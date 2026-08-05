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ЕС предоставя още 1,4 млрд. евро на Украйна от приходи от замразени руски активи
  Тема: Украйна

ЕС предоставя още 1,4 млрд. евро на Украйна от приходи от замразени руски активи

5 Август, 2026 12:41 692 24

  • украйна-
  • ес-
  • европейски съюз-
  • замразени руски активи

Европейската комисия съобщи, че средствата ще бъдат използвани за подкрепа на Украйна и са генерирани от лихви по активи на Руската централна банка.

ЕС предоставя още 1,4 млрд. евро на Украйна от приходи от замразени руски активи - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Европейският съюз ще използва средствата, генерирани от лихвите върху замразените руски активи, за да подпомогне Украйна, съобщи Европейската комисия, цитирана от Ройтерс, предава БТА.

Сумата възлиза на 1,4 милиарда евро.

Средствата, преведени на ЕС на 3 август, са получени от лихви по парични салда, част от активите на Руската централна банка, които Европейският съюз замрази след началото на пълномащабната руска инвазия в Украйна.

„Русия трябва да плати за разрушенията, които е причинила и ние използваме приходите от замразените руски активи, за да се уверим, че ще го направи“, заяви председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен.

„Предоставяме на Украйна още 1,4 милиарда евро от тях. Това ще подкрепи продължаващата съпротива на Украйна срещу незаконната война на Русия“, добави тя.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Укротролюгата да хване скоротечен рак.

    25 4 Отговор
    Укротролюгата да хване скоротечен рак.

    Коментиран от #3, #18

    12:42 05.08.2026

  • 2 Красота

    4 19 Отговор
    С фашистки пачки.. монголска леш
    Хихихи

    12:44 05.08.2026

  • 3 Възраждане

    3 14 Отговор

    До коментар #1 от "Укротролюгата да хване скоротечен рак.":

    Да ти се връща на цялата рода

    12:46 05.08.2026

  • 4 Всичко е ясно

    1 12 Отговор
    13 год...3 дневна Движуха на педофила

    12:48 05.08.2026

  • 5 То си е

    28 1 Отговор
    чиста кражба!

    12:48 05.08.2026

  • 6 оня с коня

    25 0 Отговор
    от напъни генеколожката ще роди 8 чаве

    12:49 05.08.2026

  • 7 стоян георгиев

    1 25 Отговор
    Ес трябва спешно да подпомогне украинското пво и енергийна инфраструктура.

    12:49 05.08.2026

  • 8 Булдог

    22 1 Отговор
    Е , няма по-големи Крадци от тИя! Спасението е Заличаване - Тотално ! От Унгария на ,, там"

    12:50 05.08.2026

  • 9 оня с коня

    21 2 Отговор
    Да изгниете на фронта в киев евро атлантици, американофили, укрофили и израелтяни, бял ден да не видите лешпери такива!

    12:50 05.08.2026

  • 10 Оня с коня

    11 2 Отговор
    На Земенски непрекъснато му дават Милиарди,а на Путин- Никой нищо.Е не са хубави тия работи...

    12:51 05.08.2026

  • 11 Сарико

    10 6 Отговор
    Великият ЕСССР се разпорежда с чужди притежания?!! Браво! Бравооо!!!!

    12:51 05.08.2026

  • 12 хахаха

    13 2 Отговор
    таман за 300 ракети пейтриът, ако някой се навие да им продаде на завалиите

    12:51 05.08.2026

  • 13 Кой ще я нокаже

    16 1 Отговор
    Глупава с власт

    12:53 05.08.2026

  • 14 Дракула

    15 0 Отговор
    Само аз знам какво трябва да се направи с Урсула!!!

    12:54 05.08.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 ?????

    18 1 Отговор
    Тия крадени пари рано или късно ще се връщат, но е хубаво да се върнат от сегашните проукраински активисти.
    За съжаление няма да е така, ще ги връща цяла Европа.

    12:57 05.08.2026

  • 17 Ай де бе

    15 2 Отговор
    А бабичката ли ще плаща тия пари на руснаците? Това се нарича кражба

    12:59 05.08.2026

  • 18 твоето е реакция

    8 3 Отговор

    До коментар #1 от "Укротролюгата да хване скоротечен рак.":

    на примитивен човек. Не жиелая на никого нищо лошо, камо ли свързано с живота. Желая само да не се натъкмяват на длъжности, за които явно не стават. Злобни към Русия и врезни за страните от ЕС. С тях - тя и такива като каята калас - внучка на човек от СС и дъщеря - от КПСС - есср-то им пропада.

    13:00 05.08.2026

  • 19 Русия ще дойде

    13 1 Отговор
    И ще си вземе техните пари, вие какво си мислите? Има право юридически пак да вземе цялата източна Германия, понеже немците нарушиха 2+4 договора и следователно той става недействителен. И така нещата от преди него могат да се възстановят. Та ще видите вие, "руски замразени пари "!!! Вземат ли си те ГДР-то пак, то целият ви съюз отива на кино. В центъра на Европа ще има руски Циркони, Искандери, Авангарди, Тополи.... Ама ето, вие взехте Финландия и Швеция в Натото, а Русия пак има огромна военна база в центъра на Европа и така всички пак са доволни.

    13:02 05.08.2026

  • 20 руски пари бомбят масква

    1 7 Отговор
    Справедливо- руснаците си плащат оръжита с които ги обстрелват!

    13:05 05.08.2026

  • 21 СПРАВЕДЛИВ

    12 0 Отговор
    НЯМА ЛИКОЙ ДА Е ЛИКВИДИРА ТАЗИ ФАШИСТКА

    13:12 05.08.2026

  • 22 Ники Кънчев:

    11 0 Отговор
    Играта "Стани беден" въпрос за 1 цент:
    "КРИВОКРАКА КАКА ЦЯЛА ЕВРОПА РАЗТРАКА" отговори:
    а/ Урсула б/ Кая
    в/ Мецола г/ трите заедно

    13:12 05.08.2026

  • 23 Байо

    6 0 Отговор
    Брюк.3елки и ми(ирки ще гризнат дръвцето,скоро.Русия не прощава.Но те са прекалено глу пави и алчни,за да го разберат.Нищо де.Чакаме день пабедъй 2.

    13:24 05.08.2026

  • 24 Бравас, само така!

    8 0 Отговор
    Оня ден пред Вила Чинка видях златен Мерцедес Брабус, а до него Ламборгини, и двете с украински номера - без такива милиарди, дадени от нас, балъците, може ли да си купи човек такива коли?!?

    13:32 05.08.2026

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