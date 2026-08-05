Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Свят »
Украйна »
Урсула фон дер Лайен осъди руската атака срещу Украйна и обяви нова помощ за Киев
  Тема: Украйна

Урсула фон дер Лайен осъди руската атака срещу Украйна и обяви нова помощ за Киев

5 Август, 2026 12:37, обновена 5 Август, 2026 13:49 1 043 39

  • украйна-
  • урсула фон дер лaйен-
  • русия-
  • руска атака-
  • киев

Председателката на Европейската комисия заяви, че Русия трябва да понесе отговорност за разрушенията, а Украйна ще получи допълнителни 1,4 милиарда евро от приходи от замразени руски активи

Урсула фон дер Лайен осъди руската атака срещу Украйна и обяви нова помощ за Киев - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен осъди остро смъртоносната руска атака срещу Украйна през изминалата нощ, при която загинаха най-малко 17 души, предава БТА.

„За пореден път се събуждаме с новина за ужасни зверства, извършени от Русия посредством нейните въздушни нападения срещу Украйна“, написа Фон дер Лайен в социалната платформа X.

Тя подчерта, че Русия трябва да плати за разрушенията, които причинява с военните си действия.

По повод последната атака председателката на Европейската комисия обяви отпускането на още 1,4 милиарда евро за Украйна. Средствата са генерирани от приходи от замразени руски активи.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 1.9 от 33 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Емигрант

    56 3 Отговор
    Теб никой не те взема насериозно, ма.

    Коментиран от #15

    12:36 05.08.2026

  • 2 Защо ни показвате

    61 3 Отговор
    тази вещ@ица която съсипа Европа?

    12:37 05.08.2026

  • 3 стоян георгиев-π4оka

    58 2 Отговор
    Дррртата Вещица ,що не осъди укроатаката по цивилни на плаж в Геленджик ?

    12:38 05.08.2026

  • 4 Ахааа

    47 2 Отговор
    Урсула и компания, как не разбраха, че огън не се гаси с наливане масло в огъня! Само гледат сеир, как два братски славянски народи се избиват, чиста бяла православна раса....

    12:38 05.08.2026

  • 5 Направо да си

    45 3 Отговор
    Стяга багажа и заедно с Кая, Мерц, Макарона, баба Меркелица, Бундестага на германците и всичките още 1000 ястреби на войната в ЕС и в Британия и на фронта. Нека те да победят Русия! Нас това не ни засяга. Все ми е тая, дали покрайнината ощи я има или извънземните вече са я взели...

    Коментиран от #22

    12:38 05.08.2026

  • 6 УРСУЛАТА Е ГОЛЯМА СИЛА

    2 28 Отговор
    Слава! Слава!

    12:39 05.08.2026

  • 7 ПАРИ НА ВЯТЪРА

    36 1 Отговор
    ИМАЛА БОЛ ПАРИ , ДАЛА ГИ КАКТО КАЗВАШЕ БАЙ ГАНЬО.ЗЕЛЕНСКИ ЩЕ ГИ ДОИ ДО ПОСЛЕДНО , ЗАЩОТО ОВЦЕТЕ ТОВА ЗАСЛУЖАВАТ

    12:40 05.08.2026

  • 8 Зеления

    37 2 Отговор
    "За пореден път се събуждаме с новина за ужасни зверства, извършени от Русия посредством нейните въздушни нападения срещу Украйна"

    Някак си от кумова срама как тази жена един път поне не осъди атаклите на Украйна срещу цивилни и техните убийства, един единствен път поне да може да твърди че действително има някакви принципи.

    12:40 05.08.2026

  • 9 Тази женица стара

    34 1 Отговор
    Не е чувала за видов ден

    12:41 05.08.2026

  • 10 Българин

    30 1 Отговор
    Нима Украйна не атакува Русия?Зеленски ще бъде принуден да подпише капитулация.

    12:42 05.08.2026

  • 11 Укротролюгата да хване скоротечен рак.

    15 1 Отговор
    Укротролюгата да хване скоротечен рак.

    12:42 05.08.2026

  • 12 УРСУЛА И КАЯ

    26 1 Отговор
    Унищожителките на ЕС-то. Слава!!

    12:42 05.08.2026

  • 13 голям подарък

    18 1 Отговор
    30 ракети за 20 минути

    12:43 05.08.2026

  • 14 шаа

    25 1 Отговор
    шут-президент, гинеколоцка-прецедателка, ... накъде върви светът.

    Коментиран от #17

    12:43 05.08.2026

  • 15 стоян георгиев

    1 16 Отговор

    До коментар #1 от "Емигрант":

    Я и се скараи да не дава пари на украйна...хаха...не я вземали на сериозно а ? Та ти кой си?хах...хах

    Коментиран от #21, #26

    12:46 05.08.2026

  • 16 хахаха

    3 4 Отговор
    вместо да му дадат на зеления още ракети всеки ден евроелита излиза пред микрофона и осъжда остро руските атаки, ама дядя путя не се засрамва и не отива на масата за преговори, работата отива на състявяне на 22ри санкционен пакет

    12:46 05.08.2026

  • 17 стоян георгиев

    1 20 Отговор

    До коментар #14 от "шаа":

    Шута президент смаза вагнер кадировците спецназа...добре че украйна не бяха сложили някой наистина сериозен!

    12:48 05.08.2026

  • 18 оня с коня

    15 1 Отговор
    Да изгниете на фронта в киев евро атлантици, американофили, укрофили и израелтяни, бял ден да не видите лешпери такива!

    12:51 05.08.2026

  • 19 Германия

    2 15 Отговор
    Поздравления на теб Уши...ти си най великата, !!!! Само така..с техните пари по техните глави..до като Путлер свърши като Адолф..

