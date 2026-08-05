ЕС предоставя още 1,4 млрд. евро на Украйна от приходи от замразени руски активи

Европейският съюз ще използва средствата, генерирани от лихвите върху замразените руски активи, за да подпомогне Украйна, съобщи Европейската комисия, цитирана от Ройтерс, предава БТА.
Сумата възлиза на 1,4 милиарда евро.
Средствата, преведени на ЕС на 3 август, са получени от лихви по парични салда, част от активите на Руската централна банка, които Европейският съюз замрази след началото на пълномащабната руска инвазия в Украйна.
„Русия трябва да плати за разрушенията, които е причинила и ние използваме приходите от замразените руски активи, за да се уверим, че ще го направи“, заяви председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен.
„Предоставяме на Украйна още 1,4 милиарда евро от тях. Това ще подкрепи продължаващата съпротива на Украйна срещу незаконната война на Русия“, добави тя.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Укротролюгата да хване скоротечен рак.
Коментиран от #3, #18
12:42 05.08.2026
2 Красота
Хихихи
12:44 05.08.2026
3 Възраждане
До коментар #1 от "Укротролюгата да хване скоротечен рак.":Да ти се връща на цялата рода
12:46 05.08.2026
4 Всичко е ясно
12:48 05.08.2026
5 То си е
12:48 05.08.2026
6 оня с коня
12:49 05.08.2026
7 стоян георгиев
12:49 05.08.2026
8 Булдог
12:50 05.08.2026
9 оня с коня
12:50 05.08.2026
10 Оня с коня
12:51 05.08.2026
11 Сарико
12:51 05.08.2026
12 хахаха
12:51 05.08.2026
13 Кой ще я нокаже
12:53 05.08.2026
14 Дракула
12:54 05.08.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 ?????
За съжаление няма да е така, ще ги връща цяла Европа.
12:57 05.08.2026
17 Ай де бе
12:59 05.08.2026
18 твоето е реакция
До коментар #1 от "Укротролюгата да хване скоротечен рак.":на примитивен човек. Не жиелая на никого нищо лошо, камо ли свързано с живота. Желая само да не се натъкмяват на длъжности, за които явно не стават. Злобни към Русия и врезни за страните от ЕС. С тях - тя и такива като каята калас - внучка на човек от СС и дъщеря - от КПСС - есср-то им пропада.
13:00 05.08.2026
19 Русия ще дойде
13:02 05.08.2026
20 руски пари бомбят масква
13:05 05.08.2026
21 СПРАВЕДЛИВ
13:12 05.08.2026
22 Ники Кънчев:
"КРИВОКРАКА КАКА ЦЯЛА ЕВРОПА РАЗТРАКА" отговори:
а/ Урсула б/ Кая
в/ Мецола г/ трите заедно
13:12 05.08.2026
23 Байо
13:24 05.08.2026
24 Бравас, само така!
13:32 05.08.2026