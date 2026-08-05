Конска челюст на 3000 години бе случайно открита в Дунав (СНИМКИ)

Овен

Телец

Близнаци

Рак

Лъв

Дева

Везни

Скорпион

Стрелец

Козирог

Водолей

Риби

Риби (20.02 - 20.03) Способността да съчувствате и да разбирате околните ще бъде особено ценна днес. Нечии думи могат да Ви накарат да погледнете на важен въпрос от различен ъгъл. Не е необходимо да носите сами всички тревоги на хората около Вас. Отделете време за нещо, което Ви носи радост и вдъхновение. Ще посрещнете вечерта с чувство на благодарност и душевно спокойствие.

Водолей (21.01 - 19.02) Свежият поглед към позната ситуация ще Ви помогне да откриете решение, което досега е оставало незабелязано. Общуването с различни хора ще бъде източник на полезни идеи и вдъхновение. Не се колебайте да направите малка промяна, ако усещате, че тя е навременна. Свободата да бъдете себе си ще Ви носи увереност. Финалът на деня ще Ви напомни колко е важно да сте постоянни и последователни.

Козирог (23.12 - 20.01) Опитът, който сте натрупали през последните месеци, ще се превърне във Ваше голямо предимство. Ще успявате да действате уверено дори когато обстоятелствата изискват повече търпение. Не поемайте отговорности, които не принадлежат на Вас. Добрата организация ще Ви помогне да освободите време за себе си. Вечерта ще премине в спокойна атмосфера.

Стрелец (23.11 - 22.12) Новите възможности ще събудят любопитството Ви още от сутринта. Ще Ви бъде по-лесно да намерите решение, ако не се стремите да обхванете всичко наведнъж. Дайте си време да прецените всяка нова идея спокойно. Един разговор може да се окаже по-ценен, отколкото изглежда на пръв поглед.

Скорпион (24.10 - 22.11) Вътрешната Ви увереност ще бъде по-силна от всяко временно колебание. Ще умеете да различавате важното от маловажното и това ще Ви помогне да вземете правилните решения. Не позволявайте на чужди емоции да определят собственото Ви настроение. Един малък успех ще Ви покаже, че се движите в правилната посока. Вечерните часове ще бъдат по-полезни за равносметка, отколкото за нови начинания.

Везни (24.09 - 23.10) Дипломатичността Ви ще бъде особено ценна при общуването с околните. Ще успеете да намерите решение, което удовлетворява повече от една гледна точка. Ако възникне недоразумение, откритият разговор ще го разсее бързо. Красивите жестове ще говорят по-силно от дългите обяснения. Финалът на деня ще Ви подтикне да преосмислите някои очаквания.

Дева (24.08 - 23.09) Подредените мисли ще Ви помогнат лесно да намерите решение на въпрос, който е изглеждал по-сложен. Ще се справяте уверено с ангажиментите си, когато следвате предварително изготвен план. Не се опитвайте да контролирате всичко около себе си. Малко повече доверие към хората ще Ви спести излишно напрежение. Спокойната вечер ще Ви помогне да възстановите силите си.

Лъв (24.07 - 23.08) Естественият Ви ентусиазъм ще вдъхновява околните да гледат по-смело към бъдещето. Ще имате възможност да покажете силните си страни, без да привличате излишно внимание към себе си. Добре е да проявите търпение, ако нещо не се случи веднага. Постоянството ще се окаже по-важно от бързия успех. Добре е към вечерта да избягвате прибързаните обещания.

Рак (22.06 - 23.07) Близките хора ще Ви дадат повече подкрепа, отколкото очаквате. Искреността ще помогне да изясните тема, която напоследък е създавала известно напрежение. Позволете си да се доверите на интуицията си, но не пренебрегвайте фактите. Един спокоен следобед ще Ви помогне да подредите мислите си. Ще завършите деня с чувство на вътрешен мир.

Близнаци (22.05 - 21.06) Една интересна идея може да промени начина, по който гледате на предстоящите задачи. Срещите и разговорите ще бъдат особено ползотворни, ако дадете възможност и на другите да изразят мнението си. Не прибързвайте с окончателните решения, дори да Ви се струва, че всичко е ясно. Гъвкавостта ще бъде Вашето най-голямо предимство. Последните часове на деня ще Ви заредят с чувство на вдъхновение.

Телец (21.04 - 21.05) Стабилността, към която естествено се стремите, ще бъде най-добрият Ви ориентир. Ще умеете спокойно да преценявате ситуациите, без да се поддавате на външен натиск. Добре е да бъдете малко по-внимателни с обещанията, които давате. Малките, но последователни стъпки ще се окажат най-сигурният път към успеха. Вечерта ще Ви напомни колко е важно да запазите мярката.