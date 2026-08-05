Урсула фон дер Лайен осъди руската атака срещу Украйна и обяви нова помощ за Киев

Председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен осъди остро смъртоносната руска атака срещу Украйна през изминалата нощ, при която загинаха най-малко 17 души, предава БТА.

„За пореден път се събуждаме с новина за ужасни зверства, извършени от Русия посредством нейните въздушни нападения срещу Украйна“, написа Фон дер Лайен в социалната платформа X.

Тя подчерта, че Русия трябва да плати за разрушенията, които причинява с военните си действия.

По повод последната атака председателката на Европейската комисия обяви отпускането на още 1,4 милиарда евро за Украйна. Средствата са генерирани от приходи от замразени руски активи.