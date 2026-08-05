Конска челюст на 3000 години бе случайно открита в Дунав (СНИМКИ)

Част от животинска челюст в начална форма на фосилизация е предоставена на Регионалния исторически музей в Русе, съобщи директорът на културния институт в крайдунавския град проф. Николай Ненов, цитиран от БТА.
Находката е открита в река Дунав при сградата на Морска администрация – Русе от Камен Иванов, служител в учреждението. Той и колегите му потърсили информация от изкуствен интелект, който им подсказал, че челюстта е възможно да е от бизон или зубър. Заради находката на мамутски кости в Дунав веднага се обърнали към историческия музей.
По първоначални данни от музея предполагат, че това е долна дясна челюст от кон, живял в началото на желязната епоха, когато районът е населяван от гети или траки. На хълма над Морска администрация, където днес е разкрита и крепостта Сексагинта Приста, е разположено светилище на траките, където са правени множество жертвоприношения. Възможно е конската кост да е свлечена към реката при периодичните промени в структурата на хълма, предполагат още от културния институт.
Проф. Ненов уточни, че предстои специалистите в музея да определят и съобщят повече данни за датировката и произхода на находката.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Сила
12:35 05.08.2026
2 БРАВО
Коментиран от #9
12:35 05.08.2026
3 оня с коня
12:47 05.08.2026
4 шаа
12:48 05.08.2026
5 Сигурен
Коментиран от #6
13:02 05.08.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 А аз чакам
До коментар #2 от "БРАВО":Да науча КОЙ я държи тая дебела простакеси на работа ,която само. ПРОСТОТИИ КАЧВА???
13:21 05.08.2026
10 Аааа ,
13:29 05.08.2026
11 Това е челюстта
13:44 05.08.2026