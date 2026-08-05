Урсула фон дер Лайен осъди руската атака срещу Украйна и обяви нова помощ за Киев

Председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен осъди остро смъртоносната руска атака срещу Украйна през изминалата нощ, при която загинаха най-малко 17 души, предава БТА.
„За пореден път се събуждаме с новина за ужасни зверства, извършени от Русия посредством нейните въздушни нападения срещу Украйна“, написа Фон дер Лайен в социалната платформа X.
Тя подчерта, че Русия трябва да плати за разрушенията, които причинява с военните си действия.
По повод последната атака председателката на Европейската комисия обяви отпускането на още 1,4 милиарда евро за Украйна. Средствата са генерирани от приходи от замразени руски активи.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Емигрант
Коментиран от #15
12:36 05.08.2026
2 Защо ни показвате
12:37 05.08.2026
3 стоян георгиев-π4оka
12:38 05.08.2026
4 Ахааа
12:38 05.08.2026
5 Направо да си
Коментиран от #22
12:38 05.08.2026
6 УРСУЛАТА Е ГОЛЯМА СИЛА
12:39 05.08.2026
7 ПАРИ НА ВЯТЪРА
12:40 05.08.2026
8 Зеления
Някак си от кумова срама как тази жена един път поне не осъди атаклите на Украйна срещу цивилни и техните убийства, един единствен път поне да може да твърди че действително има някакви принципи.
12:40 05.08.2026
9 Тази женица стара
12:41 05.08.2026
10 Българин
12:42 05.08.2026
11 Укротролюгата да хване скоротечен рак.
12:42 05.08.2026
12 УРСУЛА И КАЯ
12:42 05.08.2026
13 голям подарък
12:43 05.08.2026
14 шаа
Коментиран от #17
12:43 05.08.2026
15 стоян георгиев
До коментар #1 от "Емигрант":Я и се скараи да не дава пари на украйна...хаха...не я вземали на сериозно а ? Та ти кой си?хах...хах
Коментиран от #21, #26
12:46 05.08.2026
16 хахаха
12:46 05.08.2026
17 стоян георгиев
До коментар #14 от "шаа":Шута президент смаза вагнер кадировците спецназа...добре че украйна не бяха сложили някой наистина сериозен!
12:48 05.08.2026
18 оня с коня
12:51 05.08.2026
19 Германия
12:52 05.08.2026
20 Ама къде бяхте
Укро фашитата убиха с т.н. "АТО" с укро армията над 14 000 цивилни украинци от източна укра. Има даже и гробище само от убитите деца. А сега се сетили да защитават фашисти?
Тогава вие какви сте? Айде сега, хванахме ли ви? Да няма пак нов Нюрнбергски процес?
12:55 05.08.2026
21 хахаха
До коментар #15 от "стоян георгиев":Много на сериозно я взимат - права в ъгъла при Ердо, пълна митническа проверка в Пекин, във Вашингтон посрещната на летището от някаква си секретарка:)
Истината е, че и на Урсула и на Зеленски им е ясно, че свърши ли СВО и двамата са пътници - Зельо ще бъде линчуван от украинците, а Урсула ще бъде съдена за кражби на милиарди и за стотици хиляди смъртни случаи заради ваксините и.
12:56 05.08.2026
22 ДАДАДА
До коментар #5 от "Направо да си":ДАНЕ ЗАБРАВИ И ИВАЙЛО МИРЧЕВ И ДЕНКОВ ДА ВЗЕМЕ
Коментиран от #24
13:01 05.08.2026
23 акушерката
Коментиран от #27
13:04 05.08.2026
24 И тагарата и
До коментар #22 от "ДАДАДА":Гяуров и Пптата, и Америка против България и нейнската надеждина и всичката паплач ястреби на войната и защитници на фашизма.
13:08 05.08.2026
25 Баце ЕООД
13:08 05.08.2026
26 Баце ЕООД
До коментар #15 от "стоян георгиев":А ти кой се уе, Максуда..
13:09 05.08.2026
27 Не се прай на нищо
До коментар #23 от "акушерката":Това си е дълбоко вкоренен, вроден фашизъм, закърмен с майчиното мляко, както и при Каята... Бас държа, че даже и не знае, че е фашистка! Но това не променя нещата.
13:11 05.08.2026
28 Хмм
Коментиран от #29
13:16 05.08.2026
29 Има 7
До коментар #28 от "Хмм":Рептилианчета...Подобно на нея...
13:19 05.08.2026
30 Българин
13:22 05.08.2026
31 володимир, фараона/гробар
аз и искам стотици милиарди а таа дава само по един, и то краден от руснаците..........
13:25 05.08.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 ще дойде ден тази мърла
Коментиран от #36
13:28 05.08.2026
34 Айляк
Мърсулата пак залъгва бандерите с помощи.
Ама нема отде, щото и Европата го закъса, благодарение най-вече ей на тая баба Я га с метлата.
13:29 05.08.2026
35 Златомир
Срещу Русия, Китай и Северна Корея, половината от света, сте суха плява!
То риташият кон Европа, все пак ще умре!
13:35 05.08.2026
36 А ние ще ги вземем
До коментар #33 от "ще дойде ден тази мърла":Да копат за реакторите в Белене! Пак ще е по-добре за тях, отколкото смъртни присъди, които се полагат за практично приложен от тях фашизъм.
13:35 05.08.2026
37 Златомир
Срещу Русия, Китай и Северна Корея, половината от света, сте суха плява!
То ритащият кон Европа, все пак ще умре!
13:36 05.08.2026
38 Урсул фон РептиЛайнян🐍
13:45 05.08.2026
39 НАЩРЕК
13:49 05.08.2026