    12:52 05.08.2026

  • 20 Ама къде бяхте

    12 1 Отговор
    От Майдана 2014-та г до февруари 2022-ра г.?
    Укро фашитата убиха с т.н. "АТО" с укро армията над 14 000 цивилни украинци от източна укра. Има даже и гробище само от убитите деца. А сега се сетили да защитават фашисти?
    Тогава вие какви сте? Айде сега, хванахме ли ви? Да няма пак нов Нюрнбергски процес?

    12:55 05.08.2026

  • 21 хахаха

    12 1 Отговор

    До коментар #15 от "стоян георгиев":

    Много на сериозно я взимат - права в ъгъла при Ердо, пълна митническа проверка в Пекин, във Вашингтон посрещната на летището от някаква си секретарка:)
    Истината е, че и на Урсула и на Зеленски им е ясно, че свърши ли СВО и двамата са пътници - Зельо ще бъде линчуван от украинците, а Урсула ще бъде съдена за кражби на милиарди и за стотици хиляди смъртни случаи заради ваксините и.

    12:56 05.08.2026

  • 22 ДАДАДА

    15 1 Отговор

    До коментар #5 от "Направо да си":

    ДАНЕ ЗАБРАВИ И ИВАЙЛО МИРЧЕВ И ДЕНКОВ ДА ВЗЕМЕ

    Коментиран от #24

    13:01 05.08.2026

  • 23 акушерката

    10 1 Отговор
    няма мозък и умение да вникне в историята на Европа и света. Невежа и нахална, но е намерила къща без кучета, та я слушат (все още). Когато украинци ударят руснаци - за нея е УРА!, когато руснаци уударят укро-бандеровци-фашисти - вижте ги какви са руснаците. Да й изпратим Минските споразумения - другите документи няма да ги разбере, та ПОНЕ МАЛКО ДА Й светне. Иле и проста, или се прави на утрепана, че такива пари са прокълнати и работят във вреда на ЕС.

    Коментиран от #27

    13:04 05.08.2026

  • 24 И тагарата и

    5 1 Отговор

    До коментар #22 от "ДАДАДА":

    Гяуров и Пптата, и Америка против България и нейнската надеждина и всичката паплач ястреби на войната и защитници на фашизма.

    13:08 05.08.2026

  • 25 Баце ЕООД

    2 0 Отговор
    Оставка!

    13:08 05.08.2026

  • 26 Баце ЕООД

    2 0 Отговор

    До коментар #15 от "стоян георгиев":

    А ти кой се уе, Максуда..

    13:09 05.08.2026

  • 27 Не се прай на нищо

    7 1 Отговор

    До коментар #23 от "акушерката":

    Това си е дълбоко вкоренен, вроден фашизъм, закърмен с майчиното мляко, както и при Каята... Бас държа, че даже и не знае, че е фашистка! Но това не променя нещата.

    13:11 05.08.2026

  • 28 Хмм

    8 1 Отговор
    а убитите руски деца на плажа, тя самата има 7 деца

    Коментиран от #29

    13:16 05.08.2026

  • 29 Има 7

    3 1 Отговор

    До коментар #28 от "Хмм":

    Рептилианчета...Подобно на нея...

    13:19 05.08.2026

  • 30 Българин

    3 1 Отговор
    Ами разбирам я жената,нея няма кой да я атакува,всеки мъж след като я зърне и преминава на другия тротоар,щото ако тая го прибра ще го откара на другият бряг

    13:22 05.08.2026

  • 31 володимир, фараона/гробар

    3 1 Отговор
    а бееее аз таа што не зема да а уволня ???!
    аз и искам стотици милиарди а таа дава само по един, и то краден от руснаците..........

    13:25 05.08.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 ще дойде ден тази мърла

    5 1 Отговор
    и компания ще върнат всичко до стотинка с лихвата на руснаците

    Коментиран от #36

    13:28 05.08.2026

  • 34 Айляк

    4 0 Отговор
    Ето я, появи се най-сетне.
    Мърсулата пак залъгва бандерите с помощи.
    Ама нема отде, щото и Европата го закъса, благодарение най-вече ей на тая баба Я га с метлата.

    13:29 05.08.2026

  • 35 Златомир

    3 0 Отговор
    Урсула, Урсула и с помощ и без помощ Осрайна е бита карта, както и Европа!
    Срещу Русия, Китай и Северна Корея, половината от света, сте суха плява!
    То риташият кон Европа, все пак ще умре!

    13:35 05.08.2026

  • 36 А ние ще ги вземем

    3 0 Отговор

    До коментар #33 от "ще дойде ден тази мърла":

    Да копат за реакторите в Белене! Пак ще е по-добре за тях, отколкото смъртни присъди, които се полагат за практично приложен от тях фашизъм.

    13:35 05.08.2026

  • 37 Златомир

    0 0 Отговор
    Урсула, Урсула и с помощ и без помощ Осрайна е бита карта, както и Европа!
    Срещу Русия, Китай и Северна Корея, половината от света, сте суха плява!
    То ритащият кон Европа, все пак ще умре!

    13:36 05.08.2026

  • 38 Урсул фон РептиЛайнян🐍

    1 0 Отговор
    Урсус фон РептиЛайнян ти и брюкселската либерастката шорошка глобалистка гнусотия съвсем скоро приключеате..

    13:45 05.08.2026

  • 39 НАЩРЕК

    1 0 Отговор
    На 8.8-2026 започва войната която ще унищожи Русия и България. След което ще настъпи безкласово общество към 2040г. сред славянските народи в славянският съюз. До 2070та безкласовото общество ще обхване целият свят и търговията няма да съществува, ни парите и банките.

    13:49 05.08.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания