспор Мохамед Салах символично облече екипа на новия си клуб още в самолета на път за Турция. 34-годишният нападател избра офертата на въпросния тим и пристига със свободен трансфер от Ливърпул.

“Трабзон, готови ли сте? Чувам ви. Ще се видим много скоро”, обърна се Салах към привържениците, добавяйки слогана на клуба “Където и да сме, все едно сме в Трабзон” (Bize her yer Trabzon).

Мо каца по обяд в Истанбул, а в Трабзон ще бъде по-късно през деня. Договорът му ще е за два сезона при заплата от 17 млн. евро.

В новия си отбор Салах ще носи фланелката с №61.


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