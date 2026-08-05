Трансферната бомба е факт! Вижте как посрещнаха Мохамед Салах в Трабзон (ВИДЕО)

Трансферната бомба е факт - третият в Турция Трабзонспор спечели наддаването за легендата на Ливърпул Мохамед Салах. Египтянинът пристигна преди малко на летището в черноморския град, където го чакаха хиляди хора.
Muhammed Salah, Trabzonspor taraftarlarıyla selamlaştı: pic.twitter.com/aufAM0cP0K— Bu Tag Neden Var (@taghaberleri) August 5, 2026
Салах излезе през терминала на летището, облечен с екип на Трабзонспор. Самият той поздрави хилядите фенове и им обеща много страхотни мигове.
𝐒𝐚𝐥𝐚𝐡 𝐌𝐨𝐝𝐞: ON 🔥 pic.twitter.com/mqi1DLa9DH— Trabzonspor (@Trabzonspor) August 5, 2026
Той напусна Ливърпул като свободен агент, след като записа 442 мача и вкара 257 гола за 9 сезона на "Анфийлд".
Mohamed Salah, Trabzonspor taraftarına ilk üçlüsünü çektirdi. pic.twitter.com/XGmHn1hrzJ— EMA Haber Ajansı (@emahaberajansi) August 5, 2026
В своята кариера Мохамед Салах е играл още за Ал Мокавлун, Базел, Челси, Фиорентина и Рома. Има 121 мача и 68 гола за родината си Египет.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Байрактар"70
12:49 05.08.2026
2 Ох ох ох
12:50 05.08.2026