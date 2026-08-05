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Трансферната бомба е факт! Вижте как посрещнаха Мохамед Салах в Трабзон (ВИДЕО)

Трансферната бомба е факт! Вижте как посрещнаха Мохамед Салах в Трабзон (ВИДЕО)

5 Август, 2026 12:45 1 014 2

  • мохамед салах-
  • футбол-
  • трабзонспор

Салах излезе през терминала на летището, облечен с екип на Трабзонспор

Трансферната бомба е факт! Вижте как посрещнаха Мохамед Салах в Трабзон (ВИДЕО) - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Трансферната бомба е факт - третият в Турция Трабзонспор спечели наддаването за легендата на Ливърпул Мохамед Салах. Египтянинът пристигна преди малко на летището в черноморския град, където го чакаха хиляди хора.

Салах излезе през терминала на летището, облечен с екип на Трабзонспор. Самият той поздрави хилядите фенове и им обеща много страхотни мигове.

Той напусна Ливърпул като свободен агент, след като записа 442 мача и вкара 257 гола за 9 сезона на "Анфийлд".

В своята кариера Мохамед Салах е играл още за Ал Мокавлун, Базел, Челси, Фиорентина и Рома. Има 121 мача и 68 гола за родината си Египет.


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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Байрактар"70

    1 0 Отговор
    Няма що! Просветете се малко. Стига сте лъгали! Пристигна на летището в Истанбул, а довечера към 9, 45 ще бъде вТрабзон!

    12:49 05.08.2026

  • 2 Ох ох ох

    3 0 Отговор
    този спонсор на фанелката хич не звучи добре на гръцки, ще падне смях

    12:50 05.08.2026

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