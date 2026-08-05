ЕС предоставя още 1,4 млрд. евро на Украйна от приходи от замразени руски активи

Европейският съюз ще използва средствата, генерирани от лихвите върху замразените руски активи, за да подпомогне Украйна, съобщи Европейската комисия, цитирана от Ройтерс, предава БТА.

Сумата възлиза на 1,4 милиарда евро.

Средствата, преведени на ЕС на 3 август, са получени от лихви по парични салда, част от активите на Руската централна банка, които Европейският съюз замрази след началото на пълномащабната руска инвазия в Украйна.

„Русия трябва да плати за разрушенията, които е причинила и ние използваме приходите от замразените руски активи, за да се уверим, че ще го направи“, заяви председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен.

„Предоставяме на Украйна още 1,4 милиарда евро от тях. Това ще подкрепи продължаващата съпротива на Украйна срещу незаконната война на Русия“, добави тя.