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Конска челюст на 3000 години бе случайно открита в Дунав (СНИМКИ)

Конска челюст на 3000 години бе случайно открита в Дунав (СНИМКИ)

5 Август, 2026 12:31 626 11

  • челюст-
  • история-
  • дунав-
  • русе-
  • археология

Служител на Морската администрация в Русе е открил находката

Конска челюст на 3000 години бе случайно открита в Дунав (СНИМКИ) - 1
Снимка: Facebook
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Част от животинска челюст в начална форма на фосилизация е предоставена на Регионалния исторически музей в Русе, съобщи директорът на културния институт в крайдунавския град проф. Николай Ненов, цитиран от БТА.

Находката е открита в река Дунав при сградата на Морска администрация – Русе от Камен Иванов, служител в учреждението. Той и колегите му потърсили информация от изкуствен интелект, който им подсказал, че челюстта е възможно да е от бизон или зубър. Заради находката на мамутски кости в Дунав веднага се обърнали към историческия музей.

По първоначални данни от музея предполагат, че това е долна дясна челюст от кон, живял в началото на желязната епоха, когато районът е населяван от гети или траки. На хълма над Морска администрация, където днес е разкрита и крепостта Сексагинта Приста, е разположено светилище на траките, където са правени множество жертвоприношения. Възможно е конската кост да е свлечена към реката при периодичните промени в структурата на хълма, предполагат още от културния институт.

Проф. Ненов уточни, че предстои специалистите в музея да определят и съобщят повече данни за датировката и произхода на находката.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сила

    9 1 Отговор
    Това е от Ангелкова ...след пластичната операция!!!

    12:35 05.08.2026

  • 2 БРАВО

    7 0 Отговор
    СЕГА ЧАКАМЕ ДА НАУЧИМ И ИМЕТО НА СОБСТВЕНИКА НА КОНЯ

    Коментиран от #9

    12:35 05.08.2026

  • 3 оня с коня

    2 0 Отговор
    тая челюст за амнайсти път я откривате вече

    12:47 05.08.2026

  • 4 шаа

    3 1 Отговор
    е не може ли тази челюст да е от щастливо умрял свободно разхождащ се кон, а да не е жертвоприносен, участвал в битка или изобщо да е бил част от опитомените коне?

    12:48 05.08.2026

  • 5 Сигурен

    1 0 Отговор
    Че е от коня на хан Аспарух според авторката неначесаната дебела Сърбина..

    Коментиран от #6

    13:02 05.08.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 А аз чакам

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "БРАВО":

    Да науча КОЙ я държи тая дебела простакеси на работа ,която само. ПРОСТОТИИ КАЧВА???

    13:21 05.08.2026

  • 10 Аааа ,

    1 0 Отговор
    да , ясно се вижда датата-1026г пр.Христа!

    13:29 05.08.2026

  • 11 Това е челюстта

    0 0 Отговор
    на коня на цар Македон.

    13:44 05.08.2026